Offerte Amazon 27 ottobre fino al 53%: Bosch, Bticino, Fitbit, Oral-B, Philips

Amazon finisce il mese di Ottobre in bellezza con quella che è ormai una lunga rincorsa verso il Black Friday 2020 di fine Novembre. Per chi vuole ottenere sconti sui prodotti senza il patema della giornata dedicata alle offerte di fine anno si parte con il Black Friday in anticipo e con una settimana di grandi occasioni su tanti marchi top e con prezzi ribassati anche per un solo giorno.

La lista qui sotto comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

N.B. Le offerte citate molto spesso sono disponibili a tempo limitato e in quantità limitate. I prezzi riportati sono indicativi e possono subire variazioni nel corso dei giorni. Controllate sempre la corrispondenza tra prezzo originale e sconto

Aqara Door Window Sensor, Aqara Intelligente Sensore Porta e Finestra Sensore Aqara di Allarme Antifurto ZigBee Versione Controllo Smart Home Kit, Funziona con Apple HomeKit APP In offerta a 12,99 € – invece di 17,99 €

sconto 28% – fino al 27 ottobre

BONTEC Supporto TV da Pavimento con Ruote Carrello, Staffa Porta Mobile Supporto per Schermi 23″-55″ Plasma/LCD/LED, Con portata max. 25 kg In offerta a 54,41 € – invece di 82,99 €

sconto 34% – fino al 27 ottobre

TESECU Distributore di Sapone Automatico, Dosatore Sapone Mano Automatico Touchless sensore a infrarossi Dispenser di Sapone per Bagno Cucina – Compatibile per Mano Sanitiser In offerta a 16,42 € – invece di 34,99 €

sconto 53% – fino al 27 ottobre

Fitbit Inspire HR, Tracker per Fitness e Benessere, Lilla In offerta a 59,9 – invece di 99,95

sconto 40% – fino al 27 ottobre 2020

YAMAY Smartwatch con Saturimetro Misuratore Pressione Cardiofrequenzimetro Orologio Fitness Uomo Donna Impermeabile Smart Watch Touch Fitness Tracker Contapassi CronometroAndroid iOS In offerta a 31,99 – invece di 39,99

sconto 20% – fino al 1 novembre 2020

ORETECH Cover iPhone 7, Cover iPhone 8,con [2 x Pellicola Protettiva Vetro Temperato] 2 in 1 Custodia iPhone 7 8 Ultra Sottile Hard PC TPU Silicone Anti Graffio per iPhone 7 8 Cover – Nero In offerta a 7,19 – invece di 8,99

sconto 20% – fino al 27 ottobre 2020

Bticino X8000W Termostato Connesso da Parete con Wi-Fi Integrato, 2 W, 230 V, Professionista, da Muro, Bianco In offerta a 99,99 – invece di 189

sconto 47% – fino al 27 ottobre 2020

BTicino 344612 Videocitofono Classe 300 V13E senza WiFi, Bianco In offerta a 269,99 – invece di 359

sconto 25% – fino al 27 ottobre 2020

BTicino S3713DBU Multipresa hi-tech con 3 prese standard 10A/16A tipo P30 250 V, 2 prese USB (1 USB Carica rapida 5 V 2.4 A max, 1 USB 5 V 1.5 A max), Cavo 2 m, Bianco In offerta a 21,99 – invece di 29,99

sconto 27% – fino al 27 ottobre 2020

BTicino S3713GBU Multipresa da Scrivania con Spina 10 A, 3 P30, 2 Prese USB, Interruttore, 2 m, Nero In offerta a 21,99 – invece di 29,99

sconto 27% – fino al 27 ottobre 2020

BESTEK 300W Inverter da Auto 12V 220V-230V a Onda Sinusoidale Pura, Convertitore di Potenza per Auto/Camper/Camion con 2 Porte USB Multi Protezioni e Soft Start, Adattatore per Accendisigari In offerta a € 35,99 – invece di € 45,99

sconto 22% – fino al 27 ottobre 2020

BOMAKER SoundBar con Subwoofer Wireless 2.1 Canali, 150W/120dB Suono Surround Altoparlante Sistema 4K HD TV Home Cinema Bluetooth Compatibile TV/Cellulare/PC per Casa/Bar/Montaggio a Parete, NJORD ? In offerta a 111,97 – invece di 139,97

