Offerte Amazon 26 gennaio fino al 66%: Aigostar, Seiko, EZVIZ, Philips illuminazione

“Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo suAmazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Sono ancora in offerta

N.B. Le offerte citate molto spesso sono disponibili a tempo limitato e in quantità limitate. I prezzi riportati sono indicativi e possono subire variazioni nel corso dei giorni. Controllate sempre la corrispondenza tra prezzo originale e sconto

EZVIZ C6CN 1080p Telecamera di Sorveglianza, 360° WiFi Videocamera Interno, Audio Bidirezionale, Maschera Intelligente della Privacy, Tracciamento del Movimento, Cloud, Compatibile con Alexa In offerta a 49,99 € – invece di 69,99 €

sconto 29% – fino al 27 gen 2021

EZVIZ C1 Mini Telecamera di Sorveglianza 1080p, Telecamera WiFi Interno, Compatibile con Alexa, IP Camera per Bambini con Sensore Rilevamento Movimento, Audio Bidirezionale, Visione Notturna In offerta a 31,99 € – invece di 39,99 €

sconto 20% – fino al 27 gen 2021

EZVIZ T31 Smart Plug Presa Intelligente Connettività Wi-Fi, Compatibile con Alexa, Google Home, con Controllo App, Timer, Indicatori di Luminosità Regolabile, 4000 W In offerta a 16,99 € – invece di 24,99 €

sconto 32% – fino al 27 gen 2021

EZVIZ C1C Telecamera di Sorveglianza 1080p, Generazione con Sensore PIR Audio Bidirezionale, Baby Monitor, Visione Notturna, Servizio di Cloud Compatibile con Alexa In offerta a 38,99 € – invece di 49,99 €

sconto 22% – fino al 27 gen 2021

EZVIZ C3WN 1080p Telecamera di Sorveglianza Esterna, WiFi Videocamera, Night Vision, Doppia Antenna WiFi, IP66 Antipolvere e Impermeabile, EZVIZ Servizio di Cloud, Compatibile con Alexa In offerta a 49,99 € – invece di 69,99 €

sconto 29% – fino al 27 gen 2021

EZVIZ T31 Smart Plug, Presa Intelligente Connettività Wi-Fi, Statistiche Elettricità, Compatibile con Alexa, Google Home, con Controllo App, Timer, Indicatori di Luminosità Regolabile, 16A, 4000W In offerta a 21,99 € – invece di 29,99 €

sconto 27% – fino al 27 gen 2021

EZVIZ C3A 1080p Telecamera di Videosorveglianza, Kit da 3 Telecamere a Batteria con Base W2D, Rilevamento di Movimento PIR, Audio 2 Vie, Visione Notturna, Impermeabile IP65, Compatibile con Alexa In offerta a 329,99 € – invece di 363,54 €

sconto 9% – fino al 27 gen 2021

EZVIZ LC1C Telecamera Wi-Fi di Sorveglianza con Luce per Esterno 1080p, Illuminazione Faretti LED 2000 Lumen, Sensore PIR, Audio Bidirezionale, Visione Notturna, Bianco In offerta a 134,99 € – invece di 169,99 €

sconto 21% – fino al 27 gen 2021

Wiko View 2 Smartphone, 32 GB, Grigio [Italia] In offerta a 139,00 € – invece di 199,99 €

sconto 30% – fino al 26 gen 2021

TP-Link Archer VR2800 Modem Router, Wi-Fi AC2800 Dual Band, ADSL/VDSL/Fibra, 4 Porte Gigabit, Wi-Fi Avanzata MU-MIMO 4 Stream, 2 USB 3.0, CPU Broadcom Dual-Core, Nero In offerta a 200,80 € – invece di 249,99 €

sconto 20% – fino al 8 feb 2021

Tronsmart Onyx Ace Cuffie Bluetooth 5.0, TWS Auricolari Senza Fili con 4 Microfoni, Qualcomm Chip QCC3020, Qualità Audio Aptx HD, Riproduzione 24h, Cancellazione del Rumore, Ricarica Rapida e IPX5 In offerta a 31,44 € – invece di 36,99 €

sconto 15% – fino al 31 gen 2021

YABER Proiettore, 7200 Lumen Videoproiettore 1080P Nativa (1920×1080) ±50° Trapezoidale Correzione Led Full Hd 350″ Videoproiettore Domestico Per Iphone, Smartphone, Pc, Tvbox, Laptop, Ps4 In offerta a 170,99 € – invece di 499,99 €

