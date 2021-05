Offerte Amazon 24 maggio fino al 50%: Apple, Samsung, LG, Hisense

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

N.B. Le offerte citate molto spesso sono disponibili a tempo limitato e in quantità limitate. I prezzi riportati sono indicativi e possono subire variazioni nel corso dei giorni. Controllate sempre la corrispondenza tra prezzo originale e sconto

POCO M3 Pro Smartphone Dual 5G – RAM 4GB ROM 64GB MediaTek Dimensity 700, 90Hz 6.5″ FHD+ DotDisplay, Batteria 5000mAh (typ), 48MP AI Triple Camera (Versione Globale) (Cool Blue)

In offerta a 159,00 € – invece di 199,00 €

sconto 20% – fino al 24 maggio

Hisense 40AE5500F Smart TV LED FULL HD 1080p 40″, Bezelless, USB Media Player, Tuner DVB-T2/S2 HEVC Main10 [Esclusiva Amazon – 2020] [Classe di efficienza energetica G]

In offerta a 289,00 € – invece di 329,00 €

sconto 12% – fino al 24 maggio

Samsung HW-S40T/ZF Soundbar da 100W, Bluetooth, 2.0 Canali, Smart Sound, Nero

In offerta a 99,00 € – invece di 199,00 €

sconto 50% – fino al 24 maggio

Hisense 50AE7000F, Smart TV LED Ultra HD 4K 50″, HDR 10+, Dolby DTS, con Alexa integrata, Tuner DVB-T2/S2 HEVC Main10 [Esclusiva Amazon – 2020] [Classe di efficienza energetica G]

In offerta a 389,00 € – invece di 389,00 €

sconto 0% – fino al 24 maggio

LG OLED55B16LA Smart TV 4K 55″, TV OLED Serie B1 2021 con Processore α7 Gen4, Dolby Vision IQ, Wi-Fi, webOS 6.0, FILMMAKER MODE, Google Assistant e Alexa Integrati, 2 HDMI 2.1, Telecomando Puntatore [Classe di efficienza energetica G]

In offerta a 1199,00 € – invece di 1699,00 €

sconto 29% – fino al 24 maggio

TCL 32ES561, Smart Android TV 32 pollici. Risoluzione HDR, Assistente Google integrato, Dolby Audio [Classe di efficienza energetica E]

In offerta a 229,99 € – invece di 249,99 €

sconto 8% – fino al 24 maggio

LG OLED TV AI ThinQ OLED55CX6LA.APID, Smart TV 55”, Processore α9 Gen3 con Dolby Vision IQ / Dolby Atmos, Compatibile NVIDIA G-Sync, Google Assistant e Alexa integrati, inclusa Soundbar SL5Y 2.1ch [Classe di efficienza energetica G]

In offerta a 1249,99 € – invece di 1499,99 €

sconto 17% – fino al 24 maggio

Samsung LS05T The Sero, Smart TV 43″, 4K, Wi-Fi, 2020, con Alexa integrata, Blue [Classe di efficienza energetica G]

In offerta a 799,00 € – invece di 1499,00 €

sconto 47% – fino al 24 maggio

LG Soundbar 380W Dolby Atmos Meridian Audio 3.1.2ch

In offerta a 349,00 € – invece di 399,99 €

sconto 13% – fino al 24 maggio

Neewer 2 Kit d’Illuminazione Luce 480 LED Bicolore Dimmerabile & Cavalletto: Faretto LED 3200-5600K CRI 96+ con Staffa-U & 190cm Cavalletto per YouTube Fotografia Registrazioni Video in Studio

In offerta a 125,40 € – invece di 178,49 €

sconto 30% – fino al 24 maggio

Razer Nommo Altoparlanti PC da Gioco 2.0, Driver da 3 Pollici in Fibra di Vetro Intrecciata su Misura, Standard

In offerta a 69,99 € – invece di 119,89 €

sconto 42% – fino al 24 maggio

Novità Apple iPhone 12 (64GB) – bianco

In offerta a 779,00 € – invece di 939,00 €

sconto 17% – fino al 24 maggio

2021 Apple iPad Pro (11″, Wi-Fi, 256GB) – Grigio siderale (3ª generazione)

In offerta a 947,00 € – invece di 1009,00 €

sconto 6% – fino al 24 maggio

2020 Apple Mac mini con Chip Apple M1 (8GB RAM, 256GB SSD)

In offerta a 762,80 € – invece di 819,00 €

sconto 7% – fino al 24 maggio

Apple Magic Keyboard – Italiano

In offerta a 84,99 € – invece di 109,00 €

sconto 22% – fino al 24 maggio

Apple Magic Mouse 2

In offerta a 72,99 € – invece di 85,00 €

sconto 14% – fino al 24 maggio

Magic Trackpad 2 – Silver

In offerta a 124,99 € – invece di 135,00 €

sconto 7% – fino al 24 maggio

HONOR Band 6 Smartwatch Orologio Fitness Uomo Donna Activity Tracker, SpO2 e Cardiofrequenzimetro da Polso Contapassi, 1.47’’ AMOLED Touch Screen,di 14 Giorni, 5ATM Smart Watch Versione Globale

In offerta a 39,90 € – invece di 49,90 €

sconto 20% con Coupon Speciale = checkbox – fino al 24 maggio

50 Mascherine Chirurgiche taglia small Certificate CE Tipo II BFE ≥ 98% Prodotte in Italia – Mascherina Italiana monouso con elastici e nasello regolabile – 5 confezioni da 10 [50 Pezzi]

In offerta a 12,75 € – invece di 15,95 €

sconto 20% – fino al 24 maggio

Babacom Supporto PC Portatile, Alluminio Ventilato Porta Notebook, Raffreddamento Regolabile Porta PC, Leggero Notebook Riser Compatibile con MacBook Air/pro, Huawei Matebook D/Altri 10-15.6” Tablet

In offerta a 13,99 € – invece di 14,99 €

sconto 7% – fino al 24 maggio

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).