Offerte Amazon 28 aprile fino al 43%: Apple, Sonos, Xiaomi, Koogeek, Corsair, Huawei – Aggiornato

“Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide soltanto su poche unità e ancora per qualche ora su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

N.B. Le offerte Flash sono a tempo limitato e in quantità limitate. Quindi anche se avete la possibilità di comprare fino a mezzanotte, non è detto che i prodotti siano realmente disponibili fino a quell’ora perché le scorte potrebbero essere terminate”

Vi ricordiamo che al momento sono ancora attive le offerte sulle memorie SanDisk e potete abbonarvi gratuitamente per tre mesi ad Amazon Music e due mesi a Kindle Unlimited.

AUKEY Caricatore da Muro con 3 Porte 30W 6A Caricatore USB con AiPower per iPhone XS / XS Max / XR, iPad Air/Pro, Samsung, HTC, LG, Nexus, Tablet ecc. In offerta a 12,74 € – sconto 36%

– fino al 28 aprile

Click qui per approfondire

Lampada da Scrivania TaoTronics, Lampada da Tavolo e Ufficio in Metallo con Porta USB Ricarica per Smartphone, 5 Temperature di Colore, 6 Livelli di Luminosità, Funzione Memoria, Timer di 60 Minuti [Classe di efficienza energetica A] In offerta a 59,49 € – sconto 26%

– fino a 28 aprile

Click qui per approfondire

TACKLIFE Trapano Avvitatore a Batteria 12V Leggerezza Trapano a Batteria 2000mAh Ricaricabile 19 Coppie Max 27Nm 1 Modalità da Forare Velocità Veloce/Bassa Mandrino 10mm PCD01B In offerta a 39,97 € – sconto 20%

– fino a 28 aprile

Click qui per approfondire

OUSFOT Luce Solare LED Esterno Lampada Solare da Parete con Pannello 56 LED Impermeabile Luci Solari Sensore di Movimento Sicurezza Faretti Solari Garage [Classe di efficienza energetica A+++] In offerta a 17,81 € – sconto 39%

– fino al 28 aprile

Click qui per approfondire

vankyo Proiettore 720P 5000 Lumen, Videoproiettore Display da 250” HiFi Speaker, 2 Porte HDMI, con Borsa Portatile, Design Compatto per iOS/Android TV Stick Home Cinema Regalo, Leisure 470C In offerta a 99,44 € – sconto 24%

– fino al 28 aprile

Click qui per approfondire

AUKEY Dash Cam FHD 1080P Telecamera per Auto Obiettivo Grandangolare di 170 Gradi Super-Condensatore Dashcam con WDR, Rilevatore di Movimento, Loop, G-Sensor e Caricatore USB da Auto a 2-Porta In offerta a 46,74 € – sconto 29%

– fino al 28 aprile

Click qui per approfondire

ESR Cover per iPhone 11 PRO, Protezione Posteriore in Vetro temperato 9H con Cornice in TPU, Custodia per Assorbimento Urti con Bumper Morbido Resistente ai Graffi per iPhone 5.8″ 2019, Opaca In offerta a 12,74 € – sconto 15%

– fino al 28 aprile

Click qui per approfondire

Adattatore Mini DisplayPort a HDMI Cavo Thunderbolt a HDMI Maschio a Femmina Adattatore Video Audio HDTV TV Compatibile con MacBook, Microsoft Surface PRO 2 3 4, Lenovo Thinkpad,Bianco In offerta a 6,79 € – sconto 21%

– fino al 28 aprile

Click qui per approfondire

HYLOGY Misuratore di Pressione da Braccio, Sfigmomanometro da Braccio Pressione Arteriosa Digitale Automatica, Grande Schermo LED, 2 * 90 Memoria e Bracciale 22-42 cm In offerta a 31,42 € – sconto 29%

– fino al 28 aprile

Click qui per approfondire

YOUNGDO Bilancia Pesa Persona Digitale Carica USB, 999 utenti Bilancia Impedenziometrica per Dispositivi iOS e Android con 23 Datidi Misurazione del BMI/BFR/Acqua/Muscolo/Grasso Corporeo/BMR etc. In offerta a 22,94 € – sconto 34%

– fino al 28 aprile

Click qui per approfondire

DYNASONIC 025 – Altoparlante Bluetooth con modalità Karaoke 10W | Wireless portatile compatibile con computer, telefoni ecc con 2 Microfoni inclusi | Lettore SD USB e lettore Mp3, Radio FM (Modello 2) In offerta a 33,99 € – sconto 15%

