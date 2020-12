Offerte Amazon 25 dicembre, fino all’84%; deAO, Amazfit, Aukey, Bluedio

“Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo suAmazon.

”

1MORE Triple Driver Auricolari In-Ear Cuffie con Alta Risoluzione, Bassi Profondi Stereo Universale, MEMS Microfono, In-Line Remoto Controllo per iPhone/Android/PC/Tablet ? Argento In offerta a 66,3 – invece di 95,99

sconto 31% – fino al 27 dic 20

Mini PC,ACEPC AK2 Windows 10 Pro 8GB RAM+128GB ROM Intel Celeron J3455 Micro Desktop Computer, Support 2.5″SSD/Dual HDMI /1000Mbps LAN/Dual Band Wifi/Bluetooth 4.2 / 4K HD/USB 3.0 In offerta a 178,41 – invece di 229,9

sconto 22% – fino al 27 dic 20

Striscia LED 10M, ALED LIGHT LED Strip 10 Metri 600 LEDs Kit 5050 RGB SMD Nastri Led, Cambiamento Delicato di Colore, 24V Alimentatore Telecomando a 44 Tasti Recettore (Non Impermeabile) In offerta a 25,49 – invece di 41,99

sconto 39% – fino al 27 dic 20

Amazfit GTS Smartwatch Orologio Intelligente Fitness 5 ATM Impermeabile Durata Batteria Fino a 14 Giorni con GPS, 12 Modalità di Sport, Display del Quadrante in Vetro 3D Contapassi per Sport In offerta a 109,9 – invece di 129,99

sconto 15% – fino al 27 dic 20

Amazfit GTS, Smartwatch In offerta a 109,9 – invece di 129,99

sconto 15% – fino al 27 dic 20

Amazfit GTS Smartwatch Orologio Intelligente Fitness 5 ATM Impermeabile Durata Batteria Fino a 14 Giorni con GPS, 12 Modalità di Sport, Display del Quadrante in Vetro 3D Contapassi per Sport In offerta a 106,25 – invece di 129,99

sconto 18% – fino al 27 dic 20

Amazfit Smartwatch GTS Orologio da Polso Display del Quadrante in Vetro 3D Impermeabile 5 ATM con GPS, Contapassi, 12 Modalità Sport per Donna Uomo In offerta a 101,91 – invece di 139,99

sconto 27% – fino al 27 dic 20

Amazfit GTS Smartwatch Orologio Intelligente Sport 14 Giorni Autonomia GPS + Glonass BioTracker PPG 5 ATM Impermeabile IOS e Android In offerta a 109,9 – invece di 129,99

sconto 15% – fino al 27 dic 20

Amazfit GTS Smartwatch Reloj inteligente 46 días GPS + Glonass BioTracker ? PPG Sensor de detección biológica Frecuencia cardíaca Bluetooth 5.0 -Rosso In offerta a 110,41 – invece di 129,99

sconto 15% – fino al 27 dic 20

Amazfit Smartwatch GTR 42mm Orologio Intelligente Fitness Tracker 1,2 Pollici Touch Control Orologio Sportivo Impermeabile 5 ATM Cronometro con GPS, Contapassi, Monitor del Sonno, 12 Modalità Sport In offerta a 101,91 – invece di 139,99

sconto 27% – fino al 27 dic 20

Allenamento Sospensione, di Utente Carico Fino a 500kg, Workout Set per Suspension Fitness Body Training Incluso Ancoraggio per Porta Supporto & Cinghia di Fissaggio, Forza del Core per Palestra In offerta a 39,08 – invece di 99,99

sconto 61% – fino al 27 dic 20

AUKEY Cuffie Bluetooth 5.1, In-Ear Auricolari Senza Fili con 28 Ore, Controllo del Volume, Suono Coinvolgente, Custodia da Ricarica USB-C & Wireless, IPX5 Impermeabili per iPhone e Android In offerta a 33,99 – invece di 79,99

sconto 58% – fino al 27 dic 20

AUKEY Ricevitore Bluetooth 5 Adattatore Audio Wireless con 18 Ore Playtime, CSR Core, A2DP, Microfono Incorporato, Musica Stereo con 3,5 mm Jack per Smartphone e Altri Dispositivi In offerta a 14,44 – invece di 26,99

sconto 46% – fino al 27 dic 20

AUKEY Luce Notturna Bambini, Lampada da Comodino Ricaricabile, Impermeabilità IP65 & Resistente agli Urti, Controllo Tattile, 80 Ore di Uso, Colori Cangianti RGB, Luce Bianca e Calda Dimmeabile In offerta a 13,59 – invece di 20,99

sconto 35% – fino al 27 dic 20

AUKEY Knight Mouse da Gioco, Mouse Gaming RGB con 10000 DPI, 8 Pulsanti Programmabili, Effetti di Illuminazione RGB, Macro, Mouse da Gioco Filo con Pulsante di Fuoco per PC e Mac In offerta a 16,99 – invece di 49,99

sconto 66% – fino al 27 dic 20

AUKEY Scarab Mouse Gaming [Leggero 75g] Sensore Ottico da 7200 DPI, Mouse da Gioco con Cavo Mouse da Gioco Filo RGB con 6 Pulsanti Programmabili, Funzioni di Rimappatura e Macro (Nero) In offerta a 16,99 – invece di 39,99

sconto 58% – fino al 27 dic 20

AY Casse Bluetooth 30W, Altoparlante Bluetooth 5.0 Portatile Audio Stereo 360 Bass con TWS, Impermeabile IPX7, Microfono Incorporato, 24H Ore di Riproduzione per Barca,Campeggio,Casa, Festa,Viaggio. In offerta a 35,69 – invece di 89,99

sconto 60% – fino al 27 dic 20

AY Altoparlanti 30W Bluetooth 5.0, Altoparlante Portatile Esterno con Custodia Rigida, IPX7 Impermeabile, Suono Super Bass 360 ° con TWS, Riproduzione 24H Perfetto per Feste, Campeggio e Viaggi. In offerta a 39,94 – invece di 99,99

sconto 60% – fino al 27 dic 20

Lampada da Specchio a LED per Bagno 5W 30cm 400LM Azhien,Bianco Neutra 4000K Lampada Armadio Applique da Parete IP44 Lampada Specchio Bagno 230V Acciaio Inossidabile 300x14x14mm In offerta a 16,14 – invece di 24,99

sconto 35% – fino al 27 dic 20

Passeggino Leggero Babythrone Pieghevole Passeggini Compatto da Viaggio fino a 25 kg ?Grigio? In offerta a 134,29 – invece di 259,99

sconto 48% – fino al 27 dic 20

Usb C Adattatore, Baseus Type C iPad PRO 11 12.9 2020 2018 Hub, USB-C Adattatore 6 in 1 HDMI / Audio Jack 3.5 mm / USB 3.0(5Gb/s) / Ricarica Rapida PD/SD/TF, Compatibile con MacBook PRO & USBC Laptop In offerta a 42,49 – invece di 59,99

sconto 29% – fino al 27 dic 20

Auricolari Bluetooth, Bluedio Ei Cuffie Bluetooth 5.0 Senza Fili Auricolari Wireless in Ear con Custodia da Ricarica 40 Ore, Controlli Touch, TWS Mini Cuffie con Mic per Sport, Lavoro, Viaggio, Bianco In offerta a 22,94 – invece di 30,99

sconto 26% – fino al 27 dic 20

Organizzatore di trucco, espositore cosmetico girevole da 360 gradi, organizer per vanità regolabili Scaffale da bagno organizer cosmetico da bancone, contenitore cosmetico trasparente, cristallino In offerta a 16,99 – invece di 30,99

sconto 45% – fino al 27 dic 20

?2020 Nuova Versione?CHORTAU Telecamera per Auto WiFi Full HD 1080P, Dashcam Schermo da 2 pollici 170 ° Grandangolo, Videocamera per auto con Monitor di Parcheggio In offerta a 49,99 – invece di 109,99

sconto 55% – fino al 27 dic 20

CoCoMall – Sacca sportiva da palestra con scomparto per scarpe e tasca per abiti bagnati, borsone da viaggio per uomo e donna, ., Nero , Size: 20 * 10.5* 10 inches –35 Liters In offerta a 22,09 – invece di 75,99

sconto 71% – fino al 27 dic 20

CoCoMall – Sacca sportiva da palestra con scomparto per scarpe e tasca per abiti bagnati, borsone da viaggio per uomo e donna, Grey, Size: 20 * 10.5* 10 inches –35 Liters In offerta a 22,09 – invece di 79,99

sconto 72% – fino al 27 dic 20

CoCoMall – Sacca sportiva da palestra con scomparto per scarpe e tasca per abiti bagnati, borsone da viaggio per uomo e donna, CamBlue, Size: 20 * 10.5* 10 inches –35 Liters In offerta a 22,09 – invece di 75,99

sconto 71% – fino al 27 dic 20

CoCoMall – Sacca sportiva da palestra con scomparto per scarpe e tasca per abiti bagnati, borsone da viaggio per uomo e donna, Galaxy, Size: 20 * 10.5* 10 inches –35 Liters In offerta a 22,09 – invece di 75,99

