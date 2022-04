Offerte Amazon 27 aprile fino al 50% su Apple, Eufy, Linksys, Samsung, Philips Hue, Sennheiser, Greenworks, UGREEN

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Ancora in sconto:

E pure:

Apple Watch Series 6 (GPS + Cellular, 40 mm) Cassa in alluminio azzurro con Cinturino Sport deep navy

In offerta a 357,00 € – invece di 539,00 €

sconto 34% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

2021 Apple MacBook Pro (16″, Chip Apple M1 Pro con CPU 10-core e GPU 16‑core, 16GB RAM, 512GB SSD) – Grigio siderale

In offerta a 2599,00 € – invece di 2849,00 €

sconto 9% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

2021 Apple MacBook Pro (14″, Chip Apple M1 Pro con CPU 8-core e GPU 14‑core, 16GB RAM, 512GB SSD) – Argento

In offerta a 2084,00 € – invece di 2349,00 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

2021 Apple iMac (24″, Chip Apple M1 con CPU 8-core e GPU 8‑core, quattro porte, 8GB RAM, 256GB) – Azzurro

In offerta a 1499,00 € – invece di 1719,00 €

sconto 13% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Magic Mouse

In offerta a 69,99 € – invece di 85,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

2021 Apple iPad Pro (12,9″, Wi-Fi, 128GB) – Grigio siderale (5ª generazione)

In offerta a 1109,00 € – invece di 1219,00 €

sconto 9% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Watch Series 7 (GPS) Cassa 45 mm in alluminio blu con Cinturino Sport blu abisso – Regular

In offerta a 419,00 € – invece di 469,00 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

SanDisk Extreme Da 500 GB Portatile, USB-C, Velocità Di Lettura Fino 1.050 MBs E Di Scrittura Fino A 1.000 MBs, Nero

In offerta a 79,99 € – invece di 159,99 €

sconto 50% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

SanDisk Ultra Fit Unità Flash, USB 3.1 da 64 GB con Velocità fino a 130 MB/sec,Tradizionale,Nero,64 GB

In offerta a 13,60 € – invece di 32,99 €

sconto 59% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

SanDisk Ultra Fit Unità Flash, USB 3.1 da 128 GB con Velocità fino a 130 MB/sec,Tradizionale,Nero,128 GB

In offerta a 19,99 € – invece di 57,99 €

sconto 66% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

AVM FRITZ!Box 7530 AX WI-FI 6 International Modem Router, Wi-Fi AX Veloce 1.800 MBit/s(5GHz)& 600 MBit/s(2,4 GHz), velocità internet fino a 300 MBit/s, Base DECT, Media Server, interfaccia in italiano

In offerta a 149,00 € – invece di 199,00 €

sconto 25% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Sennheiser Momentum Wireless Cuffie Con App Smart Control, Nero, 17 x 20 x 5 cm In offerta a 268,30 € – invece di 399,00 €

sconto 33% – fino a 8 mag 22

Click qui per approfondire

Sennheiser Momentum 3 Wireless Cuffia Noise Cancelling con Funzioni Auto On/Off e Smart Pause e con App Smart Control, con Alexa integrata, Bianco (Sandy White) In offerta a 262,60 € – invece di 399,00 €

sconto 34% – fino a 8 mag 22

Click qui per approfondire

Sennheiser CX 300s Microcuffia Microfonica Tipo Ear Canal con Comandi Remoti Universali, Bianco In offerta a 35,20 € – invece di 49,90 €

sconto 29% – fino a 8 mag 22

Click qui per approfondire

Telecamera con fari eufy Security, 1080p, audio a 2 vie, 0 costi mensili, 2.500 lumen, resistente agli agenti atmosferici, (necessari cablaggio esterno e scatola di giunzione) In offerta a 99,99 € – invece di 159,99 €

sconto 38% – fino a 3 mag 22

Click qui per approfondire

Telecamera aggiuntiva per sistema di videosorveglianza domestica wireless eufy Security eufyCam 2C, richiede HomeBase 2, 180 giorni di durata della batteria, HD 1080p, nessun costo mensile In offerta a 75,99 € – invece di 99,99 €

sconto 24% – fino a 3 mag 22

Click qui per approfondire

Telecamera wifi esterno batteria eufy Security eufyCam 2C, 180 giorni di durata della batteria, HD 1080p, impermeabilità IP67, visione notturna, compatibile con Alexa, nessun costo mensile In offerta a 169,99 € – invece di 219,99 €

