Offerte Amazon 28 agosto fino al 37%: LG, PlayStation 4, HP, Logitech

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo suAmazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Sono ancora in sconto:

N.B. Le offerte citate molto spesso sono disponibili a tempo limitato e in quantità limitate. I prezzi riportati sono indicativi e possono subire variazioni nel corso dei giorni. Controllate sempre la corrispondenza tra prezzo originale e sconto

PlayStation 4 – Dualshock 4 Controller Wireless V2, Nero – In offerta a 49,99 € – invece di 69,99 €

sconto 29% – fino al 6 settembre 2020

iClever Tastiera e Mouse Wireless – Tastiera e Mouse Portatili Wireless 2.4G, Batteria Ricaricabile Design Ergonomico Dimensioni Regolari Sottile Connessione Stabile DPI Regolabile (Argento e Bianco) In offerta a 26,72 € – invece di 33,99 €

sconto 21% – fino al 30 agosto 2020

iClever Tastiera e Mouse Wireless – Tastiera e Mouse Portatili Wireless 2.4G, Batteria Ricaricabile Design Ergonomico Dimensioni Regolari Sottile Connessione Stabile DPI Regolabile (Nero) In offerta a 26,72 € – invece di 36,99 €

sconto 28% – fino al 30 agosto 2020

AUKEY Quick Charge 3.0 Caricatore USB da Muro 6 Porte 60W Caricatore USB per Samsung Galaxy S8 / Note 8, LG G5 / G6, Nexus 5X / 6P, HTC 10, iPhone XS/XS Max/XR, iPad ECC. In offerta a 21,65 € – invece di 29,99 €

sconto 28% – fino al 28 agosto 2020

Arbily Fitness Tracker, Smartwatch con Touchscreen Completo per Donna Uomo Bambini Orologio Fitness Impermeabile IP68 con Cardiofrequenzimetro Pedometro Contapassi Monitoraggio del Sonno Cronometro In offerta a 30,77 € – invece di 39,99 €

sconto 23% – fino al 28 agosto 2020

Arbily Orologio Fitness Smartwatch Uomo Donna, Fitness Tracker Orologio Cardiofrequenzimetro e Contapassi e Calorie da Polso, Orologio Sportivo Activity Tracker Impermeabile IP68 (Rosa) In offerta a 30,77 € – invece di 39,99 €

sconto 23% – fino al 28 agosto 2020

Arbily Orologio Fitness Smartwatch Uomo Donna, Fitness Tracker Orologio Cardiofrequenzimetro e Contapassi e Calorie da Polso, Orologio Sportivo Activity Tracker Impermeabile IP68 (Verde) In offerta a 31,99 € – invece di 39,99 €

sconto 20% – fino al 28 agosto 2020

LaCie STHG2000400 Mobile Drive Hard Disk Esterno Portatile, 2 TB, USB-C, USB 3.0 Thunderbolt 3, Moon Silver In offerta a 97,17 € – invece di 139,90 €

sconto 31% – fino al 28 agosto 2020

LONPOO Lettore DVD Compatto 1~6 Regione Libera (Porto HDMI, USB, RCA, MIC, LED Display con Telecomando, cavo HDMI& AV incluso) – Nero In offerta a 25,84 € – invece di 32,50 €

sconto 20% – fino al 28 agosto 2020

Garmin 520 Edge Plus Ciclocomputer cartografico con GPS, Cycle Map Europa e connettività smart, Display 2.3 “, Impermeabile IPX7, Nero In offerta a 193,05 € – invece di 299,99 €

sconto 36% – fino al 28 agosto 2020

HP 22FW Monitor, Schermo IPS Full HD, 21.5″, 1920 x 1080, Micro-Edge, Tecnologia AMD FreeSync, Antiriflesso, Tempo di Risposta 5 ms, Comandi su Schermo, Reclinabile, Bianco/Argento In offerta a 109,99 € – invece di 139,99 €

sconto 21% – fino al 30 agosto 2020

HP 22w Monitor per PC, Schermo 22 Pollici IPS Full HD, Risoluzione 1920 x 1080, 60 Hz, Micro-Edge, Antiriflesso, Tempo di Risposta 5 ms, Comandi sullo Schermo, HDMI e VGA, Reclinabile, Nero In offerta a 81,90 € – invece di 89,99 €

sconto 9% – fino al 30 agosto 2020

HP 24FW Monitor 23.8″ con Tecnologia AMD FreeSync, Display IPS Full HD, Risoluzione 1920 x 1080, 1xVGA/1xHDMI, Supporto Monitor Inclinabile, Argento In offerta a 149,99 € – invece di 169,99 €

sconto 12% – fino al 30 agosto 2020

ORICO Case Esterno per Disco Rigido 2.5″, USB 3.0 Enclosure Hard Disk Caso per 2.5 ” HDD SSD SATA I/II/III 9.5mm e 7mm, Tool Free, Supporto UASP, Trasparente In offerta a 7,64 € – invece di 9,99 €

sconto 24% – fino al 30 agosto 2020

ORICO NVME da M.2 a Type-C USB3.1 Gen2 10 Gbps Trasparente External Hard Drive Adapter per 2280 PCI-E M2 M-Key SSD, Convertitore USB Type C con Cavo da C a C a A (Argento) In offerta a 28,89 € – invece di 33,99 €

