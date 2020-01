Offerte Amazon 27 gennaio fino al 46%: Microsoft, Logitech, Kindle, iRobot, Crock-Pot, Samsung

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide soltanto su poche unità e ancora per qualche ora su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

N.B. Le offerte Flash sono a tempo limitato e in quantità limitate. Quindi anche se avete la possibilità di comprare fino a mezzanotte, non è detto che i prodotti siano realmente disponibili fino a quell’ora perché le scorte potrebbero essere terminate”

Microsoft Office Home & Student 2019 | il pagamento avviene una sola volta | si installa su un solo dispositivo PC (Windows 10) o Mac | 1 licenza | scatola In offerta a € 99,00 – sconto

Logitech G502 HERO – Mouse per Gaming con Cavo, Sensore HERO, Illuminazione RGB, 16.000 DPI, 11 pulsanti programmabili, 5 pesi regolabili, Versione per l’Europa occidentale IT, Nero In offerta a € 49,99 – sconto 46%

Kindle Paperwhite Ricondizionato Certificato, resistente all’acqua, schermo ad alta risoluzione da 6″, 8 GB – Con offerte speciali In offerta a € 91,99 – sconto 21%

Nebula Proiettore Portatile Smart con Wi-Fi, Cinema Portatile ad Alto Contrasto 100 Lumen, DLP, Speaker a 360°, Proiezione Fino a 100 Pollici, Autonomia Fino a 4 Ore di Video In offerta a € 299,99 – sconto 42%

iRobot Roomba 615 Robot aspirapolvere, Adatto a tappeti e Pavimenti, Tecnologia Dirt Detect, Sistema di Pulizia a 3 Fasi, Batteria X-Life da 2200 mAh, Maniglia Integrata In offerta a € 199,90 – sconto 33%

Severin SM 3585 Spuma Montalatte a Caldo e a Freddo ad induzione, Funzione Cioccolato Intero, 3 Accessori interscambiabili, W, 500 milliliters, Acciaio Spazzolato/Nero In offerta a € 69,90 – sconto

Crock-Pot Slow Cooker Pentola per Cottura Lenta, Capienza 3.5 l, Adatta Fino a 4 Persone, 210 W, Argento In offerta a € 49,99 – sconto 18%

AmazonBasics – Cavo da USB 2.0 A a micro B, in nylon a doppio intreccio | 0,3 m, Rosso In offerta a € 3,50 – sconto

AmazonBasics – Cover per iPhone 11 Pro, in TPU (trasparente), modello trasparente, protettiva e antigraffio – In offerta a € 6,74 – sconto 25%

AmazonBasics – Cover per iPhone 11 Pro, in TPU +TPE + PC (bianco), modello trasparente, protettivo e antigraffio In offerta a € 11,24 – sconto 25%

Netgear Orbi WiFi Mesh Nano AC1200, RBK13 Sistema WiFi Mesh, Kit da 1 Router e 2 Satelliti Copertura fino a 200 m2 In offerta a € 179,90 – sconto 22%

Samsung Galaxy S10e Display 5.8″, 128 GB Espandibili, RAM 6 GB, Batteria 3100 mAh, 4G, Dual SIM Smartphone, Android 9 Pie [Versione Italiana] 2019, Verde (Prism Green) In offerta a € 431,00 – sconto 45%

Rilevatori di Monossido di Carbonio INTEY, Batteria al Litio Ricaricabile, Concentrazione in Tempo Reale, Indicatore Tricolore, Allarme Monossido di Carbonio, Parete e Soffitto, Camino e Cucina In offerta a € 21,99 – sconto 21%

AOFO Ciabatta Intelligente Multipresa Wifi 4 Prese AC 4 Porte USB, Funzione Timer Protezione da Sovraccarico , APP Controllo Remoto, Compatible con Amazon Alexa, Google Assistant e IFTTT In offerta a € 29,99 – sconto 25%

TP-Link Presa Wi-Fi Tapo P100, Smart Plug Compatibile con Alexa e Google Home, Controllo dei Dispositivi Ovunque, Nessun hub esterno necessario (presa schuko) In offerta a € 11,99 – sconto 25%

Telecamere di sicurezza domestica wireless eufy Security eufyCam 2C, 180 giorni di durata della batteria, HD 1080p, impermeabilità IP65, visione notturna, compatibile con Alexa, nessun costo mensile In offerta a € 199,99 – sconto 29%

X-Sense Rilevatore fotoelettrico combinato di fumo e di monossido di carbonio con schermo LCD, batteria dalla durata di 10 anni, certificato BSI, conforme alla norma EN 14604 e EN 50291, SC01 In offerta a € 35,99 – sconto 10%

Anker – Caricatore Wireless PowerWave da 7,5 W, Certificato Qi, 7,5 W, per iPhone XR/XS/X/8, 10 W, per Samsung Galaxy S9/S9+/S8 ECC, Alimentatore di Rete Non Incluso, Cavo da 120 cm Incluso In offerta a € 13,99 – sconto 26%

Cover Batteria per iPhone 6s/6/7/8, 6000mAh Custodia Ricaricabile 2 in 1 Cover Caricabatterie Portatile Batteria Esterna Battery Case Protettiva Power Bank Backup Charger Case 4,7inch – In offerta a € 18,65 – sconto 17%

Arlo Pro2 VMS4430P-100EUS Kit Sistema di Videosorveglianza Wi-Fi, 4 Telecamere di Sicurezza, Audio 2 Vie, Sirena, Batteria, Full HD, Visione Notturna, Interno/Esterno, Vcr Opz, Alexa e Google Wi-Fi In offerta a € 629,99 – sconto 40%

KKTICK Custodia iPhone 11 Pro, Cover iPhone 11 Pro Silicone Ultra Sottile e Anti-Graffio Anti Impronta Digitale Copertura Protettiva Case Cover Ultra Slim per iPhone 11 Pro Bumper Case -Trasparente In offerta a € 6,39 – sconto 20%

CZUR ET18-P Scanner Premium per Libri, Scanner Inteligente per Documento con funzione OCR e Wifi, Converte i Documenti in PDF, PDF Ricercabile, Word, Tiff, Excel, 18MP HD Telecamera In offerta a € 334,01 – sconto 36%

Adattatore Bluetooth Bose a 30 PIN per Bose Sounddock e altri docking station per musica a 30 pin, altoparlante per iPod 30Pin per iPhone,(Not suitable for any car or motorcycle)-black In offerta a € 15,00 – sconto 25%

Anker Soundcore Liberty Air 2 cuffie Bluetooth 5, driver diamantati, auricolari wireless con 4 microfoni, riproduzione per 28 ore, Suono personalizzato con eliminazione del rumore, ricarica wireless In offerta a € 99,99 – sconto 33%

Videoproiettore,WiMiUS 6000 Lumen Nativa 1080P LED Proiettore Full HD Con 300” Display Supporto 4K Per presentazione Computer PPT, Smartphone, PC,PS4,Tvbox,Laptop In offerta a € 191,99 – sconto 20%

Siete già iscritti ad Amazon Business?

Se siete una azienda o un professionista che lavora in regime di partita IVA vi ricordiamo che da qualche mese è attiva Amazon Business, la nuova modalità di acquisto con un portale apposito che mi mostra tutte le offerte del gigante dell’e-commerce in modo da rendere chiaro l’importo dell’IVA, rendere più semplice richiedere i documenti fiscali e fornire sempre più servizi alle aziende e ai titolari di partita IVA. Per saperne di più vi rimandiamo a questo articolo di macitynet.