sconto 20% – fino al 27 ottobre 2020

BONTEC Staffa per montaggio a parete dell’altoparlante da scaffale laterale per il suono surround (1 paio nero) In offerta a € 27,19 – invece di 34,99

sconto 22% – fino al 27 ottobre 2020

Eono Essentials: base con piedistallo e supporto per schermi TV da 32” – 70” con braccio regolabile In offerta a € 71,99 – invece di € 90,99

sconto 21% – fino al 27 ottobre 2020

Bosch Home and Garden Trapano Avvitatore a Batteria EasyDrill 1200 (Batteria da 2.0 Ah, Sistema 12 Volt, Set di Bit per Foratura e Avvitamento, Custodia Morbida), Edizione Amazon In offerta a € 74,99 – invece di € 99,99

sconto 25% – fino al 27 ottobre 2020

Bosch 0603672707 Distanziometro Laser Zamo Set, 3A Generazione, Campo di Misura 0.15-20.00 m, Confezione in Cartone, 1.5 V In offerta a € 60,16 – invece di 60,16

sconto 0% – fino al 27 ottobre 2020

Bosch Home and Garden 603264503 Pkp 18-E Pistola Incollatrice, 200 W, Nero/Verde, 1 Pezzo In offerta a 26,36 – invece di 49,95

sconto 47% – fino al 27 ottobre 2020

Bosch Home and Garden 06033A0200 Compact Expert Seghetto Alternativo, 620 W, Verde In offerta a 70,32 – invece di 99,95

sconto 30% – fino al 27 ottobre 2020

Bosch Home and Garden 603207200 Pistola a Spruzzo per Vernciatura, 1200 W, 1000 Ml In offerta a 135 – invece di 199,95

sconto 32% – fino al 27 ottobre 2020

Bosch Home and Garden Pistola per Verniciatura a Spruzzo Sistema PFS 5000 E (1200 W, 2 x Serbatoi Colore da 1000 ml, Bocchette per Pittura Murale, Vernici Trasparenti), Edizione Amazon In offerta a 148 – invece di 189,99

sconto 22% – fino al 27 ottobre 2020

Bosch Home and Garden 06033B6000 PSM 200 AES Levigatrice Universale, 200 W In offerta a 76,73 – invece di 99,95

sconto 23% – fino al 27 ottobre 2020

Bosch 603683000 Home and Garden – Pistola Termica, 1.5 V, Verde In offerta a € 99,11 – invece di € 129,95

sconto 24% – fino al 27 ottobre 2020

AUKEY Lampada da Terra LED, Piantana di Luce Naturale Dimmerabile con Manopola Ruotabile, Collo di Cigno Flessibile, Design Moderno in Colore Nero per Studio, Soggiorno o Camera da Letto In offerta a 31,98 – invece di 39,98

sconto 20% – fino al 27 ottobre 2020

AGPTEK Ricevitore Bluetooth Auto 4.2 con Jack da 3,5 mm, adattatore audio Bluetooth mini CVC 6.0 con clip, spinotto BT wireless portatile per stereo, auto, altoparlante, auricolare ecc. Nero In offerta a 7,99 – invece di 9,99

sconto 20% – fino al 27 ottobre 2020

Light Lettere Box LED A4 Scatola Luminosa Formato, con 3 fila di slot 90 Numeri Lettere Simboli Emoji Combinazione Libera per messaggi personalizzati, alimentata a batteria e tramite USB In offerta a 11,59 – invece di 15,99

sconto 28% – fino al 27 ottobre 2020

HoneyGuaridan Smart Distributore Automatico della Fontana dell’Acqua dell’animale Domestico con induzione ad infrarossi, Fontanella per Cani e Gatti – Confezione da 2 filtri al Carbone Attivo In offerta a 28,49 – invece di 39,99

sconto 29% – fino al 27 ottobre 2020

HoneyGuaridan A36 Distributore Automatico di Cibo, per Cani, Gatti e Animali con Ciotola in Acciaio Inossidabile, Programmabile e con Registratore Vocale – Alimentabile con Batterie o Adattatore In offerta a 52,46 – invece di 69,99

