Offerte Amazon 26 aprile fino al 48% su Apple, Samsung, Beats, Kingston, Seagate, Aqara, Bluetti

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte su Amazon valide nel momento in cui scriviamo.

Sono ancora in sconto:

E pure:

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Apple 2023 Mac mini computer desktop con Chip M2 con CPU 8-core e GPU 10-core: 8GB di Memoria unificata, 512GB di archiviazione SSD, Gigabit Ethernet In offerta a 816,99 € – invece di 959,00 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2022 PC Portatile MacBook Air con chip M2: display Liquid Retina 13,6″, 8GB di RAM, 256GB di archiviazione​​​​​​​ SSD storage, tastiera retroilluminata; color​​​​​​​ Grigio siderale In offerta a 1239,00 € – invece di 1529,00 €

sconto 19% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2022 PC Portatile MacBook Air con chip M2: display Liquid Retina 13,6″, 8GB di RAM, 512GB di archiviazione​​​​​​​ SSD storage, tastiera retroilluminata; color​​​​​​​ Grigio siderale In offerta a 1549,00 € – invece di 1879,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2022 PC Portatile MacBook Air con chip M2: display Liquid Retina 13,6″, 8GB di RAM, 256GB di archiviazione​​​​​​​ SSD storage, tastiera retroilluminata; color​​​​​​​ Mezzanotte In offerta a 1249,99 € – invece di 1529,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 (256 GB) – Mezzanotte In offerta a 999,00 € – invece di 1159,00 €

sconto 14% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Pro (256 GB) – Nero siderale In offerta a 1299,00 € – invece di 1469,00 €

sconto 12% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Pro (128 GB) – Argento In offerta a 1179,00 € – invece di 1339,00 €

sconto 12% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Pro Max (256 GB) – Viola scuro In offerta a 1449,00 € – invece di 1619,00 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Plus (256 GB) – Galassia In offerta a 1129,99 € – invece di 1309,00 €

sconto 14% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Plus (128 GB) – (PRODUCT) RED In offerta a 999,00 € – invece di 1179,00 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 13 mini (256GB) – Azzurro In offerta a 899,99 € – invece di 959,00 €

sconto 6% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Pro (128 GB) – Nero siderale In offerta a 1179,99 € – invece di 1339,00 €

sconto 12% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2022 iPad Air (Wi-Fi, 64GB) – viola (5a Generazione) In offerta a 599,99 € – invece di 789,00 €

sconto 24% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2022 iPad Air (Wi-Fi, 64GB) – Galassia (5a Generazione) In offerta a 649,00 € – invece di 789,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2022 iPad Air (Wi-Fi, 64GB) – Rosa (5a Generazione) In offerta a 649,00 € – invece di 789,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Magic Keyboard con Touch ID e tastierino numerico (per Mac con chip Italiano – Nero ​​​​​​​ In offerta a 165,99 € – invece di 205,00 €

sconto 19% – fino a scadenza sconosciuta

Apple AirPods Pro (seconda generazione) ​​​​​​​ In offerta a 244,99 € – invece di 299,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Apple AirPods con custodia di ricarica tramite cavo (seconda generazione) In offerta a 127 € – invece di 159,00 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Apple AirPods (terza generazione) con custodia di ricarica Lightning ​​​​​​​ In offerta a 164,99 € – invece di 209,00 €

sconto 21% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Alimentatore MagSafe In offerta a 39,90 € – invece di 49,00 €

sconto 19% – fino a scadenza sconosciuta

Apple AirTag in confezione da 4 In offerta a 99,90 € – invece di 129,00 €

sconto 23% – fino a scadenza sconosciuta

Samsung Galaxy S22 Smartphone Android 5G, Senza SIM 256GB Display 6.1’’, Caricatore incluso, Dynamic AMOLED 2X, 4 Fotocamere, 2022, Bianco (Phantom White) [Versione Italiana] In offerta a 599,00 € – invece di 929,00 €

sconto 36% – fino a scadenza sconosciuta

Beats by Dr. Dre Auricolari Powerbeats Pro wireless – Chip per cuffie Apple H1, Bluetooth di Classe 1, 9 ore di ascolto, auricolari resistenti al sudore- Nero In offerta a 258,68 € – invece di 299,95 €

