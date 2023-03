Offerte Amazon 24 marzo fino al 56% su Apple, LG, Xiaomi, Lexar, Crucial, Baseus, Corsair

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte su Amazon valide nel momento in cui scriviamo.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Apple 2021 iMac (24 Chip Apple M1 con CPU 8-core e GPU 8‑core, quattro porte, 8GB RAM, 256GB) – Argento In offerta a 1499,00 € – invece di 1809,00 €

Apple 2023 MacBook Pro portatile con Chip M2 Pro con CPU 12-core e GPU 19‑core: display Liquid Retina XDR da 16GB di Memoria unificata, 512GB di archiviazione SSD – Argento In offerta a 2799,00 € – invece di 3099,00 €

Apple PC Portatile MacBook Air 2020: Chip M1, Display Retina 13″, 8GB RAM, 256GB SSD, Tastiera retroilluminata, Videocamera FaceTime HD, Touch ID – Grigio siderale In offerta a 898,99 € – invece di 1229,00 €

Apple 2022 PC Portatile MacBook Air con chip M2: display Liquid Retina 13,6″, 8GB di RAM, 512GB di archiviazione​​​​​​​ SSD storage, tastiera retroilluminata; color​​​​​​​ Grigio siderale In offerta a 1559,00 € – invece di 1879,00 €

Apple PC Portatile MacBook Air 2020: Chip M1, Display Retina 13″, 8GB RAM, 256GB SSD, Tastiera retroilluminata, Videocamera FaceTime HD, Touch ID – Argento In offerta a 899,00 € – invece di 1229,00 €

Apple 2022 PC Portatile MacBook Air con chip M2: display Liquid Retina 13,6″, 8GB di RAM, 256GB di archiviazione​​​​​​​ SSD storage, tastiera retroilluminata; color​​​​​​​ Mezzanotte In offerta a 1199,99 € – invece di 1529,00 €

Apple 2022 PC Portatile MacBook Air con chip M2: display Liquid Retina 13,6″, 8GB di RAM, 256GB di archiviazione​​​​​​​ SSD storage, tastiera retroilluminata; color​​​​​​​ Galassia In offerta a 1199,99 € – invece di 1529,00 €

Apple 2022 PC Portatile MacBook Air con chip M2: display Liquid Retina 13,6″, 8GB di RAM, 512GB di archiviazione​​​​​​​ SSD storage, tastiera retroilluminata; color​​​​​​​ Galassia In offerta a 1559,00 € – invece di 1879,00 €

Apple iPhone 13 (512GB) – Rosa In offerta a 1069,42 € – invece di 1289,00 €

Apple iPhone 14 Pro (256 GB) – Nero siderale In offerta a 1299,00 € – invece di 1469,00 €

Apple iPhone 14 Pro (128 GB) – Argento In offerta a 1179,00 € – invece di 1339,00 €

Apple iPhone 14 Plus (256 GB) – Galassia In offerta a 1109,99 € – invece di 1309,00 €

Apple iPhone 14 Plus (128 GB) – (PRODUCT) RED In offerta a 999,00 € – invece di 1179,00 €

Apple iPhone 14 Plus (128 GB) – Galassia In offerta a 999,99 € – invece di 1179,00 €

Apple iPhone 14 Plus (128 GB) – Mezzanotte In offerta a 989,99 € – invece di 1179,00 €

Apple iPhone 14 (128 GB) – (PRODUCT) RED In offerta a 889,00 € – invece di 1029,00 €

Apple iPhone 14 (512 GB) – Galassia In offerta a 1299,99 € – invece di 1419,00 €

Apple iPhone 14 (128 GB) – giallo In offerta a 899,99 € – invece di 1029,00 €

Apple 2022 iPad Pro 11″ (Wi-Fi, 128GB) – Grigio siderale (4ª generazione) In offerta a 969,00 € – invece di 1069,00 €

Apple 2022 iPad 10,9″ (Wi-Fi, 64GB) – Argento (10ª generazione) In offerta a 529,00 € – invece di 589,00 €

Apple Watch Series 8 (GPS, 45mm) Smartwatch con cassa in alluminio color galassia con Cinturino Sport color galassia – Regular. Fitness tracker, app Livelli O₂, resistente all’acqua In offerta a 457,00 € – invece di 549,00 €

Apple Watch SE (2ª gen.) (GPS, 44mm) Smartwatch con cassa in alluminio color argento con Cinturino Sport bianco – Regular. Fitness tracker, monitoraggio del sonno, Rilevamento incidenti In offerta a 299,99 € – invece di 349,00 €

Apple Pencil (seconda generazione) In offerta a 115,00 € – invece di 149,00 €

Apple AirPods Pro (seconda generazione) ​​​​​​​ In offerta a 244,99 € – invece di 299,00 €

Apple AirPods con custodia di ricarica tramite cavo (seconda generazione) In offerta a 119,99 € – invece di 159,00 €