sconto 23% – fino a 3 mag 22

Click qui per approfondire

eufy Security, videocitofono wireless (a batteria) con 2K HD, nessun costo mensile, tecnologia AI integrata nel dispositivo per il rilevamento persone, audio a 2 vie, auto-installazione semplice In offerta a 149,99 € – invece di 199,99 €

sconto 25% – fino a 3 mag 22

Click qui per approfondire

eufy Security Solo OutdoorCam C22 – Telecamera di sorveglianza per esterni, con risoluzione 1080p e visione notturna a colori, uso senza tariffe, protezione IP67 In offerta a 55,99 € – invece di 69,99 €

sconto 20% – fino a 3 mag 22

Click qui per approfondire

Telecamera di sicurezza per esterni SoloCam L20 di eufy Security, Wi-Fi, wireless, telecamera con faretto ultra luminoso, risoluzione 1080p, nessun canone mensile In offerta a 119,99 € – invece di 149,99 €

sconto 20% – fino a 3 mag 22

Click qui per approfondire

Linksys Velop MX8400 Sistema WiFi 6 mesh Tri-Band (AX4200), router WLAN, range extender con 525 m² di copertura e velocità 3,5 volte più rapide per più di 80 dispositivi – Confezione da 2, bianco In offerta a 286,60 € – invece di 429,99 €

sconto 33% – fino a 8 mag 22

Click qui per approfondire

Linksys LGS328C-EU, Switch Gigabit Ethernet Gestito a 24 Porte con 4 Porte 10G SFP+ di Uplink In offerta a 221,10 € – invece di 409,99 €

sconto 46% – fino a 8 mag 22

Click qui per approfondire

Linksys Sistema WiFi 6 mesh per tutta la casa dual band Atlas Pro 6 Router WiFi AX5400 per una copertura fino a 250 m² e velocità 4 volte ottimale per più di 30 dispositivi, confezione da 1, nero In offerta a 169,60 € – invece di 199,99 €

sconto 15% – fino a 8 mag 22

Click qui per approfondire

Netgear Nighthawk Sistema WiFi 6 Mesh MK63, Router WiFi 6 + 2 Satelliti, Velocità AX1800, Kit Da 3 In offerta a 255,60 € – invece di 349,99 €

sconto 27% – fino a 8 mag 22

Click qui per approfondire

Samsung Memorie T7 Touch MU-PC2T0S SSD Esterno Portatile da 2 TB, USB 3.2 Gen 2, 10 Gbps, Tipo-C, Silver In offerta a 247,99 € – invece di 491,29 €

sconto 50% – fino a 1 mag 22

Click qui per approfondire

Samsung Monitor HRM U28E570DSL, Flat, 28″, 3840×2160 (UHD 4K), Pannello TN, 60 Hz, 1 ms, FreeSync, HDMI, Display Port, Ingresso Audio, PIP PBP, Eye Saver Mode, Flicker Free, Nero In offerta a 199,90 € – invece di 329,00 €

sconto 39% – fino a 1 mag 22

Click qui per approfondire

Samsung Smart Monitor M5 (S32AM503), Flat 32″, 1920×1080 (Full HD), Piattaforma Smart TV (Amazon Video, Netflix), Airplay, Office 365, Wireless Dex, Casse Integrate, WiFi, HDMI, Bianco In offerta a 249,90 € – invece di 379,00 €

sconto 34% – fino a 1 mag 22

Click qui per approfondire

Samsung Monitor Smart Monitor M7 (S43AM702), Flat 43″, 3840×2160 (UHD 4K), Piattaforma Smart TV, Airplay, Mirroring, Office 365, Wireless Dex, Casse Integrate, WiFi, HDMI, USB Type C In offerta a 449,00 € – invece di 669,00 €

sconto 33% – fino a 1 mag 22

Click qui per approfondire

Samsung Monitor Gaming Odyssey G3 (S24AG302), 1920×1080 (Full HD), VA, 144 Hz, 1 ms, HDMI, Display Port, ?Nero In offerta a 179,90 € – invece di 269,00 €

sconto 33% – fino a 1 mag 22

Click qui per approfondire

Samsung Monitor HRM S60UA (S27A60), Flat, 27″, 2560×1440 (WQHD 2K), HDR10, IPS, Bezeless, 75 Hz, 5 ms, FreeSync, HDMI, USB Type C, Display Port, Ingresso Audio, HAS, Pivot, PIP, PBP, Flicker Free In offerta a 379,90 € – invece di 519,00 €

