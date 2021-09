Offerte Amazon 25 settembre fino al 56% su Apple, Reolink, Amazfit, Wacom, Oral-B

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Ancora in sconto:

e pure:

N.B. Le offerte citate molto spesso sono disponibili a tempo limitato e in quantità limitate. I prezzi riportati sono indicativi e possono subire variazioni nel corso dei giorni. Controllate sempre la corrispondenza tra prezzo originale e sconto

Apple AirPods Pro In offerta a 189,00 € – invece di 279,00 €

sconto 32%

2021 Apple iPad (10,2″, Wi-Fi, 64GB) – Grigio siderale (9ª generazione) In offerta a 389,00 € – invece di 389,00 €

sconto 0%

Apple Alimentatore USB‑C da 20W In offerta a 21,00 € – invece di 25,00 €

sconto 16%

2020 Apple MacBook Air con Chip Apple M1 (13″, 8GB RAM, 512GB SSD) – Argento In offerta a 1189,00 € – invece di 1429,00 €

sconto 17%

2020 Apple MacBook Pro con Chip Apple M1 (13″, 8GB RAM, 256GB SSD) – Grigio siderale In offerta a 1299,00 € – invece di 1479,00 €

sconto 12%

SanDisk Ultra Scheda di Memoria microSDXC con Adattatore SD, fino a 120 MB/s, Prestazioni dell'App A1, Clase 10, U1, 128 GB In offerta a 19,14 € – invece di 29,99 €

sconto 36%

SUBSTU Antenna TV interno, antenna TV digitale interno DTT/DVB-T 2 con amplificatore di segnale, antenna TV terrestre portatile da 120 miglia, supporto 4K HD VHF UHF FM In offerta a 16,99 € – invece di 20,00 €

sconto 15%

Epson WorkForce WF-2810DWF Multifunzione a Getto d'Inchiostro 4-in-1, Stampa, Scansione, Copia, Fax, Wi-Fi, Duplex, Cartucce Singole, DIN A4, Nero In offerta a 69,99 € – invece di 99,99 €

sconto 30%

QHOHQ 3 Pezzi Vetro Temperato per iPhone 13 Pro 6.1″ con 3 Pezzi Pellicola Protettiva Fotocamera Posteriore, Ultra Resistente, Durezza 9H, HD, Anti-Graffio, Senza Bolle, Facile Installare In offerta a 8,09 € – invece di 8,99 €

sconto 10% con Coupon Speciale

JETech Cover Compatibile con iPhone 13 6,1 Pollici, Custodia con Assorbimento degli Urti e Anti-Graffio, Trasparente HD Chiaro In offerta a 3,99 € – invece di 7,99 €

sconto 50% con Coupon Speciale

INIU 30W Caricatore USB C 2 Porte [USB C + USB A], Caricabatterie PD 3.0 Alta Velocità, Ultra compatto Presa USB C. Carica Rapida Alimentatore USB Compatibile con iPhone 13 12 Samsung S21 Xiaomi ECC. In offerta a 11,99 € – invece di 16,99 €

sconto 29% con Coupon Speciale

LK Cover Compatibile con iPhone 13 PRO Max 6.7 Pollici Custodia, 4 Pezzi – 2 Pellicola Protettiva in Vetro Temperato & 2 Pellicola Fotocamera, Silicone Morbido TPU Protezione Case-Trasparente In offerta a 9,59 € – invece di 11,99 €

sconto 20%

UGREEN Caricatore USB C 20W Caricabatterie PD Quick Charge 4.0 Power Delivery 3.0 Compatibile con iPhone 13 12 11 Pro Galaxy S21 Ultra S20 iPad Pro/Air 2020 (Cavo di ricarica non incluso) (Bianco) In offerta a 14,99 € – invece di 16,99 €

sconto 12% con Coupon Speciale

Fanton 82220 Adattatore da S17 a 3P17 / 11 piatto, [Italia] In offerta a 6,68 € – invece di 6,68 €

sconto 0%

Anozer Supporto Tablet, Supporto iPad da Tavolo Pieghevole per iPad PRO 11/10.2/12.9,iPad Air 2 3 4,iPad Mini 2 3 4,iPad 2021,Samsung Tab,Huawei,Kindle,Switch, iPhone 13/13 Pro/13 PRO Max/12/11 In offerta a 12,74 € – invece di 14,99 €

sconto 15%

AOC 27B2H Monitor LED da 27″ IPS, Full HD, 4 ms, Refresh 75Hz, VGA, HDMI, Senza Bordi, Low Blue Light, Nero In offerta a 125,00 € – invece di 159,90 €

