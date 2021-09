Offerte Amazon 24 settembre fino al 51% su Apple, Blue Microphone, Sandiks, Amazfit, Huawei, Moulinex

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

N.B. Le offerte citate molto spesso sono disponibili a tempo limitato e in quantità limitate. I prezzi riportati sono indicativi e possono subire variazioni nel corso dei giorni. Controllate sempre la corrispondenza tra prezzo originale e sconto

Apple Adattatore da Lightning a jack cuffie (3,5 mm) In offerta a 8,00 € – invece di 10,00 €

sconto 20% – fino al scadenza sconosciuta

Apple Alimentatore MagSafe In offerta a 36,29 € – invece di 45,00 €

sconto 19% – fino al scadenza sconosciuta

2020 Apple iPad Air (10,9″, Wi-Fi, 64GB) – Grigio siderale (4ª generazione) In offerta a 569,00 € – invece di 669,00 €

sconto 15% – fino al scadenza sconosciuta

Novità Apple AirTag In offerta a 32,88 € – invece di 35,00 €

sconto 6% – fino al scadenza sconosciuta

Auricolari Powerbeats Pro wireless – Chip per cuffie Apple H1, Bluetooth di Classe 1, 9 ore di ascolto, auricolari resistenti al sudore- Nero In offerta a 149,99 € – invece di 249,95 €

sconto 40% – fino al scadenza sconosciuta

Logitech G PRO Mouse Gaming, Sensore HERO 25K, 25.600 DPI, RGB, Ultraleggero, Progettato per eSport, 6 Pulsanti Programmabili, Memoria Integrata, PC/Mac/Laptop – Nero In offerta a 39,99 € – invece di 81,99 €

sconto 51% – fino al scadenza sconosciuta

SanDisk SSD Ultra 3D da 500GB, Unità SSD Interna 2,5”, Sata III, Velocità di Lettura fino a 560 MB/sec In offerta a 59,99 € – invece di 74,87 €

sconto 20% – fino al scadenza sconosciuta

UGREEN Caricabatterie Auto USB C PD 3.0 + QC 3.0, Caricatore Auto 20W, 2 Porte per iPhone 12 Pro/iPad Pro/Galaxy S21, S20, A80/Huawei P40, P30/Xiaomi Redmi Note 7, Mi11 ecc In offerta a 13,99 € – invece di 15,99 €

sconto 13% con Coupon Speciale = checkbox – fino al scadenza sconosciuta

Belkin Batteria esterna wireless magnetica 2.5K (caricabatteria portatile con MagSafe per iPhone, mini power bank compatta da 2500 mAh per una ricarica rapida, cavo da USB-C a USB-C incluso) – Bianco In offerta a 29,99 € – invece di 39,99 €

sconto 25% – fino al scadenza sconosciuta

Lecone Sterilizzatore UV per Telefono Cellulare Detergente Portatile per Smartphone Funzione aromaterapia Disinfettante Macchina per Rivestimento per iPhone Android In offerta a 11,59 € – invece di 19,99 €

sconto 42% – fino al scadenza sconosciuta

Xiaomi Mi Smart Band 6 Orologio Smart, Schermo AMOLED 1.56”, Tracciamento Sport, Resistente all’Acqua Fino a 5 ATM, Cinturino Antibatterico, Batteria 125 mAh, Versione Italiana, Nero In offerta a 39,99 € – invece di 44,99 €

sconto 11% – fino al scadenza sconosciuta

Logitech K400 Plus Tastiera Wireless per TV, PC, Home Theater, Tasti Multimediali Personalizzabili, Windows, Android, Laptop/Tablet, Layout Italiano QWERTY, Nero In offerta a 24,99 € – invece di 45,99 €

sconto 46% – fino al scadenza sconosciuta

Echo Dot (4ª generazione) – Altoparlante intelligente con Alexa – Antracite In offerta a 39,99 € – invece di 59,99 €

sconto 33% – fino al scadenza sconosciuta

Sandisk Ultra Dual USB Drive Type-C 256 GB, USB 3.1 Type C, Nero/Argento In offerta a 30,24 € – invece di 39,90 €

sconto 24% – fino al scadenza sconosciuta

JETech Cover Compatibile con iPhone 13 Pro 6,1 Pollici, Custodia con Assorbimento degli Urti e Anti-Graffio, Trasparente HD Chiaro In offerta a 3,99 € – invece di 7,99 €