sconto 15% – fino al 30 agosto 2020

Logitech G560 2.1 Sistema di Altoparlanti Gaming, Lightsync, 7.1 DTS: X Surround Sound, 240 ?Watt, Illuminazione RGB, Bluetooth Wireless, 3.5 mm e Porta USB, ?PC/Mac/Lettore Musicale/Smartphone/Tablet In offerta a 192,92 € – invece di 258,99 €

sconto 26% – fino al 5 settembre 2020

Loctite Kintsuglue Pasta Modellabile, Adesiva Flessibile Bianca per Riparare, Ricostruire e Proteggere Oggetti, Colla Modellabile Impermeabile e Plasmabile, 3×5 g In offerta a 4,59 € – invece di 5,98 €

sconto 23% – fino al 30 settembre 2020

LG 22MN430 Monitor 21.5″ FullHD LED IPS, 1920 x 1080, Radeon FreeSync 75Hz, 2x HDMI, 1x VGA, Uscita Audio, Flicker Safe, Nero – In offerta a 84,99 € – invece di 119,00 €

sconto 29% – fino al 31 agosto 2020

LG 24ML600S Monitor 24″ Full HD MULTIMEDIALE LED IPS, 1920×1080, 1ms MBR, Radeon FreeSync 75Hz, Audio Stereo 10W, 2x HDMI, 1x VGA, Uscita Audio, Flicker Safe, Multitasking, Bianco In offerta a 149,99 € – invece di 179,00 €

sconto 16% – fino al 31 agosto 2020

LG 27GL850 UltraGear Monitor Gaming 27″ QuadHD Nano IPS 1 ms HDR, 2560 x 1440, G-Sync Compatible e Radeon AdaptiveSync 144 Hz, HDMI, Display Port 1.4, USB HUB, Uscita Audio, Stand Pivot, Flicker Safe In offerta a 499,99 € – invece di 599,00 €

sconto 17% – fino al 31 agosto 2020

LG 27ML600S Monitor 27″ Full HD MULTIMEDIALE LED IPS, 1920×1080, 1ms MBR, Radeon FreeSync 75Hz, Audio Stereo 10W, 2x HDMI, 1x VGA, Uscita Audio, Flicker Safe, Bianco In offerta a 179,99 € – invece di 249,00 €

sconto 28% – fino al 31 agosto 2020

LG 27UL500 Monitor 27″ 4K UltraHD LED IPS HDR 10, 3840 x 2160, 1 Miliardo di Colori, Radeon FreeSync 60 Hz, 2x HDMI, 1x Display Port 1.4, Uscita Audio, Flicker Safe, Bianco In offerta a 299,99 € – invece di 479,00 €

sconto 37% – fino al 31 agosto 2020

LG 27UL650 Monitor 27″ Ultra HD 4K LED IPS HDR 400, 3840 x 2160, Radeon FreeSync 60 Hz, 1x Display Port, 2x HDMI, Uscita Audio, Multitasking, Altezza Regolabile In offerta a 379,99 € – invece di 599,00 €

sconto 37% – fino al 31 agosto 2020

LG 27UL850 Monitor 27″ Ultra HD 4K LED IPS HDR 400, 3840 x 2160, Radeon FreeSync 60 Hz, HDMI, Display Port 1.4, USB 3.0, USB-C, Speaker Stereo 10 W, Multitasking, Uscita Audio, Flicker Safe, Bianco In offerta a 479,99 € – invece di 699,00 €

sconto 31% – fino al 31 agosto 2020

LG 29WK600 Monitor, 29″, 21:9 UltraWide LED IPS HDR 10, 2560×1080, AMD FreeSync 75Hz, Schermo MultiTasking – ScreenSplit, Audio Stereo 10W, 2xHDMI, 1 Display Port, Uscita Audio In offerta a 239,99 € – invece di 359,00 €

sconto 33% – fino al 31 agosto 2020

LG 32GK850F UltraGear Monitor Gaming 32″, QuadHD VA HDR 400, 2560 x 1440, 1 ms MBR, Radeon FreeSync 144 Hz, HDMI 2.0 (HDCP 2.2), Display Port 1.2, 3 x USB 3.0, Uscita Audio, Stand Pivot, Flicker Safe In offerta a 449,99 € – invece di 499,00 €

sconto 10% – fino al 31 agosto 2020

LG 32UL500 Monitor 32″ UltraHD 4K LED VA HDR, 3840 x 2160, 4 ms, Radeon FreeSync 60 Hz, HDMI 2.0, HDCP 2.2, Display Port 1.2, Speaker Stereo 10 W, Multitasking, Uscita Audio, Flicker Safe, Bianco In offerta a 379,99 € – invece di 499,00 €

sconto 24% – fino al 31 agosto 2020

Lampada Libro USB Ricaricabile, Lampada a Forma di Libro, Luce LED di legno, Decorativi Lampada da Tavolo -1000mAh Mini Lampada a Libro In offerta a 16,99 € – invece di 19,99 €

sconto 15% – fino al 30 agosto 2020

Inateck Zaino da Viaggio/Cabina 30L Bagaglio a Mano per Laptop 15-15,6 Pollici con Tasca di Sicurezza, Borsa Compatibile con Tutte Le Compagnie Aeree, per Lavoro/Escursionismo/Trekking/Scuola – Blu In offerta a 33,99 € – invece di 39,99 €

sconto 15% – fino al 30 agosto 2020

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).