Offerte Amazon 24 settembre fino al 67% su Apple, Huawei, Logitech, Samsung, Anker, LG

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo su Amazon.

Attenzione! i prezzi base riferiti ai prodotti Apple sono ora quelli del nuovo listino in vigore fino al 7 Settembre e quindi lo sconto è maggiore.

Verificate anche la disponibilità sia di Airpods Pro 2 che di iPhone 14 e iPhone 14 Pro, Apple Watch 8, SE 2022 e Apple Watch Ultra.

Sono ancora in sconto:

E pure:

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

2020 Apple Mac mini con Chip Apple M1 (8GB RAM, 512GB SSD) In offerta a 859,76 € – invece di 1049,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

2021 Apple iMac (24″, Chip Apple M1 con CPU 8-core e GPU 7‑core, due porte, 8GB RAM, 256GB) – Argento In offerta a 1228,58 € – invece di 1499,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

2021 Apple iMac (24″, Chip Apple M1 con CPU 8-core e GPU 8‑core, quattro porte, 8GB RAM, 512GB) – Argento In offerta a 1597,00 € – invece di 1949,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

2022 Apple PC Portatile MacBook Pro con chip M2: display Retina 13″, 8GB di RAM, 512GB ​​di archiviazione ​​​​​SSD ​​​​​​​Touch Bar, tastiera retroilluminata; color​​​​​​​ Grigio siderale In offerta a 1523,63 € – invece di 1859,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

2020 Apple MacBook Pro con Chip Apple M1 (13″, 8GB RAM, 512GB SSD) – Grigio siderale In offerta a 1400,69 € – invece di 1709,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

2021 Apple MacBook Pro (14″, Chip Apple M1 Pro con CPU 8-core e GPU 14‑core, 16GB RAM, 512GB SSD) – Grigio siderale In offerta a 1916,00 € – invece di 2349,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

2021 Apple MacBook Pro (14″, Chip Apple M1 Pro con CPU 10-core e GPU 16‑core, 16GB RAM, 1TB SSD) – Grigio siderale In offerta a 2335,04 € – invece di 2849,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

2021 Apple MacBook Pro (16″, Chip Apple M1 Pro con CPU 10-core e GPU 16‑core, 16GB RAM, 512GB SSD) – Grigio siderale In offerta a 2335,04 € – invece di 2849,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

2022 Apple PC Portatile MacBook Air con chip M2: display Liquid Retina 13,6″, 8GB di RAM, 512GB di archiviazione SSD storage, tastiera retroilluminata; color Grigio siderale In offerta a 1540,00 € – invece di 1879,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

2021 Apple MacBook Pro (16″, Chip Apple M1 Max con CPU 10-core e GPU 32‑core, 32GB RAM, 1TB SSD) – Argento In offerta a 3236 € – invece di 3949,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Magic Keyboard con tastierino numerico – Italiano – Color In offerta a 109,00 € – invece di 135,00 €

sconto 19% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Lightning Digital AV Adapter In offerta a 44,90 € – invece di 59,00 €

sconto 24% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Cavo da USB‑C a Magsafe 3 (2 m) In offerta a 46,75 € – invece di 55,00 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

SuperDrive USB Apple In offerta a 44,00 € – invece di 89,00 €

sconto 49% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Pencil (seconda generazione) In offerta a 120,28 € – invece di 135,00 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Custodia MagSafe trasparente per iPhone 14 Pro ​​​​​​​ In offerta a 39,00 € – invece di 59,00 €

sconto 34% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Custodia MagSafe in silicone per iPhone 14 Pro Max – Blu tempesta ​​​​​​​ In offerta a 39,00 € – invece di 59,00 €

sconto 34% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Custodia MagSafe in pelle per iPhone 14 Pro – Mezzanotte ​​​​​​​ In offerta a 49,00 € – invece di 69,00 €

sconto 29% – fino a scadenza sconosciuta

HUAWEI Display 23.8″ Monitor, 75 Hz, AMD FreeSync, Display FullView da 1080P, Gamma di Colori NTSC del 72%, Cornici da 5.7 mm, Rapporto Schermo-Corpo del 90%, Certificazioni TÜV Rheinland, Black In offerta a 129,9 – invece di 179,9