sconto 50% con Coupon Speciale = checkbox – fino al scadenza sconosciuta

Anker Caricatore Nano iPhone, 20 W PIQ 3.0, mini caricatore PowerPort III USB-C per iPhone 12/12 Mini/12 Pro/12 Pro Max, Galaxy, Pixel 4/3, iPad Pro, AirPods Pro (cavo di ricarica non incluso) In offerta a 16,99 € – invece di 19,99 €

sconto 15% – fino al scadenza sconosciuta

Adattatore Presa Multipla Salvaspazio Shuko,Prese Muro Multipresa con 1 Italia Spina 10/16A,2 Porte USB-A(5V,2.4A) 4000W,Multiprese Elettriche USB,Spina adattatore, Spina per Casa Ufficio In offerta a 12,74 € – invece di 14,99 €

sconto 15% con Coupon Speciale = checkbox – fino al scadenza sconosciuta

Nuovo sistema Wi-Fi 6 mesh dual-band Amazon eero 6, con hub per Casa Intelligente Zigbee integrato | Kit da 2 pezzi In offerta a 213,00 € – invece di 258,00 €

sconto 17% – fino al scadenza sconosciuta

FARO FARETTO LED da Esterno 300w 6000k Bianco IP67 IMPERMEABILE PANNELLO SOLARE CON TELECOMANDO In offerta a 73,49 € – invece di 73,49 €

sconto 0% – fino al scadenza sconosciuta

Tomshine – Lampadario con 2 lampade a sospensione in metallo, stile industriale, vintage, diametro 30 cm, colore: nero In offerta a 36,99 € – invece di 43,99 €

sconto 16% – fino al scadenza sconosciuta

Blue Yeti Nano Microfono a Condensatore USB Professionale, 2 Pattern Polari, con effetti vocali Blue VO!CE, Compatto, Senza latenza, per Gaming, Streaming e Podcast su PC e Mac, Nero In offerta a 85,48 € – invece di 119,99 €

sconto 29% – fino al 30 set 21

Blue Yeti Microfono Professionale USB a Condensatore Multi-Pattern, per la registrazione, Streaming, Podcasting, Broadcasting, Gaming, Voiceover e altro, Plug ‘n Play su PC e Mac – Argento In offerta a 101,14 € – invece di 139,99 €

sconto 28% – fino al 30 set 21

JBL TUNE 225TWS Cuffie In-Ear True Wireless Bluetooth, Auricolari senza Fili con Microfono Integrato per Musica, Chiamate e Sport, Fino a 25h di Autonomia, Custodia di Ricarica, Oro In offerta a 81,40 € – invece di 99,00 €

sconto 18% – fino al 3 ott 21

Anker Power Port, 5 Porte USB, Caricatore da 60 W, 1 Porta con Power Delivery per Apple MacBook, Nexus 5 X/6P e 4 Porte PowerIQ per iPhone, iPad, Samsung e Altri dispositivi. In offerta a 28,89 € – invece di 33,99 €

sconto 15% – fino al 26 set 21

Anker Stazione di RIC. Wireless Prodotti Apple, Supporto 3 in 1 PowerWave con certif. Qi per Apple iWatch, iPhone SE/11/Pro Max/XS, AirPods PRO (Senza Cavo di RIC. per Watch e Adattatore CA) In offerta a 38,99 € – invece di 45,99 €

sconto 15% – fino al 26 set 21

Soundcore Auricolari True Wireless Anker, Versione aggiornamento di Liberty 2 PRO con Audio ad Alta risol. modalità LDAC e Trasparenza, 7 Ore di Riproduzione. Equalizzatore Personalizzato HearID In offerta a 109,99 € – invece di 149,99 €

sconto 27% – fino al 26 set 21

HUAWEI Band 6 Smart Band Fitness Tracker, Touchscreen AMOLED 1.47? a Colori, Monitoraggio Battito Cardiaco, Sonno, Saturazione dell`Ossigeno, Resistente all?Acqua, Graphite Black In offerta a 39,00 € – invece di 59,90 €

sconto 35% – fino al 28 set 21

HUAWEI FreeBuds Pro con Adattatore Huawei AP52, Auricolari True Wireless Bluetooth con Cancellazione Intelligente del Rumore, Sistema a 3 Microfoni, Ricarica Wireless Rapida, Carbon Black In offerta a 99,00 € – invece di 179,99 €

