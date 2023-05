Offerte Amazon 27 maggio fino al 56% su Apple, Edision, Seagate, Razer, LG, M-Audio

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte su Amazon valide nel momento in cui scriviamo.

Sono ancora in sconto:

E pure:

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Offerte Apple

Apple 2020 Mac mini con Chip M1 (8GB RAM, 512GB SSD) In offerta a 699,28 € – invece di 899,00 €

sconto 22% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2023 Mac mini computer desktop con Chip M2 con CPU 8-core e GPU 10-core: 8GB di Memoria unificata, 256GB di archiviazione SSD, Gigabit Ethernet In offerta a 599,00 € – invece di 729,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2020 Mac mini con Chip M1 (8GB RAM, 256GB SSD) In offerta a 549,00 € – invece di 669,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Plus (256 GB) – Galassia In offerta a 1059,99 € – invece di 1309,00 €

sconto 19% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 (256 GB) – Mezzanotte In offerta a 979,00 € – invece di 1159,00 €

sconto 15%- fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 (128 GB) – Mezzanotte In offerta a 828,00 € – invece di 1029,00 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Pro (128 GB) – Nero siderale In offerta a 1149,24 € – invece di 1339,00 €

sconto 14% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Plus (128 GB) – Azzurro In offerta a 949,00 € – invece di 1179,00 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Pro (256 GB) – Nero siderale In offerta a 1299,00 € – invece di 1469,00 €

sconto 12% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Plus (256 GB) – Galassia In offerta a 1059,99 € – invece di 1309,00 €

sconto 19% – fino a scadenza sconosciuta

Apple AirPods Pro (seconda generazione) ​​​​​​​ In offerta a 247,90 € – invece di 299,00 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

Apple AirPods con custodia di ricarica tramite cavo (seconda generazione) In offerta a 119,80 € – invece di 159,00 €

sconto 25% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Alimentatore MagSafe In offerta a 39,90 € – invece di 49,00 €

sconto 19% – fino a scadenza sconosciuta

Apple AirTag in confezione da 4 In offerta a 99,90 € – invece di 129,00 €

sconto 23% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Magic Mouse In offerta a 68,99 € – invece di 85,00 €

sconto 19% – fino a scadenza sconosciuta

Altre Offerte

LG 27GN60R UltraGear Gaming Monitor 27″ Full HD IPS HDR 10, 1920×1080, 1ms, AMD FreeSync Premium 144Hz, HDMI 2.0 (HDCP 2.2), Display Port 1.4, AUX, Flicker Safe, Nero In offerta a 179,99 € – invece di 279,00 €

sconto 35% – fino a 28 mag 23

LG 24GN65R UltraGear Gaming Monitor 24″ Full HD IPS HDR 10, 1920×1080, 1ms, AMD FreeSync Premium 144Hz, HDMI 2.0 (HDCP 2.2), Display Port 1.4, AUX, Stand Pivot, Flicker Safe, Nero In offerta a 159,99 € – invece di 239,00 €

sconto 33% – fino a 28 mag 23

LG 32GN63T UltraGear Gaming Monitor 32″ QHD VA HDR 10, 2560×1440, 1ms, G-Sync Compatible e AMD FreeSync Premium 165Hz, HDMI 2.0, (HDCP 2.2), Display Port 1.4, Uscita AUX, Flicker Safe, Nero In offerta a 299,99 € – invece di 399,00 €

sconto 25% – fino a 28 mag 23

M-Audio AIR 192|4 – Scheda Audio Esterna USB, Interfaccia Audio per Registrazione Professionale su Mac o PC con Pacchetto Software incluso In offerta a 79,99 € – invece di 79,99 €

sconto 0% – fino a 28 mag 23

Cavo USB Type-C, INIU Cavo USB C USB C 3.1A Ricarica Rapida [3Pezzi 0.5+1+3m] Lega Intrecciato in Nylon QC 3.0 Cavo Type C per Samsung S23 S22 Xiaomi Huawei Google Pixel 7 Pro OnePlus Switch PS5 ECC. In offerta a 7,99 € – invece di 11,29 €

