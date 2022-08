Offerte Amazon 28 agosto fino al 56% su Apple, LG, Samsung, Oppo, Sony, Logitech, Trust

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Sono ancora in sconto:

E pure:

2021 Apple iMac (24″, Chip Apple M1 con CPU 8-core e GPU 8‑core, quattro porte, 8GB RAM, 256GB) – Azzurro In offerta a 1519,00 € – invece di 1719,00 €

sconto 12% – fino a scadenza sconosciuta

2021 Apple MacBook Pro (16″, Chip Apple M1 Max con CPU 10-core e GPU 32‑core, 32GB RAM, 1TB SSD) – Grigio siderale In offerta a 3549,47 – invece di 3949

sconto 10% – fino a scadenza sconosciuta

2022 Apple PC Portatile MacBook Pro con chip M2: display Retina 13″, 8GB di RAM, 512GB ​​di archiviazione ​​​​​SSD ​​​​​​​Touch Bar, tastiera retroilluminata; color​​​​​​​ Grigio siderale In offerta a 1599,00 € – invece di 1859,00 €

sconto 14% – fino a scadenza sconosciuta

2022 Apple PC Portatile MacBook Pro con chip M2: display Retina 13″, 8GB di RAM, 256GB ​​di archiviazione ​​​​​SSD ​​​​​​​Touch Bar, tastiera retroilluminata; color​​​​​​​ Grigio siderale In offerta a 1369,00 € – invece di 1629,00 €

sconto 16% – fino a scadenza sconosciuta

2020 Apple MacBook Pro con Chip Apple M1 (13″, 8GB RAM, 512GB SSD) – Argento In offerta a 1388,90 € – invece di 1709,00 €

sconto 19% – fino a scadenza sconosciuta

2021 Apple MacBook Pro (14″, Chip Apple M1 Pro con CPU 10-core e GPU 16‑core, 16GB RAM, 1TB SSD) – Argento In offerta a 2351,27 € – invece di 2849,00 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 13 (128 GB) – Mezzanotte In offerta a 789,00 € – invece di 939,00 €

sconto 16% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 11 (128GB) – nero In offerta a 549,00 € – invece di 669,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Novità Apple AirTag In offerta a 29,00 € – invece di 35,00 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

LG NanoCell 43NANO796PC Smart TV 4K Ultra HD 43″, con Wi-Fi, Processore Quad Core, Nano Color, FILMMAKER MODE, Game Optimizer, AI ThinQ con Google Assistant e Alexa Integrati, Telecomando Puntatore [Classe di efficienza energetica G] In offerta a 309,00 € – invece di 449,00 €

sconto 31% – fino a scadenza sconosciuta

Samsung TV UE55AU7190UXZT, Smart TV 55″ Serie AU7100, Modello AU7190, Crystal UHD 4K, Compatibile con Alexa, Grey, 2021, DVB-T2 [Escl. Amazon][Efficienza energetica classe G] [Classe di efficienza energetica G] In offerta a 399,00 € – invece di 749,00 €

sconto 47% – fino a scadenza sconosciuta

OPPO A54s Smartphone, AI Triple Camera 50+2+2 MP, 6.52” 60HZ HD+ Batteria da 5000mAh, SuperVOOC + Power Saving, RAM 4GB + ROM 128GB espandibile, IPX4, [Versione Italiana], Blu (Pearl Blue) In offerta a 179,99 € – invece di 229,99 €

sconto 22% – fino a scadenza sconosciuta

OPPO Band Sport Tracker Smartwatch con Display AMOLED a Colori 1.1” 5ATM Carica Magnetica, Impermeabile 50m, Pedometro Fitness Cinturino Cardiofrequenzimetro, Versione Italia, Colore Black In offerta a 27,99 € – invece di 49,90 €

sconto 44% – fino a scadenza sconosciuta

OPPO Enco Air W32 Auricolari True Wireless, Bluetooth 5.2, Ricarica Rapida, Cancellazione del rumore, Compatibilità Android e iOS, Padiglione In-Ear, IPX4, [Versione Italiana], Bianchi In offerta a 49,99 € – invece di 99,90 €

sconto 50% – fino a scadenza sconosciuta

LG SJ3 Soundbar TV Bluetooth 300W 2.1 Canali con Subwoofer Wireless, Dolby Digital, Auto Sound Engine, Adaptive Sound Control, Ingresso Ottico, USB, Portable In, Nero In offerta a 97,89 € – invece di 159,00 €

