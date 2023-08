Offerte Amazon 25 agosto fino al 68% su Apple, Arlo, Philips Hue, EVE, ECOVACS, Amazfit, Bialetti, Electraline

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte su Amazon valide nel momento in cui scriviamo.

Sono ancora valide queste offerte:

E pure:

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Offerte Apple

Apple 2021 Computer desktop all-in-one iMac con chip M1: CPU 8 core, GPU 7 core, display Retina da 24″, 8GB di RAM, 256GB di archiviazione SSD. Compatibile con iPhone/iPad; color Argento In offerta a 1289,00 € – invece di 1579,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2023 Computer desktop Mac mini con chip M2, 8GB di RAM, 512GB di archiviazione SSD, Gigabit Ethernet. Compatibile con iPhone/iPad In offerta a 849,00 € – invece di 959,00 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2020 Mac mini con Chip M1 (8GB RAM, 512GB SSD) In offerta a 799 € – invece di 899,00 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

Apple PC Portatile MacBook Air 2022 con chip M2: display Liquid Retina 13,6″, 8GB di RAM, 256GB di archiviazione​​​​​​​ SSD storage, tastiera retroilluminata; color​​​​​​​ Argento In offerta a 1199,00 € – invece di 1349,00 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2023 MacBook Air portatile con chip M2: display Liquid Retina da 15,3″, 8GB di RAM, 512GB di archiviazione SSD, videocamera FaceTime HD a 1080p. Compatibile con iPhone/iPad – Mezzanotte In offerta a 1668,99 € – invece di 1879,00 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2023 MacBook Air portatile con chip M2: display Liquid Retina da 15,3″, 8GB di RAM, 256GB di archiviazione SSD, videocamera FaceTime HD a 1080p. Compatibile con iPhone/iPad – Mezzanotte In offerta a 1464,99 € – invece di 1649,00 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

Apple PC Portatile MacBook Air 2020: Chip M1, Display Retina 13″, 8GB RAM, 256GB SSD, Tastiera retroilluminata, Videocamera FaceTime HD, Touch ID – Argento In offerta a 899,00 € – invece di 1229,00 €

sconto 27% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Pro (256 GB) – Argento In offerta a 1279,00 € – invece di 1469,00 €

sconto 13% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Pro Max (128 GB) – Viola scuro In offerta a 1289,00 € – invece di 1489,00 €

sconto 13% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Pro Max (256 GB) – Argento In offerta a 1399,00 € – invece di 1619,00 €

sconto 14% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 (128 GB) – Azzurro In offerta a 829,00 € – invece di 1029,00 €

sconto 19% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 (256 GB) – Azzurro In offerta a 959,99 € – invece di 1159,00 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Plus (128 GB) – Azzurro In offerta a 998,00 € – invece di 1179,00 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Plus (256 GB) – Mezzanotte In offerta a 1049,00 € – invece di 1309,00 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Watch Series 8 (GPS, 41mm) Smartwatch con cassa in alluminio (PRODUCT) RED con Cinturino Sport (PRODUCT) RED – Regular. Fitness tracker, app Livelli O₂, resistente all’acqua In offerta a 419,00 € – invece di 509,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Watch SE (2ª gen.) (GPS, 40mm) Smartwatch con cassa in alluminio e Cinturino Sport color mezzanotte – Regular. Fitness tracker, monitoraggio del sonno, Rilevamento incidenti In offerta a 259,00 € – invece di 309,00 €

sconto 16% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2021 iPad (10,2″, Wi-Fi, 64GB) – Argento (9ª generazione) In offerta a 319,00 € – invece di 439,00 €

sconto 27% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2022 iPad Air (Wi-Fi, 64GB) – Galassia (5a Generazione) In offerta a 649 € – invece di 789,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2021 iPad (10,2″, Wi-Fi, 64GB) – Grigio siderale (9ª generazione) In offerta a 329,00 € – invece di 439,00 €

sconto 25% – fino a scadenza sconosciuta

Apple AirPods Pro wireless bianco (seconda generazione) ​​​​​​​ In offerta a 247,99 € – invece di 299,00 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

