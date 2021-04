Offerte Amazon 27 aprile fino al 48%: LG, Ecovacs, Tronsmart, Teccpo

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

ancora in sconto

N.B. Le offerte citate molto spesso sono disponibili a tempo limitato e in quantità limitate. I prezzi riportati sono indicativi e possono subire variazioni nel corso dei giorni. Controllate sempre la corrispondenza tra prezzo originale e sconto

Xiaomi Mi 65W Fast Charger con GaN Tech, Caricatore per Smartphone e Notebook, Compatibile con Notebook Xiaomi/Apple/Huawei/Asus/HP/Lenovo/Dell, Cavo USB-C Incluso In offerta a 29,99 € – invece di 39,99 €

sconto 25% – fino al

Novità Apple iPhone 12 Pro Max (128GB) – Grafite In offerta a 1160,88 € – invece di 1289,00 €

sconto 10% – fino al

Apple MacBook Air con Chip Apple M1 (13″, 8GB RAM, 512GB SSD) – Grigio siderale (novembre 2020) In offerta a 1159,00 € – invece di 1429,00 €

sconto 19% – fino al

HUAWEI Display 23.8″, Monitor Full HD, Display FullView da 1080P, Gamma di colori al 72% NTSC, Cornici da 5,7 mm, Rapporto schermo/corpo 90%, Angolo di visione 178°, Assenza di Sfarfallio, Black In offerta a 129,90 € – invece di 159,90 €

sconto 19% – fino al

Samsung Soundbar HW-S40T/ZF da 100W, 2.0 Canali, Nero In offerta a 114,99 € – invece di 199,00 €

sconto 42% – fino al

Sennheiser HD 300 Cuffia Circumaurale, 18–20,000 Hz (-10 dB), Leggera, Richiudibile, Nero In offerta a 34,99 € – invece di 49,90 €

sconto 30% – fino al

LG GSL761PZUZ Frigorifero Americano Side by Side Total No Frost con Congelatore, 601 L, 39 dB, Smart Diagnosis – Frigo con Dispenser Acqua e Ghiaccio, Wi-Fi e Display LED Esterno In offerta a 999,99 € – invece di 1799,00 €

sconto 44% – fino al 1 mag 2021

LG GSX961PZVZ Frigorifero Americano Side by Side Total No Frost con Congelatore, 601 L, 39 dB, Tecnologia InstaView – Frigo con Dispenser Acqua e Ghiaccio, Wi-Fi e Display LED Esterno, Inox Premium In offerta a 1499,00 € – invece di 1799,00 €

sconto 17% – fino al 1 mag 2021

LG 24GN53A UltraGear Gaming Monitor 24″ FULL HD LED, 1920×1080, 1ms, AMD FreeSync 144Hz, HDMI, Display Port 1.2, Uscita Audio, Flicker Safe, Nero In offerta a 169,99 € – invece di 249,00 €

sconto 32% – fino al 2 mag 2021

LG OLED TV AI ThinQ OLED65CX6LA.APID, Smart TV 65”, Processore ?9 Gen3 con Dolby Vision IQ / Dolby Atmos, Compatibile NVIDIA G-Sync, Google Assistant e Alexa integrati, inclusa Soundbar SL5Y 2.1ch In offerta a 2049,00 € – invece di 2499,00 €

sconto 18% – fino al 2 mag 2021

LG UHD TV 55UN71006LB.APID, Smart TV 55”, LED 4K IPS Display, Versione 2020, Alexa integrata In offerta a 439,00 € – invece di 599,00 €

sconto 27% – fino al 2 mag 2021

LG OLED55CX6LA Smart TV 4K 55″, TV OLED Serie CX con Dolby Vision IQ, Dolby Atmos, Processore 4K ?9 Gen3 con AI, Wi-Fi, AI ThinQ, FILMMAKER MODE, HDR, Google Assistant e Alexa Integrati In offerta a 1349,00 € – invece di 1999,00 €

sconto 33% – fino al 2 mag 2021

LG OLED TV OLED48C14LB, Smart TV 4K Ultra HD 48? con Dolby Vision IQ, Dolby Atmos, Wi-Fi, Processore ?9 Gen 4, FILMMAKER MODE, HDR 10, DVB-T2/S2, Google Assistant e Alexa Integrati, Meteor Titan In offerta a 1399,00 € – invece di 1699,00 €

sconto 18% – fino al 2 mag 2021

Hub USB C VAVA Adattatore USB C 9 in1 per MacBook Pro/Air con USB-C 4K HDMI 3.5mm Audio1Gbps Ethernet RJ45 USB 3.0 Lettore di Schede SD/TF,Power Delivery da 100W per iPad Pro/Dispositivi Type C In offerta a 36,54 € – invece di 49,99 €

