Offerte Amazon 26 ottobre fino al 46%: Philips Hue, Xiaomi, Logitech, Sennheiser, Corsair, Elgato, Sony, Sandisk

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide soltanto su poche unità e ancora per qualche ora su Amazon. La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

N.B. Le offerte Flash sono a tempo limitato e in quantità limitate. Quindi anche se avete la possibilità di comprare fino a mezzanotte, non è detto che i prodotti siano realmente disponibili fino a quell’ora perché le scorte potrebbero essere terminate

Philips Hue White and Color Ambiance Lampadine LED, Attacco E14, 6.5 W, Confezione da 3 Pezzi [Classe di efficienza energetica A] In offerta a 94,90 euro Click qui per approfondire

Philips Hue White and Color Ambiance Set 2 Lampadine LED, E27 + Hue Telecomando Dimmer Switch [Classe di efficienza energetica A] In offerta a 89,90 euro Click qui per approfondire

Miscelatore Latte Portatile Montalatte Elettrico Ricaricabile Frullino Elettrico Doppio Montalatte a Molla 3 Velocità Testa del Battitore a Globo in Acciaio INOX Usato per Fare Uova/Cioccolato/Caffè In offerta a 13,79 euro sconto 19% Click qui per approfondire

Neewer EN-EL15 EN-EL15A Set di Caricabatterie Compatibile con Batterie Nikon d750, d7200, d7500, d850, d610, d500, MH-25a, d7200, z6, d810 (2-Pacchetto, Micro USB Porta, 2100 mAh) In offerta a 25,06 euro sconto 15% Click qui per approfondire

Docooler – Radio portatile per auto o casa, con telecomando ed amplificatore, stereo HiFi e mini display 2CH LCD, 12 V / 220 V In offerta a 34,59 euro Click qui per approfondire

Hub USB C, Adattatore 4 in 1 Tipo C con HDMI 4K, USB 3.0, Jack Audio da 3,5 mm, Alimentazione USB C, Compatibile con iPad PRO 2018 11/13, MacBook/MacBook PRO, dell XPS, Samsung S8/Note8 e di più In offerta a 34,84 euro sconto 15% Click qui per approfondire

RAVPower Alimentatore USB Caricatore da Muro Portatile da 40W a 4 Porte USB iSmart 2.0, (5V/8A, 2.4A Max per Porta), Compatibile con iPhone 7 7Plus 6 6s, iPad, Huawei, Galaxy, HTC, LG, ECC – Bianco In offerta a 14,39 euro sconto 28% Click qui per approfondire

Lamicall Supporto Tablet, Supporto Regolabile – Universale Supporto Stand Dock per 2019 Pad PRO 9.7/10.2/10.5/12.9, Pad Air 2 3 4, Pad Mini 2 3 4, Samsung Tab, Altri Tablets – Nero In offerta a 12,79 euro sconto 20% Click qui per approfondire

AUKEY USB C Power Bank 20000mAh, Caricabatterie Portatile con Quick Charge 3.0, Batteria Esterna per iPhone X/ 8/ 7/ Plus, Samsung S8/ S8+, iPad ecc. In offerta a 29,99 euro sconto 19% Click qui per approfondire

ElephantStory Mini Power Bank 9000mAh Portable, Batteria Esterna, Caricatore Portatile, con Display Digitale a LED con Doppio Porta di Ricarica, per iPhone, iPad, Xiaomi, Huawei, Samsung In offerta a 20,39 euro sconto 15% Click qui per approfondire

Aicok Montalatte Elettrico, Montalatte in Acciaio Inossidabile per Schiuma di Latte Calda e Fredda, Spegnimento automatico, 500W, Rivestimento Antiaderente, Perfetto per Cappuccino, Latte In offerta a 23,99 euro sconto 31% Click qui per approfondire

Tecnoware UPS ERA PLUS 1100 Gruppo di Continuità, Potenza 1100 VA, Autonomia fino a 17 min con 1 PC o 60 min con Modem Router, Stabilizzazione AVR, USB e Software per UPS TecnoManager Win/Mac In offerta a 52,99 euro sconto 38% Click qui per approfondire

Logitech K400 Plus Tastiera Wireless con Touchpad per Windows, Android, Chrome e Smart TV, Layout Italiano QWERTY, Nero In offerta a 24,99 euro sconto 46% Click qui per approfondire

Logitech C920 HD Pro Webcam con Microfono, Videochiamate e Registrazione Full HD 1080p, Due Microfoni Audio Stereo, Nero In offerta a 59,99 euro sconto 42% Click qui per approfondire

Logitech Presenter Wireless R400, Versione Europea Ewr2, Puntatore Laser, Dispositivo per Presentazioni, Nero In offerta a 20,49 euro sconto 59% Click qui per approfondire

Sennheiser HD 4.50, Cuffia Wireless, Microfonica con Bluetooth/NFC, Cancellazione Attiva del Rumore, Edizione Speciale, Nero Opaco In offerta a 129,90 euro sconto 35% Click qui per approfondire

Sennheiser Momentum Auricolari, Bluetooth 4.2, Supporto Codec AAC, Supporto Qualcomm APT-X ,Edizione Speciale, Rosso/Nero In offerta a 129,90 euro sconto 35% Click qui per approfondire

Logitech Circle 2 Sistema Cablato di Videocamera di Sorveglianza Domestica, Interni/Esterni, Resistente agli Agenti Atmosferici, Bianco In offerta a 132,99 euro sconto 36% Click qui per approfondire

