Offerte Amazon 27 agosto fino al 59% su Apple, Xgimi, Ibiza, Atoto, Loctite, Foppapedretti, Barbie

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte su Amazon valide nel momento in cui scriviamo.

Sono ancora valide queste offerte:

E pure:

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Offerte Apple

Apple 2021 Computer desktop all-in-one iMac con chip M1: CPU 8 core, GPU 7 core, display Retina da 24″, 8GB di RAM, 256GB di archiviazione SSD. Compatibile con iPhone/iPad; color Argento In offerta a 1289,00 € – invece di 1579,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2023 Computer desktop Mac mini con chip M2, 8GB di RAM, 512GB di archiviazione SSD, Gigabit Ethernet. Compatibile con iPhone/iPad In offerta a 849,00 € – invece di 959,00 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2020 Mac mini con Chip M1 (8GB RAM, 512GB SSD) In offerta a 799 € – invece di 899,00 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

Apple PC Portatile MacBook Air 2022 con chip M2: display Liquid Retina 13,6″, 8GB di RAM, 256GB di archiviazione​​​​​​​ SSD storage, tastiera retroilluminata; color​​​​​​​ Argento In offerta a 1199,00 € – invece di 1349,00 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2023 MacBook Air portatile con chip M2: display Liquid Retina da 15,3″, 8GB di RAM, 512GB di archiviazione SSD, videocamera FaceTime HD a 1080p. Compatibile con iPhone/iPad – Mezzanotte In offerta a 1668,99 € – invece di 1879,00 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2023 MacBook Air portatile con chip M2: display Liquid Retina da 15,3″, 8GB di RAM, 256GB di archiviazione SSD, videocamera FaceTime HD a 1080p. Compatibile con iPhone/iPad – Mezzanotte In offerta a 1464,99 € – invece di 1649,00 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

Apple PC Portatile MacBook Air 2020: Chip M1, Display Retina 13″, 8GB RAM, 256GB SSD, Tastiera retroilluminata, Videocamera FaceTime HD, Touch ID – Argento In offerta a 899,00 € – invece di 1229,00 €

sconto 27% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Pro (256 GB) – Argento In offerta a 1279,00 € – invece di 1469,00 €

sconto 13% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Pro Max (128 GB) – Viola scuro In offerta a 1289,00 € – invece di 1489,00 €

sconto 13% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Pro Max (256 GB) – Argento In offerta a 1399,00 € – invece di 1619,00 €

sconto 14% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 (128 GB) – Azzurro In offerta a 829,00 € – invece di 1029,00 €

sconto 19% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 (256 GB) – Azzurro In offerta a 959,99 € – invece di 1159,00 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Plus (128 GB) – Azzurro In offerta a 998,00 € – invece di 1179,00 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Plus (256 GB) – Mezzanotte In offerta a 1049,00 € – invece di 1309,00 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Watch Series 8 (GPS, 41mm) Smartwatch con cassa in alluminio (PRODUCT) RED con Cinturino Sport (PRODUCT) RED – Regular. Fitness tracker, app Livelli O₂, resistente all’acqua In offerta a 419,00 € – invece di 509,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Watch SE (2ª gen.) (GPS, 40mm) Smartwatch con cassa in alluminio e Cinturino Sport color mezzanotte – Regular. Fitness tracker, monitoraggio del sonno, Rilevamento incidenti In offerta a 259,00 € – invece di 309,00 €

sconto 16% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2021 iPad (10,2″, Wi-Fi, 64GB) – Argento (9ª generazione) In offerta a 319,00 € – invece di 439,00 €

sconto 27% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2022 iPad Air (Wi-Fi, 64GB) – Galassia (5a Generazione) In offerta a 649 € – invece di 789,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2021 iPad (10,2″, Wi-Fi, 64GB) – Grigio siderale (9ª generazione) In offerta a 329,00 € – invece di 439,00 €

sconto 25% – fino a scadenza sconosciuta

Apple AirPods Pro wireless bianco (seconda generazione) ​​​​​​​ In offerta a 247,99 € – invece di 299,00 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

