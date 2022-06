Offerte Amazon 26 giugno fino al 53% su Apple, Xiaomi, OnePlus, Samsung, Philips, LG

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Sono ancora in sconto:

E pure:

2021 Apple MacBook Pro (16″, Chip Apple M1 Pro con CPU 10-core e GPU 16‑core, 16GB RAM, 1TB SSD) – Argento In offerta a 2934,64 € – invece di 3079,00 €

sconto 5% – fino a scadenza sconosciuta

2021 Apple MacBook Pro (16″, Chip Apple M1 Pro con CPU 10-core e GPU 16‑core, 16GB RAM, 1TB SSD) – Grigio siderale In offerta a 2999,00 € – invece di 3079,00 €

sconto 3% – fino a scadenza sconosciuta

2021 Apple MacBook Pro (14″, Chip Apple M1 Pro con CPU 8-core e GPU 14‑core, 16GB RAM, 512GB SSD) – Grigio siderale In offerta a 1999,00 € – invece di 2349,00 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 13 (128GB) – Azzurro In offerta a 789,60 € – invece di 939,00 €

sconto 16% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Watch Series 7 (GPS) Cassa 45 mm in alluminio blu con Cinturino Sport blu abisso – Regular In offerta a 427,00 € – invece di 469,00 €

sconto 9% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Watch Series 7 (GPS) Cassa 41 mm in alluminio color mezzanotte con Cinturino Sport color mezzanotte – Regular In offerta a 389,00 € – invece di 439,00 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

Apple AirPods con custodia di ricarica tramite cavo (seconda generazione) In offerta a 109,00 € – invece di 149,00 €

sconto 27% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Alimentatore USB‑C da 20W In offerta a 16,99 € – invece di 25,00 €

sconto 32% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Pencil (Prima Generazione) In offerta a 89,00 € – invece di 99,00 €

sconto 10% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Magic Keyboard (per iPad Pro 12,9″ – 5ª generazione) – Italiano – nero In offerta a 279,30 € – invece di 399,00 €

sconto 30% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Magic Keyboard (Ultimo Modello) – Italiano – Argento In offerta a 76,30 € – invece di 109,00 €

sconto 30% – fino a scadenza sconosciuta

Xiaomi Redmi Note 11 – Smartphone 4+128GB, Display AMOLED FHD+ 6.43” 90Hz, Snapdragon 680, quadrupla fotocamera 50MP, 5000mAh, Star Blue (IT + 2 anni garanzia) Alexa mani libere In offerta a 185,00 € – invece di 249,99 €

sconto 26% – fino a scadenza sconosciuta

OnePlus 9 Pro 5G Smartphone con Fotocamera Hasselblad, 8 GB RAM + 128 GB, Nero (Stellar Black) In offerta a 619,00 € – invece di 919,00 €

sconto 33% – fino a scadenza sconosciuta

Xiaomi Mi Smart Band 6 Orologio Smart, Schermo AMOLED 1.56”, Tracciamento Sport, Resistente all’Acqua fino a 5 ATM, Cinturino Antibatterico, Batteria 125 mAh, Versione Italiana, Nero In offerta a 32,77 € – invece di 44,99 €

sconto 27% – fino a scadenza sconosciuta

Samsung Galaxy Tab A8 Tablet Android 10.5 Pollici Wi-Fi RAM 3 GB 32 GB Tablet Android 11 Gray [Versione italiana] 2022 In offerta a 155,80 € – invece di 249,90 €

sconto 38% – fino a scadenza sconosciuta

Philips 43PUS7906/12 43-Pollici LED android TV, 4K Smart TV con ambilight, vibrante immagine hdr, visione cinematografica dolby e suono atmos, compatibile con google assistance e alexa, nero [Classe di efficienza energetica G] In offerta a 283,99 € – invece di 599,00 €

sconto 53% – fino a scadenza sconosciuta

LG OLED55G26LA Smart TV 4K 55″ TV OLED evo Gallery Edition Serie G2 2022, Gallery Design, Processore α9 Gen 5, Brightness Booster Max, Dolby Vision Precision Detail, Wi-Fi 6, 4 HDMI 2.1 @48Gbps [Classe di efficienza energetica G] In offerta a 1939,53 € – invece di 2499,00 €

