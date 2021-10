Offerte Amazon 26 ottobre fino al 49% su Apple, Anker, Linksys, Neewer, WD, Xiaomi

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Ancora in sconto:

E pure:

N.B. Le offerte citate molto spesso sono disponibili a tempo limitato e in quantità limitate. I prezzi riportati sono indicativi e possono subire variazioni nel corso dei giorni. Controllate sempre la corrispondenza tra prezzo originale e sconto

Apple Magic Keyboard (Ultimo Modello) – Italiano – Argento In offerta a 82,10 € – invece di 109,00 €

sconto 25% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Magic Keyboard – Italiano In offerta a 68,80 € – invece di 109,00 €

sconto 37% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Pencil (Prima Generazione) In offerta a 89,10 € – invece di 99,00 €

sconto 10% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Novità Apple AirTag In offerta a 29,00 € – invece di 35,00 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

2020 Apple MacBook Pro con Chip Apple M1 (13″, 8GB RAM, 256GB SSD) – Grigio siderale In offerta a 1209,00 € – invece di 1479,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Xiaomi Mi Desk Lamp 1S, Lampada Smart a LED da Scrivania, 4 Modalità di Luce, Temperatura Colore Regolabile, Controllabile da Remoto, Bianco, Versione Italiana [Classe di efficienza energetica A] In offerta a 34,99 € – invece di 38,90 €

sconto 10% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Yamaha C20A Soundbar – Cassa Altoparlante TV Compatta con Suono Surround e Subwoofer Integrato per Bassi Profondi – Connettività Bluetooth per lo Streaming di Musica senza Fili, Nero In offerta a 156,99 € – invece di 249,00 €

sconto 37% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Kindle Paperwhite, resistente all’acqua, schermo ad alta risoluzione da 6″, 8 GB, con pubblicità (generazione precedente – 10ª) In offerta a 89,99 € – invece di 129,99 €

sconto 31% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Kindle, ora con luce frontale integrata – Con pubblicità – Nero In offerta a 54,99 € – invece di 79,99 €

sconto 31% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Speaker Bluetooth Portatile Anker SoundCore 2 con suono stereo 12W, Bluetooth 5, BassUp, impermeabile IPX7, 24h di autonomia, associazione stereo WiFi, cassa bluetooth da casa, esterno, viaggi; In offerta a 33,99 € – invece di 45,99 €

sconto 26% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

homcom Scrivania Pieghevole con Libreria Salvaspazio in Metallo Bianco e Legno MDF Color Rovere, 106x48x128cm In offerta a 65,95 € – invece di 86,95 €

sconto 24% – fino al scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Bosch 2607017367 Punta per Trapano Set V-Line Titanium, Set di 103 Pezzi, Nero In offerta a 36,04 € – invece di 36,04 €

sconto 0% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Echo Show 8 (1ª generazione, modello 2019) | Schermo intelligente con Alexa | Resta sempre in contatto con l’aiuto di Alexa | Antracite In offerta a 84,99 € – invece di 109,99 €

sconto 23% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Nuovo Echo Show 5 (2ª generazione, modello 2021) | Schermo intelligente con Alexa e telecamera da 2 MP | Antracite In offerta a 59,99 € – invece di 84,99 €

sconto 29% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Lexar Chiavetta USB 128 GB, Pen Drive USB 3.0, USB Flash Drive Velocità di Lettura Fino a 100 MB/s, Metallo Memoria USB Stick per PC, Laptop, Computer, Auto, TV In offerta a 16,99 € – invece di 19,99 €

sconto 15% – fino al scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Samsung Memorie MZ-77Q1T0BW 870 QVO SSD Interno, 1 TB, SATA, 2.5″ In offerta a 89,80 € – invece di 95,50 €

sconto 6% – fino al scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Echo Dot (4ª generazione) – Altoparlante intelligente con Alexa – Ceruleo In offerta a 39,99 € – invece di 59,99 €

sconto 33% – fino al scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

WD 2TB Elements Portable, Hard Disk Esterno Portatile, USB 3.0 In offerta a 60,40 € – invece di 118,85 €

sconto 49% – fino al scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

1 BY ONE Stereo Giradischi Cinghia a 3 velocità e Altoparlante Integrato, Lettore Multiplo con Conversione da Vinili a MP3, USB per Riproduzione MP3, Output RCA, Connettore Phono, Legno In offerta a 59,49 € – invece di 99,99 €

sconto 41% – fino al 1 nov 21

Click qui per approfondire

Speaker Bluetooth Portatile Anker SoundCore 2 con suono stereo 12W, Bluetooth 5, BassUp, impermeabile IPX7, 24h di autonomia, associazione stereo WiFi, cassa bluetooth da casa, esterno, viaggi; In offerta a 33,99 € – invece di 39,99 €

sconto 15% – fino al 1 nov 21

Click qui per approfondire

Anker Power Port, 5 Porte USB, Caricatore da 60 W, 1 Porta con Power Delivery per Apple MacBook, Nexus 5 X/6P e 4 Porte PowerIQ per iPhone, iPad, Samsung e Altri dispositivi. In offerta a 28,89 € – invece di 33,99 €

sconto 15% – fino al 1 nov 21

Click qui per approfondire

Anker PowerCore Slim 10000 PD, USB-C Portable Charger (20W), 10000mAh Power Delivery Power Bank for iPhone 11 / PRO / 8/ XS/XR, S10, Pixel 3, And More (Charger Not Include) In offerta a 29,99 € – invece di 35,99 €

sconto 17% – fino al 1 nov 21

Click qui per approfondire

Anker Powerbank Wireless PowerCore da 10.000 mAh con USB-C (Solo Ingresso), caricabatteria Portatile Compatibile con iPhone 11, Samsung, iPad 2020 PRO, AirPods e Altro. In offerta a 29,99 € – invece di 39,99 €

sconto 25% – fino al 1 nov 21

Click qui per approfondire

Divoom Pixoo – Cornice portafoto digitale Pixel Art, con luce atmosferica da 8,6″, controllo app, orologio Smart a LED, da scrivania/parete, lampada decorativa per stanza da gaming, decorazione(nero) In offerta a 50,99 € – invece di 79,99 €

sconto 36% – fino al 1 nov 21

Click qui per approfondire

Linksys Serie Tri-Band Velop MX12600 Sistema Wi-Fi 6 Mesh per Casa, Copertura fino a 830 m², Confezione da 3, Bianco In offerta a 529,99 € – invece di 649,99 €

sconto 18% – fino al 8 nov 21

Click qui per approfondire

Linksys Router WiFi 5 Tri-Band Mesh MR9000 AC3000, Compatibile con il Sistema WiFi Mesh per Tutta la Casa Linksys, 4 Porte Gigabit Ethernet, Filtro Famiglia tramite l?App Linksys In offerta a 149,99 € – invece di 199,99 €

sconto 25% – fino al 8 nov 21

Click qui per approfondire

Muson Supporto Smartphone per Auto, Cruscotto/Parabrezza Porta Cellulare da Auto, 360° di Rotazione Braccio Estensibile Supporto Cellulare Auto Compatibile con iPhone 12/12 Mini/11 PRO Max, Samsung In offerta a 19,19 € – invece di 32,99 €

sconto 42% – fino al 1 nov 21

Click qui per approfondire

Anker Nebula Capsule Max, mini proiettore portatile Wi-Fi, 200 lumen ANSI, HD da 720p nativo, altoparlante da 8 W, proiettore film, immagine da 100 pollici, 4 ore di video, intrattenimento domestico In offerta a 399,99 € – invece di 499,99 €

sconto 20% – fino al 1 nov 21

Click qui per approfondire

Neewer Stand Asta Sospensione Braccio Forbice Supporto Anti-vibrazione Adattatore a Vite da 3/8 “a 5/8” per Studio Trasmissioni Radio Palcoscenici Stazioni (Bianco) In offerta a 17,59 € – invece di 24,99 €

sconto 30% – fino al 6 nov 21

Click qui per approfondire

Neewer Kit di Microfono a Condensatore Professionale per Registrazioni Trasmissioni Stand Asta di Sospensione Regolabile per Micirofono con Supporto Anti-vibrazione Serratura da Tavolo In offerta a 30,59 € – invece di 38,99 €

sconto 22% – fino al 1 nov 21

Click qui per approfondire

Neewer NW-009 Panca Regolabile da Tavolo Imbottita Panca da Tastiera Musicale, Sgabello in Pelle in Backless, Costruzione in Legno Massiccio Rigido con Capacità di Carico Fino a 113kg(Nero) In offerta a 73,94 € – invece di 89,99 €

sconto 18% – fino al 1 nov 21

Click qui per approfondire

Neewer® Resistente Supporto Stand Stile Z per Tastiera con Altezza Regolabile 23.2-35.4″/59-90cm & Largezza Regolabile 24.6-40.9″/62.6-104cm In offerta a 66,29 € – invece di 83,99 €

