Offerte Amazon 27 maggio fino al 69% su Apple, Samsung, Xiaomi, Poco, OnePlus, Garmin, Huawei, Philips – aggiornato

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Sono ancora in sconto:

E pure:

Baseus Hub USB C 7-in-1 Adattatore USB C con HDMI 4K, Porta Dati USB-C, 2 USB 3.0, Potenza di Ricarica 100 W, Lettore di Schede SD/TF per MacBook Pro/Air, iPad Pro, Surface Pro 7, XPS, Windows, Switch In offerta a 31,44 € – invece di 36,99 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

2020 Apple Mac mini con Chip Apple M1 (8GB RAM, 256GB SSD) In offerta a 617,10 € – invece di 819,00 €

sconto 25% – fino a scadenza sconosciuta

Novità Apple AirTag In offerta a 29,90 € – invece di 35,00 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Novità Apple AirTag in confezione da 4 In offerta a 97,99 € – invece di 119,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 13 (128 GB) – verde In offerta a 849,00 € – invece di 939,00 €

sconto 10% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Watch Series 7 (GPS) Cassa 45 mm in alluminio (PRODUCT)RED con Cinturino Sport (PRODUCT)RED – Regular In offerta a 409,00 € – invece di 469,00 €

sconto 13% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Watch Series 7 (GPS) Cassa 45 mm in alluminio blu con Cinturino Sport blu abisso – Regular In offerta a 409,00 € – invece di 469,00 €

sconto 13% – fino a scadenza sconosciuta

2021 Apple iPad (10,2″, Wi-Fi, 256GB) – Argento (9ª generazione) In offerta a 485,00 € – invece di 559,00 €

sconto 13% – fino a scadenza sconosciuta

2021 Apple iPad (10,2″, Wi-Fi, 64GB) – Grigio siderale (9ª generazione) In offerta a 337,50 € – invece di 389,00 €

sconto 13% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Watch Series 6 (GPS, 44 mm) Cassa in alluminio color oro con Cinturino Sport rosa sabbia In offerta a 319,00 € – invece di 469,00 €

sconto 32% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Alimentatore USB‑C da 20W In offerta a 21,00 € – invece di 25,00 €

sconto 16% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Custodia MagSafe in silicone (per iPhone 13 Pro) – (PRODUCT) RED In offerta a 19,99 € – invece di 55,00 €

sconto 64% – fino a scadenza sconosciuta

Samsung Galaxy A22 5G Smartphone 6,6 Pollici , Display Infinity-V FHD+, Telefono Cellulare Android 11, Tripla fotocamera posteriore, 4GB RAM e 64GB, Batteria 5.000 mAh, Gray [Versione Italiana] 2021 In offerta a 155,59 € – invece di 249,90 €

sconto 38% – fino a scadenza sconosciuta

Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ 5G – Smartphone 6+128GB, 6.67” 120Hz FHD+ AMOLED, MediaTek 920, fotocamera 108MP, 4500mAh, 120W HyperCharge, Green (IT + garanzia 2 anni) Alexa mani libere In offerta a 369,95 € – invece di 449,90 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

POCO M4 Pro – Smartphone 8+256GB, 6.43″ 90Hz AMOLED DotDisplay, MediaTek Helio G96, 64MP Tripla Fotocamera, 5000mAh, Power Black (versione IT + 2 anni di garanzia) In offerta a 229,90 € – invece di 264,98 €

sconto 13% – fino a scadenza sconosciuta

OnePlus 9 Pro 5G Smartphone Con Fotocamera Hasselblad, 12 GB RAM + 256 GB, Verde, 6.7 Pollici In offerta a 704,68 € – invece di 999,00 €

sconto 29% – fino a scadenza sconosciuta

Garmin Venu Sq Music, Smartwatch GPS Sport con Lettore Musicale, Monitoraggio della Salute e Garmin Pay, Beige (Beige/Oro Rosa) In offerta a 194,89 € – invece di 249,99 €

sconto 22% – fino a scadenza sconosciuta

HUAWEI Display 23.8″ Monitor, 75 Hz, AMD FreeSync, Display FullView da 1080P, gamma di colori NTSC del 72%, cornici da 5,7 mm, rapporto schermo-corpo del 90%, Certificazioni TÜV Rheinland, Black In offerta a 119,90 € – invece di 179,90 €

sconto 33% – fino a scadenza sconosciuta

Philips 43PUS7506/12 TV LED da 43 Pollici, Smart TV 4K, immagini HDR Nitide, Dolby Vision Cinematografico e Suono Atmos, Ideale per Gaming [Classe di efficienza energetica G] In offerta a 299,99 € – invece di 499,00 €

sconto 40% – fino a scadenza sconosciuta

Lexar Chiavetta USB 64 GB, Pen Drive USB 3.2 Gen 1, USB C & USB A, Velocità di Lettura Fino a 100 MB/s, Supporta OTG, Metallo Memoria USB Stick per PC, Laptop, Auto, TV, Smartphone Type C, Android In offerta a 15,99 € – invece di 15,99 €

sconto 0% – fino a scadenza sconosciuta

SanDisk Chiavetta Usb 3.0 Da 128 Gb, Fino A 130 Mb/S, Nero In offerta a 20,00 € – invece di 20,00 €

sconto 0% – fino a scadenza sconosciuta

SanDisk Ultra Fit Unità Flash, USB 3.1 da 32 GB con Velocità fino a 130 MB/sec,Tradizionale,Nero,32 GB In offerta a 8,99 € – invece di 10,99 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Kingston DataTraveler 100 G3-DT100G3/64GB USB 3.0, PenDrive, 64 GB, 1 Pezzo, Nero In offerta a 7,99 € – invece di 9,99 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

