Offerte Amazon 27 marzo fino al 47%: Ecovacs, Terramaster, Aukey, TackLife, Umi

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide soltanto su poche unità e ancora per qualche ora su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Vi ricordiamo che sono ancora attive le offerte di mercoledì su MacBook Air, SanDisk, WD, Samsung, YI e quelle di giovedì su WD, Braun, Fender, Logitech, Samsung.

N.B. Le offerte Flash sono a tempo limitato e in quantità limitate. Quindi anche se avete la possibilità di comprare fino a mezzanotte, non è detto che i prodotti siano realmente disponibili fino a quell’ora perché le scorte potrebbero essere terminate

500ML Scaldacera Professionali Elettrico, 100W Kit Scaldacera Veloce Riscaldatore Schermo Leggibile per Depilazione Ceretta Indolore Wax Heater con Termostato 4 Sacchetti di Cera Brasiliana 20 Spatole In offerta a 25,45 € – sconto 20%

– fino al 27 marzo

Click qui per approfondire

Metro Laser 40M Portable Misuratore di misura digitale Distanza, 4 Modalità di Misura pitagorica/Superficie/Volume/Angolo, m/in/ft, Auto-Calibrazione e Misura Continua In offerta a 19,88 € – sconto 24%

– fino al 27 marzo

Click qui per approfondire

MECO ELEVERDE Chiavetta USB 32GB 3.0 + Chiavetta USB C OTG Memoria Stick Tipo C Pendrive unità Flash Drive con Portachiavi Memory Stick Metallo Pennette per MacBook,Google,Samsung In offerta a 12,74 € – sconto 15%

– fino al 27 marzo

Click qui per approfondire

Snado Caricabatterie Batterie Universale con Display LCD per Batterie Ricaricabili AA AAA C D Ni-MH Ni-CD In offerta a 16,26 € – sconto 22%

– fino al 27 marzo

Click qui per approfondire

SPARIN [3 Pezzi Compatibile con iPhone 11 PRO/iPhone XS/iPhone X 5,8 Pollici Pellicola Vetro Temperato, Vetro Temperato con [Strumento per Una Facile Installazione] In offerta a 8,09 € – sconto 10%

– fino al 27 marzo

Click qui per approfondire

TERRAMASTER D2-310 USB Type C Box Raid Externo USB3.1 (Gen1, 5Gbps) Super velocità 2-bay Raid Storage Alloggiamento (Senza Disco) In offerta a 159,99 € – sconto

– fino al 27 marzo

Click qui per approfondire

Amzdeal Carrello a Mano Pieghevole Carrello Portapacchi per il Trasporto Capacità 30-50kg, Carrello per Costruzioni Pesanti a 4 Ruote per Bagagli, Personale, Viaggi, Auto, Movimento e Ufficio In offerta a 22,09 € – sconto 24%

– fino al 27 marzo

Click qui per approfondire

Tastiera Bluetooth pieghevole, tastiera portatile pieghevole wireless LESHP per iPhone, iPad, iPad Mini, iPad Pro, Windows, IOS, Android, tablet, Mac, PC e Smartphon In offerta a 24,63 € – sconto 15%

– fino al 27 marzo

Click qui per approfondire

Aspirapolvere robot, ECOVACS DEEBOT 605, Aspira o Lava, navigazione sistematica intelligente, modalità Max, controllo con App e Alexa, ideale per pavimenti duri, tappeti, tutti i tipi di pavimenti – In offerta a 189,98 € – sconto 41%

– fino al 27 marzo

Click qui per approfondire

HDMI Switch, Techole Switch HDMI Bidirezionale 2 Ingressi 1 Uscita Supporta 1080p 3D 4K HDCP o Commutatore HDMI 1 Ingresso 2 Uscite Sdoppiatore HDMI per HDTV, Blu-Ray Player, DVD, DVR, Xbox, PS4 In offerta a 8,76 € – sconto 20%

