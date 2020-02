Offerte Amazon 25 febbraio fino al 43%: Belkin, Panasonic, UE, Anker, Hisense, Apple

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide soltanto su poche unità e ancora per qualche ora su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Vi ricordiamo che sono ancora attivi gli Hisense Days: dateci un’occhiata cliccando qui

N.B. Le offerte Flash sono a tempo limitato e in quantità limitate. Quindi anche se avete la possibilità di comprare fino a mezzanotte, non è detto che i prodotti siano realmente disponibili fino a quell’ora perché le scorte potrebbero essere terminate”

HISENSE H65U7BE TV LED Ultra HD 4K, Dolby Vision HDR, Dolby Atmos, Unibody Design, Smart TV VIDAA U3.0 AI, Ultra Dimming, Triple Tuner In offerta a € 729,00 – sconto

– fino al 25-feb-20

Click qui per approfondire

1Mii Ricevitore Bluetooth 5.0, Adattatore Audio Bluetooth Hi-Fi con Jack Aux da 3,5mm e Rca, Ricevitore Audio Wireless con 3D Surround AptX LL per Altoparlante Casa e Stereo Domestico Lungo Raggio 50m In offerta a € 22,09 – sconto 26%

– fino al 25-feb-20

Click qui per approfondire

JOOMFEEN Quick Charger 3.0 Caricatore USB da Muro,30W/6A QC 3.0 Carica Rapida 4 Porte Caricabatterie USB Multiplo da Parete con Cavo USB per iPhone XS/XS Max/XR/X/8/8 Plus/7/6s/6s Plus/6/5s,iPad,iPod In offerta a € 11,69 – sconto 22%

– fino al 25-feb-20

Click qui per approfondire

Hub USB C Multiporta NOVOO – 5 in 1 Adattatore USB Tipo C Portatile con HDMI 4K, 2 Porte USB 3.0, Lettore SD/Micro SD, per MacBook Pro,XPS,Surface Pro,Matebook etc. Grigio siderale In offerta a € 15,99 – sconto 20%

– fino al 25-feb-20

Click qui per approfondire

Panasonic KX-TGK220JTW Telefono Cordless DECT con Segreteria Telefonica, LCD 1.5″ con Retroilluminazione Bianca, Suoneria Polifonica, Blocco Chiamate Indesiderate, Modalità Eco e Eco Plus, Bianco In offerta a € 39,90 – sconto

– fino al 25-feb-20

Click qui per approfondire

Belkin Boost Up Supporto di Ricarica Wireless da 5 W per iPhone 11, 11 Pro/Pro Max, XS, XS Max, XR, X, Samsung S10, S10+, Huawei P30, P30 Pro, Google, Senza Presa di Ricarica Rapida, Nero In offerta a € 24,99 – sconto 17%

– fino al 25-feb-20

Click qui per approfondire

Arlo VMC4030P Telecamera Addizionale per Sistema Videosorveglianza Wi-Fi senza Fili con Audio 2 Vie, Batteria, Full HD + Supporto Regolabile per Telecamera Arlo HD, Interno ed Esterno, Bianco In offerta a € 169,99 – sconto

– fino al 25-feb-20

Click qui per approfondire

Ultimate Ears Megaboom 3 Altoparlante Wireless Bluetooth, Magic Button, Impermeabile, Batteria 20 Ore, Raggio 45 m, Grigio In offerta a € 99,99 – sconto 43%

– fino al 25-feb-20

Click qui per approfondire

Anker – Cavo da USB C a lightning, 91,44 cm, certificato Apple MFi, Powerline II, per iPhone X/XS/XR/XS max/8/8 plus, supporta l’alimentazione, per caricabatterie USB C – In offerta a € 11,99 – sconto 20%

– fino al 1-mar-20

Click qui per approfondire

Anker Altoparlante Bluetooth SoundCore – Speaker Portatile Senza Fili con Microfono Incorporato e Doppia Cassa Audio di Alta Qualità e Autonomia di 24 Ore Per iphone X/8/8 Plus, iPad, Samsung e Altri In offerta a € 25,49 – sconto 15%

– fino al 1-mar-20

Click qui per approfondire

Anker Caricatore Wireless PowerWave 7.5 Stand, Qi-Certificato, Ricarica Veloce per iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max, XR, Xs, X, 8, Samsung Galaxy S10 S9 S8, Note 10 Note 9 e altri (nessun adattatore CA) In offerta a € 21,99 – sconto 12%

– fino al 1-mar-20

Click qui per approfondire

Apexcam Action Cam PRO 4K HD 20MP EIS WIFI Ultra Impermeabile 40M Sott’acqua Action Camera Mic Esterno 2 Pollici 2.4G Telecomando 170°Grandangolare con due 1200mAh Batterie e Kit di Accessori In offerta a € 62,99 – sconto 10%

– fino al 1-mar-20

Click qui per approfondire

Apple Custodia in pelle (per MacBook Pro 13″) – Cuoio In offerta a € 151,10 – sconto 24%

– fino al 1-mar-20

Click qui per approfondire

Apple iPod Touch (128GB) – (PRODUCT)RED (Ultimo Modello) In offerta a € 305,99 – sconto