sconto 28% – fino a 25 set 2022

HUAWEI B311-211- Router 4G Wireless LTE 150 MBps, WiFi Mobile, con 1 Porta GE LAN/WAN, WiFi da 300 MBps di Velocità, Bianco, Versione 2022 In offerta a 59,9 – invece di 99,9

sconto 40% – fino a 25 set 2022

HUAWEI E5576-320 WIFI MOBILE In offerta a 49,9 – invece di 69,9

sconto 29% – fino a 25 set 2022

HUAWEI MatePad 11 Tablet con M-pencil, 11″ 120 Hz FullView Tablet HUAWEI, (6GB RAM, 128GB ROM, Qualcomm Snapdragon 865, Huawei Share, Certificazione Tuv Rheinland Dual, Wi-Fi 6), Grigio (Matte Grey) In offerta a 384 – invece di 499,9

sconto 23% – fino a 25 set 2022

HUAWEI MateBook 14s Laptop, Display 2.5K FullView Notebook PC Portatile, Touchscreen ad alta frequenza di aggiornamento fino a 90 Hz, Intel Core i5-11300H, 8GB RAM, 512GB SSD, Italiano, Space Gray In offerta a 799 – invece di 1199

sconto 33% – fino a 25 set 2022

Logitech Folio Touch Custodia iPad, Layout Spagnolo ?Qwerty In offerta a 76,4 – invece di 159

sconto 52% – fino a 2 ott 2022

Dash Cam per Auto, Kingslim GPS Telecamera per Auto con Dppia Lente, 170° FOV Visione Notturna con IPS FHD Screen, Registrazione in Loop e Rilevatore di Movimento Quando Parcheggio – D1 In offerta a 61,1 – invece di 99,99

sconto 39% – fino a 8 ott 2022

Piquadro Modus Special Zaino, 40 cm, Blu In offerta a 202,5 – invece di 299

sconto 32% – fino a 2 ott 2022

UGREEN Caricatore USB C 65W, Alimentatore USB C con GaN Tech, 3 USB-C & 1 USB-A Caricabatterie USB Compatibile 30W/25W/20W con iPhone 14 Pro Max/13/12/iPad Pro Air Mini/MacBook Pro Air/Galaxy S22 S21 In offerta a 49,97 – invece di 55,99

sconto 11% – fino a 25 set 2022

Samsung Monitor HRM S60UA (S32A60), Flat, 32″, 2560×1440 (WQHD 2K), HDR10, VA, Bezeless, 75 Hz, 5 ms, FreeSync, HDMI, USB Type C, Display Port, Ingresso Audio, HAS, Pivot, PIP, PBP, Flicker Free In offerta a 292,5 – invece di 559

sconto 48% – fino a 2 ott 2022

Anker Nano II – Alimentatore di rete USB-C da 65 W, con potenza di ricarica rapida, tecnologia GaN II, compatibile con MacBook Pro/Air, Galaxy S20/S10, iPhone 12/Pro/Mini, iPad Pro, Pixel (nero) In offerta a 37,99 – invece di 49,99

sconto 24% – fino a 25 set 2022

Anker PowerPort Atom III Slim Caricatore USB-C (65W Max), 4 porte PIQ 3.0 & GaN, per laptop, iPad Pro, iPhone, Galaxy, Pixel In offerta a 49,99 – invece di 59,99

sconto 17% – fino a 25 set 2022

Caricatore USB C Anker GaN II 65 W Nano II, PPS, Compatto per MacBook PRO/Air, Galaxy S20/S10, dell XPS 13, Note 20/10+, e per iPhone 12/11/Pro/Mini, iPad PRO, Pixel In offerta a 42,49 – invece di 49,99

sconto 15% – fino a 25 set 2022

Anker – PowerPort ?Atom III? Slim, USB-C, Caricatore da 65 W, 4 Porte, PIQ 3.0 & GaN, con Ingresso USB-C da 45 W, per MacBook, USB C Laptop, iPad PRO, iPhone, Galaxy, Pixel e Molti Altro In offerta a 35,99 – invece di 49,99