Apple AirPods con custodia di ricarica tramite cavo (seconda generazione) In offerta a 122,00 € – invece di 159,00 €

sconto 23% – fino a scadenza sconosciuta

Apple AirTag In offerta a 29,00 € – invece di 39,00 €

sconto 26% – fino a scadenza sconosciuta

Apple AirTag in confezione da 4: traccia e trova le tue chiavi, il tuo portafoglio, le tue valigie, il tuo zaino e molto altro. Installazione semplice con un solo tocco su iPhone ed iPad. In offerta a 99,99 € – invece di 129,00 €

sconto 22% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Magic Mouse: Bluetooth, ricaricabile. Compatibile con Mac o iPad; Bianco, superficie Multi-Touch In offerta a 65,00 € – invece di 85,00 €

sconto 24% – fino a scadenza sconosciuta

Apple USB-C Power Adapter 20W White In offerta a 19,00 € – invece di 25,00 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Altre Offerte

Amazon Basics MicroSDXC, 512 GB, con Adattatore SD, A2, U3, velocità di lettura fino a 100 MB/s, Nero In offerta a 39,20 € – invece di 78,50 €

sconto 50% – fino a 9 set 23

ATOTO F7 WE 7 Pollici Autoradio 2 DIN, CarPlay senza fili e Android Auto senza fili, schermo tattile Stereo Auto con Bluetooth, Mirror Link, Vista posteriore in diretta, Ricarica rapida, F7G2A7WE In offerta a 178,42 € – invece di 209,90 €

sconto 15% – fino a 27 ago 23

ATOTO F7 WE Autoradio 2 Din, 7 Pollici HD Schermo Tattile Stereo Auto Bluetooth, CarPlay Senza Fili, Android Auto, FM/AM, MirrorLink, LRV con Telecamera di backup, MIC, Ricarica Rapida, F7G2B7WES01 In offerta a 203,99 € – invece di 239,00 €

sconto 15% – fino a 27 ago 23

ATOTO P8 1080P On-Dash Cam e ingresso telecamera DVR posteriore, 7” QLED Portatile Autoradio, Carplay senza fili e Android Auto senza fili, Bluetooth, Telecomando, WDR e dimmer automatico, P807PR In offerta a 220,92 € – invece di 369,90 €

sconto 40% – fino a 27 ago 23

Ibiza – STREE-WAVE – Diffusore portatile a batteria da 8″/400W con Bluetooth, USB e microSD – effetto WAVE LED e connessione wireless TWS – Nero In offerta a 152,15 € – invece di 179,00 €

sconto 15% – fino a 2 set 23

Ibiza – XTK15A – Sistema di diffusori attivi PLUG & PLAY da 15″/38cm con 600W RMS di potenza – tweeter a compressione, sistema bass reflex, modulo amplificatore, ingressi LINE/MICRO – Nero In offerta a 212,41 € – invece di 249,90 €

sconto 15% – fino a 2 set 23

Ibiza – PORT12VHF-BT – Diffusore portatile 12″/700W MAX con 2 microfoni (VHF), telecomando e custodia protettiva – Bluetooth, USB, SD – Autonomia da 5 a 7h In offerta a 220,15 € – invece di 259,00 €

sconto 15% – fino a 2 set 23

Ibiza – STREET-WAVE-MAX – Sistema di altoparlanti portatili a batteria da 600W/12″ con Bluetooth, USB e microSD – Effetti LED WAVE e connessione wireless TWS – Nero In offerta a 245,65 € – invece di 289,00 €

sconto 15% – fino a 2 set 23

XGIMI MoGo 2 Proiettore Portatile, Mini Proiettore con Wifi e Bluetooth, Android TV 11.0, 400 Lumen ISO, Altoparlanti 2X8W, Auto Focus, Evitamento di Oggetti e Adattamento dello Schermo In offerta a 299 – invece di 399

sconto 25% – fino a 27 ago 23

Ultrasport Cavalletto Biciclette, per mountain bike e tutti tipi biciclette a 30 kg, incl. portautensili scomparto magnetico, girevole 360°, sgancio rapido adatto alla vernice, Nero/Rosso In offerta a 39,99 – invece di 69,9

sconto 43% – fino a 7 set 23

Ultrasport Tappetino Multifunzionale Forma Fisica, tappetino attrezza forma fisica, tappetino protezio pavimento cross allenatore, roulant e altre attrezzature llenamento, 200x90cm, Colore: Antracite In offerta a 29,99 – invece di 43,99

sconto 32% – fino a 7 set 23

Ultrasport F-Bike, Bicicletta Trainer, Fitness Bicicletta LCD Computer allenamento, Cyclette pieghevole, Max. Peso 110 kg, misurazione pulsazioni, 8 livelli resistenza, ruota rifinitura, Argento/Nero In offerta a 89,99 – invece di 168,99