– fino al 1-mar-20

Click qui per approfondire

Apple iPod Touch (128GB) – Azzurro (Ultimo Modello) In offerta a € 323,10 – sconto

– fino al 1-mar-20

Click qui per approfondire

AUKEY Adattatori USB C a USB 3.0 ( 2 Pezzi ) Alluminio Connettore Tipo C a USB A per Trasmissione Dati e Caricare per MacBook Pro 2017 / 2016 , Google Chromebook Pixel, Nokia N1 ecc. (Argento) In offerta a € 8,54 – sconto 15%

– fino al 1-mar-20

Click qui per approfondire

AUKEY Adattatori USB C a USB 3.0 ( 2 Pezzi ) Alluminio Connettore Tipo C a USB A per Trasmissione Dati e Caricare per MacBook Pro 2017 / 2016 , Google Chromebook Pixel, Nokia N1 ecc. (Grigio) In offerta a € 8,99 – sconto 10%

– fino al 1-mar-20

Click qui per approfondire

AUKEY Bluetooth 5.0 Trasmettitore Ricevitore 2-in-1, 50m Wireless Adattatore Audio con aptx-LL, Doppio-Link, Audio da 3,5 mm / RCA /Optical Cable per TV, PC, Impianto Stereo Domestico ecc In offerta a € 38,24 – sconto 24%

– fino al 1-mar-20

Click qui per approfondire

AUKEY Cavo Lightning (1m – 2 Pezzi) Nylon [Apple MFi Certificato] Ideale per Giocare i Giochi Cavo iPhone per iPhone 11/8 / 8 Plus, iPad e d’Altri Dispositivi Apple – In offerta a € 15,29 – sconto 10%

– fino al 1-mar-20

Click qui per approfondire

AUKEY Doppia Dash Cam da 1080 p con Schermo da 2,7’’, Videocamera Full HD Frontale e Posteriore, Obiettivo Grandangolare da 170° per 6 Corsie di Traffico, G-sensor e Caricatore per Auto a due Porte In offerta a € 134,99 – sconto 33%

– fino al 1-mar-20

Click qui per approfondire

AUKEY USB C Caricatore con Tecnologia GaN, Caricatore da Parete USB con Power Delivery 60W, Compatibile con dell XPS 13, Google Pixel 3 / 3XL, Nintendo Switch ECC In offerta a € 31,49 – sconto 20%

– fino al 1-mar-20

Click qui per approfondire

AUKEY USB C Caricatore da Muro con Dynamic Detect, Caricatore USB con 30W Power Delivery 3.0 per Samsung Galaxy S10 / Note9, Pixel 3 / 3XL, Nintendo Switch, ECC. In offerta a € 21,30 – sconto 21%

– fino al 1-mar-20

Click qui per approfondire

AUKEY Webcam 1080P Full HD con Microfono Stereo, Webcam per Chat Video e Registrazione, Compatibile con Windows, Mac e Android In offerta a € 27,89 – sconto 30%

– fino a 1-mar-20

Click qui per approfondire

Belkin Adattatore Audio da 3.5 mm + Ricarica USB-C RockStar- per Google Pixel 3/3XL, iPad Pro, Samsung Galaxy Note 10/10+, Samsung Galaxy S10/S10+ e Altri In offerta a € 28,99 – sconto 17%

– fino a 1-mar-20

Click qui per approfondire

Belkin Adattatore Audio Lightning/Adattatore di Ricarica per iPhone 11, 11 Pro/Pro Max, XS, XS Max, XR, X, 8/8 Plus e Altri In offerta a € 33,99 – sconto 15%

– fino al 1-mar-20

Click qui per approfondire

Belkin Cuffie RockStar In-Ear USB-C per Samsung Galaxy Note10, Note10+, S10, S10+, S10e, Google Pixel 3, 3XL, iPad Pro, Nero In offerta a € 34,99 – sconto

– fino al 1-mar-20

Click qui per approfondire

Belkin Lightning RockStar Cuffie con Connettore per iPhone 11, 11 Pro/Pro Max, XS, XS Max, XR, 8/8 Plus, Bianco In offerta a € 34,99 – sconto 30%

– fino al 1-mar-20

Click qui per approfondire

Belkin Pocket Power Bank Batteria Esterna 10000 mAh, Caricabatteria Portatile, Sicurezza Certificata, per iPhone 11, 11 Pro/Pro Max, XS, X, iPad, Samsung Galaxy S10/S10+, Nero In offerta a € 32,99 – sconto

– fino al 1-mar-20

Click qui per approfondire

Siete già iscritti ad Amazon Business?

Se siete una azienda o un professionista che lavora in regime di partita IVA vi ricordiamo che da qualche mese è attiva Amazon Business, la nuova modalità di acquisto con un portale apposito che mi mostra tutte le offerte del gigante dell’e-commerce in modo da rendere chiaro l’importo dell’IVA, rendere più semplice richiedere i documenti fiscali e fornire sempre più servizi alle aziende e ai titolari di partita IVA. Per saperne di più vi rimandiamo a questo articolo di macitynet.

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Twitter, Facebook, Telegram (canale notizie e offerte), Telegram (canale offerte), oltre alla Newsletter Offerte di macitynet.it: ogni giorno una email con tutte le offerte attive.