sconto 27% – fino al 2 mag 2021

VAVA USB C Hub 8 in 1 USB C Adattatore Porta 4K HDMI, Porta 1Gbps Ethernet RJ45, Lettore di Schede SD&TFI, USB Type C per Ricarica, Porte USB 3.0 / USB 2.0 per MacBook Pro e PC Portatili Windows In offerta a 33,99 € – invece di 59,99 €

sconto 43% – fino al 2 mag 2021

GoPro Supercharger Caricabatteria a Doppia Porta Internazionale, Nero In offerta a 40,80 € – invece di 64,99 €

sconto 37% – fino al 27 apr 2021

Tronsmart Apollo Bold ANC Auricolari Bluetooth 5.0, Cancellazione attiva del rumore, Qualcomm Chip QCC5124, TWS Cuffie Wireless con 6 Microfoni, 30 ore di riproduzione, IP45 Waterproof, Latenza Bassa In offerta a 80,74 € – invece di 94,99 €

sconto 15% – fino al 2 mag 2021

Broadlink – RM4 Mini – Telecomando universale IR audio/video, hub remoto WiFi per la casa intelligente, compatibile con Alexa (RM4 mini) In offerta a 23,99 € – invece di 39,99 €

sconto 40% – fino al 1 mag 2021

BroadLink RM4 pro – Telecomando universale IR e RF, apprendimento codici, TV, AC, motori per tende, supporta Alexa In offerta a 36,79 € – invece di 59,99 €

sconto 39% – fino al 1 mag 2021

Robot aspirapolvere ECOVACS DEEBOT OZMO920, 2-in-1 Aspira e Lava con tecnologia laser Smart Navi 3.0, Mappatura multi piano, Barriere virtuali, Adatto per tappeti e pavimenti duri In offerta a 339,98 € – invece di 419,98 €

sconto 19% – fino al 2 mag 2021

Robot aspirapolvere Ecovacs OZMO T8 Pure dotato di navigazione con sensore laser D-ToF,evitamento intelligente degli oggetti,mappatura multi-piano,zone di pulizia completamente personalizzate In offerta a 467,48 € – invece di 549,98 €

sconto 15% – fino al 2 mag 2021

ECOVACS Deebot robot aspirapolvere e lavapavimenti, accessorio per animali domestici incluso, fino a 150 min di attività, controllo tramite app, Alexa (U2PRO) In offerta a 229,48 € – invece di 269,98 €

sconto 15% – fino al 2 mag 2021

BONTEC Supporto Piedistallo TV per schermi TV LED LCD OLEDPlasma da 22-65 pollici, può supportare in sicurezza 50 kg e il peso massimo. VESA 800 x400mm In offerta a 22,09 € – invece di 27,99 €

sconto 21% – fino al 2 mag 2021

BONTEC Supporto TV da tavolo universale con supporto per TV LCD/LED/al plasma da 32″-65″ – regolabile in altezza, può contenere 45 kg, VESA max 600×400 mm In offerta a 33,14 € – invece di 40,99 €

sconto 19% – fino al 2 mag 2021

KARAEASY Mascherine ffp2 Certificate Ce Made In Italy Confezione Bianco da 25 Pezzi PFE ?95% (Normale) In offerta a 19,99 € – invece di 29,99 €

sconto 33% – fino al 2 mag 2021

10 Mascherine Protettive FFP3 Certificate CE. Made in Italy. BFE ?99% e PFE ?99% Mascherine sigillate singolarmente. In offerta a 22,99 € – invece di 35,00 €

sconto 34% – fino al 2 mag 2021

20 Mascherine FFP2 NERE Certificate CE Italia colorate BFE ?99% Made in Italy. Mascherina Colorata NERA italiana SANIFICATA e sigillata singolarmente Certificata ISO Dispositivi medici In offerta a 27,50 € – invece di 40,00 €

sconto 31% – fino al 2 mag 2021

Beurer FT 70 Termometro Multifunzione 7 in 1 Parlante In offerta a 34,80 € – invece di 66,49 €

sconto 48% – fino al 9 mag 2021

Lampada da terra EGLO DUNDEE, lampada a stelo vintage a 1 punto luce, piantana in acciaio, colore: menta, attacco: E27, incl. interruttore a strappo In offerta a 70,37 € – invece di 89,90 €

sconto 22% – fino al 7 mag 2021

Avvitatore ad Impulsi, TECCPO 350Nm Avvitatori a Massa Battente 18V, 4.0Ah Batteria, 3x Chiavi A Bussola, Mandrino 13mm (1/2″), Impulsi/min 0-3000, con Valigetta Rigida In offerta a 110,48 € – invece di 179,99 €

sconto 39% – fino al 2 mag 2021

Avvitatore a Batteria 60N.m, TECCPO Trapano Percussione Batteria 18V, 2 Batterie 2000mAh, 30min Caricatore Rapido, 2 Velocità, 21+3 Posizioni, 29 Accessori In offerta a 84,99 € – invece di 149,99 €

sconto 43% – fino al 2 mag 2021

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).