sconto 66% – fino al 31 gen 2021

Aigostar – Confezione da 5 Lampadine LED B5 T3 2U, 8W, E27, 640 lumen, Luce Calda 3000K In offerta a 17,59 € – invece di 26,39 €

sconto 33% – fino al 26 gen 2021

Aigostar T9 Lampadina Fluorescente Attacco G10q, 40W 2800lm, Luce Bianca Fredda 6500K, Circolare, Vetro [Classe di efficienza energetica A] In offerta a 13,59 € – invece di 20,99 €

sconto 35% – fino al 26 gen 2021

Luce Catena Luminosa 10 Lampadine Luci Esterno Professionali IP44 Impermeabile Illuminazione Giardino 8m Luci Decorativa da Interni e Esterni per Casa Festa Giardino Natale In offerta a 23,99 € – invece di 35,99 €

sconto 33% – fino al 31 gen 2021

Aigostar Multipresa Ciabatta Elettrica Polivalente a 12 Posti, 250v/2500W Cavo 1,5m. Bianco In offerta a 14,39 € – invece di 20,39 €

sconto 29% – fino al 31 gen 2021

10 Metri Luce Catena Luminosa 500 LED Bianco Caldo Luci Esterno Professionali IP44 Impermeabile Luci Decorativa da Interni e Esterni per Casa Festa Giardino Natale In offerta a 24,99 € – invece di 40,79 €

sconto 39% – fino al 31 gen 2021

Aigostar Cookmate – Piastra a induzione da 2000W, fornello a induzione in vetroceramica. Controllo Touch con timer e spegnimento automatico. Adatto per pentole con fondo di diametro 12-26 cm. In offerta a 40,99 € – invece di 58,00 €

sconto 29% – fino al 31 gen 2021

Aigostar Blueflash 32JVN – Taglia capelli, 4 pettini, 3 regolazioni regolabili, 15 Watts AC Motore, blu. Design esclusivo. In offerta a 14,27 € – invece di 24,00 €

sconto 41% – fino al 31 gen 2021

Aigostar Diane 32QYD ? Asciugacapelli professionale 1800 Watt con 3 temperature e 2 velocità. Protezione surriscaldamento. Maniglia pieghevole ideale per viaggi, salone, uso domestico ecc? In offerta a 19,08 € – invece di 28,00 €

sconto 32% – fino al 31 gen 2021

Rowenta RH9021 Air Force 360 Max Scopa Ricaricabile Senza Fili, Autonomia 30 Minuti, Spazzola Motorizzata luci a LED, Adatta per tappeti e parquet, 22 V, 0.5 Litri, 85 Decibel, ABS, Bianco/Blu In offerta a 169,99 € – invece di 269,99 €

sconto 37% – fino al 27 gen 2021

Seiko Orologio Analogico Automatico Uomo con Cinturino in Pelle SRPC89K1 In offerta a 206,10 € – invece di 299,00 €

sconto 31% – fino al 8 feb 2021

Seiko Orologio Analogico Quarzo Uomo con Cinturino in Pelle SGEH88P1 In offerta a 119,30 € – invece di 230,00 €

sconto 48% – fino al 8 feb 2021

Seiko Orologio Analogico Solare Uomo con Cinturino in Acciaio Inox SNE391P1 In offerta a 121,40 € – invece di 219,00 €

sconto 45% – fino al 8 feb 2021

Seiko Orologio Analogico Solare Uomo con Cinturino in Acciaio Inox SNE398P9 In offerta a 125,30 € – invece di 320,00 €

sconto 61% – fino al 8 feb 2021

Seiko Orologio Analogico Solare Uomo Unisex con Cinturino in Pelle SUP857P1 In offerta a 106,40 € – invece di 250,00 €

sconto 57% – fino al 8 feb 2021

Seiko Orologio Casual SSB357P1 In offerta a 158,40 € – invece di 390,00 €

sconto 59% – fino al 8 feb 2021

Seiko Orologio casual SUR649P1 In offerta a 84,90 € – invece di 190,00 €

sconto 55% – fino al 8 feb 2021

Seiko SNE032P1 – Orologio da uomo In offerta a 101,80 € – invece di 159,00 €

sconto 36% – fino al 8 feb 2021

Seiko SRN043P1 Orologio da polso, Uomo In offerta a 183,60 € – invece di 504,00 €

