Offerte Amazon 24 marzo fino al 51%: Mattel giochi di ruolo, Moulinex, Invision, Feiyu

“Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide soltanto su poche unità e ancora per qualche ora su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

N.B. Le offerte Flash sono a tempo limitato e in quantità limitate. Quindi anche se avete la possibilità di comprare fino a mezzanotte, non è detto che i prodotti siano realmente disponibili fino a quell’ora perché le scorte potrebbero essere terminate”

Adattatore HDMI a VGA, Techole HDMI to VGA 1080p Full HD con Cavo di Audio e di Ricarica Micro USB, da HDMI a VGA per PC, Portatili, HDTV, Apple TV, PS4/3, XBOX e altri Dispositivi HDMI (Nero) In offerta a 6,79 € – sconto 51%

– fino al 24 marzo

Click qui per approfondire

MEATER+ Termometro / Sonda Wireless Smart per Carne, Wireless Fino a 50 m, App Compatibile con iPhone, iPad, Android, Kindle Fire e Alexa Skill In offerta a 85,90 € – sconto 28%

– fino al 24 marzo

Click qui per approfondire

Invision Supporto Monitor Muro da Parete per PC e TV – per Schermi 17-27 Pollici – Braccio Singolo Ergonomico Regolabile in Altezza, Orientabile e Inclinabile – VESA 75x75mm/100x100mm – 2-7kg [MX250] In offerta a 29,74 € – sconto 15%

– fino al 24 marzo

Click qui per approfondire

PEYOU Cover per Apple Watch Series 5/Series 4 40mm (2 Pezzi), Proteggi Schermo iwatch 4 [Copertura Completa] [HD Clear] [Anti-Graffio] Custodia Morbida in TPU per Apple Watch Series 5/ Series 4 In offerta a 7,63 € – sconto 15%

– fino al 24 marzo

Click qui per approfondire

ICZI Hub USB C 11 in 1 Adattatore HDMI 4K VGA PD 100W Ethernet 1000Mbps Slot SD/TF Audio/Mic 4 USB 3.0/2.0 per MacBook PRO/Air Surface Go/Pro7 Samsung Dex S10 S9 S8 Huawei P20/30 Mate20/30 ECC In offerta a 44,19 € – sconto 29%

– fino al 24 marzo

Click qui per approfondire

Feiyu Vimble 2S Portable 3-axes Gimbal Stabilisateur,Poteau d’extension de 18 cm pour Smartphone ios and Android,Phone 11/ X/ XR/ Xs,Huawei P30, Prise de vue Horizontale et Verticale Vidéo Stable In offerta a 84,14 € – sconto 15%

– fino al 24 marzo

Click qui per approfondire

Holife Stazioni Saldanti, 60W Stazione Saldante Professionale con Temperatura Regalabile 90°C-480°C, Funzione di Blocco Temperatura, Stazione Saldante Stagno Con 5 Punte Sostituibili e Cavo di Stagno In offerta a 36,54 € – sconto 15%

– fino al 24 marzo

Click qui per approfondire

BENKS Shell Protettiva con Dissipazione di Calore Intrecciata Serie Lange per Huawei Mate 20 PRO (Blu/Azzurro) In offerta a 11,04 € – sconto 15%

– fino al 24 marzo

Click qui per approfondire

Mattel Games K0888 UNO Deluxe Gioco di Carte per 2-10 giocatori, 7 anni+ – In offerta a 14,99 € – sconto 29%

– fino al 24 marzo

Click qui per approfondire

Mattel Games, Pictionary, Gioco in Scatola per Famiglie, Lingua Italiana, DPR76, 8 anni + In offerta a 29,99 € – sconto 17%

– fino al 24 marzo

Click qui per approfondire

Moulinex Cookeo+, Multi-cottura Intelligente con Pannello di Controllo Intuitivo, 6 Modalità di Cottura, 100 ricette italiane Pre-Programmate, da 2 a 6 persone, Seconda Pentola Antiaderente Inclusa In offerta a 199,99 € – sconto 33%

– fino al 24 marzo

Click qui per approfondire

Siete già iscritti ad Amazon Business?

Se siete una azienda o un professionista che lavora in regime di partita IVA vi ricordiamo che da qualche mese è attiva Amazon Business, la nuova modalità di acquisto con un portale apposito che mi mostra tutte le offerte del gigante dell’e-commerce in modo da rendere chiaro l’importo dell’IVA, rendere più semplice richiedere i documenti fiscali e fornire sempre più servizi alle aziende e ai titolari di partita IVA. Per saperne di più vi rimandiamo a questo articolo di macitynet.

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Twitter, Facebook, Telegram (canale notizie e offerte), Telegram (canale offerte), oltre alla Newsletter Offerte di macitynet.it: ogni giorno una email con tutte le offerte attive.