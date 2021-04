Offerte Amazon 26 aprile fino al 63%: Amazon Echo, BTicino, Philips Hue, Xiaomi

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

ancora in sconto

N.B. Le offerte citate molto spesso sono disponibili a tempo limitato e in quantità limitate. I prezzi riportati sono indicativi e possono subire variazioni nel corso dei giorni. Controllate sempre la corrispondenza tra prezzo originale e sconto

Nuovo Echo Dot (4ª generazione) – Altoparlante intelligente con Alexa – Antracite In offerta a 39,99 € – invece di 59,99 €

sconto 33% – fino al 26 aprile

Click qui per approfondire

Crock-Pot Slow Cooker Pentola per Cottura Lenta, Capienza 5.7 Litri, Adatta Fino a 8 Persone, 230 W, Digitale, Programmabile, Argento In offerta a 94,99 € – invece di 129,90 €

sconto 27% – fino al 26 aprile

Click qui per approfondire

iRobot Roomba 671 Robot aspirapolvere WiFi, Adatto a tappeti e Pavimenti, Tecnologia Dirt Detect, Sistema 3 Fasi, 58 dB, Pulizia programmabile, Grazie alla App, Compatibile con Alexa, Nero, 33w In offerta a 199,99 € – invece di 314,26 €

sconto 36% – fino al 26 aprile

Click qui per approfondire

Philips Star Lampada con Faretti Orientabili, LED Integrato, 3 x 4.5 W, Bianco [Classe di efficienza energetica A+] In offerta a 29,99 € – invece di 81,03 €

sconto 63% – fino al 26 aprile

Click qui per approfondire

Samsung Soundbar HW-S41T/ZF da 100W, 2.0 Canali, Grigio In offerta a 114,99 € – invece di 199,00 €

sconto 42% – fino al 26 aprile

Click qui per approfondire

Outsunny Panchina da Giardino ed Esterno in Rattan, Panca in Rattan Nero 2 Posti, 122x60x87cm In offerta a 87,96 € – invece di 103,95 €

sconto 15% – fino al 26 aprile

Click qui per approfondire

Outsunny Tavolo da Picnic con 4 Sedie Richiudibile a Valigetta Pieghevole Portatile Alluminio 84.5 × 39 × 10cm In offerta a 51,16 € – invece di 59,95 €

sconto 15% – fino al 26 aprile

Click qui per approfondire

FeiyuTech Vimble 2S – Stabilizzatore cardanico portatile estensibile a 3 assi per smartphone,Iphone/Samsung/Xiao Mi/Huawei, nero scuro In offerta a 75,64 € – invece di 89,00 €

sconto 15% – fino al 26 aprile

Click qui per approfondire

Echo Dot (4ª generazione), Antracite + Philips Hue White Lampadina Connessa (E27), compatibile con Alexa In offerta a 52,98 € – invece di 79,94 €

sconto 34% – fino al 26 aprile

Click qui per approfondire

Echo Show 8 – Resta sempre in contatto con l’aiuto di Alexa – Tessuto grigio chiaro In offerta a 79,99 € – invece di 129,99 €

sconto 38% – fino al 26 aprile

Click qui per approfondire

Echo Show 5 – Resta sempre in contatto con l’aiuto di Alexa, Bianco In offerta a 54,99 € – invece di 89,99 €

sconto 39% – fino al 26 aprile

Click qui per approfondire

Echo Dot (3ª generazione) – Tessuto malva + Lampadine intelligenti a LED Philips Hue White & Color Ambiance, confezione da 2 lampadine, compatibili con Bluetooth e Zigbee (non è necessario un hub) In offerta a 96,98 € – invece di 149,94 €

sconto 35% – fino al 26 aprile

Click qui per approfondire

Echo Dot (3ª generazione) – Altoparlante intelligente con integrazione Alexa – Tessuto antracite + Bticino SN3000KIT Livinglight Kit Prese Connesse, Bianco In offerta a 227,09 € – invece di 268,99 €

sconto 16% – fino al 26 aprile

Click qui per approfondire

RAMPOW USB C Caricatore, 61W Power Delivery Caricatore USB C con Tecnologia GaN, Caricatore USB C da Muro per MacBook, MacBook Air, Samsung Galaxy S20, HUAWEI Mate 30 Pro – Bianco In offerta a 10,89 € – invece di 13,89 €

sconto 22% – fino al 26 aprile

Click qui per approfondire

Xiaomi Mi Smart Band 6 Orologio Smart, Schermo AMOLED 1.56”, Tracciamento Sport, Resistente all’Acqua fino a 5 ATM, Cinturino Antibatterico, Batteria 125 mAh, Versione Italiana, Nero In offerta a 44,99 € – invece di 44,99 €

sconto 0% – fino al 26 aprile

Click qui per approfondire

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).