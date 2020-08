Offerte Amazon 25 agosto fino al 50%: Philips Hue, Logitech, Apple, HP, LG

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo suAmazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Sono ancora in sconto:

N.B. Le offerte citate molto spesso sono disponibili a tempo limitato e in quantità limitate. I prezzi riportati sono indicativi e possono subire variazioni nel corso dei giorni. Controllate sempre la corrispondenza tra prezzo originale e sconto

Apple MacBook Air (13″, Processore Intel Core i3 dual‑core di decimo generazione a 1,1GHz, 8GB RAM, 256GB) – Grigio siderale – In offerta a 979,90 – invece di 1229

sconto 20% – fino al 25 agosto 2020

Apple AirPods con custodia di ricarica con cavo (seconda generazione) In offerta a 128,90 – invece di 179

sconto 28% – fino al 25 agosto 2020

Ti presentiamo il sistema Wi-Fi mesh Amazon eero – pacchetto da 3 dispositivi In offerta a 209 – invece di 279

sconto 25% – fino al 25 agosto 2020

Apple AirPods Pro In offerta a 189 – invece di 279

sconto 32% – fino al 25 agosto 2020

Nuovo Apple iPhone SE (64GB) – bianco In offerta a 463 – invece di 499

sconto 7% – fino al 25 agosto 2020

Autan Tropical Vapo, Insetto Repellente e Antizanzare Comuni e Tropicali, 1 Confezione da 100 ml, Protezione Lunga Durata In offerta a 4,49 € – invece di 8,95 €

sconto 50% – fino al 25 agosto 2020

EZVIZ C3W 1080p Telecamera Ip Wi-Fi Da Esterno Con Visione Notturna A Colori Sistema D’Allarme Con Luce Stroboscopica E Sirena Compatibile Con Alexa, Bianco, Single lens In offerta a 90,99 € – invece di 129,99 €

sconto 30% – fino al 25 agosto 2020

EZVIZ C1C Telecamera di Sorveglianza 1080p Audio Bidirezionale Baby Monitor Visione Notturna Servizio di Cloud Compatibile con Alexa In offerta a 30,99 € – invece di 39,99 €

sconto 23% – fino al 25 agosto 2020

EZVIZ C3X Telecamera di Sorveglianza Esterna Wi-Fi con Visione Notturna a Colori, Compatibile con iOS/Android Alexa, Dual lens In offerta a 123,89 € – invece di 169,99 €

sconto 27% – fino al 25 agosto 2020

EZVIZ C6T Telecamera WiFi di Sorveglianza da Interno, Full HD, Audio Bidirezionale, Maschera Intelligente della Privacy, Servizio di Cloud, Panorama 360°, Funzione Giorno/Notte, Nero, 1080p In offerta a 70,99 € – invece di 89,99 €

sconto 21% – fino al 25 agosto 2020

EZVIZ C1mini 1080p Telecamera di Sorveglianza, WiFi Videocamera IP Interno, Audio Bidirezionale, Baby Monitor, Visione Notturna, Servizio di Cloud, Compatibile con Alexa In offerta a 29,99 € – invece di 39,99 €

sconto 25% – fino al 25 agosto 2020

Logitech G432 Cuffie Gaming Cablate, Audio Surround 7.1, Cuffie DTS: X 2.0, Driver Audio 50 mm, ?Jack Audio USB 3.5 mm, Microfono Flip-to-Mute, Leggere, PC/Mac/Xbox One/PS4/Nintendo ?Switch, Nero/Blu In offerta a 48,99 € – invece di 81,99 €

sconto 40% – fino al 25 agosto 2020

Logitech G635 Cuffie Gaming RGB Cablate, Audio Surround 7.1, Cuffie DTS: X 2.0, Drivers Pro-G 50 mm, Jack ?Audio USB 3.5 mm, Microfono Flip-to-Mute, PC/Mac/Xbox One/Switch ?PS4/Nintendo, Nero In offerta a 99,99 € – invece di 154,99 €

sconto 35% – fino al 25 agosto 2020

Razer Kraken Cuffie da Gioco con Cuscinetti Auricolari in Gel Refrigerante per Giocatori Ambiziosi, Verde In offerta a 54,99 € – invece di 79,99 €

sconto 31% – fino al 25 agosto 2020

TP-Link T9UH Archer Scheda Wireless Dual Band AC1900Mbps, 4 Antenne Interne, USB 3.0, Pulsante WPS, Beamforming, Nero In offerta a 38,84 € – invece di 59,99 €

sconto 35% – fino al 25 agosto 2020

Lecone USB C a Cavo Lightning [Apple MFi da 1M] Supporta la Consegna Rapida di Ricarica con Caricatore PD Type C, Compatibile per iPhone XS Max XR X 8 Plus 8, iPad PRO 12.9, iPad Air 3 In offerta a 6,55 € – invece di 9,55 €