sconto 29% – fino a 28 mag 23

INIU Cavo USB C USB C 100W, 2m Cavo USB Type-C PD 5A Ricarica Rapida QC 4.0 Nylon Cavo Tipo C Caricabatterie Cellulare per Samsung S22 Ultra iPad Pro MacBook Air Pixel 7 Pro Switch PS5 Xiaomi ECC. In offerta a 8,49 € – invece di 17,98 €

sconto 53% – fino a 28 mag 23

Power Bank, INIU Ultra Sottile & Leggero Powerbank 10000mAh Doppia Uscita 3A ad Alta Velocità, Porta USB C da Esterno Caricatore Portatile di Torcia per iPhone 14 13 12 Pro Max X 8 Samsung Huawei iPad In offerta a 18,49 € – invece di 26,98 €

sconto 31% – fino a 28 mag 23

INIU Power Bank, 22.5W Fast Charge Powerbank 10500mAh, Caricatore Portatile PD3.0 QC4.0 (USB C Input&Output) LED Display, Caricabatterie portatile per iPhone 14 13 12 X Pro Samsung S21 AirPods iPad. In offerta a 20,87 € – invece di 31,99 €

sconto 35% – fino a 28 mag 23

Power Bank, INIU Ultra Sottile & Leggero Powerbank 10000mAh Doppia Uscita 3A ad Alta Velocità, Porta USB C da Esterno Caricatore Portatile di Torcia per iPhone 14 13 12 Pro Max X 8 Samsung Huawei iPad In offerta a 20,39 € – invece di 23,99 €

sconto 15% – fino a 28 mag 23

Seagate One Touch, 5 TB, Hard Disk Esterno, Space Grey, USB 3.0, PC/Mac, 4 Mesi di Adobe Creative Cloud, 2 Anni Rescue Services, (STKC5000404), Amazon Exclsusivo In offerta a 139,99 € – invece di 184,99 €

sconto 24% – fino a 2 giu 23

Seagate One Touch, 4 TB, Hard Disk Esterno, Space Grey, USB 3.0, PC/Mac, 4 Mesi di Adobe Creative Cloud, 2 Anni Rescue Services, (STKC4000404), Amazon Exclsusivo In offerta a 124,99 € – invece di 169,99 €

sconto 26% – fino a 2 giu 23

EDISION PICCO T265 – Ricevitore Digitale Terrestre Full HD DVBT2 H265 HEVC 10 Bit Bonus TV, FTA, USB, HDMI, SCART, Sensore IR, Supporto USB WiFi, Telecomando Universale 2in1, Main 10 In offerta a 22,27 € – invece di 27,90 €

sconto 20% – fino a 1 giu 23

EDISION PICCO T265+ Ricevitore Digitale Terrestre Full HD DVBT2 H265 HEVC 10 Bit Bonus TV, FTA, USB, HDMI, SCART, Sensore IR, Supporto USB WiFi, Telecomando Universale 2in1, Main 10 In offerta a 22,23 € – invece di 29,90 €

sconto 26% – fino a 1 giu 23

Razer DeathAdder V2 – Mouse da Gioco USB Cablato con Interruttori Ottici del Mouse (Sensore Ottico Focus+ 20K, 8 Pulsanti Programmabili, Interruttore Ottico del Mouse) Nero In offerta a 39,89 € – invece di 79,99 €

sconto 50% – fino a 28 mag 23

Razer DeathAdder Essential (2021) – Mouse da Gioco Cablato con Sensore Ottico da 6400 DPI (Sensore Ottico da 6400 DPI, 5 Pulsanti Programmabili, Fattore di Forma Ergonomico) Nero In offerta a 23,99 € – invece di 39,99 €

sconto 40% – fino a 28 mag 23

Razer DeathAdder Essential (2021) – Mouse da Gioco Cablato con Sensore Ottico da 6400 DPI (Sensore Ottico da 6400 DPI, 5 Pulsanti Programmabili, Fattore di Forma Ergonomico) Bianco In offerta a 23,99 € – invece di 39,99 €

