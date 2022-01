Offerte Amazon 28 gennaio fino al 58% su Apple, M-Audio, Eufy, Kipling, Garmin

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Sono ancora in sconto:

E pure:

Apple iPhone 13 (128 GB) – Galassia In offerta a 825,53 € – invece di 939,00 €

sconto 12% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 13 (128GB) – Rosa In offerta a 849,00 € – invece di 939,00 €

sconto 10% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 13 (128GB) – (PRODUCT) RED In offerta a 849,00 € – invece di 939,00 €

sconto 10% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 13 Pro (256 GB) – Azzurro Sierra In offerta a 1217,50 € – invece di 1309,00 €

sconto 7% – fino a scadenza sconosciuta

2021 Apple iPad mini (8,3″, Wi-Fi + Cellular, 64GB) – viola (6ª generazione)

In offerta a 650,39 € – invece di 729,00 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 13 Pro Max (256 GB) – Azzurro Sierra In offerta a 1329,80 € – invece di 1409,00 €

sconto 6% – fino a scadenza sconosciuta

2021 Apple iMac (24″, Chip Apple M1 con CPU 8-core e GPU 8‑core, quattro porte, 8GB RAM, 256GB) – Azzurro In offerta a 1636,99 € – invece di 1719,00 €

sconto 5% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Alimentatore USB‑C da 20W In offerta a 20,00 € – invece di 25,00 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

LG OLED55C14LB Smart TV 4K 55″, TV OLED Serie C1 2021 con Processore α9 Gen4, Dolby Vision IQ, Wi-Fi, webOS 6.0, FILMMAKER MODE, Google Assistant e Alexa Integrati, 4 HDMI 2.1, Telecomando Puntatore [Classe di efficienza energetica G] In offerta a 1349,00 € – invece di 1399,00 €

sconto 4% – fino a scadenza sconosciuta

Amazfit Bip S Lite Smartwatch Orologio Fitness Tracker, Display Always-on, 150 Quadranti, Durata Batteria 30 Giorni, Impermeabil 5 ATM, Montoraggio della Frequenza Cardiaca, Notifiche Messaggi In offerta a 29,99 € – invece di 39,99 €

sconto 25% – fino a scadenza sconosciuta

WD Blue 3D NAND SATA SSD Unità allo Stato Solido Interna 2.5″, 500 GB In offerta a 49,99 € – invece di 58,19 €

sconto 14% – fino a scadenza sconosciuta

SanDisk Extreme SSD NVMe Portatile, USB-C, Velocità di Lettura Fino a 1.050 MB/s e di Scrittura Fino a 1.000 MB/s, Resistente e Impermeabile (IP55), 1 TB In offerta a 167,53 € – invece di 260,99 €

sconto 36% – fino a scadenza sconosciuta

Lexar Chiavetta USB 64 GB, Pen Drive USB 3.0, USB Flash Drive Velocità di Lettura Fino a 100 MB/s, Metallo Memoria USB Stick per PC, Laptop, Computer, Auto, TV In offerta a 8,49 € – invece di 9,99 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

RAVIAD Cavo USB C a Lightning 1M Certificato MFi Cavo iPhone Tipo C in Nylon Carica Rapida Caricatore per iPhone 13 12 Pro Max Mini 11 Pro Max 11 Pro 11 SE 2020 XR XS X 8 8 Plus 7 6s 6 In offerta a 7,64 € – invece di 9,99 €

sconto 24% – fino a scadenza sconosciuta

JETech Cover Compatibile con iPhone 13 Pro 6,1 Pollici, Custodia con Assorbimento degli Urti e Anti-Graffio (Trasparente) In offerta a 7,64 € – invece di 8,99 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Belkin Custodia per AirTag con Anello Portachiavi (Secure Holder, Guscio Protettivo Antigraffio per Air Tag), Nero In offerta a 9,99 € – invece di 13,99 €

sconto 29% – fino a

Nokia 105 2019 Telefono Cellulare Dual Sim, Display 1.77″ a Colori, Torcia, Nero [Italia] In offerta a 17,50 € – invece di 29,99 €

sconto 42% – fino a scadenza sconosciuta

Microsoft 365 Family | fino a 6 persone| 1 abbonamento annuale | PC/Mac | Codice di attivazione via email In offerta a 54,99 € – invece di 99,00 €

sconto 44% – fino a

M-Audio M-Track Solo – Interfaccia audio USB per la registrazione, lo streaming e il podcasting, con ingresso XLR, di linea e DI e suite software In offerta a 45,00 € – invece di 49,99 €

sconto 10% – fino a

GoXLR Mini – Mixer e interfaccia audio USB per streamer, giocatori e podcaster In offerta a 149,00 € – invece di 157,99 €

sconto 6% – fino a

RØDE Wireless GO – Sistema microfono wireless compatto, 2.4GHz, Fino a 70 m di raggio, Nero In offerta a 179,00 € – invece di 209,00 €

