Offerte Amazon 27 aprile fino al 40% su Apple, Xiaomi, Anker, Beats, Sony

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Apple 2023 Mac mini computer desktop con Chip M2 con CPU 8-core e GPU 10-core: 8GB di Memoria unificata, 512GB di archiviazione SSD, Gigabit Ethernet In offerta a 816,99 € – invece di 959,00 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2022 PC Portatile MacBook Air con chip M2: display Liquid Retina 13,6″, 8GB di RAM, 256GB di archiviazione​​​​​​​ SSD storage, tastiera retroilluminata; color​​​​​​​ Grigio siderale In offerta a 1239,00 € – invece di 1529,00 €

sconto 19% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2022 PC Portatile MacBook Air con chip M2: display Liquid Retina 13,6″, 8GB di RAM, 512GB di archiviazione​​​​​​​ SSD storage, tastiera retroilluminata; color​​​​​​​ Grigio siderale In offerta a 1549,00 € – invece di 1879,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2022 PC Portatile MacBook Air con chip M2: display Liquid Retina 13,6″, 8GB di RAM, 256GB di archiviazione​​​​​​​ SSD storage, tastiera retroilluminata; color​​​​​​​ Mezzanotte In offerta a 1249,99 € – invece di 1529,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 (256 GB) – Mezzanotte In offerta a 999,00 € – invece di 1159,00 €

sconto 14% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 (128 GB) – Azzurro In offerta a 849,00 € – invece di 1029,00 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Pro (256 GB) – Nero siderale In offerta a 1299,00 € – invece di 1469,00 €

sconto 12% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Pro (128 GB) – Argento In offerta a 1179,00 € – invece di 1339,00 €

sconto 12% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Pro Max (256 GB) – Viola scuro In offerta a 1449,00 € – invece di 1619,00 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Plus (256 GB) – Galassia In offerta a 1129,99 € – invece di 1309,00 €

sconto 14% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Plus (128 GB) – (PRODUCT) RED In offerta a 999,00 € – invece di 1179,00 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 13 mini (256GB) – Azzurro In offerta a 899,99 € – invece di 959,00 €

sconto 6% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Pro (128 GB) – Nero siderale In offerta a 1179,99 € – invece di 1339,00 €

sconto 12% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2022 iPad Air (Wi-Fi, 64GB) – viola (5a Generazione) In offerta a 599,99 € – invece di 789,00 €

sconto 24% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2022 iPad Air (Wi-Fi, 64GB) – Galassia (5a Generazione) In offerta a 649,00 € – invece di 789,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2022 iPad Air (Wi-Fi, 64GB) – Rosa (5a Generazione) In offerta a 649,00 € – invece di 789,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Magic Keyboard con Touch ID e tastierino numerico (per Mac con chip Italiano – Nero ​​​​​​​ In offerta a 165,99 € – invece di 205,00 €

sconto 19% – fino a scadenza sconosciuta

Apple AirPods Pro (seconda generazione) ​​​​​​​ In offerta a 244,99 € – invece di 299,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Apple AirPods con custodia di ricarica tramite cavo (seconda generazione) In offerta a 127 € – invece di 159,00 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Apple AirPods (terza generazione) con custodia di ricarica Lightning ​​​​​​​ In offerta a 164,99 € – invece di 209,00 €

sconto 21% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Alimentatore MagSafe In offerta a 39,90 € – invece di 49,00 €

sconto 19% – fino a scadenza sconosciuta

Apple AirTag in confezione da 4 In offerta a 99,90 € – invece di 129,00 €

sconto 23% – fino a scadenza sconosciuta

Xiaomi F2 43″ Smart Fire TV 108 cm (4K Ultra HD, HDR10, senza bordi metallici, Prime Video, Netflix, Controllo vocale Alexa, HDMI 2.1, Bluetooth, USB, Triplo Tuner) [Classe di efficienza energetica G]

In offerta a 299,99 € – invece di 399,00 €

sconto 25% – fino a scadenza sconosciuta

Xiaomi F2 55″ Smart Fire TV 138 cm (4K Ultra HD, HDR10, senza bordi metallici, Prime Video, Netflix, Controllo vocale Alexa, HDMI 2.1, Bluetooth, USB, Triplo Tuner) [Classe di efficienza energetica G]

