Offerte Amazon 25 febbraio fino al 58%: wacom, vava, netgear, tado°, tacklife

Tavoletta con penna Wacom Intuos S, tavoletta grafica per pittura, schizzi e fotoritocco con 5 download di software creativo, rosa lampone ? ideale per il lavoro da casa e per l’apprendimento remoto In offerta a 84,00 € – invece di 99,99 €

sconto 16% – fino al 19 mar 21

Tavoletta con penna Wacom Intuos M, tavoletta grafica per pittura, schizzi e fotoritocco con 5 download di software creativo, rosa lampone ? ideale per il lavoro da casa e per l’apprendimento remoto In offerta a 169,90 € – invece di 199,99 €

sconto 15% – fino al 19 mar 21

VAVA USB C Hub 8 in 1 USB C Adattatore Porta 4K HDMI, Porta 1Gbps Ethernet RJ45, Lettore di Schede SD&TFI, USB Type C per Ricarica, Porte USB 3.0 / USB 2.0 per MacBook Pro e PC Portatili Windows In offerta a 33,99 € – invece di 59,99 €

sconto 43% – fino al 28 feb 21

Hub USB C VAVA Adattatore USB C 9 in1 per MacBook Pro/Air con USB-C 4K HDMI 3.5mm Audio1Gbps Ethernet RJ45 USB 3.0 Lettore di Schede SD/TF,Power Delivery da 100W per iPad Pro/Dispositivi Type C In offerta a 34,84 € – invece di 49,99 €

sconto 30% – fino al 28 feb 21

Microsoft Surface Arc Mouse, Ice Blue In offerta a 76,40 € – invece di 89,90 €

sconto 15% – fino al 7 mar 21

NETGEAR Access Point WiFi 6 WAX214, Velocità WiFi Dual Band AX1800, 1 portA Ethernet 1G, protezione WPA3, creazioni di 4 reti wireless In offerta a 95,99 € – invece di 119,99 €

sconto 20% – fino al 28 feb 21

NETGEAR Access Point WiFi 6 WAX204, Velocità WiFi Dual Band AX1800, 4 porte Ethernet 1G, protezione WPA3, creazioni di 3 reti wireless separate In offerta a 103,99 € – invece di 129,99 €

sconto 20% – fino al 28 feb 21

NETGEAR Switch PoE 8 porte Smart Managed Plus GS308EPP, Switch Ethernet con 8 x PoE+ a 123 W, montaggio desktop/a parete In offerta a 103,99 € – invece di 129,99 €

sconto 20% – fino al 28 feb 21

NETGEAR Switch PoE 5 porte Smart Managed Plus GS305EPP, Switch ethernet con 4 x PoE+ a 120 W, montaggio desktop/a parete In offerta a 87,99 € – invece di 109,99 €

sconto 20% – fino al 28 feb 21

NETGEAR WAX610Y AX1800 WLAN Insight Managed Outdoor Access Point Poe+ WAX610Y In offerta a 216,99 € – invece di 269,99 €

sconto 20% – fino al 28 feb 21

CHOETECH USB C HDMI Cavo, ([email protected]) USB 3.1 Type C HDMI Cable per iPad Pro 2018, MacBook Pro, Galaxy S20/S10/S10+/Note 8/S9/S9+/S8/S8+, Huawei P40/P30/P30 Pro/Mate20/Mate 20 Pro/P20/Mate 10 (1.8M) In offerta a 12,74 € – invece di 24,99 €

sconto 49% – fino al 28 feb 21

meross Lampadina Wifi Intelligente LED Dimmerabile Multicolore E27 9W Smart Light RGBCW Compatibile con Homekit, SmartThings, Amazon Alexa, Google Home, IFTTT, 4 pezzi In offerta a 42,49 € – invece di 68,19 €

sconto 38% – fino al 28 feb 21

Tacklife DM01M Multimetro Digitale Avanzato TRMS 6000 Conti Senza Contatto di Tensione, Rileva Amp Ohm Volt e Temperature, Filo Vivo, Test di Continuità con Display Retroilluminato In offerta a 28,89 € – invece di 58,99 €

