Offerte Amazon 25 gennaio, fino al 68%: Samsung, Manfrotto, Bosch, Meross, Yale, Artemide

“Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo suAmazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

N.B. Le offerte citate molto spesso sono disponibili a tempo limitato e in quantità limitate. I prezzi riportati sono indicativi e possono subire variazioni nel corso dei giorni. Controllate sempre la corrispondenza tra prezzo originale e sconto

Striscia LED Intelligente meross 10M, Compatibile con HomeKit, Alexa, Google Home, RGB Luce Nastro Luminoso WiFi, Multicolore per Festa, Bar, Scrivania Gaming

In offerta a 39,94 € – invece di 65,99 €

sconto 39% – fino al 31 gen 2021

Samsung Memorie T7 MU-PC1T0H SSD Esterno Portatile da 1 TB, USB 3.2 Gen 2, 10 Gbps, Tipo-C, Blu

In offerta a 155,99 € – invece di 239,99 €

sconto 35% – fino al 7 feb 2021

Samsung Memorie T7 MU-PC2T0T SSD Esterno Portatile da 2 TB, USB 3.2 Gen 2, 10 Gbps, Tipo-C, Grigio Titanio

In offerta a 329,99 € – invece di 458,49 €

sconto 28% – fino al 7 feb 2021

Samsung Memorie T7 MU-PC500H SSD Esterno Portatile da 500 GB, USB 3.2 Gen 2, 10 Gbps, Tipo-C, Blu

In offerta a 89,99 € – invece di 146,99 €

sconto 39% – fino al 7 feb 2021

Manfrotto MFXLA62 Adattatore per Obiettivo Xume da 62 mm, Nero

In offerta a 23,00 € – invece di 30,45 €

sconto 24% – fino al 31 gen 2021

Manfrotto MFXLA72 Adattatore per Obiettivo Xume da 72 mm, Nero

In offerta a 25,00 € – invece di 33,50 €

sconto 25% – fino al 31 gen 2021

Manfrotto MFXLA77 Adattatore per Obiettivo Xume da 77 mm, Nero

In offerta a 25,00 € – invece di 34,51 €

sconto 28% – fino al 31 gen 2021

Manfrotto MFXLA67 Adattatore per Obiettivo Xume da 67 mm, Nero

In offerta a 22,50 € – invece di 32,49 €

sconto 31% – fino al 31 gen 2021

AmazonBasics – Zaino per fotocamera DSLR, poliestere 840D ad alta densità e resistente all?acqua, grigio cenere

In offerta a 48,11 € – invece di 59,99 €

sconto 20% – fino al 7 feb 2021

Manfrotto 244MINI Braccetto Frizionato, 24 cm, Nero

In offerta a 80,50 € – invece di 106,24 €

sconto 24% – fino al 8 feb 2021

Cassetta di Sicurezza a Mobile Home, Nero, M

In offerta a 44,51 € – invece di 59,90 €

sconto 26% – fino al 31 gen 2021

Spioncino elettronico con Display a colori YALE

In offerta a 40,73 € – invece di 60,00 €

sconto 32% – fino al 31 gen 2021

Yale 45-0500-1432-00-02-01 Spioncino Elettronico Con Display Digitale (Oro)

In offerta a 40,72 € – invece di 60,00 €

sconto 32% – fino al 31 gen 2021

Yale 4905D10 Chiudiporta, Argento, 3000

In offerta a 29,68 € – invece di 47,86 €

sconto 38% – fino al 31 gen 2021

Yale 4905D9 Chiudiporta, Nero, 3000

In offerta a 39,73 € – invece di 47,86 €

sconto 17% – fino al 31 gen 2021

YALE Y05/101200/MB Linus Smart Lock Matte Black Serratura sicura e senza chiavi

In offerta a 207,50 € – invece di 249,99 €

sconto 17% – fino al 31 gen 2021

YALE Y05/101200/SI – Smart Lock Linus – Argento – Serratura sicura e senza chiavi

In offerta a 207,50 € – invece di 249,99 €

sconto 17% – fino al 31 gen 2021

Artemide Dioscuri Lampada Parete/Soffitto, Diametro 14cm, 48W, Alluminio, Bianco

In offerta a 90,40 € – invece di 125,00 €

sconto 28% – fino al 8 feb 2021

UMAMI ? Premium Bento Lunch Box con Vaschetta Condimento & 3 Posate – Porta Pranzo Ermetico a 2 Scomparti – Pasti A Casa / A Lavoro – Zero Waste – Microonde e Lavastoviglie – No BPA – Garanzia 5 anni