– fino al 28 aprile

Click qui per approfondire

Trapano Avvitatore 18V Tacklife PCD06C con Batteria al Litio, 2 Velocità Trapano a Batteria Mandrino da 10mm Coppia Max 30N.m, 19+1 Impostazioni Mandrino, Luce LED, 1500mAh Batteria e Caricabatteria In offerta a 45,99 € – sconto

– fino al 28 aprile

Click qui per approfondire

Victorinox MiniChamp V-0.6385 – Coltellino Multiuso 58mm, Rosso In offerta a 30,33 € – sconto 16%

– fino al 3 Maggio

Click qui per approfondire

Anker – Caricabatteria PowerPort III Mini 30 W Power IQ 3.0 Power Delivery Compatto USB-C per iPhone 11/11 Pro/11 PRO Max/XR/XS/X/8, iPad PRO, MacBook, Galaxy S10/9, Pixel, Mate 20 PRO ECC. In offerta a 15,99 € – sconto 20%

– fino al 28 aprile

Click qui per approfondire

Boya BY-M1 – Microfono a condensatore Lavalier da 3,5 mm, con parabrezza, per smartphone e videocamere Dslr – In offerta a 19,96 € – sconto

– fino al 3 Maggio

Click qui per approfondire

Koogeek Sistema di Sicurezza Domestica, Sensore Porta WiFi, Kit Allarme Zigbee, Alexa/Google Assistant, 4 pezzi include Hub/Sensore porta/Movimento PIR/Temperatura e Umidità, IOS e Andriod. –> SCONTO DI 15 EURO USANDO IL CODICE V9ULR8HI <– In offerta a 50,99 € – sconto 22%

– fino al 3 Maggio

Click qui per approfondire

Sonos One SL Speaker per Accoppiamento Stereo e Surround Home Theater, Nero In offerta a 144,99 € – sconto 27%

– fino al 3 Maggio

Click qui per approfondire

Echo Show 5 Ricondizionato Certificato, Schermo compatto e intelligente con Alexa, Nero In offerta a 45,99 € – sconto 43%

– fino al 3 Maggio

Click qui per approfondire

SEVERIN SM 3586 Montalatte a Caldo e a Freddo ad induzione, Selettore Temperatura, Funzione Cioccolato, 3 Accessori interscambiabili, 700 ml, 500 W, Inox, Acciaio Spazzolato/Nero In offerta a 94,90 € – sconto 13%

– fino al 3 Maggio

Click qui per approfondire

HUAWEI Watch GT Active Smartwatch, Autonomia Batteria fino a 2 Settimane, Display Touch 1.39″ AMOLED, Fitness Tracker con GPS, Rilevazione Battito Cardiaco, Resistente all’Acqua 5 ATM, Arancione In offerta a 109,90 € – sconto

– fino al 3 Maggio

Click qui per approfondire

Corsair Voyager GTX 3.1 Memoria Unità Flash USB 3.1 da 128 GB In offerta a 61,94 € – sconto 35%

– fino al 3 Maggio

Click qui per approfondire

Apple Watch Series 5 (GPS + Cellular, 44 mm) Cassa in Alluminio, Argento e Cinturino Sport – Bianco In offerta a 489,00 € – sconto 17%

– fino al 3 Maggio

Click qui per approfondire

Apple iPad Air (10,5″, Wi-Fi + Cellular, 256GB) – Oro In offerta a 879,00 € – sconto

– fino al 3 Maggio

Click qui per approfondire

Apple AirPods Pro – In offerta a 229,99 € – sconto

– fino al 03 maggio

Click qui per approfondire

Xiaomi Desk Lamp 1S Lampada Smart a LED da Scrivania, 4 modalità di Luce, Temperatura Colore Regolabile, Controllabile in Remoto, Bianco [Classe di efficienza energetica A] In offerta a 41,50 € – sconto 12%

– fino al 03 maggio

Click qui per approfondire

Siete già iscritti ad Amazon Business?

Se siete una azienda o un professionista che lavora in regime di partita IVA vi ricordiamo che da qualche mese è attiva Amazon Business, la nuova modalità di acquisto con un portale apposito che mi mostra tutte le offerte del gigante dell’e-commerce in modo da rendere chiaro l’importo dell’IVA, rendere più semplice richiedere i documenti fiscali e fornire sempre più servizi alle aziende e ai titolari di partita IVA. Per saperne di più vi rimandiamo a questo articolo di macitynet.

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Twitter, Facebook, Telegram (canale notizie e offerte), Telegram (canale offerte), oltre alla Newsletter Offerte di macitynet.it: ogni giorno una email con tutte le offerte attive.”