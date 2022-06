Offerte Amazon 25 giugno fino al 60% su Apple, Samsung, Jabra, Huawei, Echo, Sony

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Sono ancora in sconto:

E pure:

Apple iPhone 13 (128GB) – Azzurro In offerta a 769,60 € – invece di 939,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 13 mini (128GB) – Azzurro con AppleCare+ In offerta a 918,00 € – invece di 918,00 €

sconto 0% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Watch Series 7 (GPS) Cassa 45 mm in alluminio blu con Cinturino Sport blu abisso – Regular In offerta a 437,00 € – invece di 469,00 €

sconto 7% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Watch Series 7 (GPS) Cassa 41 mm in alluminio color mezzanotte con Cinturino Sport color mezzanotte – Regular In offerta a 389,00 € – invece di 439,00 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple AirPods con custodia di ricarica tramite cavo (seconda generazione) In offerta a 109,00 € – invece di 149,00 €

sconto 27% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Alimentatore USB‑C da 20W In offerta a 16,99 € – invece di 25,00 €

sconto 32% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Pencil (Prima Generazione) In offerta a 89,00 € – invece di 99,00 €

sconto 10% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Magic Keyboard (per iPad Pro 12,9″ – 5ª generazione) – Italiano – nero In offerta a 279,30 € – invece di 399,00 €

sconto 30% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Magic Keyboard (Ultimo Modello) – Italiano – Argento In offerta a 76,30 € – invece di 109,00 €

sconto 30% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Samsung Memorie MZ-V7S500 970 EVO Plus SSD Interno Da 500GB, Nero, 8.15 x 2.21 x 0.2 Cm In offerta a 69,90 € – invece di 154,69 €

sconto 55% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Jabra Elite 7 Active Auricolari In-Ear Bluetooth, Auricolari Wireless Sport con Jabra Shakegrip per la Ottima Vestibilità Sport, Cancellazione Attiva del Rumore Regolabile, Nero In offerta a 139,99 € – invece di 179,99

sconto 22% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Huawei B311-211- Router 4G Wireless LTE 150 MBps, WiFi Mobile, con 1 Porta GE LAN/WAN, WiFi da 300 MBps di Velocità, Bianco In offerta a 57,90 € – invece di 81,90 €

sconto 29% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Echo Dot (3ª generazione) – Altoparlante intelligente con integrazione Alexa – Tessuto antracite In offerta a 19,99 € – invece di 49,99 €

sconto 60% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Sony GP-VPT2BT Shooting Grip Bluetooth con Funzione Telecomando Wireless e Treppiedi, per Fotocamere Digitali Sony, Ottimale per Video e Vlog, Nero In offerta a 145,00 € – invece di 200,00 €

sconto 28% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Gigaset A116 telefono cordless semplice con la qualità Made in Germany – Funzione Eco – Nero [Italia] In offerta a 19,90 € – invece di 21,17 €

sconto 6% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Xiaomi Portable Electric Air Compressor 1S, Compressore elettrico portatile con sensore pressione, luce led integrata e accessori, Versione Italiana, Nero In offerta a 47,50 € – invece di 49,99 €

sconto 5% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Slime Smart Repair Kit Riparazione Pneumatici Terra Emergenza, Include Sigillante e Pompa Gonfiaggio Pneumatici In offerta a 30,82 € – invece di 36,00 €

sconto 14% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

COFIT Guanti da Moto, Touchscreen sulle Dita, Guanti per corse in Motocicletta, per ATV BMX MTB Bicicletta, Arrampicata, Motocross e Altri Sport All’aperto In offerta a 16,99 € – invece di 19,99 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Levi’s SS Original HM Tee Surf Blue T-Shirt Uomo In offerta a 17,98 € – invece di 25,00 €

sconto 28% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Lacoste Polo Uomo In offerta a 59,00 € – invece di 85,00 €

sconto 31% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Lacoste Sh1215 Felpa, Uomo In offerta a 76,99 € – invece di 133,00 €

sconto 42% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Vans – Backpack Unisex – Adulto In offerta a 22,42 € – invece di 38,00 €

sconto 41% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Eastpak Pinnacle, Zaino, Unisex, Grigio (Sunday Grey), 42 cm In offerta a 51,00 € – invece di 89,00 €

sconto 43% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Eastpak Provider Zaino, 44 Cm, 33 L, Nero (Black) In offerta a 59,40 € – invece di 99,00 €

sconto 40% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).