sconto 22% – fino a scadenza sconosciuta

LG 24GN53A UltraGear Gaming Monitor 24″ Full HD 1ms, 1920×1080, AMD FreeSync 144Hz, HDMI 1.4 (HDCP 2.2), Display Port 1.2, Uscita Audio, Flicker Safe, Nero In offerta a 149,97 € – invece di 219

sconto 32% – fino a scadenza sconosciuta

Lenovo D24-20 Monitor – Display 23.8″ FullHD (1920×1080, VA, 4 ms, 75Hz, Input HDMI+VGA, Cavo VGA, FreeSync) Inclinazione regolabile – Raven Black In offerta a 129,00 € – invece di 159,00 €

sconto 19% – fino a scadenza sconosciuta

Netatmo Telecamera Wifi Interna Intelligente, Sensore di Movimento, Visione Notturna, Senza Abbonamenti, NSC01-EU In offerta a 158,52 € – invece di 199,99 €

sconto 21% – fino a scadenza sconosciuta

Sony Vlog Camera Fotocamera Digitale Con Schermo LCD Direzionabile E Video 4K, Nero In offerta a 719,00 € – invece di 800,00 €

sconto 10% – fino a scadenza sconosciuta

Sony LinkBuds – Auricolari Wireless, Bluetooth, Resistenza all’acqua IPX4, Per iPhone/iPod, Grigio In offerta a 116,89 € – invece di 179,99 €

sconto 35% con Coupon Speciale = checkbox – fino a scadenza sconosciuta

JBL GO 3 Speaker Bluetooth Portatile, Cassa Altoparlante Wireless con Design Compatto, Resistente ad Acqua e Polvere IPX67, fino a 5 h di Autonomia, USB, Nero In offerta a 27,99 € – invece di 39,99 €

sconto 30% – fino a scadenza sconosciuta

Lampada da tavolo a LED a batteria metallo portatile, dimmerabile, senza fili, con interruttore touch, in RGB, cambia colore, per camera da letto, lettura, lavoro, bar, ristoranti (Grigio) In offerta a 50,99 € – invece di 59,99 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Microsoft Xbox Series S, All-digital In offerta a 275,97 € – invece di 299,99 €

sconto 8% – fino a scadenza sconosciuta

SBS Adattatore da Viaggio Universale con Spine EU, UK, ES e aus, Prese internazionali usate in Oltre 150 Paesi nel Mondo, Ricarica Rapida Smartphone e Tablet In offerta a 19,99 € – invece di 29,95 €

sconto 33% – fino a scadenza sconosciuta

Philips Airfryer XL Essential – 6,2 L, Friggitrice Senza Olio, WI-Fi, Tecnologia Rapid Air, Touchscreen, App NutriU (HD9280/90) In offerta a 179,99 € – invece di 229,99 €

sconto 22% – fino a scadenza sconosciuta

Calvin Klein Re-Lock Shopper con Custodia per Laptop, Portafoglio Donna, M In offerta a 117,82 € – invece di 159,90 €

sconto 26% – fino a scadenza sconosciuta

Eastpak Springer Marsupio, 23 cm, 2 L, Nero (Black) In offerta a 21,00 € – invece di 27,00 €

sconto 22% – fino a scadenza sconosciuta

REAPP Bloccadisco Moto Lucchetto Moto Antifurto con Allarme Sonoro 110DB, Blocca disco Moto Protezione Antifurto per Moto Bici, Accessori con 2 chiavi und 1.5m Reminder In offerta a 25,49 € – invece di 32,99 €

sconto 23% – fino a scadenza sconosciuta

50 Mascherine CHIRURGICHE NERE per Adulti Certificate CE italia Tipo IIR BFE ≥ 98% Mascherina Chirurgica colorata NERA italiana Uomo Donna in 5 confezioni da 10 [50 Pezzi] In offerta a 11,79 € – invece di 14,99 €

sconto 21% – fino a scadenza sconosciuta

48 Mascherine FFP2 certificate CE colorate Made in Italy BFE ≥99% Mix 12 Colori Blu, Arancioni, Rosse, Nere, Azzurre, Verdi, Verdi Mela, Gialle, Tortora, Viola, Rosa, Lavanda In offerta a 28,99 € – invece di 35,99 €

sconto 19% – fino a scadenza sconosciuta

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).