In offerta a 23,99 € – invece di 50,00 €

sconto 52% – fino al 25 gen 2021

Umami Lunchbox Bamboo Fiver 1000ml | Natural And Bamboo

In offerta a 25,00 € – invece di 55,00 €

sconto 55% – fino al 25 gen 2021

Umami Lunch Box XL 2000 ml ? 4 Posate Incluse ? Scatola Bento Giapponese Ermetica ? Zero rifiuto ? Microonde & Lavastoviglie ? Senza BPA ? Marca francese

In offerta a 27,99 € – invece di 55,00 €

sconto 49% – fino al 25 gen 2021

Aigostar – Lampadina LED E27 11W, Luce Bianca Fredda 6400K, 957 lm, Angolo del Fascio di 280 Gradi, Non Dimmerabili, Confezione da 5.

In offerta a 12,79 € – invece di 20,00 €

sconto 36% – fino al 25 gen 2021

Kimbo Capsule Napoli Compatibili Nespresso, Intensità 10/12, 10 Astucci da 10 Capsule (Totale 100 Capsule)

In offerta a 18,49 € – invece di 29,90 €

sconto 38% – fino al 25 gen 2021

Philips Lighting Philips Faretto Kosipo con 4 Punti Luce, Attacco GU10, Lampadina Non Inclusa, Nero, 11.8 x 62.8 x 9.2 cm

In offerta a 34,99 € – invece di 66,03 €

sconto 47% – fino al 25 gen 2021

Philips Lighting Star, Lampada 3 Faretti LED Integrato Orientabili, Bianco, 3 x 4.5 W

In offerta a 29,99 € – invece di 94,99 €

sconto 68% – fino al 25 gen 2021

Bosch Professional 06019G4202 GDX Impact Driver Celsius 18 V-200 C Avvitatore (200 NM, in L-Boxx, Senza Batteria), 18 V, Blu, 9,8

In offerta a 133,86 € – invece di 275,88 €

sconto 51% – fino al 25 gen 2021

Bosch Professional 601388203 Smerigliatrice Angolare GWS 7-115 E con Protezione da Riavvio, Preselezione della velocità, in Scatola di Cartone, 720 W, 230 V, Blue/Nero

In offerta a 64,98 € – invece di 104,06 €

sconto 38% – fino al 25 gen 2021

Bosch Professional 0601066J00 Livella Laser Verde Multifunzione GCL 2-15 G, Punti a Piombo, 3 Pile a Stilo da 1.5 V, Supporto Ruotabile RM1, Pannello di Mira, Valigetta, Raggio d?Azione 15 m

In offerta a 164,00 € – invece di 264,99 €

sconto 38% – fino al 25 gen 2021

Bosch Professional, trapano a percussione a batteria con sistema 18V GSB 18V-85 C, 110 Nm – Edizione Amazon

In offerta a 295,20 € – invece di 369,00 €

sconto 20% – fino al 25 gen 2021

Bosch Professional Sistema Martello Perforatore a Batteria GBH 18V-21, 0-1800 giri/min, 2 Batterie GBA 18V da 5.0Ah, Caricabatteria GAL 18V-40, Set 6 Pezzi, in Valigetta, Amazon Edition

In offerta a 302,56 € – invece di 499,00 €

sconto 39% – fino al 25 gen 2021

Bosch Professional 060164E200 Sega Universale GSA 1300 PCE, profondità di Taglio: 230 mm, con SDS e Constant Electronic, 2 Lame (Legno/Metallo), in Valigetta, W

In offerta a 167,04 € – invece di 302,50 €

sconto 45% – fino al 25 gen 2021

Bosch Professional Smerigliatrice Angolare GWX 750-125, Disco Ø 125 mm, Set di Dischi da Taglio e da Sbavo a 5 Pezzi, Coperchio di Protezione 125 mm, in Valigetta, Edizione Amazon

In offerta a 123,04 € – invece di 149,69 €

sconto 18% – fino al 25 gen 2021

Bosch Professional 18V System Livella laser rotante GRL 600 CHV (1 batteria 18V, 4Ah + caricabatteria, Connect, portata 600 m (diametro), in valigetta)

In offerta a 1123,20 € – invece di 2038,80 €

sconto 45% – fino al 25 gen 2021

HUAWEI MatePad T 10, display da 9.7″, RAM da 2 GB, Memoria Interna da 16 GB, WiFi, Processore Octa-Core, sistema operativo EMUI 10 con Huawei Mobile Services (HMS), Dual-Speaker, Deepsea Blue

In offerta a 109,90 € – invece di 159,90 €

sconto 31% – fino al 25 gen 2021

Click qui per approfondire

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).