Offerte Amazon 25 giugno fino al 44%: Monopattini Xiaomi, e-bike Nilox, Philips, iRobot, Eastpak

“Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide soltanto su poche unità e ancora per qualche ora su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

N.B. Le offerte Flash sono a tempo limitato e in quantità limitate. Quindi anche se avete la possibilità di comprare fino a mezzanotte, non è detto che i prodotti siano realmente disponibili fino a quell’ora perché le scorte potrebbero essere terminate”

Eastpak Springer Marsupio portasoldi, 23 cm, 2 L, Verde (Crafty Moss) In offerta a € 15,19 – sconto 44%

– fino al 25 giugno

Proscenic P8 Max Aspirapolvere Senza Fili Potente 20000Pa, Scopa Elettrica Portatile, Ricaricabile a Batteria Autonomia 35 Minuti, 4 Spazzole per Pulizia di Peli Animali/Pavimenti/Tappeti/Divano In offerta a € 119,20 – sconto 20%

– fino al 25 giugno

D-Link DWR-932 Pocket Hotspot 3G/4G LTE via SIM , Inclusa Batteria Ricaricabile da 2020 mAh, Wi-Fi N150 Mbps, SIM e Micro SD Card Slot, Porta Micro USB, Nero In offerta a € 47,99 – sconto 20%

– fino al 25 giugno

Autoradio Bluetooth RDS ieGeek, Stereo 60WX4 Supporta FM/AM/USB/AUX/MP3/WMA/WAV/FLAC/SD, Doppio Display LCD con Orologio, Capacità per 30 Stazioni Radio, con Telecomando, 1DIN In offerta a € 28,04 – sconto 24%

– fino al 25 giugno

Termometro digitale a infrarossi senza contatto, misurazione in 1 secondo, distanza di misurazione 3-5cm In offerta a € 24,99 – sconto 16%

– fino al 25 giugno

Xiaomi Mi Pocket Speaker 2 FXR4063GL, Altoparlante Bluetooth 4.1, Potenza 5 W, Nero In offerta a € 23,99 – sconto 11%

– fino al 25 giugno

ELEGIANT Bastone Selfie Wireless, 4 in 1 Asta Selfie Stick Bluetooth (100cm) con Treppiede per Camera Gopro 3,7-6,8 Pollici Cellulare iPhone 11 XS Max XR x 8s Samsung S20 s10 s8 Huawei P40 P30 P20 PRO In offerta a € 11,04 – sconto 35%

– fino al 25 giugno

iRobot Roomba i7156 Robot Aspirapolvere, Memorizza la planimetria della tua casa, Adatto per Peli di Animali Domestici, spazzole in gomma, potente aspirazione, Wi-Fi, programmabile con App, argento In offerta a € 599,00 – sconto 33%

– fino al 25 giugno

Black+Decker BDCHD18K-QW Trapano/Avvitatore con Percussione, 18 W, 18 V, 1 Batteria In offerta a € 79,90 – sconto 27%

– fino al 25 giugno

Philips Lighting Hue White and LightStrip Plus Striscia LED Smart, Dimmerabile, 16 Milioni Colori, Kit Base 2 m + Estensione di 1 m, Bianco [Classe di efficienza energetica A] In offerta a € 79,99 – sconto 24%

– fino al 28 giugno

Philips Hue White and Color Ambiance Starter Kit 2 Lampadine Smart con Bluetooth Attacco E27 e un Bridge Hue per Controllo del Sistema [Classe di efficienza energetica A+] In offerta a € 104,99 – sconto 25%

– fino al 28 giugno

i-Bike City Easy S ITA99, Bicicletta elettrica a pedalata assistita Unisex Adulto, Nero, 46 cm In offerta a € 649,00 – sconto 14%

– fino al 28 giugno

i-Bike, BRERA 20″ Unisex adulto, nero, unica In offerta a € 549,00 – sconto 8%

– fino al 28 giugno

Revoe e-bike, Citybike. Nera, cerchi in lega, 26”, velocità massima 25 km/h, 45 Km di autonomia In offerta a € 799,00 – sconto

– fino al 28 giugno

F.lli Schiano E- Star, Bicicletta elettrica Pieghevole Unisex Adulto, Antracite, 20” In offerta a € 609,99 – sconto

– fino al 28 giugno

Nilox Ebike J5, Unisex Adulto, Black, M In offerta a € 699,90 – sconto 10%

– fino al 28 giugno

Xiaomi Mi Electric Scooter Pro Monopattino Elettrico Pieghevole, 45 Km di Autonomia, Velocità fino a 25 Km/h, Versione Italiana, Nero In offerta a € 529,90 – sconto 2%

– fino al 28 giugno

REVOE Push 8, Monopattino Elettrico Pieghevole Misto Adulto, Nero In offerta a € 319,00 – sconto

– fino al 28 giugno

Nilox e-Scooter doc Twelve, Nero, One Size In offerta a € 599,90 – sconto

– fino al 28 giugno

Momo Design MD-FS851O Monopattino Elettrico In offerta a € 399,00 – sconto

– fino al 28 giugno

”

Siete già iscritti ad Amazon Business?

Se siete una azienda o un professionista che lavora in regime di partita IVA vi ricordiamo che da qualche mese è attiva Amazon Business, la nuova modalità di acquisto con un portale apposito che mi mostra tutte le offerte del gigante dell’e-commerce in modo da rendere chiaro l’importo dell’IVA, rendere più semplice richiedere i documenti fiscali e fornire sempre più servizi alle aziende e ai titolari di partita IVA. Per saperne di più vi rimandiamo a questo articolo di macitynet.

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Twitter, Facebook, Telegram (canale notizie e offerte), Telegram (canale offerte), oltre alla Newsletter Offerte di macitynet.it: ogni giorno una email con tutte le offerte attive.”