Apple AirPods con custodia di ricarica tramite cavo (seconda generazione) In offerta a 122,00 € – invece di 159,00 €

sconto 23% – fino a scadenza sconosciuta

Apple AirTag In offerta a 29,00 € – invece di 39,00 €

sconto 26% – fino a scadenza sconosciuta

Apple AirTag in confezione da 4: traccia e trova le tue chiavi, il tuo portafoglio, le tue valigie, il tuo zaino e molto altro. Installazione semplice con un solo tocco su iPhone ed iPad. In offerta a 99,99 € – invece di 129,00 €

sconto 22% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Magic Mouse: Bluetooth, ricaricabile. Compatibile con Mac o iPad; Bianco, superficie Multi-Touch In offerta a 65 € – invece di 85,00 €

sconto 24% – fino a scadenza sconosciuta

Apple USB-C Power Adapter 20W White In offerta a 19,00 € – invece di 25,00 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Altre Offerte

Arlo Ultra 2 XL Telecamera Aggiuntiva Wi-Fi Esterno Senza Fili, 1 Anno Di Batteria, 4K UHD, 180° Visione Notturna Colori, Sirena, Rilevamento Movimento, Stazione Base Necessaria Venduta Separatamente In offerta a 229,99 – invece di 369,99

sconto 38% – fino a 7 set 23

Arlo Ultra 2 Telecamera Wi-Fi Esterno Senza Fili + Base, 4K UHD, 180° Visione Notturna Colori, Sirena, Rilevamento Movimento, Audio Bidirezionale, 90 Giorni Arlo Secure Inclusi, 4 Telecamere, Bianche In offerta a 659,99 – invece di 109999

sconto 99% – fino a 7 set 23

Amazfit Bip 3 PRO – Smartwatch Pink In offerta a 55,9 – invece di 69,9

sconto 20% – fino a 7 set 23

[2022 Nuova Versione] Amazfit GTS 2 Mini Smartwatch Orologio Intelligente Alexa Integrato, AMOLED da 1,55″, 68 Modalità Sportive, 5 ATM Impermeabile, GPS, SpO2, Durata della Batteria di 14 Giorni In offerta a 71,9 – invece di 89,9

sconto 20% – fino a 7 set 23

Amazfit GTS 4 Mini Smartwatch Orologio Intelligente, Alexa, SpO2, AMOLED da 1,65″, 120+ Modalità Sportive, GPS, 5 Posizioni Satellitari, 5 ATM Impermeabile, Cardiofrequenzimetro, Monitor del Sonno In offerta a 79,9 – invece di 99,9

sconto 20% – fino a 7 set 23

[2022 Nuova Versione] Amazfit Smartwatch GTR 2 Orologio Intelligente, Chiamata Bluetooth, Riproduzione di Musica, 90+ Modalità Sportive, Cardiofrequenzimetro, Impermeabile 5 ATM, Alexa, GPS, SpO2 In offerta a 99,9 – invece di 129,9

sconto 23% – fino a 7 set 23

Amazfit GTS 2 Smartwatch Orologio Intelligente, Alexa Integrato, AMOLED da 1,65″, Chiamata Bluetooth, Assistenti Vocali, Riproduzione di Musica, 90 Modalità Sportive, 5 ATM Impermeabile, GPS, SpO2 In offerta a 103,9 – invece di 129,9

sconto 20% – fino a 7 set 23

Amazfit GTR 4 Smartwatch Orologio Intelligente, Dual Band GPS, 6 Posizioni Satellitari, 150 Modalità Sportive, Riproduzione di Musica, Telefonate Bluetooth, Alexa, AMOLED, SpO2, Cardiofrequenzimetro In offerta a 159,9 – invece di 199,9

sconto 20% – fino a 7 set 23

Amazfit GTR 3 Pro Smartwatch Orologio Intelligente, Chiamata Bluetooth, Alexa Integrato, AMOLED da 1.45″, Riproduzione di Musica, 150 Modalità Sportive, Impermeabile 5ATM, GPS, SpO2, Monitor del Sonno In offerta a 183,9 – invece di 229,9

sconto 20% – fino a 7 set 23

Amazfit T-Rex Ultra Smartwatch Orologio Intelligente, 6 Posizioni Satellitari GPS, Importazione e Navigazione del Percorso, 160 modalità di Sportive, Mapa sin Conexión, Impermeabile 10 ATM In offerta a 375,9 – invece di 469,9

