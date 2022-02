Offerte Amazon 27 febbraio fino al 48% su Apple, Meross, Manfrotto, Londo

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Sono ancora in sconto:

E pure:

2020 Apple Mac mini con Chip Apple M1 (8GB RAM, 256GB SSD) In offerta a 734,99 € – invece di 819,00 €

sconto 10% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

2021 Apple Watch SE (GPS) Cassa 40 mm in alluminio grigio siderale con Cinturino Sport color mezzanotte – Regular In offerta a 269,00 € – invece di 309,00 €

sconto 13% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Novità Apple AirTag In offerta a 29,90 € – invece di 35,00 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Magic Keyboard (Ultimo Modello) – Italiano – Argento In offerta a 89,00 € – invece di 102,00 €

sconto 13% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Alimentatore USB‑C da 20W In offerta a 16,99 € – invece di 25,00 €

sconto 32% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Alimentatore MagSafe In offerta a 37,99 € – invece di 45,00 €

sconto 16% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Alimentatore duo MagSafe In offerta a 119,99 € – invece di 149,00 €

sconto 19% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

2021 Apple iMac (24″, Chip Apple M1 con CPU 8-core e GPU 8‑core, quattro porte, 8GB RAM, 512GB) – Azzurro In offerta a 1754,10 € – invece di 1949,00 €

sconto 10% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple PC Portatile MacBook Air 2020: Chip Apple M1, Display Retina 13″, 8GB RAM, 256GB SSD, Tastiera retroilluminata, Videocamera FaceTime HD, Touch ID – Argento In offerta a 999,00 € – invece di 1159,00 €

sconto 14% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple AirPods con custodia di ricarica tramite cavo In offerta a 119,00 € – invece di 149,00 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 13 (256GB) – Rosa In offerta a 898,00 € – invece di 1059,00 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

2021 Apple iPad Pro (12,9″, Wi-Fi, 256GB) – Argento (5ª generazione) In offerta a 1187,50 € – invece di 1329,00 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 13 (256GB) – Azzurro In offerta a 903,44 € – invece di 1059,00 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

NETGEAR Switch Ethernet Smart 8 porte GS308T, Switch Gigabit desktop Serie S350, Funzionamento Silenzioso In offerta a 49,99 – invece di 64,99

sconto 23% – fino a 5 mar 22

Click qui per approfondire

LG OLED55A16LA Smart TV 4K 55″, TV OLED Serie A1 2021, Processore α7 Gen4, Dolby Vision IQ, Wi-Fi, webOS 6.0, FILMMAKER MODE, Game Optimizer, Google Assistant e Alexa Integrati, Telecomando Puntatore [Classe di efficienza energetica G] In offerta a 879,90 € – invece di 1599,00 €

sconto 45% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

JAM Casse Altoparlanti Bluetooth, 34.4 x 34 x 30.2 cm, Legno In offerta a 99,99 – invece di 109,99

sconto 9% – fino a 26 feb 22

Click qui per approfondire

Lamicall Cuscino Supporto per Tablet – Supporto Tablet per Cuscino per Divano Letto, 2020 iPad Pro 9.7, 10.5, 12.9, iPad Air mini 2 3 4, Switch, Samsung Tab, iPhone, Libri, altro Tablet – Grigio In offerta a 23,99 – invece di 29,99

sconto 20% – fino a 27 feb 22

Click qui per approfondire

Lowepro B073C6F89N – Zaino per fotocamera Flipside 200 AW II, per tutte le condizioni atmosferiche, compatibile con fotocamere + ingranaggi, computer portatile, tablet, nero In offerta a 81,5 – invece di 125,99

sconto 35% – fino a 6 mar 22

Click qui per approfondire

Lowepro Lens Trekker 600 AW III Borsa per Fotocamera, Nero In offerta a 237,8 – invece di 373,99

sconto 36% – fino a 6 mar 22

Click qui per approfondire

Lowepro Fastpack PRO BP 250 AW III Zaino fotografico per Fotocamera Mirrorless, DSLR e Accessori, con Sistema QuickDoor Access, con Tasca per Laptop da 15?, per Reflex come Nikon D850, Ripstop 300D In offerta a 130,1 – invece di 149,99

sconto 13% – fino a 6 mar 22

Click qui per approfondire

Lowepro Flipside 500 AW II zaino per fotocamera ? nero In offerta a 132,8 – invece di 230,99

sconto 43% – fino a 6 mar 22

Click qui per approfondire

Lowepro ProTactic BP 300 AW II Zaino per Mirrorless e Reflex, con Divisori QuickShelf, Attrezzatura ed Effetti Personali, per Mirrorless come la Sony Apha9, LP37265-PWW In offerta a 114,5 – invece di 186,99

sconto 39% – fino a 6 mar 22

Click qui per approfondire

Manfrotto 394 Adattatore Universale e Piastra Rapida per Testa, Nero In offerta a 56,7 – invece di 82,99

