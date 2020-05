Offerte Amazon 25 maggio fino al 50%: iRobot, Neato, Casio, Lenovo, Bosch, HP

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide soltanto su poche unità e ancora per qualche ora su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

N.B. Le offerte Flash sono a tempo limitato e in quantità limitate. Quindi anche se avete la possibilità di comprare fino a mezzanotte, non è detto che i prodotti siano realmente disponibili fino a quell’ora perché le scorte potrebbero essere terminate

Bosch Professional Smerigliatrice Angolare GWS 7-125, Ø Disco: 125 mm, Confezione in Cartone, 720 W, 230 V, Blu In offerta a 46,68 € – sconto 48%

– fino al 25 maggio

Nikon D5300 Fotocamera Digitale Reflex + Nikkor 18/105VR, 24.1 Mbps, LCD HD da 3″ Regolabile, SD da 8GB, 200x Premium Lexar, Nero [Nital Card: 4 Anni di Garanzia] In offerta a 649,00 € – sconto 23%

– fino al 25 maggio

Mellerware – Robot 1000 – Frullatore ad Immersione Professionale 1000W, Colore Acciaio Inox/Nero. Mixer Cucina con 4 Lame, Velocità Regolabile e Velocità Turbo, Sistema Anti-Schizzo. In offerta a 26,15 € – sconto 13%

– fino al 25 maggio

Casio Orologio Digitale Uomo con Cinturino in Resina F-91W-1YER In offerta a 11,99 € – sconto

– fino al 31 maggio

iRobot Roomba 960 Robot Aspirapolvere, Sistema di Pulizia Dirt Detect, Spazzole Tangle-Free, per Pavimenti e Tappeti, Ottimo per i Peli degli Animali, Wi-Fi, 70 dB, autonomia: 75 min, Argento In offerta a 429,00 € – sconto 48%

– fino al 31 maggio

Neato Robotics D750 Premium Pet Edition – Compatibile con Alexa – Robot aspirapolvere con stazione di ricarica, Vita della batteria: 120 min, Wi-Fi & App In offerta a 479,00 € – sconto

– fino al 31 maggio

Neato Robotics D650, robot aspirapolvere, per la pulizia degli angoli, incluso di accessori esclusivi per gli animali domestici, per moquette e pavimenti duri, compatibile con app/Alexa In offerta a 389,00 € – sconto 50%

– fino al 31 maggio

Neato Robotics D450 Premium Pet Edition – Compatibile con Alexa – Robot aspirapolvere con stazione di ricarica, Wi-Fi & App – In offerta a 329,00 € – sconto 43%

– fino al 31 maggio

Bosch MSM6B500 Mixer a Immersione, 350 W, 1 Liter, 1 Decibel, plastica, Bianco [Classe di efficienza energetica A] In offerta a 38,99 € – sconto 13%

– fino al 31 maggio

BLACK+DECKER A6441X3-XJ Set 3 Rocchetti Filo Nylon Reflex, 3 x 6 m, 1.5 mm, Colore Azzurro In offerta a 9,99 € – sconto 23%

– fino al 31 maggio

Lenovo Tab M10 Tablet, Displau 10,1″ HD IPS, Processore Qualcomm Snapdragon 429, 32GB espandibili fino a 256GB, RAM 2GB, WiFi, Android 9, Bianco (Polar white) In offerta a 139,99 € – sconto 13%

– fino al 31 maggio

Eastpak Provider Zaino, 44 cm, 33 L, Blu (Cloud Navy) In offerta a 65,68 € – sconto 31%

– fino al 31 maggio

HP Mouse 250 Wireless, profilo sagomato e ergonomico, tecnologia LED blu, risoluzione fino a 1600 DPI, Nero In offerta a 16,99 € – sconto 15%

– fino al 31 maggio

Beurer 60805 TL 30 Lampada Luce Naturale del Giorno In offerta a 54,32 € – sconto 32%

– fino al 31 maggio

Severin TO 2034 Forno 1500W Acciaio In offerta a 70,82 € – sconto 21%

– fino al 31 maggio

Syba – Adattatore Flash Dual Compact, migliore connettività 2,5″ IDE 44 pin In offerta a 19,31 € – sconto 21%

– fino al 31 maggio

KabelDirekt Lettore di Carte USB 3.0, (per SDXC, SDHC, SD, MMC, MMCplus, microSDXC, microSDHC, microSD, CF Tipo I, Microdrive), PRO Series In offerta a 15,23 € – sconto

– fino al 31 maggio

Vse 365106 RCA sdoppiatore 1 x maschio a 2 x femmina – Doppia schermatura – blu – In offerta a 5,16 € – sconto

– fino al 31 maggio

L-Link ll-cab-sb-1352 – Cavo USB 2.0 per Stampante, 5 MTS Colore: Grigio In offerta a 5,10 € – sconto 43%

– fino al 31 maggio

Siete già iscritti ad Amazon Business?

Se siete una azienda o un professionista che lavora in regime di partita IVA vi ricordiamo che da qualche mese è attiva Amazon Business, la nuova modalità di acquisto con un portale apposito che mi mostra tutte le offerte del gigante dell’e-commerce in modo da rendere chiaro l’importo dell’IVA, rendere più semplice richiedere i documenti fiscali e fornire sempre più servizi alle aziende e ai titolari di partita IVA. Per saperne di più vi rimandiamo a questo articolo di macitynet.

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta.