Offerte Amazon 28 dicembre fino al 31% su iPhone, iPad, Mac e accessori Apple – aggiornato

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte su Amazon valide nel momento in cui scriviamo.

E non dimenticate queste ancora valide.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

TP-Link Lampadina WiFi Intelligente LED Smart Multicolore, E27 Lampadina Compatibile con Alexa e Google Home, 806 lumen, 8.7W, Senza hub richiesto, Controllo Remoto tramite APP Tapo, 2pz (Tapo L530E) [Classe di efficienza energetica F]

In offerta a 18,98 € – invece di 24,99 €

sconto 24% – fino a scadenza sconosciuta

Robot aspirapolvere lavapavimenti ECOVACS DEEBOT X1 TURBO, lavaggio panni automatico, 260 min, 360 ㎡, panni di lavaggio doppi, mappe 3D, monitoraggio in tempo reale & video-chiamata

In offerta a 799,00 € – invece di 1299,00 €

sconto 38% con Coupon Speciale = checkbox – fino a scadenza sconosciuta

Netatmo Campanello video intelligente Wi-Fi, audio, rilevamento persone, nessun costo di abbonamento, videocamera HD 1080P, visione notturna, impermeabile per esterni, NDB-FR

In offerta a 258,60 € – invece di 296,99 €

sconto 13% – fino a scadenza sconosciuta

Samsung Soundbar HW-S801B/ZF con Subwoofer, 3.1.2 Canali 330W 2022, Audio 3D, Effetto Cinema Surround, Gaming Mode, Design Sottile

In offerta a 599,72 € – invece di 749,00 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

LG OLED55A26LA Smart TV 4K 55″ TV OLED Serie A2 2022, Processore α7 Gen 5, Dolby Vision, Dolby Atmos, Filmmaker Mode, Google Assistant e Alexa, Wi-Fi, webOS 22, Telecomando Puntatore [Classe di efficienza energetica G]

In offerta a 805,60 € – invece di 1299,00 €

sconto 38% – fino a scadenza sconosciuta

Govee Striscia LED 5 Metri, Bluetooth RGB LED Striscia Dimmerabile Colorati Controllo App

In offerta a 8,99 € – invece di 15,99 €

sconto 44% – fino a scadenza sconosciuta

Belkin Supporto di ricarica wireless magnetico (compatibile con MagSafe per modelli iPhone 14, 13, 12 e altri dispositivi con MagSafe, alimentatore USB PD da 20 W incluso) – nero

In offerta a 28,77 € – invece di 49,99 €

sconto 42% – fino a scadenza sconosciuta

2021 Apple MacBook Pro (14″, Chip Apple M1 Pro con CPU 8-core e GPU 14‑core, 16GB RAM, 512GB SSD) – Argento

In offerta a 1999,99 € – invece di 2349,00 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 (128 GB) – (PRODUCT) RED In offerta a 907,00 € – invece di 1029,00 €

sconto 12% – fino a scadenza sconosciuta

Apple PC Portatile MacBook Air 2020: Chip Apple M1, Display Retina 13″, 8GB RAM, 256GB SSD, Tastiera retroilluminata, Videocamera FaceTime HD, Touch ID – Argento In offerta a 969,00 € – invece di 1229,00 €

sconto 21% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2022 PC Portatile MacBook Air con chip M2: display Liquid Retina 13,6″, 8GB di RAM, 512GB di archiviazione​​​​​​​ SSD storage, tastiera retroilluminata; color​​​​​​​ Argento In offerta a 1708,99 € – invece di 1879,00 €

sconto 9% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 13 (128 GB) – verde In offerta a 849,00 € – invece di 939,00 €

sconto 10% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Alimentatore USB-C da 140W In offerta a 72,90 € – invece di 105,00 €

sconto 31% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 12 mini (256GB) – nero In offerta a 699,00 € – invece di 889,00 €

sconto 21% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Watch SE (2ª gen.) (GPS, 40mm) Smartwatch con cassa in alluminio color argento con Cinturino Sport bianco – Regular. Fitness tracker, monitoraggio del sonno, Rilevamento incidenti In offerta a 290,00 € – invece di 309,00 €

sconto 6% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Cavo da USB‑C a Lightning (1 m) In offerta a 19,00 € – invece di 25,00 €

sconto 24% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 (512 GB) – Azzurro In offerta a 1329,00 € – invece di 1419,00 €

sconto 6% – fino a scadenza sconosciuta

2022 Apple iPad Pro 11″ (Wi-Fi, 256GB) – Argento (4ª generazione) In offerta a 1079,00 € – invece di 1199,00 €

sconto 10% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2020 iMac Display Retina 5K (27″, 8GB RAM, 512GB Archiviazione SSD) In offerta a 2119,00 € – invece di 2649,00 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Apple MagSafe Battery Pack (per iPhone 12 – iPhone 14) In offerta a 99,99 € – invece di 119,00 €

sconto 16% – fino a scadenza sconosciuta

2021 Apple iPad mini (8,3″, Wi-Fi, 256GB) – galassia (6ª generazione) In offerta a 737,99 € – invece di 859,00 €

sconto 14% – fino a scadenza sconosciuta

2021 Apple iPad (10,2″, Wi-Fi + Cellular, 256GB) – Argento (9ª generazione) In offerta a 711,98 € – invece di 809,00 €

sconto 12% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2022 PC Portatile MacBook Air con chip M2: display Liquid Retina 13,6″, 8GB di RAM, 256GB di archiviazione​​​​​​​ SSD storage, tastiera retroilluminata; color​​​​​​​ Grigio siderale In offerta a 1299,00 € – invece di 1529,00 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 13 (256 GB) – verde In offerta a 984,87 € – invece di 1059,00 €

sconto 7% – fino a scadenza sconosciuta

2021 Apple iPad mini (8,3″, Wi-Fi, 64GB) – galassia (6ª generazione) In offerta a 559,00 € – invece di 659,00 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

2021 Apple iPad (10,2″, Wi-Fi, 64GB) – Grigio siderale (9ª generazione) In offerta a 369,00 € – invece di 439,00 €

sconto 16% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Watch Ultra (GPS + Cellular, Cassa 49mm) Smartwatch con robusta cassa in titanio e Alpine Loop verde – Small. Fitness tracker, GPS di precisione, tasto Azione, batteria a lunghissima durata In offerta a 949,00 € – invece di 1009,00 €

sconto 6% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2021 iMac (24″, Chip M1 con CPU 8-core e GPU 8‑core, quattro porte, 8GB RAM, 256GB) – Argento In offerta a 1549,99 € – invece di 1719,00 €

sconto 10% – fino a scadenza sconosciuta

2022 Apple iPad Air (Wi-Fi, 64GB) – Grigio siderale (5a Generazione) In offerta a 705,00 € – invece di 789,00 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Lettore per fotocamere da Lightning a scheda SD In offerta a 28,99 € – invece di 39,00 €

sconto 26% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Magic Keyboard con Touch ID (per Mac con chip Apple) – Italiano – Argento In offerta a 139,99 € – invece di 159,00 €

sconto 12% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Alimentatore USB‑C da 96W In offerta a 71,99 € – invece di 85,00 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

