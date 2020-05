Offerte Amazon 26 maggio fino al 40%: YI, Belkin, Braun, PlayStation, Laica, Apple

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide soltanto su poche unità e ancora per qualche ora su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Vi ricordiamo che potete abbonarvi gratuitamente per tre mesi ad Amazon Music e due mesi a Kindle Unlimited, guardare gratis per un mese tutti i film e le serie TV trasmesse su Amazon Prime Video. Ci sono anche le offerte su iRobot, Neato, Casio, Lenovo, Bosch, HP.

N.B. Le offerte Flash sono a tempo limitato e in quantità limitate. Quindi anche se avete la possibilità di comprare fino a mezzanotte, non è detto che i prodotti siano realmente disponibili fino a quell’ora perché le scorte potrebbero essere terminate

YI Home Camera 1080p Kit da 2 ,IP Camera WiFi,Telecamera Interno di Sorveglianza con Rilevamento di Movimento,Notifiche Push,Audio Bidirezionale,Visione Notturna,Smart Videocamera per telefono,laptop In offerta a 39,19 € – sconto 20%

– fino al 26 maggio

Click qui per approfondire

Braun MQ7087X MultiQuick 7 Minipimer Mixer ad Immersione, 1000 W, Plastica, Nero In offerta a 119,99 € – sconto

– fino al 26 maggio

Click qui per approfondire

Belkin Surge Stripe Protezione dalle Sovracorrenti fino a 650 Joules con 6 Prese, Cavo da 2 m, Bianco In offerta a 19,49 € – sconto 22%

– fino al 26 maggio

Click qui per approfondire

Belkin BSV103VF Surge Cube Protezione dalle Sovracorrenti fino a 306 Joules, con 1 Presa e 2 Porte di Ricarica Condivisa, USB da 2.4 A, Bianco In offerta a 14,99 € – sconto 40%

– fino al 26 maggio

Click qui per approfondire

PlayStation Now – Abbonamento 12 Mesi | Codice download per PS4 – Account italiano In offerta a 41,99 € – sconto

– fino al 26 maggio

Click qui per approfondire

Laica BM2301 Misuratore di Pressione Sanguigna da Braccio Automatico, 120 Memorie Totali, Bianco/Argento In offerta a 26,69 € – sconto 38%

– fino al 26 maggio

Click qui per approfondire

Laica PS7002 Smart Bilancia Pesapersone Elettronica, iOS 10+/Android 6.0+ In offerta a 26,29 € – sconto 34%

– fino al 26 maggio

Click qui per approfondire

Pavillo 67000 – Materassino gonfiabile, Singolo, 185 x 76 x 22 cm, Blu In offerta a 13,07 € – sconto 18%

– fino al 26 maggio

Click qui per approfondire

Nuovo Apple MacBook Air (13″, Processore Intel Core i3 dual‑core di decimo generazione a 1,1GHz, 8GB RAM, 256GB) – Grigio siderale In offerta a 1138,99 € – sconto 7%

– fino al 31 maggio

Click qui per approfondire

God of War Hits – PlayStation 4 In offerta a 14,99 € – sconto 29%

– fino al 31 maggio

Click qui per approfondire

Ultimate Ears Boom 3 Altoparlante Bluetooth Wireless Portatile e Ricarica Wireless PowerUp, Bassi Ricchi e Profondi, Impermeabile, Galleggiante, Multi-Dispositivo, Durata Batteria 15 ore, Nero In offerta a € 99,90 – sconto

– fino al 25-mag-20

Click qui per approfondire

Ultimate Ears MegaBoom 3 Altoparlante, Wireless, Bluetooth, Magic Button, Impermeabile, Batteria di 20 Ore, Raggio di 45 m, Unicorn In offerta a € 109,00 – sconto

– fino a 3-giu-20

Click qui per approfondire

Ultimate Ears Megaboom 3 Altoparlante Wireless Bluetooth Portatile, Impermeabile, Controllo Musica One Touch, Multidispositivo, Batteria fino a 20 h, Blu (Lagoon Blue) In offerta a € 109,00 – sconto

– fino a 3-giu-20

Click qui per approfondire

Jaybird X4 Auricolari Sport Wireless Bluetooth Con Microfono, Equalizzatore In offerta a € 79,99 – sconto

– fino al 3-giu-20

Click qui per approfondire

AmazonBasics – Batterie AAA ricaricabili, pre-caricate, confezione da 4 (l’aspetto potrebbe variare dall’immagine) In offerta a € 7,22 – sconto

– fino al 26-mag-20

Click qui per approfondire

AmazonBasics – Batterie alcaline mezza torcia, 1.5 volt, per uso quotidiano, confezione da 12 (l’aspetto potrebbe variare dall’immagine) In offerta a € 10,19 – sconto

– fino al 26-mag-20

Click qui per approfondire

Tipp-Ex Easy Correct – Nastro correttore, ultra lungo, 3 pezzi In offerta a € 9,45 – sconto

– fino al 6-giu-20

Click qui per approfondire

Linksys WHW0303B Velop Sistema WiFi Mesh Tri-Band per Casa, Router AC6600/Range Extender, Copre Fino a 525 mq, 3 Terminali Fino a 6.6 Gbps, Nero In offerta a € 309,99 – sconto

– fino al 6-giu-20

Click qui per approfondire

Linksys LGS105-EU Gigabit Unmanaged Switch a 5 Port, Velocità fino a 1000 Mbps, Connessione Plug&Play, QoS, Conformità Standard EEE In offerta a € 24,99 – sconto

– fino al 6-giu-20

Click qui per approfondire

Linksys EA8300-EU Router Wi-Fi Gigabit Tri Band AC 2200, Max-Stream In offerta a € 123,89 – sconto

– fino al 6-giu-20

Click qui per approfondire

”

Siete già iscritti ad Amazon Business?

Se siete una azienda o un professionista che lavora in regime di partita IVA vi ricordiamo che da qualche mese è attiva Amazon Business, la nuova modalità di acquisto con un portale apposito che mi mostra tutte le offerte del gigante dell’e-commerce in modo da rendere chiaro l’importo dell’IVA, rendere più semplice richiedere i documenti fiscali e fornire sempre più servizi alle aziende e ai titolari di partita IVA. Per saperne di più vi rimandiamo a questo articolo di macitynet.

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Twitter, Facebook, Telegram (canale notizie e offerte), Telegram (canale offerte), oltre alla Newsletter Offerte di macitynet.it: ogni giorno una email con tutte le offerte attive.”