sconto 25% – fino al 27 ottobre 2020

HoneyGuaridan Coprisedile Auto per Cani e per Animali Domestici – Impermeabile e Reversibile, Extra Lembi Laterali, AntiGraffio Resistente e Lavabile Posteriore Coprisedili per Animali Auto SUV In offerta a € 20,24 – invece di € 26,99

sconto 25% – fino al 27 ottobre 2020

HoneyGuaridan W18 Fontanella Automatica per Acqua Potabile, distributore di Acqua per Cani e Gatti, 2L In offerta a € 20,16 – invece di € 26,88

sconto 25% – fino al 27 ottobre 2020

Calibro Digitale – JUNING Caliper metrico da 150mm elettronico in acciaio inossidabile, misurazione accurata e veloce, facile lettura with LCD Vernier In offerta a 13,68 – invece di 20,99

sconto 35% – fino al 27 ottobre 2020

Laica Macchina per Sottovuoto VT3225, 18L/Min, Tripla Impostazione di Sigillatura, Funzione Marinatura Rapida, Acciaio + Rotoli Sottovuoto per Cottura Sous Vide e Conservazione Alimenti, Plastica In offerta a € 139,99 – invece di 171,89

sconto 19% – fino al 27 ottobre 2020

Faro LED Esterno 50W Bianco Caldo, Faro 50W LED Esterno 3000K Impermeabile IP66 Alta luminosità faretto LED Esterno 4500lm SMD2835 Faro LED In offerta a 18,39 – invece di 22,99

sconto 20% – fino al 27 ottobre 2020

LIEBMAYA Outdoor Doccia Portatile da Campeggio 12V Portable Auto Doccia Elettrica con Tubo Flessibile Arancia giallo In offerta a € 19,99 – invece di 24,99

sconto 20% – fino al 27 ottobre 2020

LE Lampada da Comodino 100W, Lampada da Tavolo con Paralume in Tessuto, Adatto per Lampadina E27 (Non Inclusa), Lampada da Scrivania Design Vintage Classico per Camera da Letto, Soggiorno, Studio In offerta a € 21,59 – invece di € 26,99

sconto 20% – fino al 27 ottobre 2020

Catena Luminosa Solare, Lanterne da Esterno LED 6Metri 40LED Lanterne Luci Solari Esterno Decorative Stringa di Luci Impermeabile Natale Feste Atmosfera Per Giardino, Patio, Cortile, (Bianco Caldo) In offerta a € 14,39 – invece di € 17,99

sconto 20% – fino al 27 ottobre 2020

LUZWAY Luci Bici LED, Luce Bicicletta Impermeabile, 4 Pezzi Luci Bicicletta Faretto in Silicone LED Posteriore e Anteriore, Fanali Bici, Batterie Incluse, 2 x Nero (LED Rosso) +2 x Nero (LED Bianco) In offerta a 8,79 – invece di 10,99

sconto 20% – fino al 27 ottobre 2020

OMERIL Campanello Senza Fili da Esterno Impermeabile IP55, Campanello Wireless con Indicatore LED a 7 Colori, Portata 300m, 32 Suonerie e 5 Volume, 1 Trasmettitore e 2 Ricevitori per Casa, Negozio In offerta a 14,39 – invece di 17,99

sconto 20% – fino al 27 ottobre 2020

Oral-B iO – 8n Spazzolino Elettrico Ricaricabile, 1 Spazzolino Bianco con Tecnologia Magnetica, Display A Colori, 1 Testina, 1 Custodia Da Viaggio Premium In offerta a 169,99 – invece di 299

sconto 43% – fino al 27 ottobre 2020

Oral-B iO – 8n Spazzolino Elettrico Ricaricabile, 1 Spazzolino Nero con Tecnologia Magnetica, Display A Colori, 1 Testina, 1 Custodia Da Viaggio Premium In offerta a 169,99 – invece di 299

sconto 43% – fino al 27 ottobre 2020

Daily Collection Philips HD2583/90 Tostapane con Pinza per Sandwich, 600 W, 8 Livelli di Tostatura, Nero In offerta a 24,99 – invece di 37,99

sconto 34% – fino al 27 ottobre 2020

Philips Bollitore Elettrico HD9359/90 Acciaio Inox, Programmi Pre-Impostati, Mantenimento della Temperatura, Capacità 1.7 l, Luci LED In offerta a € 59,99 – invece di € 80,99

sconto 26% – fino al 27 ottobre 2020

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).