sconto 47% – fino a 7 set 23

Ultrasport F-Bike 200B, trainer per bicicletta, cyclette pieghevole, con schienale, computer allenam LCD, peso massim utent 110 kg, misurazione frequenz cardiaca, 8 livelli resistenza, Arancio/Bianco In offerta a 119,99 – invece di 229,99

sconto 48% – fino a 7 set 23

Vinsetto Poltrona da Gaming con Altezza Schienale Regolabile, Sedia Ufficio con Poggiatesta e Cuscino Lombare Nera e Arancione In offerta a 99,69 – invece di 157,95

sconto 37% – fino a 27 ago 23

Pattex Sigillante Silicone SL 620 Serramenti ed Edilizia, Resiste alle Muffe, agli Agenti Atmosferici, ad Acidi e Basi Diluiti, ai Raggi UV, Certificato ISO 11600, Marrone RAL 8014, Cartuccia da 300ml In offerta a 6,99 € – invece di 8,30 €

sconto 16% – fino a 9 set 23

Pattex Sigillante Silicone SL620 Serramenti ed Edilizia Bianco, Sigillante Neutro a Basso Modulo, Resiste alle Muffe, agli Agenti Atmosferici, ad Acidi e Basi Diluiti, ai Raggi UV, Cartuccia da 300ml In offerta a 8,09 € – invece di 8,30 €

sconto 3% – fino a 9 set 23

Pattex Barbecue e Caminetti Silicone alte temperature, Sigillante verniciabile resistente alla fiamma diretta, Silicone grigio per caldaie, camini, forni e stufe, 1 x 280 ml In offerta a 14,29 € – invece di 17,99 €

sconto 21% – fino a 9 set 23

Ibiza – PORT15VHF-BT – Altoparlante portatile 15″/800W MAX con 2 microfoni (VHF), telecomando e custodia protettiva – Bluetooth, USB, SD – autonomia da 6 a 8 ore In offerta a 254,15 € – invece di 299,00 €

sconto 15% – fino a 2 set 23

Loctite Scollatutto, Rimuovi colla in tubetto per tutte le superfici, Rimuove qualsiasi colla cianoacrilica, colla gel, colla trasparente, Rimuovi etichette e residui adesivi, 1x5g In offerta a 5,49 € – invece di 8,99 €

sconto 39% – fino a 9 set 23

Loctite Super Attak Precision Plus, Colla liquida trasparente con beccuccio extra lungo, Colla attaccatutto forte multimateriale, Super colla resistente e precisa, 1x8g In offerta a 7,09 € – invece di 7,99 €

sconto 11% – fino a 9 set 23

Loctite Super Attak Power Easy Gel Control, colla trasparente e potente, colla forte inodore, formula gel che non si attacca alle dita, colla riposizionabile, tubo da 4 g In offerta a 10,59 € – invece di 13,99 €

sconto 24% – fino a 9 set 23

MasterChef Grattugia Limone, Grattuggiato Formaggio Manuale, Perfetto per Parmigiano, Mela, Agrumia, Aglio, Moscata e altro, Acciaio Inox, Lavabile in Lavastoviglie In offerta a 6,55 € – invece di 9,99 €

sconto 34% – fino a 9 set 23

MasterChef Grembiule Cucina Uomo & Donna e Chef, Perfetto Fur Cucinare, Barbecue, Cinturino Regolabile in Pelle Vegana, Tasche Grande, 100% Cotone, Lavabile in Lavatrice, Cotton, Bianco/Nero In offerta a 9,14 € – invece di 14,99 €

sconto 39% – fino a 9 set 23

MasterChef Bilancia Cucina Digitale, Pesa Cucina Elettronica per Alimenti, in Grammi e Once (Limite di 5 kg), con Funzione Tare, Vetro temperato, Spegnimento Automatico, Professionale, Argent In offerta a 9,83 € – invece di 14,99 €

sconto 34% – fino a 9 set 23

MasterChef Tagliere Legno da Cucina, Asse per Pane, Pizza, Aperitivo e altro, Bamboo, con Scanalatura del Succo, 39cm x 27cm x 3cm In offerta a 12,53 € – invece di 19,99 €

sconto 37% – fino a 9 set 23

MasterChef Set Coltelli da Cucina Professionali, Collezione per Pane, Carne e Verdure, Acciaio Inox, Prova di Calore, Manici e Lame Colorati, Lavabile in Lavastoviglie, 5 Pezzi In offerta a 13,63 € – invece di 19,99 €

sconto 32% – fino a 9 set 23

MasterChef Set Utensili Cucina con Mestoli, Spatola, Cucchiaio, Leccapentole, Set Pasticceria e Altro AntiGraffio e Resistente al Calore, Casa Accesori Antiaderente, Multicolore In offerta a 13,93 € – invece di 19,99 €

sconto 30% – fino a 9 set 23

Barbie – Barbie Vita in Città Barbie “Brooklyn” Roberts Bambola da viaggio con gattino, oltre 10 accessori da viaggio e foglio adesivi, Giocattolo per Bambini 3+ Anni, HGX55 In offerta a 15,1 – invece di 36,99

sconto 59% – fino a 3 set 23

Foppapedretti 4 Ruote Nylon Stendibiancheria e Carrelli, Nero In offerta a 16,99 – invece di 26,7

sconto 36% – fino a 7 set 23

Foppapedretti Coppia Ali, ricambi stendibiancheria Gulliver, Bianco In offerta a 37,99 – invece di 41,7

sconto 9% – fino a 7 set 23

Foppapedretti Lo Stiramaniche Accessorio Stiro, Naturale In offerta a 29,99 – invece di 42

sconto 29% – fino a 7 set 23

Foppapedretti Dandy Portacravatte, Legno In offerta a 29,99 – invece di 47,5

sconto 37% – fino a 7 set 23

PIANO COMPLETO PER STIRO In offerta a 38,99 – invece di 52,5

sconto 26% – fino a 7 set 23

Foppapedretti Lacopertina Con Mollettone Ricambio Per Asse Da Stito Con Piano, Multicolore, ?52 x 103 x 0.5 cm; 340 grammi In offerta a 29,99 – invece di 52,6

sconto 43% – fino a 7 set 23

Foppapedretti Plus Stendino da Calorifero, Faggio, Naturale In offerta a 49,99 – invece di 68

sconto 26% – fino a 7 set 23

Foppapedretti Il Cantiniere Noce-Alluminio In offerta a 39,99 – invece di 77,7

sconto 49% – fino a 7 set 23

Foppapedretti Morfeo Vassoio , Noce In offerta a 69,99 – invece di 118

sconto 41% – fino a 7 set 23

Foppapedretti Stendipiu’ Stendino Pieghevole, Bianco In offerta a 89,99 – invece di 162,5

sconto 45% – fino a 7 set 23

Foppapedretti Go Fast Carrello Portaspesa Pieghevole, Giallo In offerta a 99,99 – invece di 188

sconto 47% – fino a 7 set 23

Foppapedretti Go Fast Carrello Portaspesa Pieghevole, Blu (Ocean) In offerta a 109,99 – invece di 188

sconto 41% – fino a 7 set 23

Foppapedretti Go Up Carrello Portaspesa, Navy In offerta a 109,99 – invece di 209

sconto 47% – fino a 7 set 23

CENERENTOLA 12 H BIANCO In offerta a 159,99 – invece di 215

sconto 26% – fino a 7 set 23

Foppapedretti Il Mettinsieme Indossatore da Camera, Noce In offerta a 139,99 – invece di 247

sconto 43% – fino a 7 set 23

Foppapedretti Gulliver Stendibiancheria Pieghevole, Alluminio Bianco In offerta a 119,99 – invece di 268

sconto 55% – fino a 7 set 23

CENERENTOLA 18 ROVERE In offerta a 219,99 – invece di 294

sconto 25% – fino a 7 set 23

Foppapedretti Ursus Stendibiancheria, Naturale Indumenti In offerta a 169,99 – invece di 304

sconto 44% – fino a 7 set 23

Foppapedretti Supergulliver Stendibiancheria, Alluminio, Bianco, 189 x 122 x 174 cm In offerta a 139,99 – invece di 315

sconto 56% – fino a 7 set 23

CENERENTOLA 24 BIANCO In offerta a 269,99 – invece di 336

sconto 20% – fino a 7 set 23

Foppapedretti Asso Postazione da Stiro, Bianco In offerta a 219,99 – invece di 394

sconto 44% – fino a 7 set 23

Foppapedretti Allungo Stendino Naturale, Naturale, 1 Ripiano Grande, ?19 x 54 x 128 cm 14.2 Kg In offerta a 269,99 – invece di 446

sconto 39% – fino a 7 set 23

Foppapedretti Lo Stiro Mobile con Asse da Stiro a Scomparsa, Naturale In offerta a 244,99 – invece di 473

sconto 48% – fino a 7 set 23

Foppapedretti Lo Stiro Mobile con Asse da Stiro a Scomparsa, Wenge In offerta a 279,99 – invece di 494

sconto 43% – fino a 7 set 23

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).