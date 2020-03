Offerte Amazon 25 marzo fino al 41%: MacBook Air, SanDisk, WD, Samsung, YI

“Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide soltanto su poche unità e ancora per qualche ora su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

N.B. Le offerte Flash sono a tempo limitato e in quantità limitate. Quindi anche se avete la possibilità di comprare fino a mezzanotte, non è detto che i prodotti siano realmente disponibili fino a quell’ora perché le scorte potrebbero essere terminate”

YI Smart Home Camera 3,Videocamera Sorveglianza Interno 1080p con Funzione AI Rilevamento Umano,Notifiche Push Tempo Reale,IR Visione Notturna,Audio-bidirezionale Telecamera Ip per Bambini Anziani In offerta a 31,99 € – sconto 20%

– fino al 25 marzo

Teyomi Airpods 2 Case Cover, Airpods 2 Protective Silicone Case Compatible with AirPods 2&1 Charging Case with Carabiner[Frone LED Visible] [Suppport Wireless Charging] In offerta a 8,49 € – sconto 15%

– fino al 25 marzo

Wireless Caricatore – Pieghevole Pad di Ricarica Wireless con Supporto, Qi Fast Charge per Samsung Galaxy S9 / S9 + Nota 8/5 S8 / S8 + Plus S7 S7 / S6 Edge Charge Standard per iPhone X iPhone 8/8 Plus In offerta a 14,44 € – sconto 15%

– fino al 25 marzo

HDMI Splitter 4K, Techole Alluminio Splitter HDMI 1×2, 2 Vie Sdoppiatore HDMI Supporto 3D UHD 1080p HDCP per Xbox, CEC, PS4, PS3, One Sky Box, Blu-Ray Lettore, DVD, DVR, HD TV(Cavo Micro USB Incluso) In offerta a 12,33 € – sconto 41%

– fino al 25 marzo

Soundcore Icon Mini di Anker, Altoparlante Bluetooth impermeabile e suono super, resist. all’acqua IP67 per trekking, ciclismo, gioco ed esplorazioni, tascabile, 8 ore di riproduzione e mic. integrato In offerta a 19,99 € – sconto 33%

– fino al 25 marzo

ESR Pellicola Protettiva per iPhone XS Max, [2 Packs][Kit d’Installazione Gratis][3D + Protezione Massima] [Copertura Totale] Proteggi Schermo in Vetro Temperato di Alta qualit? per iPhone XS Max,Nero In offerta a 9,34 € – sconto 28%

– fino al 25 marzo

RAMPOW Caricabatterie Auto USB [ 24W/4.8A ] 2 Porte,Caricatore Auto USB, Caricabatteria Auto USB Universale Carica Batteria Compatibile con iPhoneX/8/7/6,iPad, Samsung S9/S8/S7, Huawei,Honor – Nero In offerta a 7,28 € – sconto 19%

– fino al 25 marzo

Waband Compatibile con Watch Cinturino 44mm 42mm, Acciaio Inossidabile Ricambio Cinturini, per Watch Series 5/4/3/2/1 Argento In offerta a 10,95 € – sconto 15%

– fino al 25 marzo

EZVIZ CTQ3W telecamera da esterno telecamera Wi-Fi esterno 720p ip camera da esterno con visione notturna (30m) sistema d’allarme con luce stroboscopica e sirena protezione IP66 compatibile con Alexa – In offerta a 44,99 € – sconto 25%

– fino al 25 marzo

QueenDer Masterizzatore Lettore Dvd CD Esterno USB 3.0 Drive CD-RW Dispositivo Lettore Schede Portatile Ultra Slim Nero External Disc Read CD Computer/Laptop Dvd per Windows10/8/7 In offerta a 16,14 € – sconto 15%

– fino al 25 marzo

Samsung MZ-V6P1T0BW SSD 960 PRO, 1 TB, NVMe, Nero/Rosso In offerta a 353,98 € – sconto

– fino al 29 marzo

SanDisk Ultra Fit Unità Flash USB 3.0 da 64 GB, Fino a 150 MB/s Velocità di Lettura, Nero In offerta a 35,86 € – sconto

– fino al 29 marzo

Western Digital WD My Book Duo Hard Disk Desktop USB 3.1, RAID, Software di Backup Automatico, Protezione con Password, 12 TB In offerta a 324,99 € – sconto 40%

– fino al 29 marzo

SanDisk Extreme scheda di memoria microSDXC da 512 GB + Adattatore SD fino a 160 MB/sec, classe di velocità UHS 3 (U3), V30 In offerta a 131,99 € – sconto 40%

– fino al 29 marzo

Apple MacBook Air (13″, Ultimo Modello, 8GB RAM, Archiviazione 256GB, Intel Core i5 a 1,6GHz) – Grigio Siderale In offerta a 1109,00 € – sconto

– fino al 29 marzo

Siete già iscritti ad Amazon Business?

Se siete una azienda o un professionista che lavora in regime di partita IVA vi ricordiamo che da qualche mese è attiva Amazon Business, la nuova modalità di acquisto con un portale apposito che mi mostra tutte le offerte del gigante dell’e-commerce in modo da rendere chiaro l’importo dell’IVA, rendere più semplice richiedere i documenti fiscali e fornire sempre più servizi alle aziende e ai titolari di partita IVA. Per saperne di più vi rimandiamo a questo articolo di macitynet.

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta.