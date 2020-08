Offerte Amazon 27 agosto fino al 54%: Apple, Logitech, Samsung, TP-Link, Casio

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo suAmazon.

Nuovo Apple MacBook Pro (13″, 8GB RAM, 256GB Memoria SSD, Magic Keyboard) – Grigio siderale – In offerta a 1379,00 € – invece di 1529,00 €

sconto 10% – fino al 27 agosto 2020

Logitech MX Keys Tastiera Wireless Illuminata Avanzata per Mac, Digitazione Tattile, Tasti Retroilluminati a LED, Bluetooth, USB-C, Batteria 10 giorni, Apple macOS, Struttura Metallica – Grigio In offerta a 89,54 € – invece di 114,99 €

sconto 22% – fino al 27 agosto 2020

TP-Link Telecamera Wi-Fi Interno, Videocamera sorveglianza 1080P, Visione Notturna, Audio Bidirezionale, Notifiche in tempo reale del sensore di movimento(Tapo C200) In offerta a 24,99 € – invece di 39,90 €

sconto 37% – fino al 27 agosto 2020

Samsung Galaxy Watch3 Smartwatch Bluetooth, cassa 41mm acciaio, cinturino pelle, Saturimetro, Rilevamento cadute, Monitoraggio sport, 48,2g, Batteria 247 mAh, IP68, Mystic Silver [Versione Italiana] In offerta a 393,99 € – invece di 393,99 €

sconto 0% – fino al 27 agosto 2020

AFAITH Treppiedi Cellulare Flessibile, Cavalletto per Fotocamera Mini Viaggio Treppiede con Bluetooth Telecomando, Supporto Smartphone per treppiede, Universale Mount per Macchina Fotografica etc In offerta a 13,59 € – invece di 18,99 €

sconto 28% – fino al 30 agosto 2020

AmazonBasics – Antenna TV e radio digitali, da interni ed esterni, per HDTV, ricevitore DVB-T, VHF, UHF e FM, portata 48 km In offerta a 19,99 € – invece di 23,11 €

sconto 14% – fino al 1 settembre 2020

AGPTEK Ventilatore Portatile a Mano USB Ricaricabile Palmare Fan Luce Corolata Tre Livelli di Vento Batteria Ricaricabile 2600mAh,Tranquillissima, Blu In offerta a 10,19 € – invece di 14,99 €

sconto 32% – fino al 30 agosto 2020

Aicok Montalatte Elettrico, Montalatte Silenzioso, Controllo della Temperatura, Spegnimento Automatico, Schiumatore 3 in 1 con Doppio Rivestimento Antiaderente, per Caffè, Latte, Cappuccino In offerta a 28,04 € – invece di 32,99 €

sconto 15% – fino al 30 agosto 2020

Andoer Videocamera Azione Treppiede Fluid Drag Pan Capo Idraulico Testa Panoramica Fotografica per Canon Nikon Sony DSLR Videocamera Ripresa In offerta a 29,01 € – invece di 39,99 €

sconto 27% – fino al 5 settembre 2020

Anker Cuffie Bluetooth 5.0 Soundbuds Slim, Impermeabilità IPX7, 10 Ore di Autonomia, Auricolari Bluetooth Sport, Ricarica Veloce, Accessori in Più Dimensioni, per Sport, Corsa, Palestra, Lavoro, Casa In offerta a 19,99 € – invece di 29,99 €

sconto 33% – fino al 30 agosto 2020

Anker Hub USB, Adattatore USB C PowerExpand+ 7 in 1 con HDMI 4K, Power Delivery 60W, Ethernet a 1 Gbps, 2 Porte USB 3.0 e Lettori schede SD/microSD per MacBook PRO 2016/2017/2018, Chromebook, XPS In offerta a 39,99 € – invece di 49,99 €

sconto 20% – fino al 30 agosto 2020

Anker Powerbank PowerCore 26800 – Batteria Esterna con 3 Porte USB e 2 Porte di Entrata Micro USB per RIcaricarsi più Velocemente – Power Bank Portatile per Smartphone Android, iPhone e Tanto Altro In offerta a 39,94 € – invece di 46,99 €

sconto 15% – fino al 30 agosto 2020

Anker PowerCore 10000 PD Redux, Power Bank con Power Delivery (18W) USB-C per Caricatore Portatile da 10000 mAh per iPhone 8/8+/X/XS/XR/XS Max, Samsung Galaxy S10, Pixel 3/3XL, iPad PRO 2018 e Altri In offerta a 29,99 € – invece di 39,99 €

sconto 25% – fino al 30 agosto 2020

Apexcam Action Cam Pro?Aggiornato?4K 20MP Fotocamera EIS WIFI 2 Pollici Ultra HD Impermeabile 40M Sott’acqua con Mic Esterno 2.4G Telecomando 170°Grandangolare due 1200mAh Batterie e il Kit Accessori In offerta a 50,98 € – invece di 59,98 €

sconto 15% – fino al 30 agosto 2020

CASIO G-SHOCK Orologio da Polso, Quadrante Digitale da Uomo, Resina, Colore Nero In offerta a 69,90 € – invece di 89,00 €

sconto 21% – fino al 6 settembre 2020

Casse Bluetooth, Tribit Altoparlante Bluetooth Impermeabile IPX7 cassa usb portatile con Basso+ Esclusivo 20 Ore Gioco speaker radio portatili per Giardino, Festa, Auto, Viaggio, Spiaggia In offerta a 28,04 € – invece di 40,00 €

sconto 30% – fino al 30 agosto 2020

AUKEY Cavo USB A a USB C 90 Gradi (1m 2-Pezzi) Nylon & Connettore Metallico Cavo Type C Trasmissione e Ricarica per Samsung Note 9 S9 S10, MacBook Pro, Nexus 6P, Google Chromebook Pixel – Nero e Rosso In offerta a 11,04 € – invece di 12,99 €

sconto 15% – fino al 30 agosto 2020

Etekcity Bilancia Pesapersone Digitale Bilancia Impedenziometrica Bluetooth Senza Fili per Dispositivi iOS e Android con 12 Indici di Misurazione, 3 Batterie AAA e Misura di Nastro Incluse, Bianco – In offerta a 22,94 € – invece di 28,98 €

sconto 21% – fino al 30 agosto 2020

eufy Robot aspirapolvere [BoostIQ] RoboVac 15C Max, connessione Wi-Fi, Super Sottile, aspirazione a 2.000 Pa, Silenzioso, aspirapolvere Robot autocaricabile, pulisce parquet e tappeti a Pelo Medio In offerta a 179,99 € – invece di 227,99 €

sconto 21% – fino al 30 agosto 2020

AUKEY Elite Knight Mouse da Gioco Wireless, RGB Mouse Gaming Wireless Doppia Modalità (Cablata e Wireless), 16000 DPI, Pulsante di Fuoco, 8 Pulsanti Programmabili, Effetti di Illuminazione RGB e Macro In offerta a 29,74 € – invece di 64,99 €

sconto 54% – fino al 30 agosto 2020

AUKEY Lampada da Terra a LED 9W, Piantana non Sforza la Vista, Lampada Touch con Regolazione Continua, Illuminazione Bianca Naturale per Rilassarsi, Leggere e Lavorare In offerta a 25,49 € – invece di 29,99 €

sconto 15% – fino al 30 agosto 2020

AUKEY Mouse Gaming RGB, Mouse FPS con 5000 DPI Reali, 6 Pulsanti Programmabili, Multicolore Retroilluminato, Design Ergonomico, Mouse da Gioco Ottico ad Alta precisione per Gamer Professionista, Nero In offerta a 19,05 € – invece di 35,99 €

sconto 47% – fino al 30 agosto 2020

AUKEY Supporto Cellulare Auto 360 Gradi di Rotazione (Garanzia a Vita) Porta Telefono Auto Universale per iPhone 11 / X / 8/7, Samsung S9 / 8/7, Xiaomi, Huawei e GPS Dispositivi In offerta a 8,49 € – invece di 9,99 €

sconto 15% – fino al 30 agosto 2020

AUKEY USB C Caricatore da Muro 60W Power Delivery, Caricatore USB C con Dynamic Detect & GaN Tech, Caricatore USB da Muro per MacBook, iPhone 11/11 PRO/PRO Max/XS, Pixel, Nintendo Switch ECC. In offerta a 42,49 € – invece di 49,99 €

sconto 15% – fino al 30 agosto 2020

CHOETECH Caricatore USB C PD 100W con GaN Tech, 100W Power Delivery Caricatore da Muro 2 porte USB C per MacBook PRO/Air, MacBook, iPad PRO, Dell XPS 13, HP Spectre, Lenevo Thinkpad, Chromebook Pixel In offerta a 37,39 € – invece di 43,99 €

sconto 15% – fino al 30 agosto 2020

CHOETECH Caricatore Wireless 2 Posti, Caricatore Senza Fili, Qi Ricarica Rapida 7.5W per iPhone 11/11 PRO/XS Max/XR/XS/SE 2,10W per Galaxy S20/Note 10/S10/S10 Plus/S10E/S9/S9+/S8/S8 Plus (Stand+Pad) In offerta a 20,39 € – invece di 23,99 €

sconto 15% – fino al 30 agosto 2020

CHOETECH Hub USB C MacBook PRO Adattatore, 7 in 1 HUB con Thunderbolt 3 100W PD, 4K HDMI, USB 3.0, Lettore Schede SD/Micro SD, Porta Dati USB-C per MacBook Air 2018/2019/2020 e MacBook PRO 2020-2016 In offerta a 24,64 € – invece di 29,99 €

sconto 18% – fino al 30 agosto 2020

Corsair K70 RGB MK.2 Tastiera Meccanica Gaming Cherry MX Speed, Veloce e Preciso, Retroilluminato RGB LED, Italiano, QWERTY, Nero In offerta a 152,99 € – invece di 179,99 €

sconto 15% – fino al 31 agosto 2020

dodocool HUB USB C, 7-in-1 Adattatore USB C HDMI 4k, USB C Hub con USB-C 100W PD, 3 Porta USB 3.0, Slot SD/TF, Adattatore MacBook PRO/Air 2020/2019/ 2018, per Samsung, dell XPS, Chromebook, MateBook In offerta a 23,79 € – invece di 23,78 €

sconto -0% – fino al 30 agosto 2020

De’Longhi ECAM 45.760.W Eletta Cappuccino Macchina da caffè Automatica, 1450 W, 2 Cups, Acciaio e plastica, Argento, Bianco In offerta a 589,99 € – invece di 1100,00 €

sconto 46% – fino al 28 agosto 2020

De’Longhi Nespresso Lattissima Touch Animation EN560.B Macchina da caffè, 1400 W, 1 Tazza, 19 Bar, Plastica, Nero In offerta a 179,99 € – invece di 280,00 €

sconto 36% – fino al 30 agosto 2020