sconto 14% – fino a

Duracell – Plus AA, Batterie Stilo Alcaline, confezione da 24, 1.5 volt LR6 MN1500 In offerta a 16,95 € – invece di 19,99 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Hotgene 10 pezzi – Test Rapidi Nasale Tampone Rapido Kit Rapido Fai da Te In offerta a 39,99 € – invece di 39,99 €

sconto 0% – fino a scadenza sconosciuta

PERISTEGRAF – 20 Mascherine Ffp2 Certificate Ce 2233 Certificatore Italiano 100% Made in Italy Sanificata Mascherina Confezionate Singolarmente In offerta a 9,99 € – invece di 16,90 €

sconto 41% – fino a scadenza sconosciuta

Kensington Trackball Orbit, Mouse Cablato con Trackball, per PC, Mac e Windows, Rotella di Scorrimento, Design Ambidestro, Tracciamento Ottico, Bianco (K72500WW), 40 mm In offerta a 41,50 € – invece di 61,47 €

sconto 32% – fino a 6 feb 22

Logitech MK220 Combo Tastiera e Mouse Wireless Compatti per Windows, Layout Spagnolo QWERTY – Nero In offerta a 17,50 € – invece di 24,99 €

sconto 30% – fino a 6 feb 22

Jabra Elite 45h Cuffie On-Ear Wireless, Cuffie sovraurali solide, pieghevoli e con autonomia della batteria pari a 50 ore, 2 microfoni per le chiamate, Nero titanio In offerta a 69,20 € – invece di 99,99 €

sconto 31% – fino a 6 feb 22

Hisense 40AE5000F TV LED FULL HD 40″, Bezelless, USB Media Player, Tuner DVB-T2/S2 HEVC Main10 [Esclusiva Amazon – 2020] In offerta a 249,00 € – invece di 299,00 €

sconto 17% – fino a 30 gen 22

iClever – Cuffie Bluetooth per bambini a forma di orecchie di gatto, con illuminazione LED, senza fili, pieghevoli, limitatore a 85 /94dB per scuola/scrivania/PC (rosa) In offerta a 27,19 € – invece di 39,99 €

sconto 32% – fino a 30 gen 22

iClever – Cuffie per bambini Bluetooth a forma di orecchie di gatto, con illuminazione LED, senza fili, pieghevoli, limitatore a 85 /94dB per scuola/scrivania/PC In offerta a 25,49 € – invece di 39,99 €

sconto 36% – fino a 30 gen 22

LE Lampadine LED E14 Riflettore R50, 5.8W Equivalenti a 40W, Luce Bianca Calda 2700K, Angolo del Fascio Luminoso di 120 ° 470 Lumen Lampada LED Non Dimmerabile 220-240VAC- Confezione da 5 pezzi In offerta a 11,19 € – invece di 16,99 €

sconto 34% – fino a 28 gen 22

42782 Prolunga Attiva USB 2.0 Pro, 12m In offerta a 32,30 € – invece di 44,78 €

sconto 28% – fino a 6 feb 22

Linksys MR7350 Router WiFi 6 Mesh Dual Band (AX1800, Compatibile con il Sistema WiFi per Tutta la Casa Velop, Filtro famiglia tramite l’App Linksys) In offerta a 58,60 € – invece di 119,99 €

sconto 51% – fino a 6 feb 22

D-Line FC83H Passacavi per Pavimento Medio-Leggero, Collegabile, Nero e Giallo da 1,8 m di Lunghezza, Canalina, Cavi Ordinati, Coperchio di Protezione Cavi Antiscivolo, Resistente In offerta a 22,60 € – invece di 28,49 €

sconto 21% – fino a 6 feb 22

LEDVANCE Smart + LED Striscia con tecnologia WiFi per Interni, Lunga 2 metri, Colore della Luce Variabile (2700-6500 Kelvin), Colore RGB Variabile, Classe di Protezione IP20 In offerta a 26,30 € – invece di 37,99 €

sconto 31% – fino a 6 feb 22

LEDVANCE Lampada LED intelligente con tecnologia WiFi, attacco E14, colore della luce modificabile (2700-6500K), colori RGB modificabili, sostituzione per 40W, SMART+ WiFi, confezione da 3 In offerta a 23,80 € – invece di 29,99 €

sconto 21% – fino a 6 feb 22

LEDVANCE Endura Flood Proiettore da Esterno con Sensore Nero 30W Luce Calda 3000K, Grigio Scuro In offerta a 29,30 € – invece di 49,95 €

sconto 41% – fino a 6 feb 22

LEDVANCE Pannello luminoso a LED intelligente con tecnologia WiFi per interni, colore della luce variabile (3000-6500K) 300mm x 300mm, compatibile con Google e Alexa, SMART+ PLANON PLUS Tunable White In offerta a 43,80 € – invece di 59,99 €

sconto 27% – fino a 6 feb 22

Telecamera aggiuntiva per sistema di videosorveglianza domestica wireless eufy Security eufyCam 2C, richiede HomeBase 2, 180 giorni di durata della batteria, HD 1080p, nessun costo mensile In offerta a 79,99 € – invece di 99,99 €