Corsair Cam Link 4k – Trasmissione in Diretta e Registrazione Mediante Dslr, Camcorder o Videocamera Sportiva in 1080p60 o Anche Fino a 4k a 30 Fps, Dispositivo Compatto per Riprese in Hdmi, Usb 3.0 In offerta a 109,99 euro sconto 15% Click qui per approfondire

Elgato Thunderbolt 3 Mini Dock con Cavo Thunderbolt Integrato, 40Gb/s, Supporto di Due 4K, USB 3.1 Gen 1, Gigabit Ethernet, Argento In offerta a 119,99 euro sconto 20% Click qui per approfondire

elgato Thunderbolt 3 PRO Dock, con Cavo da 70 cm, 2X Thunderbolt 3 (USB-C), 4X USB, Lettore di Schede SD/Micro SD (UHS-II), Ingresso/Uscita Audio In offerta a 289,99 euro Click qui per approfondire

Sony HT-RT3 Sistema Home Cinema 5.1 Canali, Amplificatore digitale S-Master, 600 W, Bluetooth, NFC, USB, ClearAudio+, Ner In offerta a 179,99 euro sconto 40% Click qui per approfondire

Sony WH-XB900N Cuffie Wireless Noise Cancelling, EXTRA BASS, fino a 35 ore di Autonomia, Microfono Integrato, Quick Attention, compatibile con Amazon Alexa, Blu In offerta a 199 euro sconto 20% Click qui per approfondire

Xiaomi Mi Handheld Vacuum Cleaner Scopa Elettrica senza Fili, Filtro HEPA Lavabile, Tecnologia Ciclonica senza Sacco, Montaggio a Parete, Autonomia 30 Minuti, Bianco [Versione Italiana] In offerta a 239,90 euro sconto 4% Click qui per approfondire

Xiaomi Mi Air Purifier 2H Purificatore d’Aria, Rimozione Polline Polveri e Peli degli Animali, Copertura 18 – 31 m², Compatibile con Google Assistance e Alexa, Modalità Notte, Bianco In offerta a 145,91 euro sconto 3% Click qui per approfondire

Xiaomi Lampada da Comodino Smart, Mi Bedside Lamp 2, 9W, Comandi Touch, 16 Milioni di Colori Selezionabili, Controllabile in Remoto, Bianco [Versione Italiana] [Classe di efficienza energetica A] In offerta a 43,99 euro sconto 12% Click qui per approfondire

Xiaomi Mi Ionic Hair Dryer Asciugacapelli Ionico, 1800 W, con Diffusore Magnetico, Circolazione d’Aria Calda e Fredda, Bianco [Versione Italiana] In offerta a 39,99 euro Click qui per approfondire

Xiaomi Plafoniera Smart 32 W, Mi LED Ceiling Light, 2200 lm, Colore Temperatura 2700 K-5700 K, Bianco [Classe di efficienza energetica A+++] In offerta a 79,99 euro Click qui per approfondire

Corsair Stream Deck Mini Individuale Controllo Creazione di Contenuti in Diretta con 6 Tasti LCD Personalizzabili, per Windows 10 e MacOS 10.13 o Successivi In offerta a 89,99 euro sconto 10% Click qui per approfondire

Corsair Green Screen – Pannello Chroma Key Pieghevole per la Rimozione Dello Sfondo, con Telaio Autobloccante, Materiale Chroma-Key Verde Antipiega, Custodia Rigida di Alluminio In offerta a 154,99 euro sconto 7% Click qui per approfondire

SanDisk Plus SSD Unità a Stato Solido 480 GB, Velocità di Lettura fino a 535 MB/s, 2,5″, Sata III In offerta a 56,40 euro sconto 61% Click qui per approfondire

SanDisk Extreme Scheda di Memoria microSDXC da 64 GB e Adattatore SD con App Performance A2 e Rescue Pro Deluxe, fino a 160 MB/sec, Classe 10, UHS-I, U3, V30 In offerta a 19,99 euro sconto 41% Click qui per approfondire

Sandisk Ultra Flair 128 GB, Chiavetta USB 3.0, Velocità di Lettura fino a 150 MB/s, Nero In offerta a 27,15 euro sconto 53% Click qui per approfondire

SanDisk iXpand USB 3.0 Unità Flash da Backup da 128 GB per iPhone e iPad In offerta a 55,99 euro sconto 49% Click qui per approfondire

SanDisk Ultra Fit Unità Flash, USB 3.1 da 128 GB con Velocità fino a 130 MB/sec In offerta a 25,99 euro sconto 55% Click qui per approfondire

SanDisk Ultra Chiavetta USB 3.0 da 256 GB, fino a 100 MB/s In offerta a 40,99 euro sconto 60% Click qui per approfondire

SanDisk Plus SSD Unità a Stato Solido 1TB, Velocità di Lettura fino a 535 MB/s, 2,5″, Sata III In offerta a 101,99 euro sconto 55% Click qui per approfondire

SanDisk High Endurance Scheda MicroSD per Videosorveglianza da 128 GB In offerta a 37,49 euro Click qui per approfondire

Sandisk Micro SD Extreme Pro Mobile Scheda di Memoria da 128GB XC, Lettore USB 3.0, Nero In offerta a 166,86 euro sconto 31% Click qui per approfondire

Se siete una azienda o un professionista che lavora in regime di partita IVA vi ricordiamo che da qualche mese è attiva Amazon Business, la nuova modalità di acquisto con un portale apposito che mi mostra tutte le offerte del gigante dell’e-commerce in modo da rendere chiaro l’importo dell’IVA, rendere più semplice richiedere i documenti fiscali e fornire sempre più servizi alle aziende e ai titolari di partita IVA. Per saperne di più vi rimandiamo a questo articolo di macitynet.