sconto 38% – fino a scadenza sconosciuta

Sony Alpha 6000L – Kit Fotocamera Digitale Mirrorless con Obiettivo Intercambiabile Selp 16-50Mm, Sensore Aps-C, Eye Af, Ilce6000B + Selp1650, Compatibile con obiettivi innesto E di Sony, Nero In offerta a 541,51 € – invece di 900,00 €

sconto 40% – fino a scadenza sconosciuta

Logitech G332 Cuffie Gaming Cablate, Audio Stereo, Driver da 50 mm, Jack Audio 3.5 mm, Microfono Flip-To-Mute, Padiglioni Rotanti, Leggere, PC/Mac/Xbox One/PS4/Nintendo Switch, Rosse In offerta a 39,99 € – invece di 61,99 €

sconto 35% – fino a scadenza sconosciuta

Amazfit Bip U PRO Smartwatch Orologio Intelligente Fitness Tracker, Alexa Integrato, GPS, SpO2, Cardiofrequenzimetro, Monitor del Sonno, 60 modalità Sport, Impermeabile 5 ATM, Notifiche Messaggi In offerta a 44,99 € – invece di 69,90 €

sconto 36% – fino a scadenza sconosciuta

Trust GXT 711 Dominus Scrivania Gaming Ergonomica, con Sistema di Gestione dei Cavi, Supporto per Cuffia, Tavolo Gaming PC, Mdf, 73.5 x 115 x 76 cm – Nero In offerta a 122,98 € – invece di 179,99 €

sconto 32% – fino a scadenza sconosciuta

PEYOU Porta Cellulare, Supporto Cellulare da Tavolo, Porta Telefono Letto Regolabile e Flessibile, Collo Oca Supporto Universale per iPhone Series/Samsung/Huawei/Google Pixel, 33,5″ In offerta a 16,17 € – invece di 17,97 €

sconto 10% con Coupon Speciale = checkbox – fino a scadenza sconosciuta

Oral-B Smart 4 Spazzolino Elettrico Testine Oral B Cross Action, 3 Modalità di Spazzolamento, 2 Testine, Azione Sbiancante Denti, Batteria Litio, Idea Regalo, Black Special Edition In offerta a 59,99 € – invece di 134,90 €

sconto 56% – fino a scadenza sconosciuta

iRobot Roomba 692 Robot Aspirapolvere con Connessione Wi-Fi, Adatto a Pavimenti e Tappeti, Sistema di Pulizia ad Alte Prestazioni con Dirt Detect, Smart Home e Controllo con App, Grigio Scuro In offerta a 278,00 € – invece di 278,00 €

sconto 0% – fino a scadenza sconosciuta

LG MH6336GIB Forno Microonde Smart Inverter con Grill al Quarzo, 23 Litri, 1000 W, Programmi Automatici, 5 Livelli di Potenza Regolabili – Nero Fumè In offerta a 118,48 € – invece di 202,00 €

sconto 41% – fino a scadenza sconosciuta

Philips Essential Airfryer Friggitrice Ad Aria – Capienza Da 4,1 L, Friggitrice Senza Olio, Tecnologia Rapid Air, App NutriU Recipe, Timer E Controllo Della Temperatura, Nero (HD9200/90) In offerta a 95,65 € – invece di 134,99 €

sconto 29% – fino a scadenza sconosciuta

Ise Tapis Roulant Pieghevole Elettrico, Motore Dc 750W, 10 Km/H, Silenzioso, Nero Bianco, 121.5 x 54 x 125 cm In offerta a 296,78 € – invece di 339,99 €

sconto 13% – fino a scadenza sconosciuta

ISE Panca pieghevole per sollevamento pesi regolabile con supporto bar per manubrio e stazione a dip, panche regolabili per sollevamento pesi, 544-BK, bianco nero 544-WH In offerta a 110,99 € – invece di 159,99 €

sconto 31% – fino a scadenza sconosciuta

AONBOY Distributore Cibo Gatti, Automatica Dispenser Crocchette Gatti, Coperchio Scorrevole, 1-4 Pasti al Giorno, Registrazione Vocale 10S, Adatta per Animali di Piccola e Media Taglia In offerta a 59,99 € – invece di 72,99 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Set di Attrezzi 102 Pezzi, Cassetta Attrezzi, Cassetta Degli Attrezzi Portatile con Coltello, Martello, Pinze, Chiave Regolabile, Livella, Cacciavite Magnetico In offerta a 49,99 € – invece di 69,99 €

sconto 29% – fino a scadenza sconosciuta

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).