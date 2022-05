Offerte Amazon 24 maggio fino al 46% su Apple, LG, Huawei, Lexar, AVM, Aqara, TP-Link, SanDisk

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Sono ancora in sconto:

E pure:

2021 Apple iPad Pro (12,9″, Wi-Fi, 128GB) – Grigio siderale (5ª generazione) In offerta a 1094,86 € – invece di 1219,00 €

sconto 10% – fino a scadenza sconosciuta

2021 Apple iPad (10,2″, Wi-Fi + Cellular, 256GB) – Grigio siderale (9ª generazione) In offerta a 577,00 € – invece di 699,00 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

2021 Apple iPad (10,2″, Wi-Fi + Cellular, 64GB) – Argento (9ª generazione) In offerta a 437,00 € – invece di 529,00 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

Lampada da tavolo a LED a batteria metallo portatile, dimmerabile, senza fili, con interruttore touch, in RGB, cambia colore, per camera da letto, lettura, lavoro, bar, ristoranti (bianco) In offerta a 50,99 € – invece di 59,99 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

LG 29WN600 Monitor 29″ UltraWide 21:9 LED IPS HDR, 2560×1080, AMD FreeSync 75Hz, Audio Stereo 14W, HDMI (HDCP 2.2), Display Port 1.4, Uscita Audio, Flicker Safe, Bianco In offerta a 219,99 € – invece di 239,99 €

sconto 8% – fino a scadenza sconosciuta

HUAWEI Display 23.8″ Monitor, 75 Hz, AMD FreeSync, Display FullView da 1080P, gamma di colori NTSC del 72%, cornici da 5,7 mm, rapporto schermo-corpo del 90%, Certificazioni TÜV Rheinland, Black In offerta a 119,90 € – invece di 179,90 €

sconto 33% – fino a scadenza sconosciuta

HUAWEI MateView GT 34” Ultrawide Curvo Gaming Monitor, Display 165Hz, 21:9, Nero In offerta a 399,00 € – invece di 499,90 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

HUAWEI Sound Joy Speaker, Altoparlante portatile Bluetooth Smart con design elegante, Altoparlanti Quad Devialet da 79 dBA @2 m, Riproduzione di 26 ore, Shake Stereo Link Up, Spruce Green In offerta a 99,00 € – invece di 149,90 €

sconto 34% – fino a scadenza sconosciuta

Lexar Professional – Scheda 1667x SDXC – Schede UHS-II, 64GB In offerta a 28,18 € – invece di 28,18 €

sconto 0% – fino a scadenza sconosciuta

SanDisk Extreme PRO Scheda Di memoria Da 128 GB SDXC Fino A 170 Mbs, Nero In offerta a 39,00 € – invece di 56,99 €

sconto 32% – fino a scadenza sconosciuta

UNBREAKcable 4 Pezzi Custodia per Airtag Apple con Anello Portachiavi, Porta Airtag in Silicone Lavabile – [ Anti-Smarrimento, Anti-Graffio, Cappuccio Protettivo Extra ] – Blu e Nero In offerta a 14,44 € – invece di 22,99 €

sconto 37% – fino a scadenza sconosciuta

AILRINNI Tappetino Mouse con Poggiapolsi, Gaming Tappetino Mouse Ergonomico Supporto per Polsoi, Base di Gomma Mouse Pad per Computer, Notebook e Laptop – Nero (M) In offerta a 6,79 € – invece di 7,99 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

AVM FRITZ!Repeater 600 International, ripetitore/estensore segnale WiFi N fino a 600 Mbit/s (2,4 GHz), WPS, design compatto, interfaccia in italiano In offerta a 39,90 € – invece di 49,99 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Stagg Cavo di Alta Qualita XLRf a XLRm Plug Microphone, 6 m, Nero In offerta a 9,40 € – invece di 14,40 €

sconto 35% – fino a scadenza sconosciuta

APMIEK Supporto PC Portatile Alluminio 6 Livelli Regolabile Porta Notebook, Pieghevole Raffreddamento Supporto Laptop per MacBook PRO/Air, Lenovo, XPS, HP, Dell Computer Portatili e Tablet In offerta a 10,70 € – invece di 15,99 €

sconto 33% – fino a scadenza sconosciuta

TP-Link LS108G Switch Ethernet 8 Porte Gigabit, Sdoppiatore Ethernet, Struttura in Metallo, Ideale per la Casa e il Ufficio, Plug-and-Play, Funzionamento Silenzioso, Montaggio Desktop o a Parete In offerta a 19,99 € – invece di 22,99 €