sconto 32% – fino a 6 mar 22

Click qui per approfondire

Manfrotto MVR901EPLA Controllo Remoto per Lanc Sony, Canon a Leva per Videocamera HDV, in Plastica, Nero In offerta a 309 – invece di 455,99

sconto 32% – fino a 6 mar 22

Click qui per approfondire

Manfrotto MKBFRLA4B-BHM Befree Advanced 2N1 Treppiede da Viaggio, Monopiede Incluso, Chiusura a Leva, Testa a Sfera, per Canon, Nikon, Sony, DSLR, CSC, Mirrorless, Borsa Inclusa, Alluminio, Nero In offerta a 147,6 – invece di 227,99

sconto 35% – fino a 6 mar 22

Click qui per approfondire

Manfrotto MVKBFRTC-LIVE Kit Befree Live Treppiede da Viaggio, Chiusura Twist M-Lock, con Testa Fluida MVH400AH, per DSLR, Mirrorless, Foto e Videocamere Compatte, Portata fino a 4 kg, Carbonio, Nero In offerta a 251,1 – invece di 373,99

sconto 33% – fino a 6 mar 22

Click qui per approfondire

Manfrotto MKELES5CF-BH Element Traveller Treppiede in Carbonio, Piccolo, Nero In offerta a 148 – invece di 183,99

sconto 20% – fino a 6 mar 22

Click qui per approfondire

Lepro Faretto LED da Esterno 50W 4250 Lumen Bianco Diurno 5000K, Super Luminosa Proiettore Faro LED da Esterno Impermeabile IP65, Luce per Giardino, Corridoio, Casa, Illuminazione Interna ed Esterna In offerta a 20,39 – invece di 26,99

sconto 24% – fino a 27 feb 22

Click qui per approfondire

Lepro Striscia LED 10M 600LED SMD2835 Dimmerabile, 24W 1800lm Strisce LED, Nastro Luminoso Bianco Caldo 3000K per Decorazioni Interne/Feste/Natale, Kit Completo Alimentatore e Interruttore Dimmer In offerta a 20,39 – invece di 29,99

sconto 32% – fino a 27 feb 22

Click qui per approfondire

Lepro Lampadina LED E27 1521 lumen, 13.5W Equivalenti a 100W, Luce Bianca Fredda 6500K, LED Lampadina Super Luminosa, Risparmio Energetico, Angolo di Raggio 200°, Nessuno Sfarfallio, Pacco da 6 Pezzi In offerta a 17,83 – invece di 23,99

sconto 26% – fino a 27 feb 22

Click qui per approfondire

meross Mini Presa intelligente con Alexa – Smart Plug Wifi (TypeF) 10A, Compatibile con Apple HomeKit Siri, Alexa, Google Assistant, Presa WiFi Controllo vocale e Telecomando, 2 Pezzi In offerta a 32,29 – invece di 41,99

sconto 23% – fino a 27 feb 22

Click qui per approfondire

Meross Alexa Diffusore di Oli Essenziali, Diffusori di Aromi per Ambienti, Umidificatore a Ultrasuoni Smart WiFi da 400 ml, Purificatore Aria Compatibile con Alexa e Google, Controllo APP, Senza BPA In offerta a 38,24 – invece di 59,99

sconto 36% – fino a 28 feb 22

Click qui per approfondire

meross Lampadina Wifi Intelligente LED Dimmerabile Multicolore E27 9W Smart Light RGBCW Compatibile con Homekit, SmartThings, Amazon Alexa, Google Home, IFTTT, 2 pezzi In offerta a 27,99 – invece di 39,99

sconto 30% – fino a 27 feb 22

Click qui per approfondire

Lampada da Terra LED Homekit Integrata, meross Piantana ad Angolo per Soggiorno, Compatibile con Siri, Alexa e Google Home, con Luminosità Regolabile, Collo di Cigno Girevole a 360° e Telecomando In offerta a 90,09 – invece di 140,99

sconto 36% – fino a 27 feb 22

Click qui per approfondire

meross Presa Intelligente Italiana Smart Plug(Type L), Spina WiFi, Compatibile con Apple HomeKit, Siri, Alexa, Google Assistant e SmartThings, Nessun Hub Richiesto, 16A, 2,4GHz In offerta a 20,79 – invece di 25,99

sconto 20% – fino a 27 feb 22

Click qui per approfondire

meross Wifi Apriporta Garage, Door Opener Apricancello Smart Intelligente, APP Controllo Remoto, interruttore WIFI, Compatibile con SmartThings, Alexa, Google Assistant e IFTTT, Nessun Hub Richiesto In offerta a 33,68 – invece di 49,99

sconto 33% – fino a 28 feb 22

Click qui per approfondire

Wifi Apriporta Garage Door Opener Apricancello Smart Intelligente, Compatibile con Smart HomeKit, SmartThings, Amazon Alexa, Google Assistant, APP Controllo Remoto, Nessun Hub Richiesto In offerta a 41,46 – invece di 49,99