sconto 22%

AVM FRITZ!Box 7590 International Modem Router, Wireless Veloce AC+N 2533 Mbit/s, Telefonia Analogica, ISDN e VoIP, Base DECT, Media Server, Bianco/Rosso, (Verifica compatibilità con la tua linea) In offerta a 197,98 € – invece di 269,99 €

sconto 27%

TP-Link Presa Intelligente WiFi Smart Plug, Compatibile con Alexa e Google Home, Controllo Remoto tramite APP Tapo, 10A, 2300W (Tapo P100) In offerta a 9,99 € – invece di 12,99 €

sconto 23%

Livella Laser Autolivellante, Kiprim LV1R Cross Livella Laser Modulo Doppia Linea Verticale/Orizzontale Laser, IP54 Antipolvere, Impermeabile, Anti-Goccia da 1 m, ±4° Livellamento Automatico In offerta a 25,49 € – invece di 28,98 €

sconto 12%

Silingsan Rete di Luci a LED, 200 LED Catene Luminose 3x2M 8 Modalità Impermeabile Energetico,Timer, Dimmerabile per Casa GiardinoTerrazza DIY Natale Feste Halloween Bianca Caldo In offerta a 19,99 € – invece di 24,99 €

sconto 20%

TP-Link Lampadina Wi-Fi E27, Funziona con Amazon Alexa e Google Home, 806 lumen, 8.7W, Giallo caldo dimmerabile dall' 1% al 100%, 2700 K, Controllo da remoto, confezione da 2 pezzi (Tapo L510E) [Classe di efficienza energetica A+] In offerta a 17,73 € – invece di 25,34 €

sconto 30%

Philips Lighting Creek, Lampada da Parete per Esterno, Lanterna Down, Alluminio Nero, Lampadina non Inclusa [Classe di efficienza energetica A] In offerta a 13,99 € – invece di 16,90 €

sconto 17%

Haier HB16FMAAA Frigo French Door con Congelatore a Cassetti, 4 Porte, Total No Frost, 424 Litri, Compressore Inverter, Display Esterno, Libera Installazione, Inox [Classe di efficienza energetica E] In offerta a 600,00 € – invece di 999,00 €

sconto 40%

CANDY FCP602X Forno Elettrico da Incasso Ventilato, Capacità 65 Litri, Funzione Grill e Pizza, 8 Programmi, 59.5×59.5×56.8, Acciaio Inossidabile e Vetro,Nero, Classe A+ In offerta a 176,99 € – invece di 181,99 €

sconto 3%

Wacom Cintiq 16 ? Tavoletta Grafica con Schermo per Disegno Digitale, Penna Wacom Pen Pro 2, Full HD 1920 x 1080, Nero In offerta a 499,90 € – invece di 599,90 €

sconto 17% – fino al 3 ott 21

Wacom Intuos Pro Medium PTH-660 Tavoletta Grafica con penna sensibile alla pressione, Tasti di comando personalizzabili, Kit wireless incluso, Compatibile con Windows e Mac, Nero In offerta a 299,90 € – invece di 379,90 €

sconto 21% – fino al 3 ott 21

Wacom Cintiq 22, Display Interattivo con Penna, Supporto Regolabile per Illustrare e Disegnare su Schermo, con Display full HD da 1.920 x 1.080, Colori Vivi e Penna di Precisione Wacom Pro Pen 2, comp In offerta a 799,90 € – invece di 999,90 €

sconto 20% – fino al 3 ott 21

Wacom Intuos S Tavoletta Grafica Portatile Nera con Penna per Dipingere, Disegnare ed Editare Foto con 1 Software Creativo Incluso da Scaricare, Adatta per l?Home Office e l?E-Learning In offerta a 59,90 € – invece di 79,90 €

sconto 25% – fino al 3 ott 21

HUAWEI Band 6 Smart Band Fitness Tracker, Touchscreen AMOLED 1.47? a colori, Monitoraggio Battito Cardiaco, Sonno, Saturazione dell`Ossigeno, Resistente all?Acqua, Amber Sunrise In offerta a 39,00 € – invece di 59,90 €

sconto 35% – fino al 28 set 21

Reolink Telecamera WiFi Esterno a Batteria con 355°/140° Pan & Tilt, Videocamera Solare IP Wireless, 1080p Visione Notturna Starlight Impermeabile Rilevamento PIR, Argus PT con Pannello Solare In offerta a 134,99 € – invece di 179,99 €