sconto 20% – fino a 7 set 23

Amazfit Falcon Smartwatch da Esterno Robusto, Orologio Intelligente, Dual Band GPS, 150 Modalità Sportive, Materiali in Titanio, Schermo di Zaffiro, Impermeabile 20 ATM, 15 Prove di Livello Militare In offerta a 438,9 – invece di 549,9

sconto 20% – fino a 7 set 23

ECOVACS Winbot W1 Pro Robot Lavavetri Per La Pulizia Delle Finestre e Vetrate, Pulizia Intelligente Win Slam 3.0, Potenza 2800 Pa, Rilevamento Dei Bordi Automatico, Antiscivolo, ?Bianco In offerta a 349 – invece di 449

sconto 22% – fino a 8 set 23

ECOVACS DEEBOT N10 PLUS Robot Aspirapolvere e Lavapavimenti, 4300Pa, Stazione SvuotaPolvere Automatica, 300min, 400m², Rilevamento Tappeti, Pulizia Personalizzata, Peli di Animali, Mappe 3D, App/Alexa In offerta a 449 – invece di 499

sconto 10% – fino a 8 set 23

ECOVACS DEEBOT T20 OMNI Robot Aspirapolvere Lavapavimenti 6000Pa con Stazione Svuota Polvere e Pulizia Sollevamento Automatico Moci, Lavaggio Acqua Calda, Tappeti, Rilevamento ostacoli 3D, Alexa/APP In offerta a 999 – invece di 1099

sconto 9% – fino a 8 set 23

Eve Door & Window (Matter) Sensore di contatto intelligente per porte e finestre, stato di apertura/chiusura, notifiche, Matter over Thread, Apple Home, Google Home, SmartThings In offerta a 37,95 – invece di 49,95

sconto 24% – fino a 7 set 23

Eve Aqua Regolatore dell’Acqua Intelligente per l’app Apple Casa o Siri, irrigazione Automatica con programmazioni, Facile da Usare, Accesso remoto, Senza Bridge, Bluetooth, Thread, HomeKit In offerta a 109,95 – invece di 149,95

sconto 27% – fino a 7 set 23

Eve Door & Window (Matter) 3 Pezzi Sensore di Contatto Intelligente per Porte e Finestre, Stato di Apertura/Chiusura, Notifiche, Matter over Thread, Apple Home, Google Home, SmartThings In offerta a 112,95 – invece di 149,85

sconto 25% – fino a 7 set 23

Ledvance WIFI Lampada da terra LED RGBW, bianco 2700-6500k, 14W, 200lm, 1400mm, app o assistente linguistico come Alexa, Google e altri. SMART WIFI FLOOR Angolo Per uso interno In offerta a 66,99 – invece di 79,99

sconto 16% – fino a 7 set 23

Philips Hue White 3 Faretti LED Smart, Bluetooh, Attacco GU10, 3x5W, Dimmerabile, Luce Bianca Calda, 3 Pezzi In offerta a 49,99 – invece di 69,9

sconto 28% – fino a 7 set 23

Philips Hue White & Color Ambiance Starter Kit 2 Lampadine Smart, Attacco E27, Luce Bianca e Colorata Dimmerabili, 9W, Hue Bridge e Telecomando Smart Button inclusi, Bluetooth In offerta a 124,99 – invece di 149,9

sconto 17% – fino a 7 set 23

Philips Hue White and Color Ambiance Lampadina Smart LED, Attacco E27, Luce Bianca o Colorata, 6.5W, 4 Pezzi In offerta a 134,99 – invece di 199,99

sconto 33% – fino a 7 set 23

Philips Hue White and Color Ambiance Faretti Smart Led, Luce Bianca e Colorata, Bluetooth, Dimmerabili, GU10, 4W, 3 Pezzi In offerta a 138,99 – invece di 159,99

sconto 13% – fino a 7 set 23

Tractive – GPS per cani | Localizzazione in Tempo Reale | Raggio illimitato | Notifiche antifuga | Impermeabile (blu scuro) In offerta a 33,09 – invece di 49,99

sconto 34% – fino a 5 set 23

WiZ Lampadina Smart Wi-Fi, Luce Bianca o Colorata Dimmerabile, E14, 40 W, Tecnologia SpaceSense, Controllo Vocale (Alexa, Apple HomeKit, Google Home) In offerta a 15,99 – invece di 18,39