sconto 17% – fino a 28 feb 22

Click qui per approfondire

meross Lampadina Intelligente Wifi LED Dimmerabile E27 A19 Vintage Edison, Smart Light Compatibile con HomeKit, SmartThings, Amazon Alexa, Google Assistant, 6w Equivalente 60W, 2 Pezzi In offerta a 29,59 – invece di 40,69

sconto 27% – fino a 27 feb 22

Click qui per approfondire

meross Smart Lampada da Comodino a LED Intelligente, Compatibile con HomeKit, Alexa, Google e SmartThings, Luce Notturna Bambini Dimmerabile, per Camera da Letto, Soggiorno, con Cavo USB In offerta a 27,44 – invece di 52,79

sconto 48% – fino a 27 feb 22

Click qui per approfondire

Presa Wifi Italiana 16A 3680W Smart Plug Intelligente Spina Energy Monitor, Funzione Timer, APP Controllo, Compatibile con SmartThings, Alexa, Google Assistant e IFTTT, 2 Pezzi meross In offerta a 25,33 – invece di 30,99

sconto 18% – fino a 27 feb 22

Click qui per approfondire

Proscenic T21 Friggitrice ad Aria, 5.5L Air Fryer Controllo con App & Alexa e Display LED Toccabile, Funzioni Timer/Preriscaldamento/Programmi/Senza BPA e PFOA per Patatine Fritte/Ali di Pollo/Pizza In offerta a 109 – invece di 130

sconto 16% – fino a 27 feb 22

Click qui per approfondire

Proscenic T22 Friggitrice ad Aria, 5L Air Fryer Controllo con App & Alexa e Display LED Toccabile,11 Programmi Preimpostati?Rumore Basso?Senza BPA e PFOA per Patatine Fritte/Pizza In offerta a 109,65 – invece di 139

sconto 21% – fino a 27 feb 22

Click qui per approfondire

Londo Tappetino per Il Mouse XL in Pelle, Esteso Tappetino da scrivania, Extra Grandi, XL Tappetini Mouse Pad In offerta a 30,59 – invece di 35,99

sconto 15% – fino a 27 feb 22

Click qui per approfondire

LONDO Borsa da Viaggio in Vera Pelle, Borsetta da Bagno, Borsa per cosmetica Dopp Kit -Unisex In offerta a 39,95 – invece di 46,99

sconto 15% – fino a 27 feb 22

Click qui per approfondire

Londo Pochette Borsa dei trucchi in Vera Pelle, Sacchetto di Toeletta, Borsa per cosmetica trucco – Unisex In offerta a 31,44 – invece di 36,99

sconto 15% – fino a 27 feb 22

Click qui per approfondire

Londo Tappetino per il Mouse XL in Pelle, Esteso Tappetino da scrivania, Extra Grandi, XL Tappetini Mouse Pad In offerta a 20,96 – invece di 35,99

sconto 42% – fino a 27 feb 22

Click qui per approfondire

LONDO Porta documenti in Vera Pelle con Blocco Note e Chiusura a Scatto In offerta a 42,5 – invece di 49,99

sconto 15% – fino a 27 feb 22

Click qui per approfondire

LONDO Porta Documenti in Vera Pelle con Blocco Note e Lucchetto In offerta a 42,5 – invece di 49,99

sconto 15% – fino a 27 feb 22

Click qui per approfondire

Londo Vassoio Organizer in Vera Pelle – Organizzatore – Pratico Contenitore per Portafogli, Orologi, Chiavi, Monete, Telefoni Cellulari e Attrezzature per Ufficio In offerta a 29,74 – invece di 34,99

sconto 15% – fino a 27 feb 22

Click qui per approfondire

Le Creuset Padella Wok Ø 30 cm, PFOA Free, per Tutte Le Fonti di Calore, Induzione Inclusa, Alluminio Antiaderente, Nero In offerta a 132,4 – invece di 195

sconto 32% – fino a 6 mar 22

Click qui per approfondire

Le Creuset Tajine in ghisa, Rotonda, Diametro 31 cm, Adatta a tutte le fonti di calore, induzione e forno, 4.02 kg, Arancione In offerta a 171,6 – invece di 299

sconto 43% – fino a 6 mar 22

Click qui per approfondire

Le Creuset Terrina Rettangolare con Pressa Integrata, 28 X 11 cm, Gres, Ciliegia In offerta a 54,2 – invece di 83

sconto 35% – fino a 6 mar 22

Click qui per approfondire

Le Creuset Stampo per Plumcake, Rettangolare, 23.5 x 13.5 cm, PFOA Free, Resistente alle Sostanze Acide, Finitura in Acciaio al Carbonio, Antracite/Arancione In offerta a 26,1 – invece di 35

sconto 25% – fino a 6 mar 22

Click qui per approfondire

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).