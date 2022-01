Offerte Amazon 26 gennaio fino al 70% su Apple, Philips, Meross, Neewer, Lexar

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Apple iPhone 13 Pro (256GB) – Grafite In offerta a 1264,39 € – invece di 1309,00 €

sconto 3% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 13 Pro (256GB) – Oro In offerta a 1224,03 € – invece di 1309,00 €

sconto 6% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Custodia MagSafe in silicone (per iPhone 13 Pro) – (PRODUCT) RED In offerta a 29,99 € – invece di 55,00 €

sconto 45% – fino a scadenza sconosciuta

Apple PC Portatile MacBook Air 2020: Chip Apple M1, Display Retina 13″, 8GB RAM, 512GB SSD, Tastiera retroilluminata, Videocamera FaceTime HD, Touch ID – Grigio siderale In offerta a 1299,00 € – invece di 1429,00 €

sconto 9% – fino a scadenza sconosciuta

2021 Apple iPad Pro (12,9″, Wi-Fi + Cellular, 128GB) – Argento (5ª generazione) In offerta a 1149,00 € – invece di 1389,00 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Custodia trasparente (per iPhone 12 | iPhone 12 Pro) – 6.1 pollici In offerta a 27,49 € – invece di 55,00 €

sconto 50% – fino a scadenza sconosciuta

OnePlus Nord 2 5G 8GB RAM 128GB ROM Smartphone con Tripla Fotocamera e Warp Charge 65W, Grey Sierra In offerta a 329,00 € – invece di 399,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Crucial RAM CT102464BF160B 8GB DDR3L-1600 SODIMM Memoria Laptop 1.35 V CL11 In offerta a 34,99 € – invece di 45,13 €

sconto 22% – fino a scadenza sconosciuta

SanDisk Extreme Scheda di Memoria Microsdxc da 64 GB e Adattatore SD con App Performance A2 e Rescue Pro Deluxe, Fino a 160 MB/Sec, Classe 10, Uhs-I, U3, V30 In offerta a 17,99 € – invece di 33,99 €

sconto 47% – fino a scadenza sconosciuta

SanDisk Extreme PRO, Scheda di memoria da 128 GB SDXC fino a 170 MB / s, UHS-1, Classe 10, U3, V30 In offerta a 31,99 € – invece di 56,99 €

sconto 44% – fino a scadenza sconosciuta

Cocoda – Supporto per telefono da auto con clip migliorata, supporto per telefono auto, ventilazione girevole a 360°, compatibile con iPhone 13 Mini/13 Pro Max e Smartphone per 4-7 pollici In offerta a 11,89 € – invece di 13,99 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Skagen Freja Lille da donna, orologio a due lancette in acciaio inossidabile In offerta a 29,88 € – invece di 99,00 €

sconto 70% – fino a scadenza sconosciuta

Skagen Smartwatch da Uomo, Smartwatch Touchscreen Falster 3 in Acciaio Inox con Vivavoce, Notifiche del Battito Cardiaco, NFC e Smartphone In offerta a 123,72 € – invece di 299,00 €

sconto 59% – fino a scadenza sconosciuta

Fossil Smartwatch GEN 5 + 5E Connected da Donna con Wear OS by Google, Frequenza Cardiaca, Notifiche per Smartphone e NFC In offerta a 128,81 € – invece di 229,00 €

sconto 44% – fino a scadenza sconosciuta

Logitech MK220 Combo Tastiera e Mouse Wireless Compatti per Windows, 2,4 GHz Wireless con Ricevitore USB Unifying, Durata Batteria di 24 Mesi, Compatibile con PC, Laptop, Layout Italiano QWERTY – Nero In offerta a 19,99 € – invece di 32,02 €

sconto 38% – fino a scadenza sconosciuta

SPEEDEVE Zaino in PVC Trasparente per Lavoro Palestra Escursionismo Viaggio,Grigio,M In offerta a 24,64 € – invece di 26,99 €

sconto 9% – fino a scadenza sconosciuta

Invicta Benin Eco-material School & Leisure Time, 35 lt In offerta a 72,00 € – invece di 84,90 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Just Dance 2022 – Playstation 5 In offerta a 29,99 € – invece di 60,99 €

sconto 51% – fino a scadenza sconosciuta

Just Dance 2022 – Playstation 4 In offerta a 29,99 € – invece di 60,99 €

sconto 51% – fino a scadenza sconosciuta

Amazon Basics AAA Industrial Alkaline Batteries (Pack of 40) In offerta a 10,71 € – invece di 12,60 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Amazon Basics – Treppiede leggero estensibile fino a 1,52 m, con custodia In offerta a 25,16 € – invece di 29,60 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Amazon Basics – Batterie AAA ricaricabili, pre-caricate, confezione da 12 (l’aspetto potrebbe variare dall’immagine) In offerta a 9,19 € – invece di 9,81 €