sconto 13% – fino a 7 set 23

WiZ Faretto Smart Wi-Fi, Luce Bianca o Colorata Dimmerabile, GU10, 5W, 2 Pezzi, Tecnologia SpaceSense, Controllo Vocale (Alexa, Apple HomeKit, Google Home) In offerta a 28,99 – invece di 34,49

sconto 16% – fino a 7 set 23

Electraline 300176 Scatola di Protezione Stagna per Spina e Presa Volante Impermeabile Ip44, Arancione In offerta a 2,79 – invece di 8,59

sconto 68% – fino a 8 set 23

Electraline 92381 Adattatore Presa 10/16 A, Spina Schuko Adattato per i Viaggi in Germania, Spagna, Portogallo, Austria, Grecia, Turchia, Nero, Confezione da 3 In offerta a 6,49 – invece di 8,19

sconto 21% – fino a 8 set 23

Electraline 62023 Multipresa Protetta, Cavo da 1 m, 3G0.75, Spina 10 A, Prese 1 Italiana/Tedesca e 2 Bipasso 10/16A, Interruttore di sicurezza, Bianco, 1m In offerta a 7,99 – invece di 8,99

sconto 11% – fino a 8 set 23

Electraline 62062 Multipresa 4 Posti Bivalenti 10/16A e 2 USB 2.1A con Copertura Protettiva e Antiscivolo di Silicone, Verde In offerta a 8,09 – invece di 15,39

sconto 47% – fino a 8 set 23

Electraline 62043 Multipresa, 3 Posti, 1 Schuko, 2 Bivalenti 10/16A, Cavo 3 m, Spina Piccola 10A, Nero, 3m In offerta a 8,29 – invece di 10,49

sconto 21% – fino a 8 set 23

Electraline 58114 Mini Programmatore Timer Meccanico Giornaliero, Spina Italiana piccola 10 A, Presa Schuko + 10A, Bianco In offerta a 8,69 – invece di 10,99

sconto 21% – fino a 8 set 23

Electraline 62050 Multipresa 6 Posti 2 Schuko e 4 Bivalenti 10/16A, Cavo HO5 VV-F, Spina 16A, Nero, 3 M In offerta a 9,49 – invece di 11,99

sconto 21% – fino a 8 set 23

Electraline 62038 Multipresa con 9 Posti, 3 Polivalenti e 6 Bivalenti 10/16A, Bianco, 3 m In offerta a 10,49 – invece di 13,19

sconto 20% – fino a 8 set 23

Electraline 62039 Multipresa 9 Posti con Cavo, Nero, 3 m In offerta a 11,09 – invece di 13,99

sconto 21% – fino a 8 set 23

Electraline 80800 Adattatore multipresa 3 prese industriali con coperchio spina a 3 poli industriale IEC adatto per camper, campeggio, caravan, barca, cantiere Grigio In offerta a 14,29 – invece di 15,99

sconto 11% – fino a 8 set 23

Electraline 94015 Avvolgicavo Avvolgi-Prolunghe Vuoto, Misura 50 Metri, Senza Cavo, Adatto alla Casa/Ufficio/Giardino, Nero/Verde In offerta a 15,29 – invece di 19,99

sconto 24% – fino a 8 set 23

Electraline 46149 Prolunga Industriale in Gomma H07RN-F 10 M con doppia presa (1 Industriale IEC + 1 Schuko), Spina a 3 Poli CEE Adatta per Camper, Campeggio, Caravan, Barca, cantiere, IP44 In offerta a 28,39 – invece di 38,99

sconto 27% – fino a 8 set 23

Electraline 61916 Multipresa Alu-Line 12 Posti Polivalenti (Schuko +10/16A) con 2 Interruttori indipendenti, Cavo 2M H05VV-F 3G1.5mm, con Corpo in Alluminio, Gaming, con protezione per sovraccarico In offerta a 37,29 – invece di 44,99

sconto 17% – fino a 8 set 23

Electraline 01666 3G1.5 Prolunga Elettrica con Presa Electralock Dotata di Meccanismo di Blocco che Impedisce Disconnessioni Accidentali Della Spina, Arancione, 30 M In offerta a 39,59 – invece di 56,49

