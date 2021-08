Offerte Amazon 25 agosto fino al 53%: Apple, Tastiere MIDI, Wacom, WD, Meross, TP-Link, Samsung

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo suAmazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

ancora in sconto

Sono ancora valide queste promozioni

N.B. Le offerte citate molto spesso sono disponibili a tempo limitato e in quantità limitate. I prezzi riportati sono indicativi e possono subire variazioni nel corso dei giorni. Controllate sempre la corrispondenza tra prezzo originale e sconto

KORG – MICROKEY2 49 Tastiera Midi Controller, Nero In offerta a 99,00 € – invece di 133,40 €

sconto 26% – fino al scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Nektar Impact LX49+ Controller MIDI In offerta a 129,00 € – invece di 145,00 €

sconto 11% – fino al scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Alesis V Mini – Tastiera MIDI Controller USB Portatile a 25 Tasti con 4 Pad Retroilluminati, 4 Manopole Assegnabili e Software Professionale Incluso In offerta a 51,00 € – invece di 59,99 €

sconto 15% – fino al scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

InVaFoCo Adattatore Cavo USB a MIDI In-Out – Interfaccia MIDI USB Convertitore 5-Pin MIDI USB 2M – Convertire Tastiera Pianoforte Mixer Strumenti Musicali a PC In offerta a 16,06 € – invece di 16,06 €

sconto 0% – fino al scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

M-Audio Keystation 61 MK3 – Tastiera MIDI Controller USB a 61 tasti, Controlli Assegnabili, plug-and-play (Mac/PC) + Pacchetto Software In offerta a 115,00 € – invece di 139,99 €

sconto 18% – fino al scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

HP – PC Essential Borsa Tracolla per Notebook fino a 15.6”, Vano Computer Imbottito, Tasca Esterna Verticale, Tasche Organizer, Tessuto Resistente, Maniglie Robuste, Rivestimento Blu Cobalto, Blu In offerta a 9,36 € – invece di 19,99 €

sconto 53% – fino al scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Nuovo Echo Show 5 (2ª generazione, modello 2021) | Schermo intelligente con Alexa e telecamera da 2 MP | Antracite In offerta a 64,99 € – invece di 84,99 €

sconto 24% – fino al scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Crucial BX500 1 TB CT1000BX500SSD1(Z) fino a 540 MB/s, SSD Interno, 3D NAND, SATA, 2.5 Pollici In offerta a 79,99 € – invece di 110,25 €

sconto 27% – fino al scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Cavo da Lightning a USB (1 m) In offerta a 22,99 € – invece di 25,00 €

sconto 8% – fino al scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple AirPods Pro In offerta a 189,00 € – invece di 279,00 €

sconto 32% – fino al scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Echo Dot (4ª generazione) – Altoparlante intelligente con Alexa – Antracite In offerta a 39,99 € – invece di 59,99 €

sconto 33% – fino al scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Monopattino elettrico Ducati PRO-I EVO White Edition; APP Integrata, Autonomia fino a 25 Km, Motore 350W, Batteria 289 Wh, Peso 12 Kg, Pneumatici 8,5″ con camera d’aria In offerta a 329,00 € – invece di 399,00 €

sconto 18% – fino al scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Logitech MK120 Kit Tastiera e Mouse Cablati, Layout Inglese Qwerty, Nero In offerta a 23,30 € – invece di 28,21 €

sconto 17% – fino al 5 set 21

Click qui per approfondire

TP-Link Deco X20 Wi-Fi 6 Wi-Fi Mesh, Dual Band AX1800, 2 Porte Ethernet Gigabit, sostituisce router e extender, 3 pezzi con copertura fino a 500㎡, compatibile con Alexa In offerta a 259,90 € – invece di 289,00 €

sconto 10% – fino al 31 ago 21

Click qui per approfondire

TP-Link Adattatore di rete da USB 3.0 Type C a Gigabit Ethernet 10/100/1000, Design pieghevole e portatile, Bianco(UE300C) In offerta a 11,90 € – invece di 18,99 €

sconto 37% – fino al 31 ago 21

Click qui per approfondire

TP-Link Ripetitore Mesh WiFi 6 (RE505X), Amplificatore WiFi AX1500, WiFi Extender, WiFi Booster, 1 Porta Gigabit Ethernet, Compatibile con Tutti i Box Internet In offerta a 54,90 € – invece di 79,90 €

sconto 31% – fino al 31 ago 21

Click qui per approfondire

Samsung Memorie MZ-77Q4T0BW 870 QVO SSD Interno, 4 TB, SATA, 2.5″ In offerta a 299,99 € – invece di 353,90 €

sconto 15% – fino al 5 set 21

Click qui per approfondire

Samsung Memorie MZ-V8V500 980 SSD Interno da 500GB, PCIe NVMe M.2 In offerta a 67,10 € – invece di 75,00 €

sconto 11% – fino al 5 set 21

Click qui per approfondire

Samsung Memorie MZ-77Q2T0BW 870 QVO SSD Interno, 2 TB, SATA, 2.5″ In offerta a 169,99 € – invece di 179,90 €

sconto 6% – fino al 5 set 21

Click qui per approfondire

Samsung Memorie MZ-V8V1T0 980 SSD Interno da 1TB, PCIe NVMe M.2 In offerta a 119,99 € – invece di 134,38 €