sconto 71% – fino al 27 dic 20

deAO Borsa a Mano con Casa delle Bambole Incorporata Set Prtatile Design 2in1 con Serratura e Maniglia, Casa con Funzioni Luminose e Sonore, Include Bambola e Mobili su Misure In offerta a 25,49 – invece di 41,99

sconto 39% – fino al 27 dic 20

deAO Centro di Bellezza per Bambini Set Tavolino di Trucco Giocattolo con Specchio, Sgabello e Accessori Inclusi, Luci e Suoni In offerta a 39,09 – invece di 69,99

sconto 44% – fino al 27 dic 20

deAO Cucina Mio Piccolo Chef con Caratteristiche di Suoni e Luci Set da Cucina Giocattolo in Miniatura per Bambini con 50 Accessori Inclusi (Rosa) In offerta a 13,59 – invece di 86,99

sconto 84% – fino al 27 dic 20

deAO Soldati in Battaglia Forze Armate unità di Difesa Militare Figura di Azione da Collezione Soldati, Veicoli e Accessori più di 303 Pezzi Totale In offerta a 16,99 – invece di 38,99

sconto 56% – fino al 27 dic 20

deAO Sacchetto di maternità Borsa Include 27 Accessori per Bambole Bebè Gioco d?Imitazione per Bambini Giocare Essere Mamma e papà In offerta a 18,69 – invece di 46,99

sconto 60% – fino al 27 dic 20

deAO Cucina Mio Piccolo Chef con Caratteristiche di Suoni e Luci Set da Cucina Giocattolo in Miniatura per Bambini con 50 Accessori Inclusi (Blu) In offerta a 13,59 – invece di 86,99

sconto 84% – fino al 27 dic 20

deAO Gioco di Cibo, Frutta e Verdura da Tagliare Gioco d’Imitazione per Bambini Set Accessori da Cucina Giocattolo attività Educativa 42 Pezzi e Scatola di Immagazzinaggio In offerta a 15,29 – invece di 40,99

sconto 63% – fino al 27 dic 20

deAO Parco Giurassico Binari del Treno nel Mondo dei Dinosauri Set per Bambini Include Circuito a Doppio Ciclo, Treno Elettronici e Accessori per Rotaie In offerta a 16,99 – invece di 32,99

sconto 48% – fino al 27 dic 20

deAO Costume di Soldato in Combattimento Gioco d’Imitazione per Bambini Set Uniforme Militare Include Veste Mimetico, Casco, Accessori, Armi Giocattolo e Zaino Portaoggetti In offerta a 25,49 – invece di 38,99

sconto 35% – fino al 27 dic 20

deAO Giardino in Miniatura Giardino Fatato con Luci e Suoni attività Botanica per Bambini Coltiva Le tue Piante e Fiori Kit Include Semi, Terra e Accessori In offerta a 11,04 – invece di 23,99

sconto 54% – fino al 27 dic 20

deAO Registratore di Cassa Giocattolo Scanner con Lettore Reale e Lettore di Carta Set di Accessori per Negozi e Supermercati per Bambini Include Alimenti Giocattolo In offerta a 18,69 – invece di 33,99

sconto 45% – fino al 27 dic 20

deAO Cucina Mio Piccolo Chef con Caratteristiche di Suoni, Luci e Acqua Cucina Giocattolo per Principianti Include Accessori (Rosso) In offerta a 28,04 – invece di 40,99

sconto 32% – fino al 27 dic 20

deAO Supermercato Negozio di Giocattoli Bancarella per Bambini con Carrello, Scanner, Registratore di Cassa e Oltre 20 Accessori di Imitazione Inclusi (Rosso) In offerta a 40,79 – invece di 69,99

sconto 42% – fino al 27 dic 20

deAO RC Camion da Costruzione Modello DieCast Radiocomandato in Scala 1:18 (Camion Ribaltabile) In offerta a 21,24 – invece di 52,99

sconto 60% – fino al 27 dic 20

deAO Set Rock And Roll Giocattolo Strumenti Musicali Elettronici per Bambini Include Kit Batteria, Tastiera del Pianoforte, Microfono e Sgabello Giocattolo per Ragazzi e Ragazze In offerta a 39,94 – invece di 83,99

sconto 52% – fino al 27 dic 20

deAO Attività di Disegno Studio Proiettore – Sgabello & Scatola Portatile 2in1 Proiettore, Imagini e Pennarelli di Colore Inclusi In offerta a 13,59 – invece di 33,99

sconto 60% – fino al 27 dic 20