sconto 27% – fino a 1 mag 22

Click qui per approfondire

UGREEN Caricatore USB C 65W, Alimentatore USB C con GaN Tech, 3xUSB-C & 1xUSB-A Caricabatterie USB Compatibile 30W/25W/20W con iPhone 13/12/SE 2022/iPad Pro Air Mini 5/MacBook Pro Air/Galaxy S22 S21 In offerta a 42,49 € – invece di 49,99 €

sconto 15% – fino a 1 mag 22

Click qui per approfondire

UGREEN Caricabatterie USB C 65W GaN Tech, Alimentatore con 2*USB C + 1*USB A, Caricatore USB da Muro Compatibile 30W/25W/20W con MacBook Pro/Air, iPhone 13/12 SE 2022, iPad Pro/Air/Mini, Galaxy S22 In offerta a 39,09 € – invece di 48,99 €

sconto 20% – fino a 1 mag 22

Click qui per approfondire

UGREEN Caricatore USB C 66W Power Delivery 3.0, Caricabatterie USB C 2 Porte Quick Charge 3.0, Alimentatore USB Compatibile 65W/25W/20W con iPhone 13/12 Pro/SE 2022/iPad Pro/MacBook/Galaxy S22 S21 In offerta a 25,49 € – invece di 35,99 €

sconto 29% – fino a 1 mag 22

Click qui per approfondire

UGREEN Caricabatterie 40W USB C 2 Porte, Caricatore USB C 20W+20W Power Delivery 3.0 Compatibile con iPad Pro/Air/Mini 2021, iPhone 13 12 Pro Max Mini, MacBook Galaxy S22 S21 Note 20 Huawei Xiaomi In offerta a 23,79 € – invece di 29,99 €

sconto 21% – fino a 1 mag 22

Click qui per approfondire

UGREEN 100W Caricatore USB C 2 Porte con Tecnologia GaN, Caricabatterie USB C Compatibile 45W/30W/20W con MacBook Pro/Air iPad Pro/Air/Mini, iPhone 13/12 SE 2022, Galaxy S22/S21,Tablet PC Laptop In offerta a 59,49 € – invece di 69,99 €

sconto 15% – fino a 1 mag 22

Click qui per approfondire

Somfy – Somfy One + | Sistema d’allarme con Telecamera di Sorveglianza Full HD Integrata | Sirena 90dB | Con 2 Rivelatori d’Apertura IntelliTAG e 1 Badge di Controllo Remoto| Otturatore Per la Privacy In offerta a 302,00 € – invece di 406,90 €

sconto 26% – fino a 8 mag 22

Click qui per approfondire

Philips Lighting Hue Centura, White and Color Ambiace Faretto Connesso, con Bluetooth, GU10, 5.7 W, Quadrato, Bianco In offerta a 49,80 € – invece di 64,90 €

sconto 23% – fino a 8 mag 22

Click qui per approfondire

Philips Hue White Ambiance Struana Plafoniera Smart da Bagno, LED Integrato, Bluetooth, Telecomando Dimmer Switch Incluso 39 W, Bianco In offerta a 134,10 € – invece di 169,99 €

sconto 21% – fino a 8 mag 22

Click qui per approfondire

Philips Hue White Ambiance Fair Lampadario Smart LED, Bluetooth, Dimmerabile LED Integrato, 30W, 3000lm, Telecomando Dimmer Switch Incluso, Bianco In offerta a 160,00 € – invece di 229,99 €

sconto 30% – fino a 8 mag 22

Click qui per approfondire

Philips Lighting Hue Centura White and Color Ambiace, Faretto Connesso, con Bluetooth, GU10, 5.7 W, Quadrato, Alluminio In offerta a 48,70 € – invece di 64,90 €

sconto 25% – fino a 8 mag 22

Click qui per approfondire

VIMAR 0R32397 Prolunga Lineare 30 m IP44, Spina 16 A Combinata DE/FR, Presa SICURY Schuko, per Apparecchi Elettrici da Giardinaggio ed Elettroutensili, Arancio In offerta a 37,90 € – invece di 45,00 €

sconto 16% – fino a 9 mag 22

Click qui per approfondire

VIMAR K40911 Kit Videocitofono Bifamiliare con Alimentatori Multispina, Bianco/Grigio In offerta a 239,00 € – invece di 311,10 €

sconto 23% – fino a 9 mag 22

Click qui per approfondire

VIMAR 0P32733 Avvolgicavo 2P+T 16A 230V~ con Disgiuntore Termico di Protezione, Multicolore In offerta a 44,90 € – invece di 56,20 €

sconto 20% – fino a 9 mag 22

Click qui per approfondire

Vimar 0R32399 Prolunga Elettrica Universale con Cavo da 30M 3G1,5S17, Arancione In offerta a 29,90 € – invece di 36,00 €