sconto 28% – fino a 25 set 2022

Anker 633 Power Bank Magnetico 10.000mAh, caricabatterie portatile wireless magnetico pieghevole, solo per iPhone 13/13 Pro/13 Pro Max/12/12 Pro e 12 Pro Max In offerta a 67,99 – invece di 79,99

sconto 15% – fino a 25 set 2022

LG 75UQ81006LB Smart TV 4K 75″ TV Ultra HD Serie UQ81 2022, Processore ?5 Gen 5, Filmmaker Mode, Game Optimizer, Wi-Fi, AI ThinQ, Google Assistant e Alexa Integrati, Telecomando Puntatore In offerta a 1099 – invece di 1199

sconto 8% – fino a 30 set 2022

LG OLED48A26LA Smart TV 4K 48″ TV OLED Serie A2 2022, Processore ?7 Gen 5, Dolby Vision, Dolby Atmos, Filmmaker Mode, Google Assistant e Alexa, Wi-Fi, webOS 22, Telecomando Puntatore In offerta a 799 – invece di 1099

sconto 27% – fino a 30 set 2022

LG 55UQ75006LF Smart TV 4K 55″ TV Ultra HD Serie UQ75 2022, Processore ?5 Gen 5, Filmmaker Mode, Game Optimizer, Wi-Fi, Compatibile Google Assistant e Alexa, WebOS 22 In offerta a 629 – invece di 649

sconto 3% – fino a 30 set 2022

LG 65QNED816QA Smart TV 4K 65″, TV QNED Serie 81 2022, Processore ?7 Gen 5, AI Picture & Sound Pro, 2 HDMI 2.1 @48Gbps, VRR, Google Assistant e Alexa, Wi-Fi, webOS 22, Telecomando Puntatore In offerta a 1299,99 – invece di 1399

sconto 7% – fino a 30 set 2022

LG 75QNED816QA Smart TV 4K 75″, TV QNED Serie 81 2022, Processore ?7 Gen 5, AI Picture & Sound Pro, 2 HDMI 2.1 @48Gbps, VRR, Google Assistant e Alexa, Wi-Fi, webOS 22, Telecomando Puntatore In offerta a 2119 – invece di 2299

sconto 8% – fino a 30 set 2022

Neewer Luce LED RGB 660PRO Controllo via APP Illuminazione a 50W 360° Colore Pieno CRI98+ con Barndoor & Staffa-U per Giochi Streaming YouTube Webex Trasmissioni Conferenza Online Fotografia In offerta a 116,01 – invece di 136,49

sconto 15% – fino a 25 set 2022

Neewer Professionale Zaino Backpack Impermeabile Antiurto per Fotocamera 31x14x37cm con Tasca Laterale per Treppiedi, per Fotocamere SLR/DSLR/Mirrorless, Flash & Altri Accessori In offerta a 33,99 – invece di 39,99

sconto 15% – fino a 25 set 2022

Neewer® Pieghevole ovale 120 x 180 cm 5 in 1 professionale Multi disco di luce riflettore con Permeabile, Argento, Nero, Oro, Bianco In offerta a 40,79 – invece di 47,99

sconto 15% – fino a 25 set 2022

Neewer Kit d?Illuminazione Luce 176 LED: Pannello 176 LED Dimmerabile con Batteria a Litio 2200mAh, Caricabatterie a USB & Custodia, per Foto di Prodotti Ritratti In offerta a 48,86 – invece di 57,99

sconto 16% – fino a 25 set 2022

Nikon Nikkor Z 24-50mm f/4-6.3, Zoom a Pieno Formato, Super Compatto, FX Mirrorless, Meccanismo di Ritrazione, Nero, Nital Card: 4 Anni di Garanzia In offerta a 168 – invece di 509

