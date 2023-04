Offerte Amazon 25 aprile fino al 53% su Apple, Xiaomi, Bose, Kingston, LaCie, AVM, Tupperware

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte su Amazon valide nel momento in cui scriviamo.

Sono ancora in sconto:

E pure:

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Apple 2023 Mac mini computer desktop con Chip M2 con CPU 8-core e GPU 10-core: 8GB di Memoria unificata, 512GB di archiviazione SSD, Gigabit Ethernet In offerta a 816,99 € – invece di 959,00 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple 2022 PC Portatile MacBook Air con chip M2: display Liquid Retina 13,6″, 8GB di RAM, 256GB di archiviazione​​​​​​​ SSD storage, tastiera retroilluminata; color​​​​​​​ Grigio siderale In offerta a 1239,00 € – invece di 1529,00 €

sconto 19% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple 2022 PC Portatile MacBook Air con chip M2: display Liquid Retina 13,6″, 8GB di RAM, 512GB di archiviazione​​​​​​​ SSD storage, tastiera retroilluminata; color​​​​​​​ Grigio siderale In offerta a 1549,00 € – invece di 1879,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple 2022 PC Portatile MacBook Air con chip M2: display Liquid Retina 13,6″, 8GB di RAM, 256GB di archiviazione​​​​​​​ SSD storage, tastiera retroilluminata; color​​​​​​​ Mezzanotte In offerta a 1249,99 € – invece di 1529,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 14 (256 GB) – Mezzanotte In offerta a 999,00 € – invece di 1159,00 €

sconto 14% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 14 Pro (256 GB) – Nero siderale In offerta a 1299,00 € – invece di 1469,00 €

sconto 12% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 14 Pro (128 GB) – Argento In offerta a 1179,00 € – invece di 1339,00 €

sconto 12% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 14 Pro Max (256 GB) – Viola scuro In offerta a 1449,00 € – invece di 1619,00 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 14 Plus (256 GB) – Galassia In offerta a 1129,99 € – invece di 1309,00 €

sconto 14% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 14 Plus (128 GB) – (PRODUCT) RED In offerta a 999,00 € – invece di 1179,00 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 13 mini (256GB) – Azzurro In offerta a 899,99 € – invece di 959,00 €

sconto 6% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 14 Pro (128 GB) – Nero siderale In offerta a 1179,99 € – invece di 1339,00 €

sconto 12% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple 2022 iPad Air (Wi-Fi, 64GB) – viola (5a Generazione)

In offerta a 599,99 € – invece di 789,00 €

sconto 24% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple 2022 iPad Air (Wi-Fi, 64GB) – Galassia (5a Generazione)

In offerta a 649,00 € – invece di 789,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple 2022 iPad Air (Wi-Fi, 64GB) – Rosa (5a Generazione)

In offerta a 649,00 € – invece di 789,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Magic Keyboard con Touch ID e tastierino numerico (per Mac con chip Italiano – Nero ​​​​​​​ In offerta a 165,99 € – invece di 205,00 €

sconto 19% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple AirPods Pro (seconda generazione) ​​​​​​​ In offerta a 244,99 € – invece di 299,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple AirPods con custodia di ricarica tramite cavo (seconda generazione) In offerta a 127 € – invece di 159,00 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple AirPods (terza generazione) con custodia di ricarica Lightning ​​​​​​​ In offerta a 164,99 € – invece di 209,00 €

sconto 21% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Alimentatore MagSafe In offerta a 39,90 € – invece di 49,00 €

sconto 19% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple AirTag in confezione da 4

In offerta a 99,90 € – invece di 129,00 €

sconto 23% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

aaa

Xiaomi Smart Band

In offerta a 42,98 € – invece di 59,99 €

sconto 28% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Bose Diffusore SoundLink Revolve+ II Bluetooth portatile: Diffusore wireless resistente all’acqua con batteria a lunga durata, Argento

