Offerte Amazon 27 agosto fino al 56%: Huawei, HP, Ring, Anker, RavPower, Samsung

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide soltanto su poche unità e ancora per qualche ora su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

N.B. Le offerte Flash sono a tempo limitato e in quantità limitate. Quindi anche se avete la possibilità di comprare fino a mezzanotte, non è detto che i prodotti siano realmente disponibili fino a quell’ora perché le scorte potrebbero essere terminate

Luce Solare LED Esterno, Kilponen 108 LED Super Luminosa Lampada Solare con Sensore di Movimento [270º Illuminazione 2 Pezzi] Luci Solari da Parete Impermeabile Solare con 3 Modalità per Giardino [Classe di efficienza energetica A] Click qui per approfondire

RAVPower Caricatore USB da Muro a 3 Porte (30W, 5V/6A), con Output Massima fino a 2.4A, Compatto per iPhone XS XR X 8 7Plus, iPad, Galaxy S9 S8 Note 8 e Altri Dispositivi USB (Nero)

Etekcity Bilancia da Cucina Elettronica in Acciaio Inossidabile 5kg/ 11lb, Ciotola Mescolata, Timer Allarme, Indicatore Temperatura, Display Retroilluminato, Argento

Huawei Mediapad T3 10 Tablet WiFi, CPU Quad-Core A53, 2 GB RAM, 16 GB, Display da 10 Pollici, Grigio (Space Gray)

Anker Hub USB Premium 7-in-1, con Erog. di Potenza a 100W, Porta Dati USB C, 4K USB C a HDMI, Card Reader MicroSD/SD, 2 Porte USB 3.0, per MacBook PRO 2016/2017/2018, iPad PRO 2018, Chromebook, XPS

Anker – Hub dati ultra sottile con 4 porte USB 3.0 con cavo esteso da 0,6 m per MacBook, Mac Pro/Mini, iMac, Surface Pro, XPS, notebook, chiavette USB, hard disk e altro

HP 32S Monitor, 32″, 5ms, Full HD (1920×1080), IPS Retroilluminato a LED, Nero

Videocamera di sicurezza Ring Stick Up Cam Wired HD, con sistema di comunicazione bidirezionale, colore bianco, compatibile con Alexa

Ring Floodlight Cam | Videocamera di sicurezza HD con faretti integrati, sistema di comunicazione bidirezionale e allarme acustico

Videocamera di sicurezza Ring Stick Up Cam Battery HD, con sistema di comunicazione bidirezionale, colore nero, compatibile con Alexa

Huawei MateBook D Laptop da 15.6″, 1080P FHD Ultrabook, Intel Core i3-8130U, 8 GB RAM, 256 GB SSD, Windows 10 Home, Argento

Huawei Mate 20 Pro (Twilight) più Cover Originale, Telefono con 128 GB, Display Oled 6.39″ QHD+, Processore Octa Core dinamico con Intelligenza Artificiale [Versione Italiana] Click qui per approfondire

Huawei Mate 20 Pro (Black) più Cover Originale, Telefono con 128 GB, Display Oled 6.39″ QHD+, Processore Octa Core dinamico con Intelligenza Artificiale, Dual SIM [Versione Italiana] Click qui per approfondire

Huawei Mate 20 Pro (Blu) più Cover Originale, Telefono con 128 GB, Display Oled 6.39″ QHD+, Processore Kirin 980 Octa Core dinamico con Intelligenza Artificiale [Versione Italiana] Click qui per approfondire

Huawei P30 Pro (Breathing Crystal) Smartphone + Cover Trasparente, 8GB RAM, Memoria 128GB, Display 6.47″ FHD+, CPU Kirin 980, Quadrupla Fotocamera 40+20+8MP, Sensore TOF, SuperZoom 50x [Italia] [Classe di efficienza energetica A+++] Click qui per approfondire

Huawei P30 Pro (Black) Smartphone + Cover Trasparente, 8GB RAM, Memoria 128GB, Display 6.47″ FHD+, Processore Kirin 980, Quadrupla Fotocamera 40+20+8MP, Sensore TOF, SuperZoom 50x, [Italia] [Classe di efficienza energetica A+++] Click qui per approfondire

Huawei P30 Pro (Sunrise) Smartphone + Cover Trasparente, 8GB RAM, Memoria 128GB, Display 6.47″ FHD+, Processore Kirin 980, Quadrupla Fotocamera 40+20+8MP, Sensore TOF, SuperZoom 50x, [Italia] Click qui per approfondire

Huawei P30 Pro (Aurora) Smartphone + Cover Trasparente, 8GB RAM, Memoria 128GB, Display 6.47″ FHD+, Processore Kirin 980, Quadrupla Fotocamera 40+20+8MP, Sensore TOF, SuperZoom 50x, [Italia] [Classe di efficienza energetica A+++] Click qui per approfondire

HUAWEI AP55S Cavo Dati e Ricarica, 5V/2A, Bianco

Huawei Mate 20 (Black) Smartphone + Speaker Bluetooth, 128 GB+4GB RAM, Display 6.53″ Full HD+, Processore Octa Core dinamico con Intelligenza Artificiale [Versione Italiana] Click qui per approfondire

Huawei Mate 20 (Blue) Smartphone + Speaker Bluetooth, 128 GB+4GB RAM, Display 6.53″ Full HD+, Processore Octa Core dinamico con Intelligenza Artificiale [Versione Italiana] Click qui per approfondire

Siete già iscritti ad Amazon Business?

Se siete una azienda o un professionista che lavora in regime di partita IVA vi ricordiamo che da qualche mese è attiva Amazon Business, la nuova modalità di acquisto con un portale apposito che mi mostra tutte le offerte del gigante dell’e-commerce in modo da rendere chiaro l’importo dell’IVA, rendere più semplice richiedere i documenti fiscali e fornire sempre più servizi alle aziende e ai titolari di partita IVA. Per saperne di più vi rimandiamo a questo articolo di macitynet.

