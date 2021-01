Offerte Amazon 28 gennaio fino al 61%: VAVA, Bticino, Amazon, Roncato, Samsonite, Spigen

“Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo suAmazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Sono ancora in offerta

N.B. Le offerte citate molto spesso sono disponibili a tempo limitato e in quantità limitate. I prezzi riportati sono indicativi e possono subire variazioni nel corso dei giorni. Controllate sempre la corrispondenza tra prezzo originale e sconto

”

WD_BLACK P10 Game Drive 2 TB, HDD Portatile per Accesso in Mobilità alla tua Libreria di Giochi, Compatibile con Console o PC In offerta a 89,33 € – invece di 129,99 €

sconto 31% – fino al 28 gennaio

Click qui per approfondire

Xiaomi Mi True Wireless Earphones 2, Cuffie Wireless Senza Cavi, Connessione Bluetooth 5.0, Controllo Double Tap, Audio Codec SBC, AAC, LHDC, Compatibile con Dispositivi iOS e Android In offerta a 39,99 € – invece di 102,34 €

sconto 61% – fino al 28 gennaio

Click qui per approfondire

Novità Apple Watch Series 6 (GPS, 40 mm) Cassa in alluminio grigio siderale con Cinturino Sport nero In offerta a 413,26 € – invece di 439,00 €

sconto 6% – fino al 28 gennaio

Click qui per approfondire

Ninebot by Segway, Monopattino elettrico In offerta a 665,00 € – invece di 799,99 €

sconto 17% con Coupon Speciale Macitynet = al checkout – fino al 28 gennaio

Click qui per approfondire

Novità Apple iPhone 12 Pro Max (128GB) – Argento In offerta a 1191,00 € – invece di 1289,00 €

sconto 8% con Coupon Speciale Macitynet = al checkout – fino al 28 gennaio

Click qui per approfondire

AUKEY Webcam 1080p Full HD con Microfono Stereo, per Video Chat e Registrazione, Compatibile con Windows, Mac e Android In offerta a 32,80 € – invece di 39,99 €

sconto 18% con Coupon Speciale Macitynet = al checkout – fino al 28 gennaio

Click qui per approfondire

Bose SoundSport Cuffie Wireless, Giallo In offerta a 92,99 € – invece di 149,95 €

sconto 38% – fino al 28 gennaio

Click qui per approfondire

VAVA USB C Hub 8 in 1 USB C Adattatore Porta 4K HDMI, Porta 1Gbps Ethernet RJ45, Lettore di Schede SD&TFI, USB Type C per Ricarica, Porte USB 3.0 / USB 2.0 per MacBook Pro e PC Portatili Windows In offerta a 33,99 € – invece di 59,99 €

sconto 43% – fino al 31 gen 2021

Click qui per approfondire

RAVPower FileHub Router WiFi Portatile, Ripetitore WiFi, SSD Hard Disk Portatile, Lettore Schede SD per iPhone iPad Tablet Smart Phone per Trasmissione dei Dati, Powerbank da 6700mAh In offerta a 42,49 € – invece di 69,99 €

sconto 39% – fino al 31 gen 2021

Click qui per approfondire

Epson Ecotank Et-M3140 Stampante Monocromatica 4-In-1, Stampa Fino a 11000 Pagine, Risparmio Energetico, Stampa di Alta Qualità, Touch-Pad da 6.1 Cm, Flaconi Inchiostro Inclusi, Bianco In offerta a 269,30 € – invece di 539,00 €

sconto 50% – fino al 8 feb 2021

Click qui per approfondire

Belkin F2Cd079Bt Adattatore da Mini DisplayPort ad Hdmi Compatibile con 4K per Macbook Air, Macbook Pro e Altri Dispositivi Dotati di Tecnologia DisplayPort, Nero In offerta a 18,50 € – invece di 29,99 €

sconto 38% – fino al 8 feb 2021

Click qui per approfondire

AmazonBasics – Adattatore da USB Type-C a femmina USB 3.1 Gen 1, colore Nero, Confezione da 10 In offerta a 41,47 € – invece di 49,99 €

sconto 17% – fino al 7 feb 2021

Click qui per approfondire

AmazonBasics – Rialzo da scrivania ad altezza regolabile, Nero In offerta a 160,24 € – invece di 171,76 €

sconto 7% – fino al 7 feb 2021

Click qui per approfondire

AmazonBasics – Staffa a braccio per monitor singolo, alta qualità, con sistema di sollevamento motorizzato, in alluminio, argento In offerta a 87,11 € – invece di 95,99 €

sconto 9% – fino al 7 feb 2021

Click qui per approfondire

AmazonBasics – Supporto per monitor regolabile, Confezione da 5 In offerta a 60,68 € – invece di 65,97 €

sconto 8% – fino al 7 feb 2021

Click qui per approfondire

GBC Plastificatrice Fusion 3000L A4 – 2 rulli – 4400748EU In offerta a 78,00 € – invece di 151,82 €

sconto 49% – fino al 8 feb 2021

Click qui per approfondire

Spigen DuraSync Cavo USB C Lightning Certificato MFi Dati e Ricarica Davvero Veloce 1m Compatibile con iPhone 12 Mini PRO Max SE 2020 11 PRO Max XR XS XS Max 8 8 Plus 7 7 Plus iPad In offerta a 9,99 € – invece di 18,99 €

sconto 47% – fino al 31 gen 2021

Click qui per approfondire

Bticino Kit Luci Connesse Livinglight SNT1000KIT, Tech In offerta a 169,10 € – invece di 199,00 €

sconto 15% – fino al 8 feb 2021

Click qui per approfondire

Bticino Kit Prese Connesse e Misura Energia Living Now SK3000KIT (K4500C + 3 pezzi K4531C) In offerta a 169,10 € – invece di 199,00 €