sconto 17% – fino a 9 mag 22

Click qui per approfondire

Greenworks Potatrice ad Asta a Batteria G40PSFK2 Sciabola Li-Ion 40V, 20 cm Lunghezza Sciabola, 8 m/s Velocità della Catena, Barra di Alluminio, 3 Pezzi di cui 2 Ah Batteria e Caricabatterie Incluse In offerta a 178,49 € – invece di 249,99 €

sconto 29% – fino a 8 mag 22

Click qui per approfondire

Greenworks Tagliaerba 40V Larghezza di Taglio 35cm Senza Batteria e Caricabatteria, Pacciamare 40L Altezza di Taglio a 6 Livelli G40LM35 In offerta a 135,16 € – invece di 189,99 €

sconto 29% – fino a 8 mag 22

Click qui per approfondire

Greenworks Tagliasiepi Estensibile e Motosega Senza Fili a Batteria Elettrico 2 Ah 2 in 1 24V Lunghezza Lama 51cm/20cm Distanza di Denti 18 mm G24PSHK2 In offerta a 203,99 € – invece di 239,99 €

sconto 15% – fino a 8 mag 22

Click qui per approfondire

Greenworks Tools 40 V Soffiatore Fogliaceo Assiale a Batteria G40AB, Li-Ion 40V 177 km/h Potente Soffiatore Assiale ad Aria con Controllo Elettronico della Velocità (1x batteria 2Ah) In offerta a 139,05 € – invece di 159,99 €

sconto 13% – fino a 8 mag 22

Click qui per approfondire

Greenworks Batteria Motosega a Catena GD40CS18 (Li-Ion 40V 20 m/s Velocità della Catena 1.8kW Potenza 40cm Lunghezza Spada 180ml Volume del Serbatoio dell’Olio incl. 2x2Ah Batteria e Caricabatterie) In offerta a 280,86 € – invece di 359,99 €

sconto 22% – fino a 8 mag 22

Click qui per approfondire

Greenworks Batteria Tall Probe G24PS20K2 Li-Ion 24V, 20 cm lunghezza spada, 6.7m/s velocità della catena, 280 cm barra in alluminio, 3 pezzi, inclusa batteria 2Ah e caricabatterie In offerta a 161,50 € – invece di 189,99 €

sconto 15% – fino a 8 mag 22

Click qui per approfondire

Greenworks Tools Batteria G24B4 e Caricabatterie G24UC, Ioni di Litio 24 V 4 Ah Potenza 60 W Tempo di Carica 120 Minuti con 4 Ah Adatta a Tutti Gli Attrezzi Greenworks della serie 24 V In offerta a 84,98 € – invece di 99,99 €

sconto 15% – fino a 8 mag 22

Click qui per approfondire

Greenworks Tools Akku Axial-Leafblower G24ABK2, Li-Ion 24 V 160 km/h Velocità dell’aria 280 CFM del Flusso d’aria, Controllo Elettronico della Velocità con Batteria da 2Ah e Caricabatterie In offerta a 93,59 € – invece di 109,99 €

sconto 15% – fino a 8 mag 22

Click qui per approfondire

Greenworks Tosaerba a Batteria GD24X2LM36K2x, Li-Ion 48V, Taglio 36cm fino a 200m2, Cesto Raccoglierba 40L, Regolazione Centrale, Altezza Taglio 5 livelli, 2 Batterie 2Ah e Caricatore a Due Posti In offerta a 279,42 € – invece di 359,99 €

sconto 22% – fino a 8 mag 22

Click qui per approfondire

Greenworks Tagliabordi Elettrico 24V 28cm Larghezza di Taglio con Batteria 2Ah e Caricatore, Testina a Filo Automatica, Impugnatura Girevole,Asta Separabile G24LT28K2 In offerta a 113,03 € – invece di 134,99 €

sconto 16% – fino a 8 mag 22

Click qui per approfondire

Greenworks Tagliabordi Elettrico 24V Taglio 25cm con Batteria 2Ah e Caricatore, Avanzamento Automatico 1.65mm, Testina Motore Girevole Inclinabile G24LTK2 In offerta a 90,49 € – invece di 99,99 €

sconto 10% – fino a 8 mag 22

Click qui per approfondire

Greenworks Tagliasiepi 24 V Lunghezza Lama 57 cm Distanza Lama 18 mm Elettrico Impugnatura Ergonomica Regolabile Senza Batteria e Caricabatterie G24HT57 In offerta a 66,30 € – invece di 79,99 €

sconto 17% – fino a 8 mag 22

Click qui per approfondire

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).