sconto 51% – fino al 28 feb 21

TACKLIFE Rivettatrice, con M3, M4, M5, M6, M8, M10, Dado a Rivetto M12, Impugnatura in TPR, Risparmio Energetico, Adatta per Acciaio Spessore 2-3 mm, Chiave Incorporata, 7 Mandrini, HHNP1A In offerta a 46,74 € – invece di 61,99 €

sconto 25% – fino al 28 feb 21

tado° Testa Termostatica Intelligente, Quattro Pack, Prodotto Aggiuntivo per il Controllo Multi-Stanza, Gestione Intelligente del Riscaldamento, Facile Installazione fai da Te In offerta a 185,92 € – invece di 279,99 €

sconto 34% – fino al 28 feb 21

tado° Testa Termostatica Intelligente, Duo Pack, Prodotto Aggiuntivo per il Controllo Multi-Stanza, Gestione Intelligente del Riscaldamento, Facile Installazione fai da Te In offerta a 104,20 € – invece di 149,99 €

sconto 31% – fino al 7 mar 21

tado° Testa Termostatica Intelligente, Prodotto Aggiuntivo per il Controllo Multi-Stanza, Gestione Intelligente del Riscaldamento, Facile Installazione fai da Te In offerta a 52,49 € – invece di 79,00 €

sconto 34% – fino al 28 feb 21

Vimar 14593 Plana Attuatore connesso IoT VIEW Wireless con uscita a relè NO 16 A, controllo locale e remoto, doppia tecnologia su standard Bluetooth 5.0 e Zigbee 3.0 In offerta a 25,80 € – invece di 33,50 €

sconto 23% – fino al 7 mar 21

Etekcity Bilancia Cucina Digitale 5kg/11lb, Bilancia da Cucina Alimenti con Ciotola Rimovibile, Funzione Tara, Display LCD, Misura per Volume Liquidi, Argento In offerta a 16,99 € – invece di 29,99 €

sconto 43% – fino al 28 feb 21

OMERIL Luce Notturna [2 Pezzi], Luce Notturna con Sensore di Movimento, Luce Notturna Bambini Luminosità Regolabile Luce Notturna LED con 3 modalità di Illuminazione per Corridoio, Scale, Soggiorno In offerta a 16,14 € – invece di 25,99 €

sconto 38% – fino al 28 feb 21

OMERIL LED TV Retroilluminazione 2.2M, LED TV con 16 Colori e 4 modalità adatto a TV da 40-60 Pollici, Striscia LED RGB alimentata USB con Telecomando per TV, PC Monitor, Decorativa, Camera da letto In offerta a 12,74 € – invece di 18,99 €

sconto 33% – fino al 28 feb 21

Osram Smart+Switch Mini Interruttore Portatile, Bianco In offerta a 10,40 € – invece di 24,99 €

sconto 58% – fino al 7 mar 21

YI Telecamera Wi-Fi Interno 1080p Dome X,Telecamera Sorveglianza Ip Camera Wifi Smart Videocamera di Sicurezza Full HD 360°Pan-tilt,Sensore di Movimento,Time-Lapse,Auto On/Off,supporta micro SD card In offerta a 29,99 € – invece di 59,99 €

sconto 50% – fino al 25 feb 21

DYNASONIC 025 (3a generazione) Cassa Bluetooth Altoparlante con Karaoke 10W – Cassa portatile compatibile con computer, telefoni ecc con Microfono incluso (Rosa Brillante) In offerta a 39,99 € – invece di 51,99 €

sconto 23% – fino al 25 feb 21

Outsunny Griglia a Carbone Barbecue BBQ Carrello Grill per Picnic con Ruote da Balcone Giardino in Ferro e Legno 87 × 45 × 83 cm Nero In offerta a 53,96 € – invece di 62,95 €

sconto 14% – fino al 25 feb 21

Outsunny Amaca Letto Matrimoniale Portatile per Due Persone con 3 Cuscini Giardino Tessuto Cotone 2.84 × 1.4m In offerta a 44,96 € – invece di 61,95 €

sconto 27% – fino al 25 feb 21

illy Caffè, Macchina da Caffè a Capsule Iperespresso Y3.3 Bianca In offerta a 68,70 € – invece di 89,00 €

sconto 23% – fino al 7 mar 21