Apple Auricolari EarPods con connettore Lightning In offerta a 15,56 € – invece di 19,00 €

Apple AirTag In offerta a 28,99 € – invece di 39,00 €

LG OLED55A26LA Smart TV 4K 55″; TV OLED Serie A2 2022, Processore α7 Gen 5, Dolby Vision, Dolby Atmos, Filmmaker Mode, Google Assistant e Alexa, Wi-Fi, webOS 22, Telecomando Puntatore

In offerta a 736,81 € – invece di 1299,00 €

LG NanoCell 75NANO766QA Smart TV 4K 75″; Serie NANO76 2022, Processore α5 Gen 5, Filmmaker Mode, Game Optimizer, Wi-Fi, AI ThinQ, Google Assistant e Alexa Integrati, Telecomando Puntatore

In offerta a 44,99 € – invece di 44,99 €

Xiaomi Watch S1, Display Vetro Zaffiro Amoled Hd 1.43″, 117 Modalità Di Allenamento, Monitoraggio della Salute, GPS Doppia Banda, Telefonate Bluetooth, Pagamenti NFC, Resistente All'Acqua, Nero

In offerta a 158,75 € – invece di 185,89 €

Lexar NM610PRO SSD 1TB, M.2 2280 PCIe Gen3x4 NVMe 1.4 SSD Interno, Fino a 3300MB/s in Lettura, 2600 MB/s in Scrittura,3D NAND Flash Unità a Stato Solido Interna per Laptop, Computer Desktop, PC

In offerta a 57,99 € – invece di 75,99 €

Crucial P3 500GB PCIe 3.0 3D NAND NVMe M.2 SSD, Fino a 3500MB/s – CT500P3SSD8

In offerta a 38,99 € – invece di 58,99 €

Crucial X8 da 1TB SSD Portatile – Fino a 1050MB/s – PC e Mac – Unità a Stato Solido Esterna USB 3.2 – CT1000X8SSD9

In offerta a 92,99 € – invece di 150,99 €

SanDisk Ultra 128GB SDXC Memory Card, Up to 120 MB/s, Class 10, UHS-I, V10

In offerta a 20,66 € – invece di 30,99 €

SanDisk 128 GB Extreme PRO scheda microSDXC + adattatore SD + RescuePRO Deluxe, fino a 200 MB/s, prestazioni app A2, UHS-I, Classe 10, U3, V30

In offerta a 26,90 € – invece di 47,26 €

mcdodo Cavo Usb Type-c,100W 5A Display Wattaggio Ricarica Rapida USB C to USB C (1.2m,argento)

In offerta a 10,19 € – invece di 19,99 €

Baseus Caricatore USB C rapido 100 W, PD Alimentazione USB C con GaN II Tech 4 porte [2USB-C + 2USB] Stazione di ricarica per MacBook Pro/Air, USB-C Laptop, iPhone 13/12, Samsung Galaxy Nero

In offerta a 49,59 € – invece di 69,99 €

Corsair HS55 SURROUND Cuffia Gaming con Microfono, Audio Dolby Surround 7.1 sul PC e sul Mac, Microfono Omnidirezionale, Controllo del Volume su Padiglione, Tecnologia SonarWorks SoundID, Carbonio

In offerta a 49,99 € – invece di 79,99 €

Corsair K55 RGB PRO XT Tastiera Gaming a Membrana Cablata, Retroilluminazione RGB, 6 Tasti Macro con Integrazione Software Elgato, Resistente all'infiltrazione di Polvere e Liquidi, QWERTY, Nero

In offerta a 54,99 € – invece di 79,99 €

Orangeck Stazione di Ricarica con Caricatore Wireless, 8 Porte Base di Ricarica (Una QC 3.0 e Un Type-C) Caricatore USB con LED Schermo USB Charger per iPhone Samsung Huawei Smartphone e Tablet

In offerta a 38,24 € – invece di 44,99 €

Tp-Link Tapo C320Ws Telecamera Wi-Fi Esterno Qhd 4Mp, Telecamera Ip Di Sorveglianza, Visione Notturna A Full-Color E Starlight, Compatibile Con Alexa, ‎Bianco, 20.15 x 18.95 x 9.25 cm; 490 grammi

In offerta a 49,99 € – invece di 69,99 €

iRobot Roomba i3+552 Robot Aspirapolvere Connesso, Mappatura Intelligente, Due Spazzole in Gomma Multisuperficie, Wi-fi, Compatibile con Assistente Vocale, Tecnologia Imprint, 0.4 L, Grigio/Nero

In offerta a 399,99 € – invece di 469,00 €

Oral-B Smart 4 Spazzolino Elettrico Testine Oral B Cross Action, 3 Modalità di Spazzolamento, Bluetooth, 1 Testina, Batteria Litio, Idea Regalo, Design Special Edition, Bianco/Nero

In offerta a 59,99 € – invece di 134,99 €

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).