sconto 20% – fino a 30 gen 22

Telecamera wifi esterno batteria eufy Security eufyCam 2C, 180 giorni di durata della batteria, HD 1080p, impermeabilità IP67, visione notturna, compatibile con Alexa, nessun costo mensile In offerta a 179,99 € – invece di 199,99 €

sconto 10% – fino a 30 gen 22

Telecamera wi-fi interno eufy Security 2K, videosorveglianza domestica, AI per il riconoscimento di persone/animali, assistenza vocale, visione notturna, non richiede HomeBase, microSD non inclusa In offerta a 33,99 € – invece di 39,99 €

sconto 15% – fino a 30 gen 22

eufy [BoostIQ] RoboVac 11S MAX, aspirapolvere robot, super sottile, aspirazione ultra potente a 2000 Pa, silenzioso, autocaricabile, sistema pulente a 3 punti, pulisce parquet e tappeti a pelo medio In offerta a 169,99 € – invece di 239,99 €

sconto 29% – fino a 30 gen 22

ivoler Cinturino Mi Band 6/6 NFC/Mi Band 5/Amazfit Band 5, [20 Colori] Bracciale Cinturini di Ricambio per Xiaomi Mi Band 5/6 Cinturino di Ricambio Morbido, Traspirante, Resistente al Sudore In offerta a 9,34 € – invece di 20,99 €

sconto 56% – fino a 30 gen 22

HUAWEI Band 6 Smart Band Fitness Tracker, Touchscreen AMOLED 1.47? a colori, Monitoraggio Battito Cardiaco, Sonno, Saturazione dell`Ossigeno, Resistente all?Acqua, Amber Sunrise In offerta a 39,90 € – invece di 59,90 €

sconto 33% – fino a 31 gen 22

HUAWEI Watch Fit Smartwatch con Adattatore AP52, Display Amoled da 1.64″, 97 Modalità di Allenamento, Monitoraggio della Frequenza Cardiaca 24/7, Pomelo Red In offerta a 69,90 € – invece di 99,00 €

sconto 29% – fino a 31 gen 22

Garmin 010-02238-01 Vivomove Smartwatch Hybrid Analogico In offerta a 151,00 € – invece di 249,99 €

sconto 40% – fino a 6 feb 22

Garmin Vivofit Jr2 Marvel Spider-Man, 6+ anni, Nero In offerta a 60,70 € – invece di 89,99 €

sconto 33% – fino a 6 feb 22

Garmin Batteria di Ricambio per z?mo 590, Bianco In offerta a 41,70 € – invece di 49,99 €

sconto 17% – fino a 6 feb 22

Lisciani Giochi – Crazy Science Draghi e Dinosauri, Colore, 89390 In offerta a 17,80 € – invece di 24,99 €

sconto 29% – fino a 6 feb 22

Lisciani Giochi- Kids Love Monsters Mucus Monster Gioco, Multicolore, 82766 In offerta a 19,10 € – invece di 29,99 €

sconto 36% – fino a 6 feb 22

Lisciani Giochi- I’m a Genius Scienza Verde, 84302 In offerta a 21,50 € – invece di 34,99 €

sconto 39% – fino a 6 feb 22

KIPLING BABY BAGS MIRI Metallic Glow B In offerta a 86,70 € – invece di 145,00 €

sconto 40% – fino a 6 feb 22

Kipling Borse per Computer ELSIL Nero Nero In offerta a 50,10 € – invece di 85,00 €

sconto 41% – fino a 6 feb 22

Kipling COMPUTER BAGS SUPERWORKER S Black Noir In offerta a 64,70 € – invece di 125,00 €

sconto 48% – fino a 6 feb 22

Kipling Borse Computer SUPERWORKER S Blu Blu 2 In offerta a 81,00 € – invece di 125,00 €

sconto 35% – fino a 6 feb 22

Kipling COMPUTER BAGS ELSIL, Nero Peppery In offerta a 55,30 € – invece di 89,00 €

sconto 38% – fino a 6 feb 22

Kipling – Borse per computer SUPERWORKER S, colore: Nero In offerta a 80,20 € – invece di 129,00 €

sconto 38% – fino a 6 feb 22

Kipling – Borsa a tracolla per bambini, unisex In offerta a 53,60 € – invece di 129,00 €

sconto 58% – fino a 6 feb 22

Kipling SARI Zaino, Blu (Bridal Rose) In offerta a 57,60 € – invece di 129,00 €

sconto 55% – fino a 6 feb 22

KIPLING Zaini PREPPY Foglie Rosa In offerta a 66,00 € – invece di 129,00 €

sconto 49% – fino a 6 feb 22

KIPLING Zaini PREPPY Giocoso Grigio In offerta a 70,00 € – invece di 129,00 €

sconto 46% – fino a 6 feb 22

Kipling PREPPY Zaino, 41 cm, 15 Litri, Blu (Marine Navy) In offerta a 84,00 € – invece di 129,00 €

sconto 35% – fino a 6 feb 22

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).