sconto 6% – fino a scadenza sconosciuta

eufy Security, SoloCam E20, telecamera sicurezza esterni wireless indipendente, Wi-Fi, senza cavi, 1080p, resis. agenti atmosferici IP65, visione notturna, archiviazione locale, nessun costo mensile In offerta a 49,99 € – invece di 99,99 €

sconto 50% con Coupon Speciale = checkbox – fino a scadenza sconosciuta

1x Sensore di Temperatura Wireless e 3 Termostostati In offerta a 226,98 € – invece di 304,98 €

sconto 26% – fino a scadenza sconosciuta

Friggitrice ad Aria 10 Litri, 12 in 1 Forno ad Aria Calda Con LED Touch Screen, Uten Air Fryer XXXL, Accessori Multipli, Ricette PDF, 1500W, Friggere, Griglia, senza PFOA&BPA In offerta a 109,99 € – invece di 139,99 €

sconto 21% con Coupon Speciale = checkbox – fino a scadenza sconosciuta

Pizza in 4 minuti [Classe di efficienza energetica A] In offerta a 85,98 € – invece di 92,90 €

sconto 7% – fino a scadenza sconosciuta

Amazon Brand – Eono Bilancia da cucina digitale, in acciaio inossidabile con piatto rimovibile, funzione tara, display LCD, capacità 5 kg/11 lb, garanzia 15 anni In offerta a 21,24 € – invece di 24,99 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

GOSCIEN Ricaricabile USB Frullino Montalatte Elettrico 3 Velocità Regolabili Basso Rumore Facile Schiumatore Latte Schiuma Latte Cappuccino Portatile con 2 Fruste in Acciaio Inox per il Caffè, Uova In offerta a 14,44 € – invece di 17,99 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

UMAMI Premium Bento Lunch Box per adulti/bambini, include posate 4 pezzi, scatola ermetica giapponese, forno a microonde, lavastoviglie e congelatore, senza BPA In offerta a 32,00 € – invece di 32,00 €

sconto 0% – fino a scadenza sconosciuta

Konbo 25 Pezzi FFP2 Azzurro Certificate CE Taglia Piccola Small Size , Mascherina 5 Strati , sigillate singolarmente In offerta a 21,99 € – invece di 21,99 €

sconto 0% – fino a scadenza sconosciuta

Ravensburger Puzzle, Puzzle 1000 Pezzi, Romeo & Giulietta, Puzzle per Adulti, Puzzle Ravensburger – Stampa di Alta Qualità, Jigsaw Puzzle In offerta a 9,10 € – invece di 14,99 €

sconto 39% – fino a 6 feb 22

Multi Cavo di Ricarica, 3 in 1 Multiplo Cavetto Micro USB Tipo C Nylon Intrecciato Cavo di Ricarica USB per Phone 11/XS/XR, Samsung Galaxy/Huawei/Honor/Xiaomi/Nexus 6P 5X/Google Pixel/LG- 1.5M In offerta a 5,94 € – invece di 10,99 €

sconto 46% – fino a 30 gen 22

RAVIAD Cavo USB C a Lightning 1M Certificato MFi Cavo iPhone Tipo C in Nylon Carica Rapida Caricatore per iPhone 13 12 Pro Max Mini 11 Pro Max 11 Pro 11 SE 2020 XR XS X 8 8 Plus 7 6s 6 In offerta a 8,49 € – invece di 13,99 €

sconto 39% – fino a 30 gen 22

Philips Lighting Mini Box UV-C per la Disinfezione di Oggetti, 4W, Bianco In offerta a 39,99 € – invece di 55,00 €

sconto 27% – fino a 30 gen 22

Philips Box UV-C per la Disinfezione di Oggetti, 135 W, Bianco In offerta a 119,99 € – invece di 179,99 €

sconto 33% – fino a 30 gen 22

Philips Lighting Faretti Star, 3 Punti Luce Orientabili, LED integrato, 5W, Base Rettangolare, Bianco In offerta a 39,99 € – invece di 101,71 €

sconto 61% – fino a 28 gen 22

Philips Lighting Faretti Star, 4 Punti Luce Orientabili, LED integrato, 5W, Base Tonda, Bianco In offerta a 59,99 € – invece di 117,46 €

sconto 49% – fino a 28 gen 22

Philips Lighting Bliss Lampada LED da Soffitto con Ventilatore, Telecomando Incluso 35 W, Oro, 106x42cm In offerta a 129,99 € – invece di 224,50 €

