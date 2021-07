Offerte Amazon 26 luglio fino al 46%: Xiaomi, Apple, Samsung, Sandisk, Meliconi, TP-Link

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo su Amazon.

Cocoda Treppiede Smartphone, Treppiede Fotocamera e Telefono 2 in 1 Regolabili da 53″, Cavalletto per Smartphone in Alluminio Leggero con Telecomando, Testa Girevole, Compatibile con Phone DSLR GoPro In offerta a 15,99 € – invece di 21,99 €

sconto 27% – fino al 26 luglio

Auricolari Apple EarPods con connettore Lightning In offerta a 18,21 € – invece di 19,00 €

sconto 4% – fino al 26 luglio

Goobay 11510 Cavo antenna (<70 dB, 75 Ohm), 2x schermato, spina coassiale nichelata alla presa coassiale, cavo coassiale adatto per TV, HDTV, radio, DVB-T2, DVB-S2, DVB-S2, DVB-C, lunghezza 1,50 m In offerta a 0,99 € – invece di 1,12 €

sconto 12% – fino al 26 luglio

Apple Custodia trasparente (per iPhone 12 | iPhone 12 Pro) – 6.1 pollici In offerta a 31,40 € – invece di 55,00 €

sconto 43% – fino al 26 luglio

[Nuovo]TP-Link M7000 Mobile WiFi 4G LTE Cat4, Velocità di Download 150Mbps, Modem WiFi con sim, Batteria Ricaricabile, Nessuna Configurazione Necessaria, Vincitore del premio red dot design In offerta a 38,99 € – invece di 48,99 €

sconto 20% – fino al 26 luglio

SanDisk Cruzer Blade Unità flash USB da 32 GB In offerta a 9,09 € – invece di 16,99 €

sconto 46% – fino al 26 luglio

Amazon Basics – Pile Stilo Alcaline AA Performance, confezione da 12 In offerta a 6,83 € – invece di 8,06 €

sconto 15% – fino al 26 luglio

Apple Alimentatore USB‑C da 20W In offerta a 22,99 € – invece di 25,00 €

sconto 8% – fino al 26 luglio

TP-Link Telecamera Wi-Fi Interno, Videocamera sorveglianza 1080P, Visione Notturna, Audio Bidirezionale, Notifiche in tempo reale del sensore di movimento(Tapo C200) In offerta a 29,98 € – invece di 39,90 €

sconto 25% – fino al 26 luglio

Meliconi AC 100 Telecomando Universale per Condizionatori/Climatizzatori Compatibile con la Maggior Parte dei Marchi, con Schermo Retroilluminato e Funzione Torcia In offerta a 8,90 € – invece di 15,99 €

sconto 44% – fino al 26 luglio

SanDisk Extreme Pro Scheda di Memoria microSDXC da 128 GB e Adattatore SD con App Performance A2 e Rescue Pro Deluxe, fino a 170/90 MB/sec, UHD 4K ready, Classe 10, UHS-I, U3, V30 In offerta a 29,12 € – invece di 49,99 €

sconto 42% – fino al 26 luglio

Samsung Soundbar HW-A530/ZF da 380W, 2.1 Canali, Nero In offerta a 159,99 € – invece di 199,00 €

sconto 20% – fino al 01 agosto

Samsung Soundbar HW-T430/ZF da 170W, 2.1 Canali, Nero In offerta a 99,99 € – invece di 129,99 €

sconto 23% – fino al 01 agosto

Doccia solare da giardino da esterno con serbatoio 35 litri Dardaruga, piscina campeggio, con miscelatore, soffione orientabile e rubinetto lavapiedi – IN REGALO Asciugamano in morbida microfibra In offerta a 149,97 € – invece di 199,99 €

sconto 25% – fino al 26 luglio

Xiaomi Mi Smart Standing Fan 2 Lite, Ventilatore Smart, Design a 7 Lame, Controllo Vocale, Ventilazione Grandangolare, Interconnettività Mi IoT, Bianco, Versione Italiana In offerta a 59,99 € – invece di 79,99 €

sconto 25% – fino al 01 agosto

Xiaomi Mi WiFi Range Extender AC1200, Ripetitore WiFi, Connessione Stabile, WiFi Dual Band, Ingresso Ethernet, Indicatore di Segnale Intelligente, Nero, Versione Italiana In offerta a 22,99 € – invece di 29,99 €

sconto 23% – fino al 01 agosto

Xiaomi Mi Smart Standing Fan Pro, Ventilatore Smart, Design Trasportabile, Controllo con Mi App, Uso per Interni ed Esterni, Fino a 20 ore di Autonomia, Bianco, Versione Italiana In offerta a 119,99 € – invece di 149,99 €

sconto 20% – fino al 01 agosto

Xiaomi Mi 360° Camera (1080p), Videocamera di Sorveglianza, Visuale a 360°, Risoluzione 1080p, Rilevamento Umano AI, Controllo Vocale, Supporto Tecnologia WDR, Bianco, Versione Italiana In offerta a 29,99 € – invece di 39,99 €

sconto 25% – fino al 01 agosto

Xiaomi Mi Smart LED Desk Lamp Pro, Lampada da Scrivania Smart, Controllo Vocale, Design Elegante, Indice di Colore Alto, Semplice e Intuitivo, Bianco, Versione Italiana [Classe di efficienza energetica A++] In offerta a 63,99 € – invece di 79,99 €

sconto 20% – fino al 01 agosto

Xiaomi Mi Smart Compact Projector, Proiettore LED portatile per Home Cinema, 1080P Full HD, Comando vocale, Assistente Google e Chromecast integrati, Dolby DTS, Bianco, Versione Italiana In offerta a 419,99 € – invece di 499,99 €

sconto 16% – fino al 01 agosto

Samsung Monitor SF35 (S24F356), Flat, 24″, 1920×1080 (Full HD), PLS, 60 Hz, 4 ms, Freesync, HDMI, D-Sub, Eye Saver Mode, Flicker Free, Nero In offerta a 119,90 € – invece di 139,90 €

sconto 14% – fino al 01 agosto

Samsung Smart Monitor M5 (S32AM502), Flat 32″, 16:9, 1920×1080 (Full HD), Piattaforma Smart TV (Amazon Video, Netflix), Airplay, Mirroring, Office 365, Wireless Dex, Casse Integrate, WiFi, HDMI, USB [Classe di efficienza energetica E] In offerta a 245,99 € – invece di 329,00 €

sconto 25% – fino al 01 agosto

Samsung Monitor HRM UE590 (U28E570), Flat, 28″, 3840×2160 (UHD 4K), Pannello TN, 60 Hz, 1 ms, FreeSync, HDMI, Display Port, Ingresso Audio, PIP PBP, Eye Saver Mode, Flicker Free, Eco Saving Plus, Nero In offerta a 234,00 € – invece di 329,00 €

sconto 29% – fino al 01 agosto

Samsung Smart Monitor M7 (S32AM702), Flat 32″, 3840×2160 (UHD 4K), Piattaforma Smart TV (Amazon Video, Netflix), Airplay, Mirroring, Office 365, Wireless Dex, Casse Integrate, WiFi, HDMI, USB Type C In offerta a 399,00 € – invece di 469,00 €

sconto 15% – fino al 01 agosto