sconto 25% – fino al 26 set 21

Reolink 3G/4G Sim Telecamera a Batteria Senza Fili da Esterno, Videocamera 1080p Visione Notturna Sensore di Movimento PIR Audio a 2 Vie, con Slot Micro SD Card, Reolink Go con Pannello Solare In offerta a 230,57 € – invece di 288,99 €

sconto 20% – fino al 26 set 21

Reolink 5MP HD Telecamera WiFi Esterno di Sicurezza Senza Fili, Videocamera Sorveglianza Esterno WiFi con 4X Zoom Ottico, Wi-Fi Dual Band a 2,4GHz o 5GHz e Visione Notturna, RLC-511W In

sconto 15% – fino al 26 set 21

Amazfit Smartwatch GTR 47mm Orologio Intelligente Fitness Tracker 1,39 Pollici Touch Control Display a Ccolori Impermeabile 5 ATM Cronometro con GPS, Contapassi, 12 Modalità Sport per Donna Uomo In offerta a 84,91 € – invece di 129,99 €

sconto 35% – fino al 26 set 21

Amazfit A1823, Smartwatch Men’s, Blu, Square In offerta a 33,91 € – invece di 39,90 €

sconto 15% – fino al 26 set 21

Norton 360 Premium 2021, Antivirus per 10 Dispositivi, Licenza di 1 anno con rinnovo automatico, Secure VPN e Password Manager, PC, Mac, tablet e smartphone In offerta a 31,99 € – invece di 69,99 €

sconto 54% – fino al 26 set 21

Stazione Meteorologica WLAN Professionale Sainlogic con Sensore Esterno ad Energia Solare, Collettore di Pioggia, Previsioni del Tempo, Indicatore del Vento, Wunderground In offerta a 130,42 € – invece di 169,99 €

sconto 23% – fino al 9 ott 21

Ferrino Todomodo, Mantella Impermeabile Unisex, Verde, S-M In offerta a 38,20 € – invece di 73,50 €

sconto 48% – fino al 3 ott 21

Oral-B Cross Action Testine di Ricambio per Spazzolino Elettrico con Tecnologia CleanMaximiser, Confezione da 10 Adatta alla Buca delle Lettere, Edizione Nera In offerta a 24,99 € – invece di 49,99 €

sconto 50% – fino al 3 ott 21

Oral-B Genius X Spazzolino Elettrico Ricaricabile, Nero In offerta a 99,99 € – invece di 199,99 €

sconto 50% – fino al 3 ott 21

Oral-B Pro 3-3500 Spazzolino Elettrico Nero, 1 Spazzolino con Sensore di Pressione dello Spazzolamento Visibile, 1 Testina, 1 Custodia da Viaggio In offerta a 49,99 € – invece di 89,90 €

sconto 44% – fino al 3 ott 21

Oral-B Pro 2 2500 Design Edition Spazzolino Elettrico Ricaricabile, 2 Modalità di Spazzolamento, Custodia da Viaggio, Rosa In offerta a 39,99 € – invece di 79,99 €

sconto 50% – fino al 3 ott 21

Oral-B Pro 2 2500 Design Edition Spazzolino Elettrico Ricaricabile, 2 Modalità di Spazzolamento, Custodia da Viaggio, Bianco In offerta a 39,99 € – invece di 79,99 €

sconto 50% – fino al 3 ott 21

Oral-B iO – 9s – Go Electric Spazzolino Elettrico Ricaricabile, 1 Spazzolino Nero con Tecnologia Magnetica, Display a Colori, 1 Testina, 1 Custodia da Viaggio con Caricatore In offerta a 199,99 € – invece di 299,99 €

sconto 33% – fino al 3 ott 21

Oral-B Smart 4 4000N Spazzolino Elettrico Ricaricabile, 1 Spazzolino Nero Connesso con Bluetooth, 2 Testine di Ricambio In offerta a 59,99 € – invece di 134,90 €

sconto 56% – fino al 3 ott 21

Oral-B iO Ultimate Clean Testine di Ricambio per Spazzolino Elettrico, 4 Pezzi, Bianco, Per una Pulizia dei Denti Accurata e in Profondità In offerta a 24,99 € – invece di 34,99 €

sconto 29% – fino al 3 ott 21

Oral-B iO Gentle Care Testine Di Ricambio Per Spazzolino Elettrico, 4 Pezzi In offerta a 24,99 € – invece di 39,90 €

sconto 37% – fino al 3 ott 21

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).