sconto 42% – fino a 28 gen 22

Philips Lighting Faretti Star, 2 Punti Luce Orientabili, LED integrato, 5W, Base Tonda, Bianco In offerta a 14,99 € – invece di 32,46 €

sconto 54% – fino a 28 gen 22

Lexar Professional Scheda Compact Flash, 64 GB, Velocità fino a 160 MB/s, 1066x, UDMA 7 In offerta a 72,70 € – invece di 91,90 €

sconto 21% – fino a 6 feb 22

Unità Flash Lexar JumpDrive Fingerprint F35 USB 3.0 In offerta a 101,70 € – invece di 137,45 €

sconto 26% – fino a 6 feb 22

Lexar Micro SD 128 GB, Scheda Micro SD fino a 100 MB/sec(R), Scheda di Memoria microSDXC con Adattatore SD, A1, U3, C10, V30, Micro SD Card In offerta a 17,84 € – invece di 29,99 €

sconto 41% – fino a 30 gen 22

Lexar Micro SD 64 GB, Scheda Micro SD fino a 160/60 MB/s(R/W), Scheda di Memoria microSDXC con Adattatore SD, A2, U3, C10, V30, Micro SD Card In offerta a 16,14 € – invece di 27,99 €

sconto 42% – fino a 30 gen 22

Lexar Micro SD 256 GB, Scheda Micro SD Professional 1000x, fino a 150/90 MB/s(R/W), Scheda di Memoria microSDXC con Adattatore SD, U3, C10, V60, Micro SD Card In offerta a 84,99 € – invece di 99,99 €

sconto 15% – fino a 30 gen 22

Lexar Micro SD 128 GB, Scheda Micro SD fino a 160/90 MB/s(R/W), Scheda di Memoria microSDXC con Adattatore SD, A2, U3, C10, V30, Micro SD Card In offerta a 26,34 € – invece di 41,99 €

sconto 37% – fino a 30 gen 22

Lexar Micro SD 512 GB, Scheda Micro SD fino a 100 MB/sec(R), Scheda di Memoria microSDXC con Adattatore SD, A1, U3, C10, V30, Micro SD Card In offerta a 70,54 € – invece di 118,99 €

sconto 41% – fino a 30 gen 22

Lowepro Fastpack BP 250 AW III Zaino fotografico per Fotocamera Mirrorless, DSLR e Accessori, con Sistema QuickDoor Access, Tasca per Laptop da 13?, per Reflex come Nikon D850, Ripstop 300D, Nero In offerta a 107,30 € – invece di 129,99 €

sconto 17% – fino a 6 feb 22

Neewer 2.6x3m Sistema di Supporto per Sfondo Fondale di 2.6x3m & Kit di Illuminazione Continua 800W 5500K con Softbox Ombrelli per Fotografia di Prodotti, Ritratti e Produzione di Video In offerta a 178,49 € – invece di 211,99 €

sconto 16% – fino a 30 gen 22

Neewer 2pz Pannello Luce LED Dimmerabile 5600K a USB con Regolabile Stativo & Filtri Colorati per Riprese da Tavolo o Angolo Basso, Illuminazione a Colori, Foto di Prodotti/Personaggi & Youtube ecc. In offerta a 48,86 € – invece di 61,99 €

sconto 21% – fino a 30 gen 22

Neewer 53-in-1 Action Camera Kit Accessori Compatibile con GoPro Hero 10 9 8 Max 7 6 5 4 Nero GoPro 2018 Session Fusion Argento Bianco Insta360 DJI Action 2 AKASO APEMAN Campark SJCAM ecc In offerta a 31,44 € – invece di 37,99 €

sconto 17% – fino a 30 gen 22

Neewer Scatola Tenda Fotografica Cubica 40cm Pieghevole Portatile con Luminosità Regolabile da Tavolo con Luce 80 LED 4 Fondali Colorati In offerta a 70,11 € – invece di 83,99 €

sconto 17% – fino a 30 gen 22

Manfrotto MK290XTA3-BH Kit da 3 Sezioni in Alluminio con Testa a Sfera, Nero In offerta a 137,50 € – invece di 203,99 €

sconto 33% – fino a 6 feb 22

Medisana TM 750 Termometro Clinico Digitale 6 in 1, Termometro Auricolare per Neonati, Bambini e Adulti, Termometro per la Fronte con Allarme Visivo della Febbre e Funzione di Memoria In offerta a 25,80 € – invece di 49,95 €

sconto 48% – fino a 6 feb 22

Megagear Custodia In Finta Pelle Compatibilie Con Fujifilm X-T30, X-T20 (16-50Mm / 18-55Mm Lenses), X-T10 Nero In offerta a 28,60 € – invece di 34,99 €