sconto 15% – fino al 8 feb 2021

Click qui per approfondire

Bticino Kit Tapparelle Connesse Living Now SK2000KIT (K4500C + 3 pezzi K4027C) In offerta a 200,60 € – invece di 239,00 €

sconto 16% – fino al 8 feb 2021

Click qui per approfondire

CHOETECH USB C a HDMI Cavo, USB 3.1 Tipo C (Compatibile Thunderbolt 3) Cavo HDMI 4K&60HZ per MacBook PRO/Air, Suface Book 2, Galaxy S20/S10/S9/S9 Plus/S8/S8 Plus/Note 8, Huawei P20/P30 Pro/P40 (3M) In offerta a 15,29 € – invece di 24,99 €

sconto 39% – fino al 31 gen 2021

Click qui per approfondire

CHOETECH USB C HDMI Cavo([email protected]),USB 3.1 Type C HDMI Cavo per MacBook Pro/Air 2020/2019/2018,iPad Pro/Air 2020,Galaxy Note 20/S20/S10/S10+/S9/S8,Tab S4/S5E/S6, Huawei P40/P30 Pro/Mate 30/20/RS (1.8M) In offerta a 12,74 € – invece di 24,99 €

sconto 49% – fino al 31 gen 2021

Click qui per approfondire

lampada Libro USB Ricaricabile,Tomshine Lampada Led a Forma di Libro, Mini Size,1000mAh,USB ricaricabile,500 Lumens Maggiore Luminosità.[Classe di efficienza energetica A+] In offerta a 16,14 € – invece di 28,99 €

sconto 44% – fino al 31 gen 2021

Click qui per approfondire

Aigostar – Lampadina LED E27 11W, Luce Bianca Fredda 6400K, 957 lm, Angolo del Fascio di 280 Gradi, Non Dimmerabili, Confezione da 5. In offerta a 12,79 € – invece di 20,00 €

sconto 36% – fino al 28 gen 2021

Click qui per approfondire

TACKLIFE Avvitatore Elettrico, Cacciavite Elettrico 6+1 Coppia di Serraggio, 3 Diversi Angolazione a Piegare, 2000mAh Li-ion 3,6V, 4 Nm, con 6 LED Lampadine e 31 Punte SDH13DC In offerta a 20,22 € – invece di 37,99 €

sconto 47% – fino al 28 gen 2021

Click qui per approfondire

SBS JAZ Auricolari a Filo Nu Jazz con archetti ergonomici, Microfono Integrato, Tasti di Risposta/fine Chiamata e Controllo Volume In offerta a 12,90 € – invece di 19,99 €

sconto 35% – fino al 28 gen 2021

Click qui per approfondire

JAZ Cuffie Stereo Wireless Samba, Pieghevoli con Tasti Multifunzione, Microfono Integrato, ingressi AUX e Micro USB, modalità Risparmio energetico, Finitura in Metallo In offerta a 34,90 € – invece di 49,95 €

sconto 30% – fino al 28 gen 2021

Click qui per approfondire

AEON Termometro Digitale Infrarossi Frontale senza contatto, fronte, ambiente, oggetti, Display Retroilluminato a 3 colori, adatto per neonati, bambini e adulti. Dispositivo medico registrato In offerta a 29,30 € – invece di 34,99 €

sconto 16% – fino al 8 feb 2021

Click qui per approfondire

Ciak Roncato Smart Borsone Sportivo da Spalla per Palestra, Borsone da Viaggio, Sport e Tempo Libero in Tessuto Jacquard, Carta da Zucchero, 50 cm In offerta a 29,30 € – invece di 48,90 €

sconto 40% – fino al 8 feb 2021

Click qui per approfondire

R Roncato Trolley Grande in Poliestere Serie Paprika, 73 cm, Colore Blu Navy per Viaggi e Vacanze In offerta a 40,80 € – invece di 68,90 €

sconto 41% – fino al 8 feb 2021

Click qui per approfondire

SAMSONITE BAILHANDLE 2C 15.6″ (BLACK) -XBR Bagaglio a mano, 45 cm, Nero In offerta a 99,70 € – invece di 135,00 €

sconto 26% – fino al 8 feb 2021

Click qui per approfondire

SAMSONITE Cityvibe 2.0 – Small Borsa a tracolla per tablet, 22 cm, 2 L, Grigio (Ash Grey) In offerta a 35,70 € – invece di 42,00 €

sconto 15% – fino al 8 feb 2021

Click qui per approfondire

Samsonite Global Travel Accessories – Foldable Shopping Tote da viaggio 39 centimeters 1 Blu (Midnight Blue) In offerta a 16,30 € – invece di 23,00 €

sconto 29% – fino al 8 feb 2021

Click qui per approfondire

Samsonite Karissa 2.0 Zaino Casual, M (35 cm), Blu (Midnight Blue) In offerta a 61,00 € – invece di 119,00 €

sconto 49% – fino al 8 feb 2021

Click qui per approfondire

SAMSONITE LAPTOP BACKPACK 14.1″ (BLACK) -XBR Zaino Casual, 47 cm, Nero In offerta a 87,70 € – invece di 125,00 €

sconto 30% – fino al 8 feb 2021

Click qui per approfondire

Samsonite Openroad Chic – Borsa a Tracolla, 28 cm, Nero (Black) In offerta a 72,20 € – invece di 85,00 €

sconto 15% – fino al 8 feb 2021

Click qui per approfondire

Samsonite Success 2 SLG – Portafoglio Orizzontale: 12.2 x 1.5 x 9.7 cm, Nero (Black) In offerta a 27,00 € – invece di 35,00 €

sconto 23% – fino al 8 feb 2021

Click qui per approfondire

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).