sconto 21% – fino al 1 nov 21

Click qui per approfondire

Neewer Parabrezza Isolante per Microfono Compatto da Tavolo con Supporto Schiuma Fonoassorbente per Registrazione di Suoni da Studio Trasmissione (Mic e Montaggio Antiurto non inclusi) In offerta a 31,01 € – invece di 39,99 €

sconto 22% – fino al 1 nov 21

Click qui per approfondire

Neewer 2 Kit d?Illuminazione Luce 660 LED Dimmerabile Bicolore 3200-5600K 40W Gestione via APP, CRI Alto, con Diffusore, Barndoor, Borsa di Trasporto per YouTube Video In offerta a 194,64 € – invece di 235,99 €

sconto 18% – fino al 1 nov 21

Click qui per approfondire

Neewer Microfono a USB per Windows & Mac, con Stand Asta di Sospensione Braccio a Forbici, Supporto Anti-vibrazione, Filtro Pop, Cavo USB & Serratura da Tavolo (Blu/Argento) In offerta a 34,84 € – invece di 43,99 €

sconto 21% – fino al 1 nov 21

Click qui per approfondire

ANYCUBIC Mega S, Stampante 3d Professionali Piastra di costruzione riscaldata UltraBase + Estrusore Kit, dimensioni di stampa 210 x 210 x 205mm In offerta a 220,99 € – invece di 400,99 €

sconto 45% – fino al 1 nov 21

Click qui per approfondire

WD Blue SN550 500 GB SSD NVMe, Gen3 x 4 PCIe, M.2 2280, 3D NAND In offerta a 48,99 € – invece di 94,99 €

sconto 48% – fino al 1 nov 21

Click qui per approfondire

WD Blue SN550 1 TB SSD NVMe, Gen3 x 4 PCIe, M.2 2280, 3D NAND In offerta a 91,99 € – invece di 170,99 €

sconto 46% – fino al 1 nov 21

Click qui per approfondire

WD 16TB Elements Desktop, Hard Disk esterno USB 3.0 In offerta a 329,99 € – invece di 503,99 €

sconto 35% – fino al 1 nov 21

Click qui per approfondire

WD Blue SN550 2 TB SSD NVMe, Gen3 x 4 PCIe, M.2 2280, 3D NAND In offerta a 182,99 € – invece di 337,99 €

sconto 46% – fino al 1 nov 21

Click qui per approfondire

WD_BLACK 5 TB P10 Hard Disk per Xbox, Disco Rigido Esterno Portatile con Licenza Xbox Game Pass di 1 Mese In offerta a 133,99 € – invece di 192,99 €

sconto 31% – fino al 1 nov 21

Click qui per approfondire

WD_BLACK 1 TB P10 Hard Disk per Xbox, Disco Rigido Esterno Portatile con Licenza Xbox Game Pass di 1 Mese In offerta a 64,99 € – invece di 89,99 €

sconto 28% – fino al 1 nov 21

Click qui per approfondire

WD BLACK SN750 SE 500 GB PCIe Gen4 SSD NVMe , velocità di lettura fino a 3600 MB/s In offerta a 71,99 € – invece di 106,99 €

sconto 33% – fino al 1 nov 21

Click qui per approfondire

WD_BLACK SN750 SE 500 GB NVMe SSD Battlefield 2042 PC Game Code Bundle, con velocità di lettura fino a 3.600 MB/sec In offerta a 101,99 € – invece di 138,99 €

sconto 27% – fino al 1 nov 21

Click qui per approfondire

WD BLACK SN750 SE 1 TB PCIe Gen4 SSD NVMe , velocità di lettura fino a 3600 MB/s In offerta a 130,99 € – invece di 205,99 €

sconto 36% – fino al 1 nov 21

Click qui per approfondire

WD_BLACK SN750 SE 1 TB NVMe SSD Battlefield 2042 PC Game Code Bundle, con velocità di lettura fino a 3.600 MB/sec In offerta a 171,49 € – invece di 241,99 €

sconto 29% – fino al 1 nov 21

Click qui per approfondire

Western Digital WD My Book Desktop Hard Disk Esterno RAID USB 3.1 e Software di Backup Automatico, Nero, 16 TB In offerta a 444,99 € – invece di 659,99 €

sconto 33% – fino al 1 nov 21

Click qui per approfondire

Western Digital WD My Book Duo Desktop Hard Disk Esterno RAID USB 3.1 e Software di Backup Automatico, Nero, 36 TB In offerta a 881,99 € – invece di 1053,99 €

sconto 16% – fino al 1 nov 21

Click qui per approfondire

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).