sconto 45% – fino al 28 set 21

Huawei Watch Fit Elegant Smartwatch, Display AMOLED da 1.64″, Animazioni Quick-Workout, Durata della Batteria 10 Giorni, GPS Integrato, 5ATM, Midnight Black In offerta a 89,00 € – invece di 129,90 €

sconto 31% – fino al 28 set 21

Amazfit Bip S Lite Smartwatch Orologio Fitness Tracker, Display Always-on, 150 Quadranti, Durata Batteria 30 Giorni, Impermeabil 5 ATM, Montoraggio della Frequenza Cardiaca, Notifiche Messaggi, Nero In offerta a 33,91 € – invece di 39,90 €

sconto 15% – fino al 26 set 21

Amazfit Smartwatch GTR 47mm Orologio Intelligente Fitness Tracker 1,39 Pollici Touch Control Display, 5 ATM, Cronometro con GPS, Contapassi, Monitor del Sonno, 12 Modalità Sport In offerta a 79,90 € – invece di 129,99 €

sconto 39% – fino al 26 set 21

Moulinex HF4568K ClickChef, Robot da Cucina, Ricette pronte in 2 click, 5 programmi automatici e modalità manuale, 7 accessori, 3.6 L di capacità e ricettario incluso, Acciaio inossidabile, Nero In offerta a 299,00 € – invece di 399,99 €

sconto 25% – fino al 30 set 21

Moulinex DD95HD InfinyForce Pro, Mixer ad Immersione, Tecnologia Powelix Life, Accessori versatili inclusi, Pulsante speed ergonomico, Lavabile in lavastoviglie, 200 W In offerta a 69,99 € – invece di 89,99 €

sconto 22% – fino al 30 set 21

Braun BT3241 Regolabarba, Rifinitore e Tagliacapelli Uomo con Lame Affilate di Lunga Durata e 39 Impostazioni di Lunghezza, Confezione con 85% di Plastica in Meno, Nero/Verde Elettrico In offerta a 37,99 € – invece di 49,99 €

sconto 24% – fino al 7 ott 21

Scuderia Ferrari Orologio Cronografo Quarzo Uomo con Cinturino in Silicone 830620 In offerta a 149,60 € – invece di 229,00 €

sconto 35% – fino al 3 ott 21

Braun BT5265 Regolabarba e Tagliacapelli Uomo, Lame di Lunga Durata Progettato per Durare Il Doppio*, Motore Adattivo, Confezione con 85% di Plastica in Meno In offerta a 39,99 € – invece di 69,99 €

sconto 43% – fino al 7 ott 21

Gillette Fusion5 Regolabarba Uomo, Rasoio a Mano Libera, 11 Lamette da Barba da 5 Lame, Rasatura Confortevole, con Rifinitore di Precisione, Fino a 1 Mese di Rasatura con 1 Lametta In offerta a 24,99 € – invece di 31,99 €

sconto 22% – fino al 7 ott 21

Gillette Fusion5 ProShield Lamette da Barba, 11 Ricambi da 5 Lame, Doppia Striscia Lubrificante, Fino a 1 Mese di Rasatura con 1 Lametta In offerta a 30,99 € – invece di 39,99 €

sconto 23% – fino al 7 ott 21

Gillette Fusion5 Proglide Regolabarba Uomo, Rasoio a Mano Libera, 4 Lamette da Barba da 5 Lame, Delicatezza Insuperabile, Manico Ergonomico con Supporto Magnetico Idea Regalo Uomo Limited Edition In offerta a 18,99 € – invece di 29,99 €

sconto 37% – fino al 7 ott 21

Gillette Fusion5 Lamette da Barba, 16 Ricambi da 5 Lame, Delicatezza Insuperabile, Rasatura Scorrevole con Striscia Lubrificante, Fino a 1 Mese di Rasatura con 1 Lametta In offerta a 29,99 € – invece di 40,99 €

sconto 27% – fino al 7 ott 21

KARAEASY Mascherine Ffp2 Certificate CE Made In Italy 5 strati 20 Bianco + 15 Nere + 15 Rosa In offerta a 29,74 € – invece di 49,99 €

sconto 41% – fino al 26 set 21

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).