sconto 18% – fino a 6 feb 22

meross Doppia Presa Intelligente Smart Plug (Type F) Multipresa Spina WiFi, Compatibile con Apple Homekit, Alexa, Google Home, 2.4GHz, 2 Pezzi In offerta a 39,99 € – invece di 56,99 €

sconto 30% – fino a 24 gen 22

Lampada da Terra LED Homekit Integrata, meross Piantana ad Angolo per Soggiorno, Compatibile con Siri, Alexa e Google Home, con Luminosità Regolabile, Collo di Cigno Girevole a 360° e Telecomando In offerta a 84,79 € – invece di 140,99 €

sconto 40% – fino a 24 gen 22

meross Valvola Termostato WiFi Elettrico Intelligente, riscaldamento a pavimento Smart Termostatica Ambiente Digitale per Termosifoni WiFi Compatibile con HomeKit, Alexa e Google, LED per Multi-Stanza In offerta a 60,34 € – invece di 90,00 €

sconto 33% – fino a 30 gen 22

meross Valvola Termostatica Intelligente Wifi Con Hub, Smart Valvola Termostatica Ambiente per Termosifoni, Compatibile con HomeKit, Siri, Alexa e Google, 6 Adattatori, per il Controllo Multi-Stanza In offerta a 67,99 € – invece di 89,99 €

sconto 24% – fino a 30 gen 22

Lampada da Tavolo LED WiFi, meross Lampada da Scrivania Intelligente Dimmerabile 2700-6000K con Testa Girevole a 180° e Telecomando, Compatibile con HomeKit, Alexa, Google Home e SmartThings In offerta a 50,99 € – invece di 89,99 €

sconto 43% – fino a 30 gen 22

Wifi Apriporta Garage Door Opener Apricancello Smart Intelligente, Compatibile con Smart HomeKit, SmartThings, Amazon Alexa, Google Assistant, APP Controllo Remoto, Nessun Hub Richiesto In offerta a 33,99 € – invece di 49,99 €

sconto 32% – fino a 24 gen 22

meross Presa Intelligente Italiana Smart Plug(Type L), Spina WiFi, Compatibile con Apple HomeKit, Siri, Alexa, Google Assistant e SmartThings, Nessun Hub Richiesto, 16A, 2,4GHz In offerta a 19,54 € – invece di 25,99 €

sconto 25% – fino a 30 gen 22

meross Interruttore Intelligente Smart Switch WiFi Telecomando Wireless Universale, Funzione Timer, Controllo Remoto e Vocale, Compatibile con Amazon Alexa, Google Home, SmartThings, 3 Pezzi In offerta a 26,34 € – invece di 32,99 €

sconto 20% – fino a 30 gen 22

meross Striscia LED Smart 5M, Luci LED Compatibile con Alexa, Google, Strisce LED WiFi RGBW Colorati Adatto per Camera, Nadale e Festa, Decorazione ÊÕÆð In offerta a 31,44 € – invece di 49,99 €

sconto 37% – fino a 30 gen 22

Wifi Apriporta Garage Door Opener Apricancello Smart Intelligente, APP Controllo Remoto, Compatibile con SmartThings, Amazon Alexa, Google Assistant e IFTTT, Nessun Hub Richiesto, MSG100 meross In offerta a 34,84 € – invece di 49,99 €

sconto 30% – fino a 30 gen 22

meross Termoregolatore Digitale con Sonda, Termostato con presa 2 in 1 Relè, Regolatore di Temperatura per Riscaldatori Elettrici, Riscaldamento Tappeti, Serra, Homebrew, Fermentazione In offerta a 25,49 € – invece di 59,99 €

sconto 58% – fino a 30 gen 22

Mini Presa Wi-Fi Intelligente, Mini Smart Plug Compatibile con HomeKit Siri, Alexa, Google Assistant e SmartThings, Nessun HUB Richiesto, 2,4 GHz, 10 A, 4 Pezzi In offerta a 47,59 € – invece di 65,99 €

sconto 28% – fino a 30 gen 22

meross Smart Lampada da Comodino a LED Intelligente, Compatibile con HomeKit, Alexa, Google e SmartThings, Luce Notturna Bambini Dimmerabile, per Camera da Letto, Soggiorno, con Cavo USB In offerta a 32,29 € – invece di 52,79 €

sconto 39% – fino a 30 gen 22

NANOOK Supporto TV a muro inclinabile per televisore 40-65 pollici | Inclinazione | Soluzione di montaggio per televisori LCD, LED e OLED | Compatibilità universale | VESA 100×100 – 600×400 | Nero In offerta a 38,50 € – invece di 49,99 €

sconto 23% – fino a 6 feb 22

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).