WD Blue SN570 1TB High-Performance M.2 PCIe NVMe SSD, con velocità di lettura fino a 3500 MB/s In offerta a 89,78 € – invece di 168,80 €

sconto 47% – fino a scadenza sconosciuta

Echo Dot (4ª generazione) – Altoparlante intelligente con Alexa – Antracite In offerta a 29,99 € – invece di 59,99 €

sconto 50% – fino a scadenza sconosciuta

Xiaomi – Mi True Wireless Earphones 2 Basic, Auricolari Wireless Bluetooth, Controllo touch, Bluetooth 5.0, Stereo, Microfono dual, Riduzione del rumore di chiamata, Bianco In offerta a 29,59 € – invece di 94,00 €

sconto 69% – fino a scadenza sconosciuta

OPPO Enco W12, Auricolari True Wireless, Bluetooth 5.2, 1 Microfono, Controlli Touch, Cancellazione del rumore, Assistente Vocale, Compatibilità Android e iOS, Bianco [Versione Italiana] In offerta a 29,90 € – invece di 59,90 €

sconto 50% – fino a scadenza sconosciuta

Supporto per Cuffie Gaming, Blade Hawks Stand per Cuffie RGB con 3,5 mm AUX e 2 porte USB, Porta Cuffie da Scrivania Universale per Bose, Beats, Sony, Sennheiser, Jabra, JBL, Solo per PC In offerta a 14,99 € – invece di 26,99 €

sconto 44% – fino a scadenza sconosciuta

Syncwire Cavo Aux 3,5mm in Nylon 1M Cavo Jack per Cuffie, Apple iPhone, iPad, iPod, Smartphone, Autoradio, MP3, Echo DOT ECC – Nero In offerta a 7,56 € – invece di 12,99 €

sconto 42% – fino a scadenza sconosciuta

Power Bank Wireless 33800mah,【Ricarica Wireless QI 15W+Ricarica Rapida PD 25W+5 Uscite】AUDIDH Caricatore Portatile QC 4.0 Batteria Esterna Portatile con 2 Ingressi Caricabatterie per iPhone Huawei Ecc In offerta a 29,83 € – invece di 34,95 €

sconto 15% con Coupon Speciale = checkbox – fino a scadenza sconosciuta

Logitech C920 HD Pro Webcam, Videochiamata Full HD 1080p/30fps, Audio Stereo Chiaro, Correzione Luce HD, Funziona con Skype, Zoom, FaceTime, Hangouts, PC/Mac/Laptop/Tablet/Chromebook – Nero In offerta a 69,99 € – invece di 103,99 €

sconto 33% – fino a scadenza sconosciuta

Masterizzatore CD DVD Externo, Unità DVD Esterna USB 3.0&Type C Portable CD/DVD -/+RW Drive CD/DVD Lettore, plug & play/ a basso rumore, Slim drive per Laptop, Desktop, Mac, Macbook, OS/Windows/Linux In offerta a 21,24 € – invece di 24,99 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

GOOLOO 6V / 12V 2A Caricabatteria da Auto per Moto Caricabatterie per Auto a Manutenzione Intelligente Completamente Automatico con Schermo LCD per Auto, Moto (2A) In offerta a 19,95 € – invece di 22,95 €

sconto 13% – fino a scadenza sconosciuta

Bosch Set da 103 Pezzi di Punte e Bit V-Line in Titanio , per Legno, Pietra e Metallo, Accessori per Utensili di Foratura e Avvitamento In offerta a 22,90 € – invece di 61,42 €

sconto 63% – fino a scadenza sconosciuta

Be Box TOP – Seven Carrello Trolley Portazaino Blocca Zaino nero In offerta a 24,70 € – invece di 29,90 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

Organizer Valigia Set Viaggio 8 Pezzi Luggage Packing Organizer Set, Organizer Cubi Viaggio Borse per Biancheria Intima Calzature Vestiti di Compressione Tessuto Impermeabile per il Viaggia (bianco) In offerta a 18,99 € – invece di 19,99 €

sconto 5% con Coupon Speciale = checkbox – fino a scadenza sconosciuta

AMERICAN TOURISTER Soundbox – Spinner S Espandibile Bagaglio a Mano, Spinner S (55 cm – 41 L), Giallo (Golden Yellow) In offerta a 119,96 € – invece di 159,90 €

sconto 25% – fino a scadenza sconosciuta

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).