Offerte Amazon 27 febbraio fino al 50%: Apple, iRobot, LG, Cisco, Amazift, iHealth, Oral-B

“Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo suAmazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Sono ancora in sconto

N.B. Le offerte citate molto spesso sono disponibili a tempo limitato e in quantità limitate. I prezzi riportati sono indicativi e possono subire variazioni nel corso dei giorni. Controllate sempre la corrispondenza tra prezzo originale e sconto

Apple Alimentatore duo MagSafe In offerta a 118,99 – invece di 149

sconto 20% – fino al 6 mar 21

iRobot Roomba 671 Robot aspirapolvere WiFi, Adatto a tappeti e Pavimenti, Tecnologia Dirt Detect, Sistema 3 Fasi, 58 dB, Pulizia programmabile, Grazie alla App, Compatibile con Alexa, Nero, 33w In offerta a 229,99 – invece di 349,9

sconto 34% – fino al 28 feb 21

LG UHD TV 49UN71006LB.APID, Smart TV 49”, LED 4K IPS Display, Modello 2020, Alexa integrata In offerta a 399 – invece di 499

sconto 20% – fino al 28 feb 21

LG TV UHD AI 70UN71006LA, Smart TV, 70″, 4k, Alexa integrata In offerta a 799 – invece di 899

sconto 11% – fino al 28 feb 21

Usb C Adattatore, Baseus Type C iPad PRO 11 12.9 2020 2018 Hub, USB-C Adattatore 6 in 1 HDMI / Audio Jack 3.5 mm / USB 3.0(5Gb/s) / Ricarica Rapida PD/SD/TF, Compatibile con MacBook PRO & USBC Laptop In offerta a 39,89 € – invece di 59,99 €

sconto 34% – fino al 28 feb 21

Cisco Business 240AC 802.11ac 4×4 Wave 2 Access Point 2 porte GbE – Montaggio a soffitto, protezione limitata a vita (CBW240AC-E) In offerta a 145,80 € – invece di 213,85 €

sconto 32% – fino al 7 mar 21

Cisco Business Power Over Ethernet Injector, Protezione Limitata a Vita (CB-PWRINJ-EU) In offerta a 50,20 € – invece di 59,15 €

sconto 15% – fino al 7 mar 21

iHealth PO3M Monitor Saturazione Dell’Ossigeno, Pulsimetro Per iOS/android, Unisex ? Adulto, Bianco, Taglia Unica In offerta a 56,10 € – invece di 66,00 €

sconto 15% – fino al 7 mar 21

Amazfit Smartwatch GTR 42mm Orologio Intelligente Fitness Tracker 1,2 Pollici Touch Control Display a Ccolori Impermeabile 5 ATM Cronometro con GPS, Contapassi,12 Modalità Sport per Sport In offerta a 101,91 € – invece di 139,99 €

sconto 27% – fino al 28 feb 21

APEMAN Dash Cam 1080 FHD, Design Compatto E Discreto, Display da 1,5″, Angolo di Visuale da 170°, Sistema di Monitoraggio del Parcheggio, Sensore di Movimento, G Sensor, Registrazione E WDR In offerta a 42,49 € – invece di 79,99 €

sconto 47% – fino al 28 feb 21

Media Express Docking Station USB 3.0 per Hard Disk da 2.5″/3.5″ Dual Easy Docking, Duplicatore/Clonatore HD, Hard Disk Non Inclusi, Nero In offerta a 25,50 € – invece di 39,90 €

sconto 36% – fino al 7 mar 21

CHOETECH USB C a HDMI Cavo, USB 3.1 Tipo C (Compatibile Thunderbolt 3) Cavo HDMI 4K&60HZ per MacBook PRO/Air, Suface Book 2, Galaxy S20/S10/S9/S9 Plus/S8/S8 Plus/Note 8, Huawei P20/P30 Pro/P40 (3M) In offerta a 12,53 € – invece di 24,99 €

sconto 50% – fino al 28 feb 21

Cinturino in tessuto Fitbit Charge 4 In offerta a 33,10 € – invece di 39,95 €

sconto 17% – fino al 7 mar 21

Amazfit Smartwatch GTS Orologio da Polso Display del Quadrante in Vetro 3D Impermeabile 5 ATM con GPS, Contapassi, 12 Modalità Sport per Donna Uomo In offerta a 101,91 € – invece di 129,99 €

sconto 22% – fino al 28 feb 21

Amazfit GTS Smartwatch Orologio Intelligente Sport 14 Giorni Autonomia GPS + Glonass BioTracker PPG 5 ATM Impermeabile IOS e Android In offerta a 110,41 € – invece di 129,99 €

sconto 15% – fino al 28 feb 21

Amazfit GTS Orologio intelligente Sport Smartwactch donne 46 giorni nel modello base GPS + Glonass BioTracker ? PPG Sensore di rilevamento biologico Frequenza cardiaca Bluetooth5.0 IOS e Android rossa In offerta a 110,41 € – invece di 129,99 €

sconto 15% – fino al 28 feb 21

Amazfit Smartwatch GTR 42mm Orologio Intelligente Fitness Tracker 1,2 Pollici Touch Control Orologio Sportivo Impermeabile 5 ATM Cronometro con GPS, Contapassi, Monitor del Sonno, 12 Modalità Sport In offerta a 101,91 € – invece di 139,99 €

sconto 27% – fino al 28 feb 21

Pulsar Orologio Cronografo Solare Uomo con Cinturino in Pelle PZ5062X1 In offerta a 129,00 € – invece di 199,00 €

sconto 35% – fino al 7 mar 21

SBS Supporto Magnetico orientabile a 360° con Clip per Bocchetta di areazione, 2 Piastre Metalliche Incluse In offerta a 9,90 € – invece di 16,99 €

sconto 42% – fino al 27 feb 21

Severin SEV1071 Piastra Induzione In offerta a 47,10 € – invece di 64,00 €

sconto 26% – fino al 7 mar 21

Aicok Mini Frullatore, Frullatore per Frullati e Smoothie con 2 Portatile Bottiglie in Tritan(600 e 330ml), 4 Lame in Acciaio Inox, 300 W, 23000 giri/min, senza BPA Blender Smoothie Maker In offerta a 23,79 € – invece di 35,99 €

sconto 34% – fino al 28 feb 21

Oral-B Precision Clean Testine di Ricambio per Spazzolino Elettrico con Tecnologia CleanMaximiser, Confezione da 10 Pezzi, Pacco Adatto alla Buca delle Lettere In offerta a 26,60 € – invece di 39,99 €

sconto 33% – fino al 7 mar 21

Oral-B Sensitive Clean Testine di Ricambio per Spazzolino Elettrico, Confezione da 10 Pezzi, Pacco Adatto alla Buca delle Lettere In offerta a 28,00 € – invece di 49,99 €

sconto 44% – fino al 7 mar 21

Oral-B Genius 8000N Spazzolino Elettrico Ricaricabile, 1 Manico Argento, 5 Modalita’ tra cui Sbiancante e Denti Sensibili, 3 Testine di Ricambio In offerta a 118,40 € – invece di 199,99 €

sconto 41% – fino al 7 mar 21

Oral-B Precision Clean Testine di Ricambio per Spazzolino Elettrico con Tecnologia CleanMaximiser, Confezione da 10 Pezzi In offerta a 27,60 € – invece di 39,99 €

sconto 31% – fino al 7 mar 21

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).