sconto 67% – fino a 2 ott 2022

Arlo Pro4 Spotlight, 4 Telecamere di videosorveglianza wi-fi 2K HDR, con faro e allarme, Sensori movimento, Visione notturna a colori, non richiede base, 90 giorni di Arlo Secure inclusi, Bianco In offerta a 549,99 – invece di 799,99

sconto 31% – fino a 2 ott 2022

Arlo Pro4 Spotlight,Sistema di Videosorveglianza WiFi con 3 Telecamere fili da esterno 2K HDR, Sensori movimento, Visione notturna a colori, con 90 giorni di prova gratuita di Arlo Secure, Bianco In offerta a 499,99 – invece di 649,99

sconto 23% – fino a 2 ott 2022

Arlo Pro4 Spotlight,Sistema di Videosorveglianza WiFi con 3 Telecamere fili da esterno 2K HDR, Sensori movimento, Visione notturna a colori, con 90 giorni di prova gratuita di Arlo Secure, Nero In offerta a 499,99 – invece di 649,99

sconto 23% – fino a 2 ott 2022

eufy Security, telecamera aggiuntiva eufyCam 2C Pro sicurezza domestica wireless, 2K, batteria con autonomia di 180 giorni, compatibilità HomeKit, IP67, visione notturna e zero costi mensili In offerta a 126,99 – invece di 149,99

sconto 15% – fino a 25 set 2022

Telecamera wifi esterno, eufy Security sistema sicurezza kit 2 eufyCam 2C Pro, risoluzione 2K, batteria durata di 180 giorni, compatibilità HomeKit, IP67, visione notturna e zero costi mensili. In offerta a 249,99 – invece di 299,99

sconto 17% – fino a 25 set 2022

Telecamera wifi esterno, eufy Security sistema sicurezza kit 4 eufyCam 2C Pro, risoluzione 2K, batteria durata di 180 giorni, compatibilità HomeKit, IP67, visione notturna e zero costi mensili. In offerta a 415,99 – invece di 519,99

sconto 20% – fino a 25 set 2022

yeedi k700 Robot aspirapolvere Lavapavimenti, Grande serbatoio della polvere da 600ml, 2-in-1 Aspira e Lava, Aspirazione 2000Pa, navigazione smart, Ideale per Peli di Animali, tappeti e pavimenti In offerta a 139,99 – invece di 229,99

sconto 39% – fino a 25 set 2022

EZVIZ BC1 Telecamera Wi-Fi Esterno a Batteria 100% Senza Fili 1080p, Telecamere Aggiuntiva, Batteria Durata 365 Giorni, Visione Notturna a Colori, Audio Bidirezionale, Compatibile Alexa, Sensore PIR In offerta a 95,18 – invece di 139,98

sconto 32% – fino a 25 set 2022

ETEKCITY Bilancia Cucina Digitale, Bilancia da Cucina Elettronica in Acciaio Inossidabile 5kg/ 11lb con Ciotola Rimovibile, Funzione Tare, Timer Allarme, Indicatore Temperatura, Display LCD, Argento In offerta a 19,54 – invece di 31,99

sconto 39% – fino a 30 set 2022

COSORI Friggitrice ad Aria 5,5 litri Bianca, Friggitrice Senza Olio, Air Fryer con 13 Funzioni & Promemoria Shake, LED Display, Cestello Facile da Pulire e Senza PFOA,100 Ricette Italiane, 1700W In offerta a 118,99 – invece di 139,99

sconto 15% – fino a 30 set 2022

COSORI Friggitrice ad Aria XXL 5,5 Litri con 100 Ricette Italiane, Friggitrice ad Aria Calda Senza Olio con LED Display, 13 Funzioni & Promemoria Shake, Cestello Facile da Pulire, Senza PFOA, 1700W In offerta a 118,99 – invece di 169,99

sconto 30% – fino a 30 set 2022

COSORI Friggitrice ad Aria Calda, 5.5L Friggitrice Senza Olio, Air Fryer con 11 Programmi, Funzione Keep Warm, LED Touch Screen, Tempo Temperatura Regolabili, 100 Ricette Cartacee 1700W, Rosso In offerta a 118,99 – invece di 139,99

sconto 15% – fino a 30 set 2022

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).