– fino al 27 marzo

Click qui per approfondire

SUNLU Filamento ABS 1.75, Stampante 3D ABS Filamento 1kg Spool Tolleranza del diametro +/- 0,02 mm,ABS Grigio In offerta a 16,19 € – sconto 19%

– fino al 27 marzo

Click qui per approfondire

Ginour Levigatrice Orbitale,300w,12000 OPM, 6 Velocità Variabile, 10 Carta Abrasiva(5 * 80 grit + 5 * 180grit),Collettore di Polveri, Ideale per Levigare, Rifinire, Lucidare il Legno In offerta a 29,74 € – sconto 15%

– fino al 27 marzo

Click qui per approfondire

TACKLIFE Utensile Rotante Multifunzione, Aggiornato a 40,000 Giri/Min, 200W Utensile Multifunzione Rotante, 6 Velocità Di Controllo, Utilizzabili Per Incisore Legno, Fai Da Te E Così Via, RTD36AC In offerta a 36,95 € – sconto 25%

– fino al 27 marzo

Click qui per approfondire

1byone Bilancia Digitale Pesapersone Bluetooth, App per Dispositivi iOS e Android, Bilancia Impedenziometrica per Peso Corporeo, Massa Grassa, Liquidi, Massa Muscolare, BMI, BMR, Massa Ossea In offerta a 26,98 € – sconto 18%

– fino al 27 marzo

Click qui per approfondire

Umi. by Amazon – Bottiglia Acqua in Acciaio Inox , Borraccia Termica 500ML, Senza BPA, 24 Ore Freddo & 12 Caldo, Borracce per Ufficio , Viaggio , All’aperto In offerta a 15,25 € – sconto 15%

– fino al 27 marzo

Click qui per approfondire

CHAOYETECH Caricatore Wireless, Base di Ricarica Wireless Veloce 10W Qi-Certificato per iPhone 11,11 Pro,11 Pro Max,Xs MAX,XR,XS,X,8,8 Plus,AirPods Pro,Galaxy S10,S9,S9+,S8,Note 10,Note 9,Note 8 In offerta a 18,23 € – sconto 24%

– fino al 27 marzo

Click qui per approfondire

AUKEY Bluetooth 5.0 Trasmettitore Ricevitore 2-in-1, Wireless Adattatore Audio con aptx-LL, Doppio-Link, Audio da 3,5 mm / RCA /Optical Cable per TV, PC, Impianto Stereo Domestico ecc In offerta a 27,19 € – sconto 32%

– fino al 27 marzo

Click qui per approfondire

YAGALA Ciabatta Multipresa Intelligente con 3 Presa 3 Porte USB, Compatibile con Alexa/Google Assistant/IFTTT, Supporta Protezione da Sovraccarico/App Controllo Remoto per Android IOS e Android 13A In offerta a 19,99 € – sconto 17%

– fino al 27 marzo

Click qui per approfondire

KORONA Luce Notturna Ricaricabile LED con Sensore di Movimento, USB-C Ricarica, Illuminazione Luminosità Regolabile con Striscia Magnetica Adesiva per Bagno, Cucina, Armadio, Corridoio, Scale – In offerta a 15,99 € – sconto 47%

– fino al 27 marzo

Click qui per approfondire

Siete già iscritti ad Amazon Business?

Se siete una azienda o un professionista che lavora in regime di partita IVA vi ricordiamo che da qualche mese è attiva Amazon Business, la nuova modalità di acquisto con un portale apposito che mi mostra tutte le offerte del gigante dell’e-commerce in modo da rendere chiaro l’importo dell’IVA, rendere più semplice richiedere i documenti fiscali e fornire sempre più servizi alle aziende e ai titolari di partita IVA. Per saperne di più vi rimandiamo a questo articolo di macitynet.

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Twitter, Facebook, Telegram (canale notizie e offerte), Telegram (canale offerte), oltre alla Newsletter Offerte di macitynet.it: ogni giorno una email con tutte le offerte attive.”