sconto 30% – fino a 8 set 23

Electraline 49208 Prolunga in gomma con Avvolgicavo 25M per camper, campeggio, caravan, IP44, 2 prese (industriale+Schuko), Spina CEE, Cavo H07RN-F 3G2.5mm, 25M, Camping, Verde In offerta a 100,69 – invece di 142,29

sconto 29% – fino a 8 set 23

Funko POP! VHS Cover: Disney – Ariel – The Little Mermaid – la Sirenetta – Esclusiva Amazon – Figura in Vinile da Collezione – Idea Regalo – Merchandising Ufficiale – Giocattoli per Bambini e Adulti In offerta a 17,49 – invece di 25

sconto 30% – fino a 7 set 23

Funko POP! Heroes: Batman – Two-Face – (1995) – 2 Pack Two Face & Riddler – (Glow) – DC Comics – Esclusiva Amazon – Figura in Vinile da Collezione – Idea Regalo – Merchandising Ufficiale In offerta a 20 – invece di 30

sconto 33% – fino a 7 set 23

Funko POP! Heroes: Batman – (1989) – 2 Pack Joker & Batman – (Metallic) – DC Comics – Esclusiva Amazon – Figura in Vinile da Collezione – Idea Regalo – Merchandising Ufficiale In offerta a 20 – invece di 30

sconto 33% – fino a 7 set 23

Funko Pop! Marvel: Guardians of The Galaxy – 18″ Dancing Groot – Guardiani della Galassia – Figura in Vinile da Collezione – Idea Regalo – Merchandising Ufficiale – Giocattoli per Bambini e Adulti In offerta a 69,99 – invece di 120

sconto 42% – fino a 7 set 23

Funko Pop! HP: Harry Potter – 18″ – Figura in Vinile da Collezione – Idea Regalo – Merchandising Ufficiale – Giocattoli per Bambini e Adulti – Movies Fans – Figura per i Collezionisti In offerta a 78,49 – invece di 120

sconto 35% – fino a 7 set 23

Guzzini Set Borsa Termica con Contenitore Salvafreschezza On The Go, Verde Mela, Borsa 22 x 18 x h22 cm, Contenitore 19.6 x 19.6 x h7 cm, 1400 cc In offerta a 11,49 – invece di 31,5

sconto 64% – fino a 7 set 23

Jaimie Jacobs SLIMSTAR Portafoglio Uomo Piccolo con protezione RFID Porta Carte di Credito (Nero) In offerta a 47,2 – invece di 89

sconto 47% – fino a 28 ago 23

Osram Led Star Globe125, Lampada Led A Filamento Opaco A Forma Di Globo Con Diametro Di 125Mm, Base E27, 2452 Lumen, Bianco Caldo, ?12.4 x 12.4 x 17.3 cm; 100 grammi In offerta a 13,99 – invece di 17,09

sconto 18% – fino a 7 set 23

OSRAM LED Star Classic A200 Lampada LED smerigliata a forma di lampadina, Base E27, 3452 lumen, Sostituzione di lampadine convenzionali da 200W, Bianco caldo (2700K), 18.4 x 9 x 9 cm, Confezione da 1 In offerta a 13,99 – invece di 17,09

sconto 18% – fino a 7 set 23

OSRAM Spot PAR38 Lampadina LED, 12.5 W Equivalenti 120 W, Attacco E27, Luce Calda 2700K, Confezione da 1 Pezzo In offerta a 18,99 – invece di 28,29

sconto 33% – fino a 7 set 23

OSRAM LED Torcia con base R7s, Tubo LED con lampadina da 19 W, Sostituzione per lampadina da 150 W, 2452 lm, Bianco caldo (2700K) In offerta a 20,99 – invece di 28,39

sconto 26% – fino a 7 set 23

Philips Lampadina LED Sfera, Equivalente a 40W, Attacco E14, Luce Bianca Calda, non Dimmerabile, 2 Pezzi In offerta a 7,99 – invece di 10,83

sconto 26% – fino a 7 set 23

Philips Lampadina LED, Equivalente a 120 W, Attacco E27, Luce Bianca Calda, non Dimmerabile, Vetro In offerta a 11,99 – invece di 18,36