sconto 11% – fino al 5 set 21

Click qui per approfondire

Samsung Memorie MU-PB500B SSD Esterno Portatile X5 da 500 GB, Thunderbolt3 In offerta a 159,99 € – invece di 210,49 €

sconto 24% – fino al 5 set 21

Click qui per approfondire

Samsung Memorie MB-ME256HA Evo Select Scheda MicroSD da 256 GB, UHS-I U3, Fino a 100 MB/s, Adattatore SD Incluso In offerta a 29,99 € – invece di 39,97 €

sconto 25% – fino al 5 set 21

Click qui per approfondire

Samsung Memorie MB-ME128HA Evo Select Scheda MicroSD da 128 GB, UHS-I U3, Fino a 100 MB/s, Adattatore SD Incluso In offerta a 20,99 € – invece di 23,79 €

sconto 12% – fino al 5 set 21

Click qui per approfondire

Samsung Memorie MB-ME64HA Evo Select Scheda MicroSD da 64 GB, UHS-I U1, Fino a 100 MB/s, Adattatore SD Incluso In offerta a 13,99 € – invece di 22,49 €

sconto 38% – fino al 5 set 21

Click qui per approfondire

Samsung Memorie MZ-V8P2T0B 980 PRO SSD Interno da 2TB, PCIe Gen 4.0 x4, NVMe 1.3c, M.2 (2280), Nero In offerta a 337,99 € – invece di 430,71 €

sconto 22% – fino al 5 set 21

Click qui per approfondire

Wifi Apriporta Garage Door Opener Apricancello Smart Intelligente, Compatibile con HomeKit, SmartThings, Amazon Alexa, Google Assistant, APP Controllo Remoto, Nessun Hub Richiesto In offerta a 42,49 € – invece di 49,99 €

sconto 15% – fino al 29 ago 21

Click qui per approfondire

meross Smart Lampada da Comodino a LED Intelligente, Compatibile con HomeKit, Alexa, Google e SmartThings, Luce Notturna Bambini Dimmerabile, per Camera da Letto, Soggiorno, Nessun Hub Richiesto In offerta a 37,39 € – invece di 43,99 €

sconto 15% – fino al 29 ago 21

Click qui per approfondire

Presa WiFi Esterna Multipresa Smart Intelligente Outdoor Spina Plug 2 Prese uscita, Funzione Timer, Controllo Remoto tramite App, Compatibile con SmartThings, Alexa, Google Home e IFTTT, MSS620 meross In offerta a 24,64 € – invece di 28,99 €

sconto 15% – fino al 29 ago 21

Click qui per approfondire

Sensibo Sky, Sis. di climatizzazione smart casa – Inst. rapida e facile in 60 sec. Tiene il comfort con App ad alta eff. energ – Acc. e spegn. auto. Wifi, Google, Alexa e Siri. (Grigio) In offerta a 72,25 € – invece di 89,00 €

sconto 19% – fino al 25 ago 21

Click qui per approfondire

Shark Scopa Elettrica senza Fili (IZ201EUT), con TruePet & Anti Hair Wrap, 40 Minuti, Accessorio per Peli di Animali, Batteria Singola, Turchese In offerta a 298,25 € – invece di 350,88 €

sconto 15% – fino al 7 set 21

Click qui per approfondire

Tavoletta con penna Wacom Intuos M, tavoletta grafica per pittura, schizzi e fotoritocco con 5 download di software creativo, rosa lampone – ideale per il lavoro da casa e per l’apprendimento remoto In offerta a 159,90 € – invece di 180,47 €

sconto 11% – fino al 31 ago 21

Click qui per approfondire

Tavoletta con penna Wacom Intuos S, tavoletta grafica per pittura, schizzi e fotoritocco con 5 download di software creativo, rosa lampone – ideale per il lavoro da casa e per l’apprendimento remoto In offerta a 79,90 € – invece di 99,99 €

sconto 20% – fino al 31 ago 21

Click qui per approfondire

Wacom One, Display + Lamy AL-star Black EMR, adattatore Delock, 13.3″ In offerta a 339,90 € – invece di 429,90 €

sconto 21% – fino al 31 ago 21

Click qui per approfondire

WD BLACK SN750 NVMe SSD Interno per Gaming ad Alte Prestazioni, 2 TB, Con dissipatore di calore In offerta a 375,99 € – invece di 399,99 €

sconto 6% – fino al 7 set 21

Click qui per approfondire

WD Blue SN550 1 TB SSD NVMe, Gen3 x 4 PCIe, M.2 2280, 3D NAND In offerta a 98,99 € – invece di 108,88 €

sconto 9% – fino al 7 set 21

Click qui per approfondire

WD BLACK SSD AN1500 1 TB NVMe con scheda aggiuntiva, velocità di lettura fino a 6.500 MB/s e di scrittura fino a 4.100 MB/s In offerta a 256,99 € – invece di 272,99 €

sconto 6% – fino al 7 set 21

Click qui per approfondire

WD Blue SN550 2 TB SSD NVMe, Gen3 x 4 PCIe, M.2 2280, 3D NAND In offerta a 214,49 € – invece di 239,07 €

sconto 10% – fino al 7 set 21

Click qui per approfondire

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).