sconto 64% – fino al 8 feb 2021

Philips AC2887/10 Purificatore d’Aria con Tecnologia VitalShield IPS e Filtro Advanced Nanoprotect, antiallergico In offerta a 289,77 € – invece di 349,99 €

sconto 17% – fino al 6 feb 2021

Philips Lighting Piantana Himroo, Lampada da Terra per Soggiorno, Salotto, Camera da Letto, Design Moderno ed Elegante, Attacco E27 In offerta a 36,99 € – invece di 49,90 €

sconto 26% – fino al 6 feb 2021

Philips Lighting 163529316 Lampada da Parete, Lampadina Inclusa, Alluminio, 15W, E27, Antracite In offerta a 52,99 € – invece di 89,90 €

sconto 41% – fino al 6 feb 2021

Philips Lighting 562444816 myLiving Barra Spot con 4 Luci a LED, Alluminio, Grigio In offerta a 59,99 € – invece di 108,90 €

sconto 45% – fino al 6 feb 2021

Philips Lighting Aluminium LED Spot Light Philips Faretto Kosipo con 4 Punti Luce, Alluminio, Attacco GU10, 10 Watt, Lampadina Non Inclusa, Grigio, 7×62.8×9.2 cm In offerta a 57,99 € – invece di 65,53 €

sconto 12% – fino al 6 feb 2021

Philips Lighting Black Suspension Light Durham Lampada Sospensione Nera E27, Nero In offerta a 48,99 € – invece di 64,90 €

sconto 25% – fino al 6 feb 2021

Philips Lighting Lampada a Sospensione Smart Volume Mohair, Design Moderno, Cromato In offerta a 69,99 € – invece di 99,90 €

sconto 30% – fino al 6 feb 2021

Philips Lighting Mauve Lampada da Soffitto LED, Forma Quadrata, 1700 lm, Bianco In offerta a 26,99 € – invece di 34,99 €

sconto 23% – fino al 6 feb 2021

Philips Lighting Philips Faretto Kosipo con 2 Punti Luce, Alluminio, Attacco GU10, Lampadina Non Inclusa, Grigio, 7x24x9.2 cm In offerta a 32,99 € – invece di 44,90 €

sconto 27% – fino al 6 feb 2021

Philips Lighting Philips Faretto Kosipo con 3 Punti Luce, Alluminio, Attacco GU10, Lampadina Non Inclusa, Grigio, 7×44.3×9.2 cm In offerta a 44,99 € – invece di 59,90 €

sconto 25% – fino al 6 feb 2021

Philips Lighting Philips Faretto Kosipo con 3 Punti Luce, Attacco GU10, Lampadina Non Inclusa, Nero, 11.8 x 44.3 x 9.2 cm In offerta a 44,99 € – invece di 52,25 €

sconto 14% – fino al 6 feb 2021

Philips Lighting Smart Volume Chiffon Lampada a Sospensione, Design Moderno E27, Bianco, 60 cm In offerta a 79,99 € – invece di 92,66 €

sconto 14% – fino al 6 feb 2021

Philips Lighting Spot 5059230PN Faretto Kosipo con 2 Punti Luce, Nero, 7x24x9.2 cm In offerta a 28,99 € – invece di 44,90 €

sconto 35% – fino al 6 feb 2021

Philips Lighting Star Lampada con 4 Faretti, LED, Alluminio, Bianco In offerta a 80,99 € – invece di 108,90 €

sconto 26% – fino al 6 feb 2021

Philips Lighting Star Lampada Faretti LED Integrato Orientabili Luce Dimmerabile, Bianco, 4 x 4.5 W In offerta a 90,99 € – invece di 108,96 €

sconto 16% – fino al 6 feb 2021

Philips Lighting Surrey Lampada a Sospensione, Design Vintage, Rame, 40 x 40 x 178 cm In offerta a 66,99 € – invece di 94,90 €

sconto 29% – fino al 6 feb 2021

Philips Smart Volume Chiffon Lampadario a Sospensione, 80 cm, Bianco In offerta a 100,99 € – invece di 149,90 €

sconto 33% – fino al 6 feb 2021

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).