sconto 14% – fino a scadenza sconosciuta

Beats Fit Pro – Auricolari true wireless con cancellazione del rumore – rating di grado IPX4, compatibili con Apple e Android, Bluetooth® di Classe 1, microfono integrato – Bianco In offerta a 199,00 € – invece di 249,95 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Kingston 1024 GB KC3000 PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD – Storage ad alte prestazioni per PC desktop e laptop -SKC3000S/1024G In offerta a 78,36 € – invece di 100,43 €

sconto 22% – fino a scadenza sconosciuta

Seagate Expansion STKP6000400 Desktop External Hard Drive 6 TB 3.5 Inch USB 3.0 PC & Notebook with 2 Year Rescue Service, Black In offerta a 150,64 € – invece di 224,99 €

sconto 33% – fino a scadenza sconosciuta

ZUMSEY Caricatore Wireless Pieghevole 3 in 1, Supporto di Ricarica Magnetico Compatibile con iPhone 14 13 12 11 Pro Max/Mini/XR/8P, Wireless Charger per iWatch 8/7/6/SE/5/4/3/2, AirPods Pro/2/3 In offerta a 35,19 € – invece di 43,99 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Cavo USB C a USB C 3M,Baseus Cavo type c 100W 20V/5A PD con Cavo Tipo C Ricarica Rapida Compatible con iPad Pro 2020 2018,MacBook Pro 2020/2019/2018,Samsung Galaxy S10/S20,Surface Book 2,USB-C Laptop In offerta a 11,54 € – invece di 14,99 €

sconto 23% – fino a scadenza sconosciuta

Aqara Sensore per Porte e Finestre 3-Pack, Richiede un Hub AQARA, Connessione Zigbee, Rilevatore Wireless per Sistema di allarme e Domotica Intelligente, Compatibile con Apple HomeKit, Alexa, IFTTT In offerta a 54,99 € – invece di 54,99 €

sconto 0% – fino a scadenza sconosciuta

Aqara Camera Hub G2H Pro Sicurezza per Interni Zigbee, Videocamera HomeKit HD1080P, Visione notturna, Audio Bidirezionale, Plug-in Compatibile con Alexa, Google Assistant, Funziona con IFTTT In offerta a 63,99 € – invece di 78,99 €

sconto 19% – fino a scadenza sconosciuta

Nuki Smart Lock 3.0, Serratura Smart Per La Porta Di Casa, Prodotto Certificato Av Test, Bianco, 11 x 6 x 6 cm; 670 grammi In offerta a 149,00 € – invece di 169,00 €

sconto 12% – fino a scadenza sconosciuta

BLUETTI Centrale Elettrica Portatile EB3A, 268Wh LiFePO4 Batteria Backup 600W (1200W Picco) AC Uscita, Ricarica da 0-80% in 30 Minuti, Generatore Solare per Campeggio (Pannello Solare Opzionale) In offerta a 299,00 € – invece di 399,00 €

sconto 25% – fino a scadenza sconosciuta

PIQUADRO Pulse Zaino Unisex Adulto (Pacco da 1) In offerta a 127,73 € – invece di 245,00 €

sconto 48% – fino a scadenza sconosciuta

HITWAY bici elettriche e-bike bici da città pieghevoli 8.4h batteria, chilometraggio elettrico può raggiungere 35-70 km, 250 W / 36 V / 8.4Ah batteria, Max. In offerta a 539,99 € – invece di 659,99 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Viribus 500W/1000W Kit di Conversione Bici Elettrica 36V/48V Set Controllo Mozzo Motore Hub da 26 Pollici E-Bike Ruota Bicicletta Regolatore di Velocità In offerta a 214,99 € – invece di 239,00 €

sconto 10% – fino a scadenza sconosciuta

MOTOPOWER MP00205A 12V 800mA Completamente Automatico Caricabatterie/manutentore per Auto, Moto, ATV, Camper, Powersports, Barca e Altro Ancora. Intelligente, Compatto ed Ecologico In offerta a 22,52 € – invece di 26,50 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Bosch Sega da giardino a batteria Keo (1 batteria da 2,0 Ah, sistema da 18 Volt, diametro di taglio 80 mm, con lama di precisione svizzera per legno inclusa, in confezione di cartone) In offerta a 137,55 € – invece di 170,00 €

sconto 19% – fino a scadenza sconosciuta

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).