sconto 40% – fino a 28 mag 23

Razer Naga Trinity – MOBA/MMO Mouse da Gioco Cablato (3 Piastre Laterali Intercambiabili, Sensore Ottico 5G Da 16000 DPI, Fino a 19 Pulsanti Programmabili, Interruttori Meccanici, Crominanza RGB) Nero In offerta a 69,99 € – invece di 119,99 €

sconto 42% – fino a 28 mag 23

Razer DeathAdder V2 x HyperSpeed – Mouse Ergonomico per il Gioco Wireless (235 ore di Durata Della Batteria, Sensore Ottico 14K DPI, Interruttori Meccanici Gen-2, 7 Pulsanti Programmabili) Nero In offerta a 45,99 € – invece di 74,99 €

sconto 39% – fino a 28 mag 23

Razer Basilisk X Hyperspeed Mouse da gioco senza fili, tecnologia Hyperspeed, sensore ottico avanzato 5G e 6 pulsanti configurabili, batteria a lunghissima durata, Nero In offerta a 39,99 € – invece di 74,99 €

sconto 47% – fino a 28 mag 23

Razer DeathAdder V2 Pro – Mouse da Gioco Wireless con Comfort Ergonomico (Interruttori Ottici di Seconda Generazione, Messa a Fuoco Ottica + Sensore 20K, Cavo SpeedFlex, 88 Grammi) Nero In offerta a 79,99 € – invece di 149,99 €

sconto 47% – fino a 28 mag 23

Razer Kraken V3 – Cuffie da gioco USB cablate con Razer Chroma RGB (Driver TriForce in Titanio da 50 mm, THX Spatial Audio, Microfono Cardioide Rimovibile Razer HyperClear, Chroma RGB) Nero In offerta a 69,99 € – invece di 119,99 €

sconto 42% – fino a 28 mag 23

Razer Viper Ultimate con Dock di Ricarica – Mouse da Gioco Ambidestro Per E-Sport Alimentato Dalla Tecnologia Wireless Hyperspeed (Sensore Ottico Focus + 20K, Leggero 74g, Chroma RGB) Nero In offerta a 109,99 € – invece di 169,99 €

sconto 35% – fino a 28 mag 23

Razer Kishi per Android Controller Di Gioco Per Smartphone, Connessione USB-C, Design Ergonomico, Adattamento Individuale per Telefoni Cellulari, Stick Analogico, Latenza Bassa, Nero In offerta a 39,99 € – invece di 89,99 €

sconto 56% – fino a 28 mag 23

Razer Kraken V3 X – Cuffie Cablate USB da Gaming (Struttura Leggera da 285 g, Driver TriForce da 40mm, Microfono Cardioide Hyperclear, Audio Surround 7.1) Nero In offerta a 64,99 € – invece di 84,99 €

sconto 24% – fino a 28 mag 23

Logitech G29 Driving Force Volante da Corsa con Pedali Regolabili, Ritorno di Forza Reale, Comandi Cambio in Acciaio Inossidabile, Volante in Pelle, Spina EU, Per PS5, PS4, PS3, PC, Nero In offerta a 246,53 € – invece di 409,99 €

sconto 40% – fino a 28 mag 23

Logitech Driving Force Leva di Cambio, 6 Marce di Velocità con manopola ad H, Pomello del Cambio ?in Vera Pelle, Sistema Montaggio Integrato, Compatibile con Volanti da Corsa G29 e G920, Nero In offerta a 35,99 € – invece di 61,99 €

sconto 42% – fino a 28 mag 23

Logitech G432 Cuffie Gaming Cablate, Audio Surround 7.1, Cuffie DTS: x 2.0, Driver Audio 50 mm, ?Jack Audio USB 3.5 mm, Microfono Flip-to-Mute, Leggere, PC/Mac/Xbox One/PS4/Nintendo ?Switch, Nero/Blu In offerta a 46,49 € – invece di 94,99 €