In offerta a 249,00 € – invece di 329,95 €

sconto 25% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Kingston DataTraveler Exodia DTX/128GB Flash Drive USB 3.2 Gen 1 – con cappuccio protettivo e anello portachiavi in colori multipli

In offerta a 8,88 € – invece di 15,99 €

sconto 44% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

SSD LEXAR NQ100 2.5 “240 GB SERIE SATA III

In offerta a 19,99 € – invece di 24,99 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

LaCie Mobile Drive, 5 TB, Unità disco portatile esterna – Argento lunare, USB-C 3.2, per PC e Mac, riciclata post consumo, con piano Tutte le applicazioni di Adobe e servizi Rescue (STLP5000400)

In offerta a 191,97 € – invece di 242,90 €

sconto 21% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Timetec 64GB Kit (2x32GB) Compatibile con Apple DDR4 2666MHz/2667MHz per iMac metà 2020 (20.1/20.2)/metà 2019 (19.1) 27” con Retina 5K, fine 2018 Mac Mini (8, 1) RAM PC4-21333/PC4-21300 Mac

In offerta a 156,99 € – invece di 176,99 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Logitech MX Master 3S per Mac – Mouse Bluetooth wireless con scorrimento ultraveloce, ergonomico, 8.000 DPI, tracciamento in vetro, clic silenziosi, USB-C, Apple, iPad – grigio siderale

In offerta a 99,99 € – invece di 134,99 €

sconto 26% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

AVM FRITZ!Box 7590 Edition International, Modem Router Wi-Fi AC+N con 1.733 MBit/s (5GHz) & 800 MBit/s (2,4 GHz), ADSL/VDLS fino a 300 MBit/s, Mesh, Base DECT, Media Server, Interfaccia in italiano

In offerta a 167,20 € – invece di 259,99 €

sconto 36% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

NOCO GENIUS5EU, Caricabatterie Intelligente Portatile 5A, Professionale 6V e 12V AGM, Gel e Litio Caricabatterie et Mantenitore più Desolforatore per Auto, Moto, Scooter, Barche, Camion e Camper

In offerta a 78,32 € – invece di 110,95 €

sconto 29% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

3 in 1 Caricatore Wireless per iPhone 11/12/13/14/XS/X/8 serie, Apple Watch Ultra/8/7/6/SE/5/4/3/2 casa/viaggio/ufficio ricarica wireless

In offerta a 33,99 € – invece di 39,99 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Batteria esterna Baseus USB-C da 65 W/20000 mAh, PD 3.0/QC 4.0, a tre uscite, a ricarica rapida, con display LED per iPhone 12, 11, XS, Samsung S20, Macbook, iPad Pro.

In offerta a 54,50 € – invece di 68,99 €

sconto 21% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

imuto Container-X Laptop Power Bank, Batteria Esterna da 26800 mAh, Caricatore Portatile con 4 Porte, 100 W di Uscita/Ingresso, Compatibile con Computer Portatile, Tablet, Telefono Cellulare

In offerta a 101,99 € – invece di 119,99 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

COFIT Guanti da Moto, Touchscreen sulle Dita, Guanti per corse in Motocicletta, per ATV BMX MTB Bicicletta, Arrampicata, Motocross e Altri Sport All’aperto

In offerta a 19,99 € – invece di 19,99 €

sconto 0% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Happy Car – Adblue 10L per Motori Diesel, Additivo di Sintesi, Gas di Scarico, con Tubo di Riempimento, ISO 22241, Made in Italy

In offerta a 20,99 € – invece di 27,97 €

sconto 25% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Gillette Fusion 5 Proglide Lamette da Barba, 12 Ricambi (da 5 Lame), Delicatezza Insuperabile con Tecnologia Flexball,Fino a 1 Mese di Rasatura con 1 Lametta + Penna Inclusa,Idea Regalo San Valentino

In offerta a 29,99 € – invece di 37,59 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire