Offerte Amazon 25 maggio fino a 87% su Apple, LG, Samsung, Xiaomi, Nilox

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Sono ancora in sconto:

E pure:

Apple iPhone 13 Pro (512 GB) – Azzurro Sierra

In offerta a 1347,50 € – invece di 1539,00 €

sconto 12% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 13 (256GB) – Azzurro

In offerta a 887,00 € – invece di 1059,00 €

sconto 16% – fino a scadenza sconosciuta

Novità Apple AirPods (terza generazione)

In offerta a 165,99 € – invece di 199,00 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

Auricolari Apple EarPods con connettore Lightning

In offerta a 16,00 € – invece di 19,00 €

sconto 16% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Pencil (Prima Generazione)

In offerta a 89,99 € – invece di 99,00 €

sconto 9% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Custodia Trasparente (per iPhone XR)

In offerta a 5,99 € – invece di 44,99 €

sconto 87% – fino a scadenza sconosciuta

Lenovo Tab M10 HD Tablet Display 10.1″ HD, MediaTek Helio P22T, 64GB Espandibile, Fino Ad 1 TB, RAM 4GB, WIFI+Bluetooth 5.0, 4G LTE, Grigio Ferro

In offerta a 159,00 € – invece di 199,99 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

LG 27UL500 Monitor 27″ UltraHD 4K LED IPS HDR 10, 3840×2160, 1 Miliardo di Colori, AMD FreeSync 60Hz, HDMI 2.0 (HDCP 2.2), Display Port 1.4, Uscita Audio, Flicker Safe, Bianco

In offerta a 266,28 € – invece di 349,00 €

sconto 24% – fino a scadenza sconosciuta

Samsung Monitor Gaming Odyssey G3 (S24AG302), Flat, 24″, 1920×1080 (Full HD), VA, 144 Hz, 1 ms, FreeSync Premium, HDMI, Display Port, Ingresso Audio, HAS, Pivot, Flicker Free, Eye Saver Mode

In offerta a 189,90 € – invece di 269,00 €

sconto 29% – fino a scadenza sconosciuta

HUAWEI Display 23.8″ Monitor, 75 Hz, AMD FreeSync, Display FullView da 1080P, gamma di colori NTSC del 72%, cornici da 5,7 mm, rapporto schermo-corpo del 90%, Certificazioni TÜV Rheinland, Black

In offerta a 119,90 € – invece di 179,90 €

sconto 33% – fino a scadenza sconosciuta

APMIEK Supporto PC Portatile Alluminio 6 Livelli Regolabile Porta Notebook, Pieghevole Raffreddamento Supporto Laptop per MacBook PRO/Air, Lenovo, XPS, HP, Dell Computer Portatili e Tablet

In offerta a 10,70 € – invece di 15,99 €

sconto 33% – fino a scadenza sconosciuta

ESR Cover Ibrida con Anello HaloLock, Compatibile con iPhone 13 PRO Max, Ricarica Magnetica Wireless, Custodia dal Retro AntiGraffio, Serie Classic, Trasparente

In offerta a 12,74 € – invece di 14,99 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Xiaomi MI-BHR4838GL Barra Luminosa da Monitor

In offerta a 35,99 € – invece di 39,99 €

sconto 10% – fino a scadenza sconosciuta

Lampada da Tavolo Senza Fili,Hapfish Lampada da Scrivania a LED Magnetica con Telecomando, Luce Notturna Ricaricabile USB, Luce Scrivania Wireless Dimmerabile per Cucina, Lettura, Lavorare

In offerta a 23,79 € – invece di 27,99 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Catena Luminosa Esterno LED, 14,6M Stringa Luci da Esterno con 15+1Lampadina IP65 Impermeabile S14 Luci da Giardino Bianco Caldo per Matrimonio, Caffè, Feste

In offerta a 38,39 € – invece di 47,99 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

BTNEEU Porta Cellulare Bici, Supporto Telefono per Moto Universale Anti-Shake, Supporto Smartphone per Bici Manubrio MTB Scooter 360° Rotabile Compatibile con 3.5″-7.0″ iPhone Samsung Huawei (Nero)

In offerta a 16,14 € – invece di 18,99 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Nilox, X-Drive M1, Monopattino Elettrico Pieghevole con Tracolla, Motore 350 W, Autonomia 25 km, Monopattino Leggero con Cruise Control

In offerta a 349,00 € – invece di 399,95 €

sconto 13% – fino a scadenza sconosciuta

Nilox, E-Bike J5, Bici Elettrica con Pedalata Assistita, Motore Bafang a 3 velocità da 250 W e Batteria Removibile Samsung da 36 V, 8 Ah, Ruote da 26″ e Cambio Shimano a 6 Marce

In offerta a 748,99 € – invece di 799,95 €

sconto 6% – fino a scadenza sconosciuta

Nilox, E-Bike X6 National Geographic, Bici Elettrica a Pedalata Assistita, Motore Brushless High Speed 250W e Batteria LG 36 V, 10.4 Ah, Pneumatici da 27.5” x 2.10” e Cambio Shimano 21 Velocità

In offerta a 869,00 € – invece di 1399,95 €

sconto 38% – fino a scadenza sconosciuta

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).