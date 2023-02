Offerte Amazon 27 febbraio fino al 49% su Apple, Logitech, Dreame

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte su Amazon valide nel momento in cui scriviamo.

Sono ancora in sconto:

Non dimenticate infine:

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Apple iPhone 14 Plus (128 GB) – (PRODUCT) RED In offerta a 1007,00 € – invece di 1179,00 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 14 Plus (128 GB) – Galassia In offerta a 1007,00 € – invece di 1179,00 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 14 Plus (128 GB) – Mezzanotte In offerta a 1007,00 € – invece di 1179,00 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 14 Plus (512 GB) – Mezzanotte In offerta a 1321,79 € – invece di 1569,00 €

sconto 16% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 14 (128 GB) – (PRODUCT) RED In offerta a 899,00 € – invece di 1029,00 €

sconto 13% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 14 (128 GB) – Galassia In offerta a 899,00 € – invece di 1029,00 €

sconto 13% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 14 (128 GB) – Azzurro In offerta a 899,00 € – invece di 1029,00 €

sconto 13% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 14 (128 GB) – Mezzanotte In offerta a 899,99 € – invece di 1029,00 €

sconto 13% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 14 (128 GB) – viola In offerta a 899,99 € – invece di 1029,00 €

sconto 13% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 14 (512 GB) – viola In offerta a 1196,23 € – invece di 1419,00 €

sconto 16% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 14 (512 GB) – Mezzanotte In offerta a 1208,92 € – invece di 1419,00 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 14 (512 GB) – Galassia In offerta a 1208,92 € – invece di 1419,00 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple 2022 iPad Pro 11″ (Wi-Fi, 2TB) – Grigio siderale (4ª generazione) In offerta a 1816,45 € – invece di 2449,00 €

sconto 26% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple 2021 iPad (10,2″, Wi-Fi, 64GB) – Grigio siderale (9ª generazione) In offerta a 349,00 € – invece di 439,00 €

sconto 21% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Watch SE (2ª gen.) (GPS, 44mm) Smartwatch con cassa in alluminio color argento con Cinturino Sport bianco – Regular. Fitness tracker, monitoraggio del sonno, Rilevamento incidenti In offerta a 317,00 € – invece di 349,00 €

sconto 9% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple AirTag In offerta a 28,68 € – invece di 39,00 €

sconto 26% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Magic Keyboard (Ultimo Modello) – Italiano – Argento In offerta a 88,50 € – invece di 109,00 €

sconto 19% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Magic Keyboard Folio per iPad (decima generazione) – Italiano ​​​​​​​ In offerta a 245,06 € – invece di 299,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Logitech G PRO X SUPERLIGHT Mouse Gaming Wireless, Sensore HERO 25K, 25.600 DPI, Ultraleggero con 63g, Progettato per eSport, 5 Pulsanti Programmabili, PC/Mac/Laptop – Bianco In offerta a 95,00 € – invece di 164,99 €

sconto 42% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Logitech Signature K650, Tastiera Poggiapolsi Wireless Full-size con Bluetooth BLE o Ricevitore USB Logi Bolt, Tasti Smorzati e Tastierino, Compatibile con PC/Windows/Mac, Italiano QWERTY – Grigio In offerta a 36,87 € – invece di 58,99 €

sconto 37% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Dreame W10 Robot Aspirapolvere Lavapavimenti con Mappatura, Aspirapolvere Robot con Base di Lavaggio, Spazza, Aspira, Lava e Asciuga 4-in-1, Navigazione Lidar LDS, 4000 Pa, Controllo Alexa In offerta a 659,00 € – invece di 1289,99 €

sconto 49% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).