sconto 51% – fino a 28 mag 23

Logitech G920 Driving Force Racing Wheel Volante da Corsa, Pedali Regolabili, Ritorno di Forza Reale, ?Comandi Cambio in Acciaio Inossidabile, Volante in Pelle, Spina EU, Xbox Series X/S PC, Nero In offerta a 229,00 € – invece di 429,00 €

sconto 47% – fino a 28 mag 23

Logitech G PRO Mouse Gaming Wireless, Sensore HERO 25K, 25.600 DPI, RGB, leggero, Progettato ?per eSport, 4-8 Pulsanti Programmabili, POWERPLAY-compatibile, PC/Laptop, Nero In offerta a 89,99 € – invece di 145,00 €

sconto 38% – fino a 28 mag 23

Logitech G332 Cuffie Gaming Cablate, Audio Stereo, Driver Da 50 Mm, Jack Audio 3.5 Mm, ?Nero Rosso In offerta a 37,99 € – invece di 61,99 €

sconto 39% – fino a 28 mag 23

Govee WiFi Termometro Igrometro, Termoigrometro da interno con notifica APP Archiviazione dati Casa Camera da letto Frigorifero Cantina Garage Serra In offerta a 25,49 € – invece di 31,99 €

sconto 20% – fino a 28 mag 23

Govee TV LED Striscia, RGBIC Luci Smart Retroilluminazione WiFi 3,8m con Fotocamera, Strisce LED RGBIC per TV e PC 55-65 Pollici, Controllo con Alexa, Google Assistant e App DreamView T1 In offerta a 55,99 € – invece di 79,99 €

sconto 30% – fino a 28 mag 23

Govee Lampade da Terra LED, Lampada da Terra Moderna RGBIC Funziona con Alexa, APP, 16 Milioni di Colori Musica Sincronizzazione Lampada da Terra a Luce Calda per Soggiorno, Camera da Letto, H6076 In offerta a 76,99 € – invece di 109,99 €

sconto 30% – fino a 24 mag 23

Govee Lyra Smart Corner Lampada da Terra LED, Tecnologia RGBIC Lampada Moderna, 64 Scene di Illuminazione, Musica e Modalità DIY, Controllo Vocale Alexa in Sala Giochi, Soggiorno e Camera da Letto In offerta a 134,99 € – invece di 159,99 €

sconto 16% – fino a 28 mag 23

Govee LED WiFi Striscia 5 Metri, Strisce RGBIC Funziona con Alexa Google Assistant e APP, DIY Segmentato Sync Musicale per Camera da Letto, Soffitto, Cucina, Giochi In offerta a 23,99 € – invece di 31,99 €

sconto 25% – fino a 28 mag 23

Govee Lampade da Terra LED, Lampada da Terra Moderna RGBIC Funziona con Alexa, APP, 16 Milioni di Colori Musica Sync Lampada da Terra a Luce Calda per Soggiorno, Camera da Letto, Argento In offerta a 87,99 € – invece di 109,99 €

sconto 20% – fino a 24 mag 23

Govee Striscia LED 20 Metri, Luci LED RGB Bluetooth con Controllo App, 64 Scene e Sync Musicale, 16 Milioni di Colori Smart Led Striscia, Luce LED per Camera da Letto, Soggiorno, Cucina, Festa, Bar In offerta a 19,99 € – invece di 26,99 €

sconto 26% – fino a 28 mag 23

Govee Retroilluminazione 2m TV, Striscia LED RGB USB con App Control, Led Monitor 7 Modalità 16 Milioni Colori DIY per HDTV da 40-60 Pollici, 4 × 50cm, 5V, 2A In offerta a 13,59 € – invece di 15,99 €

sconto 15% – fino a 28 mag 23

Govee Striscia LED 10 Metri, Bluetooth RGB LED Striscia Dimmerabile Colorati Controllo App In offerta a 15,29 € – invece di 17,99 €

sconto 15% – fino a 28 mag 23

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).