sconto 35% – fino a 7 set 23

Philips LED Lampadina a Filamento, Equivalente A 150W, Attacco E27, Luce Bianca Calda In offerta a 11,99 – invece di 15,93

sconto 25% – fino a 7 set 23

Philips Lighting Lampadina LED con Sensore Crepuscolare, Equivalente a 60W, Attacco E27, non Dimmerabile, Luce Bianca Calda, 7.5 W In offerta a 13,99 – invece di 17,05

sconto 18% – fino a 7 set 23

PHILIPS Lampadina LED Goccia, Equivalente a 60 W, Attacco E27, Luce Bianca Calda, non Dimmerabile, Goccia, 6 Unità (Confezione da 1) In offerta a 14,99 – invece di 25,81

sconto 42% – fino a 7 set 23

Philips Lampadina LED Oliva Filamento, 6 Pezzi, Equivalente a 40W, Attacco E14, Luce Bianca Calda, non Dimmerabile In offerta a 14,99 – invece di 22,98

sconto 35% – fino a 7 set 23

Philips Led Lampadina LED Goccia, 10.5W, E27, Luce Bianca Fredda, 1521 lm, 2 pezzi In offerta a 10,99 – invece di 14,28

sconto 23% – fino a 7 set 23

Philips Faretto LED, 6 pz, equivalente a 50W, attacco GU10, Luce Bianca Fredda, non dimmerabile In offerta a 14,99 – invece di 20,57

sconto 27% – fino a 7 set 23

Philips Lighting LED Globo Vetro 60 W E27 2700 K non Dimmerabile, Warm White, 1 Unità (Confezione da 1) In offerta a 7,99 – invece di 11,2

sconto 29% – fino a 7 set 23

Philips Lighting Lampadina, Luce Calda, 100 W In offerta a 11,99 – invece di 15,99

sconto 25% – fino a 7 set 23

Philips LED, Lampadina LED, Luce Bianca Fredda, 100W, E27, 3 Pezzi In offerta a 12,99 – invece di 18,99

sconto 32% – fino a 7 set 23

PHILIPS Faretto LED, Luce Bianca Fredda, 50W, GU10, 6 pezzi In offerta a 13,99 – invece di 23,99

sconto 42% – fino a 7 set 23

Philips LED, Faretto, 6 pz, equivalente a 50W, attacco GU10, Luce Bianca Calda In offerta a 16,99 – invece di 21,69

sconto 22% – fino a 7 set 23

Philips Lighting Creek Lampada da Parete per Esterni, Luce Diffusa, Alluminio, Nero In offerta a 17,99 – invece di 27,15

sconto 34% – fino a 7 set 23

Philips Lampadine Led, Warm White Goccia, E27, 13W Equivalenti A 100W, 2700K, 6 Pezzi In offerta a 19,99 – invece di 59,94

sconto 67% – fino a 7 set 23

Philips Lighting Kit 6 Faretti, 3.8 W Equivalenti a 50 W, Luce Calda, Attacco GU10 In offerta a 19,99 – invece di 27,99

sconto 29% – fino a 7 set 23

Philips Lighting Creek Lampada Da Parete Da Esterno, Lanterna Luce Diffusa, Alluminio, Bianco In offerta a 20,99 – invece di 25,26

sconto 17% – fino a 7 set 23

Philips LED, Faretti, 10 pz, equivalente a 50W, attacco GU10, Luce Bianca Calda In offerta a 21,99 – invece di 28,64

sconto 23% – fino a 7 set 23

Philips Lighting Creek Sospensione Lanterna per Esterni Giardino, Nero In offerta a 22,99 – invece di 28,9

sconto 20% – fino a 7 set 23

Philips Lighting Lampada da Parete Buzzard, per Esterni, Attacco E27, Nero In offerta a 24,99 – invece di 35,12

sconto 29% – fino a 7 set 23

Philips Lighting Creek Lampada Da Parete Da Esterno, Con Sensore, Lanterna Up, Alluminio, Bianco, ?6.89 x 7.87 x 11.22 cm In offerta a 25,99 – invece di 33,66

sconto 23% – fino a 7 set 23

Philips Lighting Lampada da Parete Creek, per Esterno, Lanterna Up, con Sensore, Alluminio, Nero In offerta a 28,99 – invece di 36,04