sconto 31% – fino al 25 agosto 2020

Citizen Orologio Cronografo Quarzo Uomo con Cinturino in Pelle CA4210-16E – In offerta a 129,00 € – invece di 199,00 €

sconto 35% – fino al 25 agosto 2020

LG 32GK850F UltraGear Monitor Gaming 32″, QuadHD VA HDR 400, 2560 x 1440, 1 ms MBR, Radeon FreeSync 144 Hz, HDMI 2.0 (HDCP 2.2), Display Port 1.2, 3 x USB 3.0, Uscita Audio, Stand Pivot, Flicker Safe In offerta a 419,99 € – invece di 499,00 €

sconto 16% – fino al 26 agosto 2020

LG 24GN53A UltraGear Monitor Gaming 24″ FullHD LED, 1920 x 1080, 1ms, AMD FreeSync 144Hz, HDMI, Display Port 1.2, Uscita Audio, Flicker Safe, Nero In offerta a 159,99 € – invece di 249,00 €

sconto 36% – fino al 26 agosto 2020

Belkin Surge Stripe Protezione dalle Sovracorrenti fino a 650 Joules con 6 Prese, Cavo da 2 m, Bianco In offerta a 20,99 € – invece di 24,99 €

sconto 16% – fino al 26 agosto 2020

D-Link DIR-2660 Router EXO AC2600 Wave 2, Smart Mesh Wi-Fi, McAfee Integrato, Gigabit, USB 3.0, Parental Control, Funziona con Alexa In offerta a 99,90 € – invece di 169,99 €

sconto 41% – fino al 26 agosto 2020

HP Pavilion Gaming 200 Mouse, 5 Tasti Programmabili, DPI da 3.200, Sensore Ottico PixArt, LED RGB Personalizzabile con 12 Modalità Diverse, Nero/Verde In offerta a 20,99 € – invece di 29,99 €

sconto 30% – fino al 26 agosto 2020

HP Pavilion Gaming 400 Cuffie, Comandi Integrati nel Cavo, Microfono Ripiegabile, Imbottitura in Similpelle Morbida sugli Auricolari e Base, Compatibile con PlayStation e Xbox, Nero/Verde In offerta a 20,99 € – invece di 30,00 €

sconto 30% – fino al 26 agosto 2020

Logitech G910 Orion Spectrum Tastiera Gaming Meccanica Illuminata, Tasti Retroilluminati LIGHTSYNC RGB, Switch Romer-G Tactile, 9 tasti G Programmabili, Secondo Schermo Arx, Layout USA QWERTY In offerta a 119,99 € – invece di 208,99 €

sconto 43% – fino al 26 agosto 2020

Logitech G305 Mouse Gaming Wireless Lightspeed, Sensore HERO, 12000 DPI, Design Leggero, 6 Pulsanti Programmabili, Durata della Batteria 250 Ore, Memoria Integrata, per PC/Mac/Laptop, Nero In offerta a 39,99 € – invece di 61,99 €

sconto 35% – fino al 26 agosto 2020

Logitech G935 Cuffie Gaming RGB Wireless, Audio Surround 7.1, Cuffie DTS: X 2.0, Driver Pro-G 50 ?mm, 2.4 GHz Wireless, Microfono Flip-to-Mute, Tasti G, PC/Mac/Xbox One/PS4/Nintendo, Nero In offerta a 119,99 € – invece di 194,99 €

sconto 38% – fino al 26 agosto 2020

Logitech F710 Gamepad Wireless, 2.4 GHz, Nero/Argento In offerta a 35,99 € – invece di 49,99 €

sconto 28% – fino al 26 agosto 2020

Logitech G613 Tastiera Gaming Meccanica Wireless, Lightspeed Rapida 1 ms 2.4 GHz e Bluetooth ?Wireless, Switch Romer-G Tactile, Multidispositivo, 6 Tasti G Programmabili, Layout USA QWERTY, Nero In offerta a 89,99 € – invece di 154,99 €

sconto 42% – fino al 26 agosto 2020

Logitech G403 HERO 16K, mouse gaming, LIGHTSYNC RGB, leggero 87 g + 10 g opzionale, cavo intrecciato, 16.000 DPI, impugnature laterali in gomma, Imballaggio per l’Europa occidentale In offerta a 44,99 € – invece di 69,99 €

sconto 36% – fino al 26 agosto 2020

Philips Lighting Hue White And LightStrip Plus Striscia LED Smart, Dimmerabile, 16 Milioni Colori, Kit Base 2 m + Estensione di 1 m, Bianco In offerta a 79,99 € – invece di 104,90 €

sconto 24% – fino al 26 agosto 2020

Philips Hue White and Color Ambiance Starter Kit 2 Lampadine Smart con Bluetooth Attacco E27 e un Bridge Hue per Controllo del Sistema In offerta a 89,99 € – invece di 139,90 €

sconto 36% – fino al 26 agosto 2020

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).