sconto 13% – fino a scadenza sconosciuta

Aqara Mini Pulsante Wireless, Richiede Hub AQARA, Connessione Zigbee, Pulsante di Controllo Versatile a 3 Vie per Dispositivi Domestici Intelligenti, Compatibile con Apple HomeKit, IFTTT In offerta a 15,49 € – invece di 21,29 €

sconto 27% – fino a scadenza sconosciuta

Svater Catena Luminosa Lampadina,S14 30 Metri IP65 Commerciale Catena Lampadine LED Esterno con 30 Bulbi, Vintage Luce per Patio All’Aperto Giardino Festa Decorazione di Esterni Interni In offerta a 99,99 € – invece di 99,99 €

sconto 0% – fino a scadenza sconosciuta

2 Pack Lampada da Lavoro 800LM Ultra Luminoso, USB Ricaricabile COB Lampade di Ispezione, Lampada portatile con Base Magnetica e Gancio Appeso, 5 Modalità 6000k Lanterne per Riparazione Auto [Classe di efficienza energetica A+++] In offerta a 21,24 € – invece di 26,99 €

sconto 21% – fino a scadenza sconosciuta

Aigostar Faretto con Sensore di Movimento,10W 900lumen Faro LED Esterno,Bianco Naturale 4000k,IP65 Impermeabile Faretti LED per Giardino, Cortile,Patio,Garage. In offerta a 15,18 € – invece di 17,87 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

ROVLAK Catena Luminosa Esterno 11m/36ft G40 Catena Luci Stringa Giardino Impermeabile con 30 Lampadine + 5 Lampadine Catena Luci da Interno per Terrazza Cortile Festa Matrimonio Natale In offerta a 33,99 € – invece di 42,99 €

sconto 21% – fino a scadenza sconosciuta

EBL Caricabatterie Universale 8 slot per AA e AAA C e D Batterie Ricaricabili con LCD Display e Porta USB, 9008 Caricatore + 2800mAh AA Pile Ricaricabili da 8 pezzi In offerta a 25,49 € – invece di 34,99 €

sconto 27% – fino a scadenza sconosciuta

Metro Laser 100m, DTAPE DT100 Telemetro Laser Distanziometro Laser Impugnatura Portatile Strumento di Misura Digitale Rilevatore di Portata Display LCD a 4 Righe Retroilluminato Grande IP54 Antiurto In offerta a 32,29 € – invece di 59,99 €

sconto 46% – fino a scadenza sconosciuta

Electraline 49025 Prolunga Elettrica con Avvolgicavo 5 mt, 4 Prese Polivalenti, Spina 16A & 46106 Prolunga 3 mt Spina 16A e Presa polivalente, Bianco-Sezione Cavo 3G1,5 mm In offerta a 27,98 € – invece di 30,08 €

sconto 7% – fino a scadenza sconosciuta

ENONEO Supporto Smartphone per Moto Impermeabile 360°Gradi Universale Porta Cellulare da Bicicletta con Toccare ID Viso ID Supporto Smartphone Bici Corsa per Telefono 5,5 a 6,8 Pollici (L, Nero) In offerta a 21,24 € – invece di 24,99 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Grefay Supporto Telefono Bicicletta 【1S Smontaggio Rapido】 Porta Cellulare Moto con Rotazione di 360 per iPhone Samsung Huawei 3,5-7,0 Pollici Smartphone In offerta a 13,59 € – invece di 15,99 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Lamicall Supporto Telefono Bicicletta, Metallico Supporto Motociclo – Manubrio Supporto Cellulare per iPhone 12 Mini, 12 Pro, 11 Pro, Xs Max, X, 8, 7, 6, Samsung S10 S9 S8, 4.7-6.8 Pollici Smartphones In offerta a 15,99 € – invece di 19,99 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

WindGallop Compressore Portatile per Auto Mini Compressore Aria Portatile 12V Compressori Portatili Pompa Gonfia Gomme Auto per Pneumatici Bicicletta con Manometro, Adattatori per Valvole e Luce LED In offerta a 28,88 € – invece di 35,98 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Autodomy Protezione Scarpe Moto Leva Cambio Copriscarpe Motociclo Quad ATV In offerta a 11,99 € – invece di 11,99 €

sconto 0% – fino a scadenza sconosciuta

InThoor Caricabatterie e Mantenitore Auto 12V/24V 8A, Carica Batteria per Auto Moto Camion AGM Batterie, Automatico Intelligente Caricabatteria con Schermo LCD(6-150AH) In offerta a 32,29 € – invece di 37,99 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

BESTEK 200W Inverter da Auto 12V a 230V con 4 Porte Smart USB 2 Prese AC, Convertitore Potenza per Auto/Camper/Barca a Onda Sinusoidale Modificata In offerta a 28,04 € – invece di 33,99 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).