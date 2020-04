Offerte Amazon 27 aprile fino al 43%: Apple, LG, Xiaomi, Sony, iRobot, Samsung, Aukey

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide soltanto su poche unità e ancora per qualche ora su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

N.B. Le offerte Flash sono a tempo limitato e in quantità limitate. Quindi anche se avete la possibilità di comprare fino a mezzanotte, non è detto che i prodotti siano realmente disponibili fino a quell’ora perché le scorte potrebbero essere terminate

Vi ricordiamo che al momento sono ancora attive le offerte sulle memorie SanDisk e potete abbonarvi gratuitamente per tre mesi ad Amazon Music e due mesi a Kindle Unlimited.

AUKEY Powerbank Wireless con 18W PD, Power Bank Wireless 8000mAh, Caricabatterie USB C con Quick Charge 3.0, Carica Wireless Compatibile con iPhone XS/XR, Nuovi AirPods, Samsung

Kuman per Raspberry Pi, Touch Screen Capacitivo LCD HDMI Input 800×480 Display con Supporto in Acrilico SC7BC

QueenDer Masterizzatore Lettore Dvd CD Esterno USB 3.0 Drive CD-RW Dispositivo Lettore Schede Portatile Ultra Slim Nero External Disc Read CD Computer/Laptop Dvd per Windows10/8/7

Luce Solare LED Esterno 118LED, Yacikos【Ultimi Risparmio Energetico Verde -1000 lumen】Lampada Solare con Sensore di Movimento 2200mAh Luci Esterno Energia Solare Impermeabile con 3 Modalità – 2 Pezzi

vankyo Proiettore, Videoproiettore 4500 Lumen con 236″ Display, Supporta 1080P, HiFi Speaker, con Borsa Portatile, per TV Stick iOS/Android/Entry-Level/Regalo, Leisure 430

Luce Notte Bambini VAVA Lampada Notturna, Abat-jour per Allattamento (Impermeabile IP65, ABS+PC, 200 Ore di Funzionamento, Luminosità, Colore Regolabili, Modalità SOS, Controllo Touch, Timer) [Classe di efficienza energetica A]

meross Ciabatta Intelligente Multipresa Wifi Smart 4 Schuko 4 Porte USB, Funzione Timer Protezione da Sovraccarico 2400W 10A, Compatibile con SmartThings, Amazon Alexa, Google Assistant e IFTTT

EZVIZ CTQ6C Telecamera Wi-Fi interno PTZ 720p videocamera sorveglianza interno wifi con tracciamento del movimento e audio bi-direzionale visione notturna compatibile con Alexa

ABASK Hub USB C Adattatore 8 in 1 Tipo C con HDMI 4K, Porta Ethernet RJ45, 3 Porte USB 3.0, Lettori SD e TF, Porta di Ricarica PD da 100W per MacBook PRO Air dell Xps Samsung Dex S10 Huawei Mate ECC

SIMBR Supporto Tv a Parete Ideale Staffa per Televisione 17-55 Pollici LED LCD TV Inclinabile e girevole (Vert.+5~-12,Orizz.+/-90) Max Vesa 400×400mm Carico massimo 35Kg

【2020 Nuova Versione】CHORTAU Telecamera per Auto da 7 pollici Touchscreen Full HD 1080P, Telecamera Grandangolare Anteriore e Telecamera Posteriore impermeabile, con Sistema di Monitoraggio Inverso

AUKEY Quick Charge 3.0 Power Bank 20000mAh Batteria Esterna con Ingresso Lightning + Micro USB, per iPhone X/ 8/7/ 6s, iPad, Samsung S8/ S8+, Tablets ECC.

60W Caricatore USB Presa Multipla, QC 3.0 Caricabatterie 8 Port USB Chager with LCD Display per iPhone, iPad, Samsung Galaxy, Android Phones ECC.

Airpods Case,Qcoqce Airpods Cover con Silicone in Metallo,Leggero Impermeabile Antipolvere Custodia Airpods con Protective Metal Cover Silicone e Portachiavi per Apple Airpods (Gold)

Umi. by Amazon – Organizer multiuso per bagagliaio, con due manici e tasche in rete, colore: nero

Xiaomi Redmi Note 9S 6GB 128GB Quad camera AI 48MP 6.67”FHD+ 5020mAh Tipo 18W ricarica rapida Grigio interstellare

LG TV LED 4K AI Ultra HD,55UM7400PLB, Smart TV 55″, 4K Active HDR [Classe di efficienza energetica A]

Sony MDRXB950B1/B cuffia

iRobot Roomba 981 Robot aspirapolvere WiFi, Power-Lifting, 2 spazzole in gomma multi-superficie, Adatto per peli, Tecnologia Dirt Detect, pulizia a 3 fasi, programmabile con app, Compatibile Alexa

Samsung Forno a Microonde Grill Combinato da 800 W con Grill e Piatto Doratore Crusty, 23 L, Nero