In offerta a 399,99 € – invece di 499,00 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Logitech Combo Touch per iPad (7a, 8a e 9a generazione) Custodia con trackpad di precisione, tastiera retroilluminata simile a quella di un laptop, Smart Connector, Layout Italiano QWERTY – Grigio

In offerta a 123,99 € – invece di 154,99 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Soundcore di Anker Liberty 4, Cuffie Bluetooth Cancellazione del Rumore, Auricolari Bluetooth ACAA 3.0, Driver Doppio Dinamico per Hi-Res Suono Premium, Audio Spaziale con Doppia Modalità

In offerta a 119,99 € – invece di 149,99 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Beats Fit Pro – Auricolari true wireless con cancellazione del rumore – rating di grado IPX4, compatibili con Apple e Android, Bluetooth® di Classe 1, microfono integrato – Giallo saetta

In offerta a 199,00 € – invece di 249,95 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Sony SRS-XE200 – Speaker portatile Bluetooth wireless con campo sonoro ampio e cinturino da polso – impermeabile, antiurto, durata della batteria 16 ore e funzione Ricarica Rapida – Nero

In offerta a 89,00 € – invece di 149,00 €

sconto 40% – fino a scadenza sconosciuta

WD_BLACK 2TB SN850X M.2 2280 PCIe Gen 4 NVMe SSD, le velocità fino a 7,300 MB/s

In offerta a 173,04 € – invece di 223,00 €

sconto 22% – fino a scadenza sconosciuta

CARPURIDE W103 Nuovissimo Senza Fili Autoradio, Portatile Lettore Video per Auto con Cruscotto Wireless Carplay & Android [10.3pollici] con Bluetooth, FM/GPS Navigazione/Mirrorlink/Siri

In offerta a 289,00 € – invece di 339,00 €

sconto 15% con Coupon Speciale = checkbox – fino a scadenza sconosciuta

Ottocast Wireless-CarPlay-Adapter-AppleCarPlay-Adattatore CarPlay Dongle iPhone Senza fili aggiornamento online per Auto con Funzione CarPlay Cablata in fabbrica(anno di produzione: 2016-2023)

In offerta a 79,99 € – invece di 99,99 €

sconto 20% con Coupon Speciale = checkbox – fino a scadenza sconosciuta

OTTOCAST-Android-Auto-Wireless-Adattatore-Adapter Senza Fili AA Dongle Plug & Play Adatto Androidauto Activator per Auto Con Funzione Android Auto Cablata In Fabbrica(Anno Di Produzione: 2016-2023)

In offerta a 79,99 € – invece di 99,99 €

sconto 20% con Coupon Speciale = checkbox – fino a scadenza sconosciuta

Mijia Portable Electric Air Compressor 1S, Mini Compressore Portatile, Air Pump Gonfiatore Elettrico Portatile con Sensore Pressione, Biciclette, Moto, Bici, Palloni, Luci a LED 2000mAh 150PSI, Nero

In offerta a 39,99 € – invece di 59,99 €

sconto 33% con Coupon Speciale = checkbox – fino a scadenza sconosciuta

Lancoon Allarme Bici Antifurto Per Moto Veicoli Auto Moto Con Telecomando, 113 dB Super Loud (Confezione Da 1)

In offerta a 19,95 € – invece di 21,00 €

sconto 5% con Coupon Speciale = checkbox – fino a scadenza sconosciuta

Zaino da viaggio grande da donna, da viaggio, zaino da escursionismo, sportivo da esterno impermeabile, zaino da scuola casual,laptop da 14 pollici con porta di ricarica USB, scomparto per scarpe

In offerta a 42,49 € – invece di 49,99 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Sakura Bagaglio A Mano 40x20x25 Ryanair – Borsa Da Viaggio 40x20x25 Ryanair – Valigia Bagaglio a Mano Ryanair Piccola – Borsa 40x20x25 Da Cabina Uomo Donna 20 Litri Aggancio Trolley

In offerta a 25,97 € – invece di 26,95 €

sconto 4% – fino a scadenza sconosciuta

Dreame H12 Pro Aspirapolvere Lavapavimenti Senza Fili, Pulizia Bordi, Autopulente, Asciugatura ad Aria Calda, Serbatoio Acqua 900 ml, 35min Autonomia, Pavimenti Duri, Peli Animali Domestici

In offerta a 399,00 € – invece di 499,99 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