sconto 20% – fino a 7 set 23

PHILIPS CONSUMER LIGHTING KOSIPO FARETTO 2 LUCI NERO IN METALLO 2 LUCI NERO In offerta a 29,99 – invece di 44,9

sconto 33% – fino a 7 set 23

Philips Lighting Lampada a Parete LED Bridge, per Esterni, Attacco E27, Antracite In offerta a 30,99 – invece di 43,9

sconto 29% – fino a 7 set 23

Bialetti Piattello A Induzione 13 Cm, Argento In offerta a 9,99 – invece di 12,72

sconto 21% – fino a 7 set 23

Bialetti To Go Bottiglia Termica con Coperchio-Tazza, con Doppia Parete, Mantiene Il Caldo per 12 h e Il Freddo per 24 h, Capacità 460 ml, Acciaio, Rosso In offerta a 14,99 – invece di 18,15

sconto 17% – fino a 7 set 23

Bialetti Preziosa caffettiera, filtro French Press per caffè o tè, corpo in acciaio inossidabile e contenitore in vetro borosilicato, lavabile in lavastoviglie, 350 ml, per 3 tazze In offerta a 15,99 – invece di 19,99

sconto 20% – fino a 7 set 23

Bialetti Caffettiera New Venus Quattro Tazze, Manico Antiscottatura, Adatta A Induzione, Argento, ?12.5 x 12.5 x 19 cm, 500 grammi In offerta a 21,99 – invece di 40,9

sconto 46% – fino a 7 set 23

Bialetti – Moka Color: iconica macchina per caffè espresso da piano cottura, vero caffè italiano, da 3 tazze (130 ml), alluminio, rosso In offerta a 22,99 – invece di 30,9

sconto 26% – fino a 7 set 23

Bialetti Caffettiera Moka Induction, 2 Tazze (100 ml), Adatta a Tutti i piani cottura, Design Elegante, Nero In offerta a 27,99 – invece di 43

sconto 35% – fino a 7 set 23

Bialetti Mini Express Induction Caffettiera, Alluminio, Nero, 2 Tazze In offerta a 28,99 – invece di 46,2

sconto 37% – fino a 7 set 23

Bialetti Caffettiera New Venus 6 Tazze, Manico Anti Scottatura, Adatta A Induzione, 6 Tazze (235 Ml), Acciaio 18/10, Argento, ?13 x 11 x 21.5 cm 540 grammi In offerta a 30,99 – invece di 47,5

sconto 35% – fino a 7 set 23

Bialetti Caffettiera Moka Induction, 6 Tazze (280ml), Adatta a Tutti i piani cottura, Design Elegante, Rosso In offerta a 31,99 – invece di 62

sconto 48% – fino a 7 set 23

Bialetti Macchina da caffè a induzione Brikka, 4 tazze (160 ml), espresso stile bar, adatta a tutti i tipi di fornelli, design elegante In offerta a 34,99 – invece di 57,2

sconto 39% – fino a 7 set 23

Bialetti Caffettiera New Venus 10 Tazze, Manico Anti Scottatura, Adatta a Induzione, 10 Tazze , Acciaio 18/10 – 460ml In offerta a 42,99 – invece di 60,5

sconto 29% – fino a 7 set 23

Altri – Accappatoio-con-cappuccio Microspugna Tinta Unita L/XL Blu In offerta a 26,99 – invece di 45,82

sconto 41% – fino a 7 set 23

Caleffi Minorca Accappatoio con Cappuccio, Cotone , Verde, XXL, 74407 In offerta a 28,99 – invece di 39

sconto 26% – fino a 7 set 23

Caleffi 18149, Cotone Boston Completo Lenzuola per Matrimoniale Letto, Avio In offerta a 42,99 – invece di 69,02

sconto 38% – fino a 7 set 23

Caleffi – Scaldotto Cortina Winter Cottage CM. 130X170 Bluette In offerta a 46,99 – invece di 64,5

sconto 27% – fino a 7 set 23

Caleffi – Trapunta Bicolor Tinta Unita Matrimoniale Sabbia In offerta a 98,99 – invece di 174,58

sconto 43% – fino a 7 set 23

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta.